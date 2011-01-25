SMM

Facebook Like или Share?
Андрей Чумаченко
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Среди записок, которые нам передают из зала, часто встречается вопрос — «какая кнопка лучше — Like или Share»? Для тех, кому лень читать дальше, отвечу сразу — если бы одна кнопка была действительно лучше и полезнее другой, неужели кто-то пользовался бы вторым вариантом?

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Ну а теперь пару слов о плюсах и минусах этих кнопок.

На «Компьютерре» есть статья от 13 сентября 2010 года, в которой коротко и ясно рассказывается о том, что такое кнопка Share, цитирую:

Кнопка Share («Поделиться») появилась в прошлом году, в основном в качестве ответа кнопке Tweet ресурса Tweetmeme (теперь у Twitter есть своя кнопка такого толка). Она позволяет пользователям делиться статьями, а также другим сетевым контентом со своими друзьями.

Собственно, этим все сказано. Когда я нажимаю «Share» под понравившейся мне статьей, на мою «стену» в Facebook копируется заголовок статьи с ссылкой на нее, картинка и часть текста статьи. Все мои друзья могут прочитать эту заметку.

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Когда я нажимаю «Like» на понравившейся мне статье, на «стену» попадает короткая ссылка вида "%ИМЯ% likes %ЗАГОЛОВОК_СТРАНИЦЫ%" (в русскоязычном варианте - "%ИМЯ% нравится %ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ%"). Все мои друзья, которым так интересно то, что мне понравилось, могут перейти по ссылке и попасть на страницу.

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Конечно, каждый маркетолог втайне мечтает, чтобы пользователи выбирали именно кнопку «Share», ведь тогда контент появляется не только на стенах, но и в новостных лентах пользователей. Но, если часто «Share»-ить все подряд (ну или все последние новости любимого бложика) — вас, в лучшем случае, начнут игнорировать, а в худшем — удалят из друзей. В то время как «лайки» никого не напрягают так сильно.

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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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