Внезапно про бывшего мэра Боготы и его замечательные идеи

Для того, чтобы придумать и совершить что-нибудь необычное, нужно нестандартно мыслить. Чтобы идея сработала, нужно продумать стратегию и процесс воплощения. Эти "скиллы" можно и нужно развивать. В этом русле начал свое выступление на КМФР Mykolas Katkus - основатель одного из первых PR-агентств Литвы – VRP. Реклама - это коммуникация. Современная реклама изобилует интегрированными коммуникационными идеями. Для того, чтобы идея зацепила массы, нужно хотя бы чуточку смыслить в психологии. История, которую поведал Николас, не рассчитана конкретно на маркетологов или рекламщиков. Вы удивитесь, но она про Антанаса Моцкуса.

Литовец по национальности Антанас дважды (в 1995—1997 и в 2001—2003 годах) становился мэром Боготы.

К концу 20-го века численность населения, проживающего в Боготе, составляла примерно шесть миллионов человек. Столица Колумбии в то время представляла собой коррумпированную "клоаку". Наркобизнесом занимался каждый 5-й в стране вне зависимости от профессии. Разбой, грабежи, шантаж, взяточничество - обычное дело. Женщин грабили и насиловали, мужчины гибли в перестрелках, детей обижали и т.п. В Боготе было опасно гулять даже днем. К тому же, это был не город, а повсеместная свалка. И это был родной город Антанаса - мальчика, родившегося в семье эмигрантов. Здесь, как в хорошей истории, уместна фраза о том, что он еще в детстве мечтал изменить мир. :) Ему на это понадобилось три года. Но самое важное - то, КАК он это сделал. Для начала предыстория: в 1990 году Моцкуса назначили ректором Колумбийского национального университета в Боготе. Студенты в те времена часто бастовали по поводу и без. Так вот на очередном собрании ректората и бастующих студентов Антанас, не долго думая, показал двум тысячам бастующим студентам задницу.

Этот эпизод показали в новостях: история переросла в национальный скандал. Конечно, это был последний день Моцкуса в качестве ректора. Когда он баллотировался в мэры, он устроил шутливую кампанию - разыгрывал из себя супергероя, который борется со злом и всегда побеждает. Возможно, именно поэтому за него и голосовали. Все остальные кандидаты стояли у руля уже много лет и доверия им не было, а тут какой-то чудак в костюме супергероя, в прошлом показывавший студентам задницу - "может, всё будет иначе..." Заметим, что Антанас ранее никоим образом не светился в политике - даже в партиях ни разу не состоял. И вдруг он одержал сокрушительную победу в выборах и стал мэром... на пару с Enrique Penalosa, который тоже на то время был беспартийным (хоть и профессиональным политиком).

Они разделили обязанности таким образом, что Антанас был ответственен за решение проблем города с точки зрения морали, этики и педагогики. С приходом Моцкуса в администрации начали работать академики, а не политики.

Короткая и поучительная история

Таксисты в Боготе продавали клиентам оружие, наркотики и, конечно, знали где снять проституток. Более того, они обманывали клиентов - "наматывали круги", а потом требовали больше денег, а то и похуже. Что сделал Антанас? Он выкупил билеты на один из футбольных матчей и передал их таксистам. Так он собрал их вместе - в одном секторе. После матча он вышел на поле, поприветствовал и сказал что-то вроде:

"Я, мои друзья и многие мои знакомые нуждаемся в хороших таксистах, а их так тяжело найти... Чтобы это стало чуточку легче, я выдам каждому хорошему таксисту классную наклейку для авто. Видя наклейку, каждый житель Боготы и турист будет знать, что вы хороший таксист и будем к вам обращаться. Только вы не должны меня опозорить. Если вы хороший таксист, вы не должны обманывать клиентов и вы не должны продавать наркотики и оружие. Если вдруг я узнаю, что вы не оправдываете мои надежды, я буду вынужден забрать наклейку. Итак я насчитал всего XX хороших таксистов, сейчас я оглашу список и вручу наклейки. Я догадываюсь, что хороших таксистов в Боготе намного больше и я надеюсь, что вы поможете мне их найти. Поэтому я выдам каждому еще по 15 наклеек и прошу вас раздать их другим хорошим таксистам".

Стоит ли говорить, что каждый захотел стать хорошим таксистом? За отсутствие наклейки таксистов осудили бы в первую очередь родственники. Да, кто же хочет быть откровенно плохим? В скором времени в Боготе уже не было такси без соответствующей наклейки. Так он снизил преступность в столице.

Еще историй?

Чтобы решить проблему с беспределом и вездесущими километровыми пробками на дорогах, Антанас разогнал дорожную полицию (уволил 3200 офицеров) и вывел на улицы сотни мимов, которые мешали людям перебегать дорогу на "красный свет", перекрывали движение автомобилям на пешеходный "зеленый".

Актеры пантомимы на пальцах объясняли правила дорожного движения и детям, и взрослым. И клоунада дала свои результаты. Кстати, 400 из уволенных офицеров получили шанс обучиться на мимов.

Конечно, массовое увольнение не могло понравиться начальнику полиции. Он отрицал коррумпированность офицеров. Глава администрации Моцкуса Alicia Silvia в ходе беседы с начальником сказала ему: "Если ты сам веришь в то, что говоришь — скажи это, глядя мне в глаза". Он пробовал трижды, но так и не смог - на этом встреча закончилась.

Кстати, была еще одна фишка - Антанас придумал и раздал жителям города специальные таблички: красную ("отстой") нужно было показать тем, кто устраивал проблемы на дорогах, а белую ("круто!") - тем, кто "хорошо себя вел".

Сам Антанас щеголял по улицам в костюме моркови. "Морковью" в Колумбии называли добропорядочных, а потому презираемых граждан. Мэр в костюме моркови ездил на рейды в ночные клубы, да и просто ходил по улицам, уговаривал прохожих не использовать пиротехнику, не доставать оружие без крайней необходимости и т. п. Конечно, колумбийцы заметили изменения. "Моцкуса в президенты!". Он баллотировался трижды, достигал отличных результатов (при минимальном вложении денежных средств), но так и не прошел.

Как сейчас дела в Боготе?

Ежедневно 1 600 000 путешествий совершаются посредством колумбийского транспорта.

Каждый день по столице колесят 400 000 велосипедистов.

На 22% сократилось количество автомобилей.

Появилось 1100 новых парков.

Были открыты 15 библиотек (в которых в неделю бывает до 400 000 человек).

По воскресеньям по главным улицам не ездят автомобили.

98,5% детей ходят в школу.

В каждом доме есть электричество, вода и канализация.

На 50% сократилось количество дорожных аварий.

На 50% сократилось количество убийств.

Антанас называет себя "социальным экспериментатором". Колумбицы верят, что страна начала меняться именно в тот момент, когда Моцкус показал студентам задницу. Если вам было интересно, напишите, пожалуйста, комментарий :)