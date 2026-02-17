Менеджер, якого ви не наймали: як новий AI-агент від Amazon допоможе керувати бізнесом

Роками робота продавця на Amazon складалася на 20% зі стратегії та на 80% з пошуку причин і наслідків. Потрібно було знайти інформацію, проаналізувати її, і тільки потім з’ясувати, на які кнопки натиснути, щоб все виправити.

На щастя, ці дні добігають кінця.

17 вересня 2025 року Amazon оголосив про велике оновлення Seller Assistant, і це не просто черговий чат-бот, а повноцінний AI Agent.

У цій статті розповім, як новітні технології здатні змінити операційну рутину та оптимізують управління обліковим записом.

Перехід від «пасивного інструменту» до «активного помічника»

Щоб зрозуміти, чому це оновлення важливе, розгляну, що таке AI Agent.

Раніше програмні інструменти були пасивними. Щоб дізнатися залишок товарів на складі, доводилося шукати інформацію вручну. У разі порушення правил Amazon система фіксувала проблему й чекала, поки її помітять.

Натомість AI Agent проактивний. За словами Amazon, нова система створена, щоб «цілодобово працювати від вашого імені». Це означає, що агент не буде чекати команди, а постійно контролюватиме логіку бізнесу «за лаштунками», передбачаючи потреби ще до того, як вони з’являться. Таким чином, агент перетворюється з помічника на партнера.

Теоретично звучить добре. А тепер змоделюю умови використання агента на прикладі декількох сценаріїв.

Сценарій 1. Контроль залишків

Витрати на зберігання — вбивця прибутковості. Товар може поступово втрачати динаміку продажів через закінчення сезону або посилення конкуренції. Якщо вчасно не помітити просідання, на вас чекатиме значна плата за зберігання.

Наразі агент може лише надати короткий звіт про кількість товару на складах або узагальнену інформацію про рівень продажів окремого продукту. Однак тягар розрахунків фінансових наслідків цієї інформації, таких як прогнозування витрат на довгострокове зберігання, залишається за продавцем. Співвідношення товарів, котрі повільно продаються, з термінами оплати доводиться робити вручну.

Як це працюватиме

Оновлення AI Agent впровадить проактивний моніторинг. Система активно слідкуватиме за часом зберігання товару та змінами попиту без втручання користувача. Якщо агент зафіксує ризик появи рахунків за довгострокове зберігання, він повідомить про це і сформує стратегію вирішення проблеми — зниження ціни, відкликання одиниць товару або залишити все як є, спираючись на прогнози попиту.

Таким чином агент автоматизує процес прийняття рішень щодо рахунків за утримання.

Сценарій 2. Планування відправлень

Управління відправленнями на склади Amazon (FBA) забирає багато часу.

Продавці на Amazon використовують звіти для оцінки та прогнозування темпів продажів. З нинішнім функціоналом Amazon Seller Assistant може надати відповіді на питання щодо проданої кількості товарів за певний проміжок часу, але не може структурувати цю інформацію у логістичний план. Продавцям доводиться вручну прораховувати, куди і скільки одиниць товару надіслати для оптимізації витрати.

Нову систему Amazon описує як таку, що зможе взяти етап планування на себе. Вона аналізуватиме закономірності попиту для незалежного формування рекомендацій щодо відправок. Замість того, щоб вручну вносити дані, агент буде самостійно формувати план та презентувати його для фінального затвердження, таким чином забезпечуючи оптимальний розподіл одиниць товару для зменшення витрат та часу доставки.

Сценарій 3. Відстеження здоров’я акаунту

Сторінка здоров’я акаунту показує відповідність облікового запису правилам платформи. Раптове погіршення показників загрожує втратою доходу, призупиненням облікового запису та затяжною комунікацією з підтримкою Amazon.

Блокування акаунту та лістингів часто є наслідком незначних порушень правил, які залишаються непоміченими до моменту введення штрафних заходів.

В нинішньому робочому процесі Amazon Seller Assistant має пасивний характер. Про порушення правил продавці зазвичай дізнаються з листів від Amazon з повідомленням про деактивацію або блокування . Агент може пояснити порушене регулювання постфактум, при цьому не надаючи можливості попередити неочікувані наслідки.

Після оновлення агент аналізуватиме дані лістингу і зможе завчасно виявляти проблеми. Система одразу буде пояснювати вимоги та надавати актуальні шляхи вирішення. Після затвердженні користувачем зміни будуть застосовані негайно.

Це знімає потребу спілкуватися зі службою підтримки, аби вгадати, про яке саме порушення політики йдеться.

Сценарій 4. Асистент з дотримання вимог

Кожна категорія товарів тягне за собою власний набір політик і регуляторних вимог. Продаж електроніки передбачає наявність сертифікатів безпеки, вихід на інші країни — податкові документи та дотримання локальних правил.

Наразі подача необхідних документів відбувається методом спроб та помилок: після їх завантаження та тривалого очікування на ручну перевірку, Amazon може надіслати відмову у зв’язку з відсутністю інформації. Наявний Amazon Seller Assistant здатний допомогти з роз’ясненням певних політик та регулювань, але він не може перевірити надані документи в режимі реального часу.

За даними Amazon, оновлений ШІ-агент зможе здійснювати автоматизований аналіз документів. Під час завантаження документів продавцем, ШІ автоматично перевірятиме їх на відповідність вимогам платформи. У разі виявлення розбіжностей — наприклад, якщо адреса в акаунті не збігається із зазначеною в документах — агент підсвітить помилку та запропонує покрокове рішення.

Висновки

Ось як оновлений Amazon Seller Assistant (AI Agent) здатен підсилити бізнес: