Краткий обзор Netpeak Checker 3.0: парсинг выдачи поисковых систем

Друзья, команда Netpeak Software рада поделиться с вами новостью о долгожданном обновлении Netpeak Checker, которое мы готовили больше года. В этом посте мы расскажем о том, что ждёт вас в новом Netpeak Checker 3.0, а также как изменялся функционал программы за последний год. Спойлер: теперь с его помощью вы сможете выполнять ещё больше задач ;)

1. Парсер Google, Bing и других поисковых систем

Благодаря новому инструменту, который мы прозвали «Парсер ПС», и без того внушительный функционал Netpeak Checker стал ещё шире. Парсер позволяет получить развёрнутые данные из выдачи поисковых систем Google, Bing, Yahoo и Яндекс в виде структурированной таблицы с множеством полезных данных.

1.2. Какие данные можно получить:

URL → конечный адрес результата;

→ конечный адрес результата; Позиция → каким по счёту данный результат показывается в выдаче соответствующей ПС.

→ каким по счёту данный результат показывается в выдаче соответствующей ПС. Тип сниппета → обычный результат выдачи, видео, изображение, новость или дополнительная ссылка.

→ обычный результат выдачи, видео, изображение, новость или дополнительная ссылка. Заголовок → название страницы в сниппете поисковой выдачи, может быть запросозависимым.

→ название страницы в сниппете поисковой выдачи, может быть запросозависимым. Описание → описание страницы под заголовком в сниппете поисковой выдачи. Аналогично, является запросозависимым параметром.

→ описание страницы под заголовком в сниппете поисковой выдачи. Аналогично, является запросозависимым параметром. Выделенный текст → показывает текст, который был выделен жирным в сниппете поисковой выдачи: таким образом поисковые системы выделяют точное совпадение запроса или похожие термины (синонимы).

→ показывает текст, который был выделен жирным в сниппете поисковой выдачи: таким образом поисковые системы выделяют точное совпадение запроса или похожие термины (синонимы). Дополнительные ссылки → тексты (анкоры) дополнительных ссылок в сниппете у соответствующего результата.

→ тексты (анкоры) дополнительных ссылок в сниппете у соответствующего результата. Рейтинг в сниппете → показывает рейтинг страницы, если он отображается в сниппете поисковой выдачи.

→ показывает рейтинг страницы, если он отображается в сниппете поисковой выдачи. Блок с ответами → показывает, упоминается ли URL в закреплённом результате поисковой выдачи в виде специального блока с ответами.

→ показывает, упоминается ли URL в закреплённом результате поисковой выдачи в виде специального блока с ответами. Хост → например, если изначальный URL имел вид [https://subdomain.domain.com/page.html], то в этом поле будет отображаться значение [subdomain.domain.com].

→ например, если изначальный URL имел вид [https://subdomain.domain.com/page.html], то в этом поле будет отображаться значение [subdomain.domain.com]. Запрос и Поисковая система → эти параметры отображаются, чтобы вы не запутались, так как в одной таблице могут быть данные по разным поисковым запросам и разным ПС.

2. Настройки «Поисковые системы»

Отныне Netpeak Checker можно заслуженно называть программой, оптимизированной для локального продвижения (так называемого local SEO) и исследования региональных результатов выдачи. Настройки программы обзавелись новым пунктом «Поисковые системы», которые влияют как на стандартные параметры поисковой выдачи (Google / Bing / Yahoo / Яндекс SERP), так и на новый инструмент «Парсер ПС».

Итак, вот какие настройки были реализованы:

Google : геолокация (город / регион), страна, язык, дата и время (результаты за час, за 24 часа, за неделю, за месяц или за год).

: Bing : параметр «Страна» либо «Страна / Язык», дата и время (результаты за 24 часа, за неделю или за месяц).

: Yahoo: дата и время аналогично Bing.

Яндекс: геолокация , язык, дата и время (за 24 часа, за неделю, за месяц или за год).



3. Новый алгоритм «Антибан Прокси»

Эта фишка Netpeak Checker 3.0 тоже призвана помочь эффективнее работать с поисковыми системами. Прокси позволяют быстрее получать данные от Alexa, Google SERP, Bing SERP, Yahoo SERP, Яндекс SERP, Wayback Machine, Facebook, Pinterest и On-Page параметры, а также уменьшают вероятность появление капчи, так как запросы выполняются с разных IP-адресов.

Мы придумали, как свести к минимуму вероятность попадания прокси в бан:

Определили временные задержки и количество прокси, которые могут одновременно использоваться для каждого сервиса;

Улучшили функцию переключения прокси в случае бана со стороны определённого сервиса и внедрили условия дальнейшей разблокировки;

Если все прокси будут исключены, в конце анализа появится уведомление о том, какие сервисы были остановлены и почему.

4. Кастомные шаблоны

Теперь в Netpeak Checker реализована функция сохранения и выбора преднастроенных шаблонов параметров и фильтров, аналогично Netpeak Spider.

4.1. Шаблоны параметров

Выбирайте необходимые параметры и сохраняйте шаблон со своим названием или же воспользуйтесь одним из преднастроенных шаблонов:

Все бесплатные → подключение платных сервисов не потребуется;

→ подключение платных сервисов не потребуется; Линкбилдинг → для оценки ссылочных доноров мы учли базовые On-Page параметры, показатели сервисов Alexa, Whois, Google, Facebook, а также параметры обратных ссылок из бесплатной версии Mozscape (можно заменить на платный сервис по желанию);

→ для оценки ссылочных доноров мы учли базовые On-Page параметры, показатели сервисов Alexa, Whois, Google, Facebook, а также параметры обратных ссылок из бесплатной версии Mozscape (можно заменить на платный сервис по желанию); Дропы: упрощённый → самые базовые параметры, которые позволят вам более эффективно заниматься поиском дропов;

→ самые базовые параметры, которые позволят вам более эффективно заниматься поиском дропов; Дропы: расширенный → после применения упрощённого набора параметров можно переходить к более детальному анализу;

→ после применения упрощённого набора параметров можно переходить к более детальному анализу; Поиск контактов → код ответа сервера (чтобы убедиться, доступен ли сайт), Title, Description, все параметры соцсетей, все доступные параметры email-адресов (как приведённые на самой странице, так и в Whois-записях).

4.2. Шаблоны фильтров

Netpeak Checker создан для проведения разнообразных исследований, бенчмарков, срезов и т.д. Вероятно, вы постоянно используете одни и те же условия фильтрации результатов — теперь вы можете создавать свои шаблоны и затем применять их «в один клик».

5. Фильтрация и поиск

5.1. Обновлённые «Отфильтрованные результаты»

Теперь на вкладке «Отфильтрованные результаты» показывается условие, по которому фильтруются данные, а также доля отфильтрованных URL относительно общего количества результатов (в процентах, %).

Вызвать окно с настройками фильтра можно тремя способами:

нажав кнопку «Фильтр» на панели управления;

через пункт «Анализ» → «Настроить фильтр...» в главном меню программы;

с помощью комбинации клавиш Ctrl + F .

5.2. Функция «Фильтровать по значению»

Новая функция позволит вам быстро фильтровать результаты на основе выбранных данных в ячейках. Например, вы проанализировали 1 миллион URL, и какая-то часть из них возвращает 301 / 302 редирект. Чтобы найти все страницы, которые возвращают редирект, просто выделите ячейку с нужным кодом ответа и с помощью контекстного меню выберите пункт «Фильтровать по значению»:

5.3. Быстрый поиск по таблице

Во всех таблицах программы (включая инструмент «Парсер ПС») реализована возможность быстрого поиска — просто нажмите Ctrl+E и введите поисковый запрос:

6. Оптимизация потребления оперативной памяти (×2)

В новой версии Netpeak Checker мы применили все свои последние наработки по оптимизации потребления оперативной памяти, в результате чего удалось уменьшить его более чем в 2 раза.

7. Изменения в интерфейсе и юзабилити

7.1. Параметры:

Вкладка со всеми параметрами переехала в боковую панель справа;

Выберите параметр / сервис, и в панели «Информация» внизу появится их расширенное описание ;

; Клик по параметру позволит промотать текущую таблицу к этому параметру — а если кликнуть на название сервиса, то таблица промотается до первого параметра этого сервиса.

7.2. Добавление списка URL для анализа:

Вручную,

Из файла (это могут быть файлы с расширениями .txt , .xlsx , .csv , .xml , .nspj и .ncpj ),

, , , , и ), Из XML Sitemap (XML Sitemap, индекс XML Sitemap, TXT Sitemap и их gzip-архивы),

Из буфера обмена,

Drag and Drop.

7.3. Сохранение текущего списка URL в TXT-файл.

7.4. Перепроверка данных в таблицах «Все результаты» и «Отфильтрованные результаты»:

перепроверить ячейки → запускает повторный анализ всех ячеек, которые вы выделили;

→ запускает повторный анализ всех ячеек, которые вы выделили; перепроверить строки → повторно анализирует все параметры только у выбранных URL;

→ повторно анализирует все параметры только у выбранных URL; перепроверить столбцы → соответственно, перепроверяет выбранный параметр у всех URL в текущей таблице.

7.5. Улучшенная генерация отчётов

В экспортном файле учитываются сортировка, группировка, применение быстрого поиска, изменение порядка и прикрепление столбцов, а также фильтрация.

Отныне если при экспорте результаты не будут помещаться в один файл, то Netpeak Checker автоматически разобъёт массив данных на несколько файлов и пронумерует их.

8. Проверка работоспособности прокси

Был разработан отдельный функционал по проверке работоспособности как одного, так и целого списка прокси прямо в настройках программы. Вы можете загрузить свой список и проверить прокси на доступность к сети Интернет, Google, Bing, Yahoo, Яндекс.

Кроме проверки работоспособности вы сможете также узнать код ответа, время ответа и страну, к которой относится соответствующий прокси-сервер.

9. Отображение лимитов и баланса

В настройках программы на сооветствующих вкладках теперь отображаются оставшиеся лимиты для доступа к платным сервисам Serpstat, Ahrefs, Majestic, SEMrush, anti-captcha.com. Теперь вам будет ещё удобнее следить за балансом, чтобы вовремя его пополнять.

10. Изменения в параметрах для анализа

Были реализованы новые параметры:

Новый показатель от Яндекс «ИКС» → индекс качества сайта, показывающий, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса.

→ индекс качества сайта, показывающий, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. On-Page параметр «Язык» → определяет язык целевой страницы в формате ISO 639-1.

→ определяет язык целевой страницы в формате ISO 639-1. Host параметры Яндекс SERP → «Проиндексированные URL» (количество страниц сайта, проиндексированных поисковой системой Яндекс), «Индексация» (проиндексирован ли целевой хост Яндексом) и «Адрес» (физический адрес организации, который показывается в сниппете на странице результатов поиска Яндекс).

Обратите внимание, что теперь при экспортировании таблицы в формат XLSX вы сможете просматривать подсказки с описанием каждого параметра в названии столбцов.



Также были полностью удалены параметры следующих сервисов:

LinkedIn → API для получения данных по запросу было закрыто;

→ API для получения данных по запросу было закрыто; Twitter → аналогичная ситуация;

→ аналогичная ситуация; StumbleUpon → сервис переехал на Mix.com (мы с командой пока что думаем о необходимости интеграции с этим сервисом).

11. Специальные статус-коды

Мы реализовали новые уникальные обозначения для самых распространённых ситуаций со статус-кодами (Status Code, код ответа сервера) — теперь мы выводим их через символ &:

Disallowed → данный URL заблокирован в файле robots.txt;

→ данный URL заблокирован в файле robots.txt; Canonicalized → данный URL содержит тег Canonical, указывающий на другой URL;

→ данный URL содержит тег Canonical, указывающий на другой URL; Refresh Redirected → данный URL содержит тег Refresh (в HTTP-заголовках ответа сервера или Meta Refresh в блоке), указывающий на другой URL;

→ данный URL содержит тег Refresh (в HTTP-заголовках ответа сервера или Meta Refresh в блоке), указывающий на другой URL; Noindex / Nofollow → данный URL содержит инструкции (в HTTP-заголовках ответа сервера или в блоке), запрещающие индексацию и/или переход по ссылкам соответственно.

Иными словами, если страница возвращает 200 код ответа сервера и при этом запрещена к индексации в файле robots.txt, то теперь в столбце «Код ответа сервера» вы увидите «200 OK & Disallowed»:

12. Остальные изменения этого релиза

Добавлена функция « Рестарт » (клавиша F6 ) — при нажатии будут очищены все данные и запустится повторный анализ параметров для всех добавленных URL.

» (клавиша ) — при нажатии будут очищены все данные и запустится повторный анализ параметров для всех добавленных URL. При сохранении проект не перезатирается — вместо этого вам будет предложено сохранить отдельный проект с новым названием (сочетание клавиш Ctrl + S ).

— вместо этого вам будет предложено сохранить отдельный проект с новым названием (сочетание клавиш + ). Если у вас нет времени заполнять название проекта, то можете положиться на новую функцию « Быстрое сохранение » (сочетание клавиш Ctrl + Shift + S ), которая заполнит название за вас и сохранит проект без лишних вопросов :)

» (сочетание клавиш + + ), которая заполнит название за вас и сохранит проект без лишних вопросов :) Мониторинг лимита оперативной памяти → реализована проверка объёма свободной оперативной памяти: для работы программы должно быть не менее 128 Мбайт. Если лимит обнаружен, то анализ останавливается, и данные остаются в сохранности.

→ реализована проверка объёма свободной оперативной памяти: для работы программы должно быть не менее 128 Мбайт. Если лимит обнаружен, то анализ останавливается, и данные остаются в сохранности. Теперь при обнаружении редиректа Netpeak Checker переходит по нему и для всех On-Page параметров, которые берутся из исходного кода, проставляет значения конечной страницы , а не начальной (как было ранее). У оригинальной страницы остаются только параметры, получаемые из HTTP-заголовков.

, а не начальной (как было ранее). У оригинальной страницы остаются только параметры, получаемые из HTTP-заголовков. В контекстном меню добавлен пункт « Открыть URL в сервисе », который позволяет открыть выбранный URL в сервисах Google, Bing, Yahoo, Яндекс, Serpstat, Majestic, Link Explorer (Moz Pro), Ahrefs, Google PageSpeed, Mobile Friendly Test, Кеш Google, Wayback Machine (Web Archive), W3C Validator или во всех сразу.

», который позволяет открыть выбранный URL в сервисах Google, Bing, Yahoo, Яндекс, Serpstat, Majestic, Link Explorer (Moz Pro), Ahrefs, Google PageSpeed, Mobile Friendly Test, Кеш Google, Wayback Machine (Web Archive), W3C Validator или во всех сразу. Также в контекстном меню появился пункт « Открыть robots.txt », который открывает файл robots.txt в корневой папке выбранного хоста.

», который открывает файл robots.txt в корневой папке выбранного хоста. Реализована подсветка ссылок в таблице — теперь вы не запутаетесь, где в ячейках URL, а где обычный текст.

— теперь вы не запутаетесь, где в ячейках URL, а где обычный текст. При клике на любую ячейку таблицы в панели «Информация» будет развёрнута та же таблица с проанализированными параметрами , только вертикально и конкретно для этого URL. Ранее в этой панели показывалось полное содержимое ячейки, что было не всегда оправдано.

, только вертикально и конкретно для этого URL. Ранее в этой панели показывалось полное содержимое ячейки, что было не всегда оправдано. Полностью ликвидирована отдельная плашка с группировкой по сервисам в главной таблице — вместо этого теперь в самом названии столбцов указывается сервис и «цель» (например, URL или Host).

в главной таблице — вместо этого теперь в самом названии столбцов указывается сервис и «цель» (например, URL или Host). Мультиоконность → теперь есть возможность открыть несколько окон Netpeak Checker прямо из меню «Проект» → «Новое окно» (сочетание клавиш Ctrl + Shift + N ) и запустить отдельный анализ для каждого окна.

→ теперь есть возможность открыть несколько окон Netpeak Checker прямо из меню «Проект» → «Новое окно» (сочетание клавиш + + ) и запустить отдельный анализ для каждого окна. Улучшено сохранение позиций всех окон и панелей → если что-то пойдёт не так, вы всегда сможете сбросить их позиции с помощью меню «Интерфейс» → «Сбросить все позиции», «Сбросить позиции окон» или «Сбросить позиции панелей».

→ если что-то пойдёт не так, вы всегда сможете сбросить их позиции с помощью меню «Интерфейс» → «Сбросить все позиции», «Сбросить позиции окон» или «Сбросить позиции панелей». По многочисленным просьбам наших пользователей, мы сделали так, чтобы для установки, обновления и запуска программ Netpeak Software больше не требовались права администратора .

. Добавлена возможность настройки User Agent и использования базовой аутентификации для анализа On-Page параметров.

и для анализа On-Page параметров. Существенно улучшен алгоритм добавления списка URL вручную . Теперь программа распознаёт URL с путём, но без протокола (например, [example.com/category]); также определяет несколько URL в одной строке (в этом случае всем URL кроме первого необходим протокол). Помимо этого, реализована поддержка экранирования #! для Ajax.

. Теперь программа распознаёт URL с путём, но без протокола (например, [example.com/category]); также определяет несколько URL в одной строке (в этом случае всем URL кроме первого необходим протокол). Помимо этого, реализована поддержка экранирования #! для Ajax. Появилась возможность ручного и автоматического (при помощи anti-captcha.com) разгадывания Google reCAPTCHA.

Коротко о главном

Netpeak Checker в версии 3.0 обзавёлся мощным встроенным инструментом для парсинга выдачи поисковых систем, а также стал более быстрым, надёжным, эффективным и полезным для решения самых интересных и сложных задач линкбилдеров, SEO и PPC-специалистов, вебмастеров, маркетинг и контент-команд, блогеров и sales-менеджеров.

Более детальную информацию о конкретных задачах, а также всех внедрённых изменениях читайте на блоге Netpeak Software.