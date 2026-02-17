Менеджер, которого вы не нанимали: как новый AI-агент от Amazon поможет управлять бизнесом

В течение многих лет работа продавца на Amazon на 20% состояла из стратегии и на 80% из поиска причин и следствий. Нужно было найти информацию, проанализировать ее, и только потом выяснить, на какие кнопки нажать, чтобы все исправить.

К счастью, эти дни подходят к концу.

17 сентября 2025 года Amazon объявил о крупном обновлении Seller Assistant, и это не просто очередной чат-бот, а полноценный AI Agent.

В этой статье расскажу, как новейшие технологии способны изменить операционную рутину и оптимизировать управление учетной записью.

Переход от «пассивного инструмента» к «активному помощнику»

Чтобы понять, почему это обновление важно, рассмотрю, что такое AI Agent.

Раньше программные инструменты были пассивными. Чтобы узнать остаток товаров на складе, приходилось искать информацию вручную. В случае нарушения правил Amazon система фиксировала проблему и ждала, пока ее заметят.

AI Agent же проактивен. По словам Amazon, новая система создана, чтобы «круглосуточно работать от вашего имени». Это означает, что агент не будет ждать команды, а будет постоянно контролировать логику бизнеса «за кулисами», предвидя потребности еще до того, как они появятся. Таким образом, агент превращается из помощника в партнера.

Теоретически звучит хорошо. А теперь смоделирую условия использования агента на примере нескольких сценариев.

Сценарий 1. Контроль остатков

Расходы на хранение — убийца прибыльности. Товар может постепенно терять динамику продаж из-за окончания сезона или усиления конкуренции. Если вовремя не заметить проседание, вас ждет значительная плата за хранение.

На данный момент агент может только предоставить краткий отчет о количестве товара на складах или обобщенную информацию об уровне продаж отдельного продукта. Однако бремя расчета финансовых последствий этой информации, таких как прогнозирование расходов на долгосрочное хранение, остается за продавцом. Соотношение товаров, которые медленно продаются, со сроками оплаты приходится рассчитывать вручную.

Как это будет работать

Обновление AI Agent внедрит проактивный мониторинг. Система будет активно следить за временем хранения товара и изменениями спроса без вмешательства пользователя. Если агент зафиксирует риск появления счетов за долгосрочное хранение, он сообщит об этом и сформирует стратегию решения проблемы — снижение цены, отзыв единиц товара или оставить все как есть, опираясь на прогнозы спроса.

Таким образом агент автоматизирует процесс принятия решений по счетам за хранение.

Сценарий 2. Планирование отправлений

Управление отправками на склады Amazon (FBA) отнимает много времени.

Продавцы на Amazon используют отчеты для оценки и прогнозирования темпов продаж. С нынешним функционалом Amazon Seller Assistant может дать ответы на вопросы о проданном количестве товаров за определенный промежуток времени, но не может структурировать эту информацию в логистический план. Продавцам приходится вручную просчитывать, куда и сколько единиц товара отправить для оптимизации расходов.

Новую систему Amazon описывает как такую, которая сможет взять этап планирования на себя. Она будет анализировать закономерности спроса для независимого формирования рекомендаций по отправкам. Вместо того, чтобы вручную вносить данные, агент будет самостоятельно формировать план и представлять его для финального утверждения, таким образом обеспечивая оптимальное распределение единиц товара для уменьшения затрат и времени доставки.

Сценарий 3. Отслеживание здоровья аккаунта

Страница здоровья аккаунта показывает соответствие учетной записи правилам платформы. Внезапное ухудшение показателей грозит потерей дохода, приостановкой учетной записи и затяжной коммуникацией с поддержкой Amazon.

Блокировка аккаунта и листингов часто является следствием незначительных нарушений правил, которые остаются незамеченными до момента введения штрафных мер.

В нынешнем рабочем процессе Amazon Seller Assistant имеет пассивный характер. О нарушениях правил продавцы обычно узнают из писем от Amazon с уведомлением об деактивации или блокировке. Агент может объяснить нарушенное регулирование постфактум, при этом не предоставляя возможности предупредить неожиданные последствия.

После обновления агент будет анализировать данные листинга и сможет заблаговременно выявлять проблемы. Система сразу будет объяснять требования и предлагать актуальные пути решения. После утверждения пользователем изменения будут применены немедленно.

Это снимает необходимость общаться со службой поддержки, чтобы угадать, о каком именно нарушении политики идет речь.

Сценарий 4. Ассистент по соблюдению требований

Каждая категория товаров влечет за собой собственный набор политик и регуляторных требований. Продажа электроники предполагает наличие сертификатов безопасности, выход на другие страны — налоговые документы и соблюдение локальных правил.

Сейчас подача необходимых документов происходит методом проб и ошибок: после их загрузки и длительного ожидания ручной проверки Amazon может отправить отказ в связи с отсутствием информации. Существующий Amazon Seller Assistant способен помочь с разъяснением определенных политик и регулирований, но он не может проверить предоставленные документы в режиме реального времени.

По данным Amazon, обновленный ИИ-агент сможет осуществлять автоматизированный анализ документов. При загрузке документов продавцом, ИИ автоматически будет проверять их на соответствие требованиям платформы. В случае выявления несоответствий — например, если адрес в аккаунте не совпадает с указанным в документах — агент подсветит ошибку и предложит пошаговое решение.

Выводы

Вот как обновленный Amazon Seller Assistant (AI Agent) способен усилить бизнес: