Что знает о нас Facebook?

Социологи Facebook изучают поведение пользователей - их находки помогут компании заработать на этом или как минимум улучшить сервисы соц. сети. Впрочем, владея этими данными, можно косвенно влиять на устои общества, как в глобальном масштабе, так и локально. (Впору вспомнить про информационные войны).

Cameron Marlow называет себя "in-house sociologist" - он и его команда анализируют персональные данные пользователей Facebook.

Если бы Facebook был страной - то третьей в мире по населению (900 миллионов пользователей и Марк Цукерберг во главе). Социальная сеть превосходит любые режимы прошлого по тому, как тщательно сохраняются слепки жизней пользователей. Личные разговоры, семейные фотографии, путешествия, рождение детей, свадьбы, смерти - всё это "оседает" на серверах компании-гиганта. Скорее всего, и ваше личное там тоже хранится.

Не смотря на то, что Facebook стал частью современной жизни, ничего ультрасовременного не сделано с пользовательскими данными. Учитывая, что компания стала публичной, есть необходимость искать новые источники прибыли и, скорее всего, рано или поздно "найдется" этот "золотой запас данных". Почти у всех есть ощущение, что этот беспрецедентный ресурс даст что-то значимое на выходе, но сложно представить, что конкретно. По крайней мере, их исследования будут полезны всем, кто задействован в электронной коммерции. Итак, главному социологу - 35 лет, еще недавно Кэмерон сидел рядом с Цукербергом. С джинсами он носит рубашку, а не толстовку или футболку, как все остальные в компании, и вообще напоминает скорее молодого профессора, нежели студента. Его отдел называется Data Science Team и в него входят 12 исследователей. Правда, уже в этом году отдел расширится еще на столько же "боевых единиц". Специалисты разбираются в математике, программировании и социальных науках. Их работа может не только озолотить любимую компанию, но и обновить наши знания о человеческом поведении и взаимоотношениях. Все остальные сотрудники Facebook имеют ограниченный доступ к личным данным пользователей.

В 2001 году Марлоу создал исследовательский проект Blogdex, где парсил вирусный контент из блогов. Его сайт стал прообразом контент-аггрегаторов Dig и Reddit. Но целью не было собрать всё самое популярное в интернете, Кэмерон изучал, как социальные связи формируют сеть, как и почему некоторые идеи быстро распространяются. Позже Марлоу прошел двухгодичную стажировку в исследовательской лаборатории Yahoo. В 2007-м он начал работать в Facebook, где, конечно, самая большая база пользовательских данных. Можно сказать, ребята владеют супермощным микроскопом для наблюдения человеческих отношений. Команда Марлоу работает совместно с менеджерами, например, они наблюдают, как быстро пользователи осваивают новые функции. Они же анализируют и связи между людьми - в результате мы видим тех, кого, вероятно, знаем, но не добавляем в друзья. Люди, с которыми мы контактируем меньше всего, становятся почти невидимыми - Facebook прячет их обновления. Работы очень много и эти ребята меньше всего напоминают студентов. Компании всего восемь лет, а она уже вооружилась сильнейшей академической базой для анализа данных. Впрочем, цели Facebook в этом отношении сходятся с целями социологов - есть много вопросов, на которые все еще нет ответов.

Eytan Bakshy изучает, как циркулируют ссылки по социальной сети.

Социологи Facebook могут проверить подлинность теории о том, что все люди на планете знакомы друг с другом через шесть рукопожатий. В эксперименте 1967-го года было задействовано несколько сотен участников и все они должны были прислать открытку одному вполне конкретному бостонскому акционеру. Версия нового эксперимента была разработана совместно с исследователями из Миланского университета. Были задействованы все пользователи соц. сети (в мае 2011 года - 721 миллион) - а это ни много, ни мало, а 10% населения Земли.

Итак, были проанализированы 69 миллиардов связей между людьми. И оказалось, что мир еще меньше, чем кажется: все люди знакомы друг с другом через четырех людей :)

Один из исследователей команды Марлоу придумал способ, как измерить уровень "национального" счастья по активности пользователей в Facebook. Специальный скрипт учитывал частоту употребления слов, несущих позитивный или негативный окрас. Статистика не показала ничего удивительного: большинство довольно счастливо в мирные периоды и особенно во время праздников, а несчастливы - когда умирает кто-либо из знаменитостей. После землетрясения в Чили в феврале 2010-го страна действительно в депрессии, им потребовалось несколько месяцев на моральное восстановление - это было видно по статусам в соц. сети. Таким образом, можно наблюдать глобальные и локальные тенденции и "горячие" темы.

Sameet Agarwal изучает методы обработки огромной базы персональных данных социальной сети.

Сразу после дня святого Валентина исследовательская группа опубликовала списки песен пользователей, которые недавно установили статус "в отношениях" или же наоборот сменили его на любой другой. Это была хорошая идея, ведь данная корреляция позволяет делать определенные прогнозы, касательно человеческого поведения. А это, в свою очередь, позволит угадывать, к какой рекламе вы более расположены на данном этапе жизни. Наверняка, тому, кто только что расстался, можно рекламировать альбом с рок-балладами. В то же время, если у пользователя в недавнем времени кто-то умер, реклама брендов может вызвать негативную ассоциацию.

Поисковая реклама остается все еще самой эффективной потому, что пользователь сам формулирует запрос. Эта одна из причин, почему доходы Google превышают доходы Facebook в 10 раз. Но, возможно, аналитикам соц. сети удастся угадывать желания и потребности до того, как пользователи их осознают.

Собственно, Eytan Bakshy интересовался тем, как на нас влияют действия близких людей, чьи интересы и вкусы схожи с нашими. Его работа пролила свет на теорию о том, что наши друзья в соц. сети формируют эхо-камеру, в которой звучат новости и мнения, которые мы уже знаем. Цитата из статьи на эту тему:

Если ваши связи однородны, значит, вы не сможете получать информацию, которая будет отражать мнение, отличающееся от принятого в вашем кругу, а ведь именно широкий взгляд на вещи необходим для успешного решения проблем. Если все ваши близкие думают так же, как и вы, кто же тогда будет оспаривать ваши идеи и заставлять вас расширять свой кругозор? А поскольку со временем друзья человека знакомятся друг с другом, то возникает эффект эхо-камеры.

Он исследовал примерно четверть миллиарда пользователей в течение семи недель на предмет опубликованных ими ссылок. Всего было опубликовано 76 миллионов ссылок. Случайным способом было выбрано 219 миллионов информационных поводов - Facebook попросту скрывал "нужные" ссылки определенным людям. При этом была создана контрольная группа (в которой состояли люди со схожими интересами), где Bakshy анализировал частоту публикаций определенных ссылок. В итоге он пришел к выводу, что гораздо большее влияние оказывают так называемые "слабые связи" - дальний круг знакомых.

Работу команды Марлоу по факту спонсируют рекламодатели - ведь именно они заинтересованы в том, чтобы контролировать распространение (коммерческой) информации по сети.

Перед IPO сотрудники Facebook убеждали инвесторов, что люди на 50% лучше запоминают рекламу на сайте, если они знают, что кто-то из друзей любит этот бренд/пользуется этой продукцией или услугой. Как утверждают в Facebook, эти исследования не нацелены на то, чтобы изменить модели коммуникации между людьми. Социальная сеть не стремится манипулировать людьми. Хотя факты говорят о другом (учитывая внезапные настройки и более глобальные изменения). Кроме того, в отличие от серьезных исследовательских институтов эти ребята практически сразу воплощают свои идеи в жизнь (без всяких бюрократических проволочек). Так и хочется сказать: "эй, исследователь, хватит трогать меня палочкой!" Как известно, в апреле, вдохновленный беседой со своей пассией (ныне женой) Марк решил использовать свое соц. влияние на пользователей Facebook, чтобы возросло количество доноров органов. Пользователи получили возможность кликнуть по спец. окну в их хронике, чтобы сообщить друзьям, что они являются донорами. Это вызвало цепную реакцию - количество доноров увеличилось в 23 раза в 44 штатах. Интересны исследования команды Марлоу и на тему политики. У пользователей из США в период выборов так же появлялось спец поле, заполнив которое, они уведомляли друзей о том, что проголосовали. О своих исследования ребята публикуют на своей странице в Facebook и судя по стремительному приросту фанов (~3 тысячи фанов в месяц) и их активности, многим эта тема интересна. Что ж, будем следить за их находками.

Написано по материалам этой статьи.

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