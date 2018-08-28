На что обратить внимание при выборе движка для сайта

Успешность работы, прибыльность сайта и простота управления ресурсом во многом зависят от правильности выбора движка — CMS-системы, на которой он будет построен. Если на этом этапе допустить ошибки, есть риск того, что проект не сможет оправдать ожидания и цели создания. Поэтому выбирать нужно очень ответственно.

Выбор CMS-системы с точки зрения SEO

Прежде, чем говорить об особенностях выбора, обозначим, что такое движок для сайта и зачем он нужен. Мы говорим о системе управления контентом, специальном скриптовом программном обеспечении. Оно позволяет в полуавтоматическом режиме работать с базами данных и информационным наполнением ресурса, предполагает возможность применения дополнительных модулей, расширяющих функционал.

Проще говоря, движок — это подобие конструктора, с помощью которого удается создать сайт, соответствующий имеющимся требованиям, и при необходимости вносить в него коррективы.

Если рассматривать важность выбора CMS-системы с точки зрения SEO, то нужно обратить внимание на следующее:

SEO обязательно связано с систематическим внесением изменений в действующий ресурс. Они не обязательно оказываются масштабными, но даже незначительные правки играют в этой ситуации важную роль. Причина — алгоритмы, используемые поисковыми системами, постоянно меняются, и сайты должны им соответствовать. Только так можно получить шансы на отображение в верхней части списка результатов, выданных по запросам пользователей. Следовательно, SEO-специалистам приходится непрерывно проводить мониторинг требований поисковиков, корректировать сайт в соответствии с изменениями. Движок должен предоставлять такую возможность;

У SEO существует прочная связь с аналитикой, которая необходима маркетологу для продвижения конкретного проекта. Отметим, что в большинстве своем аналитические системы встраиваются в сайт, периодически они требуют доработки;

определенным образом SEO связано с удобством сайта в использовании — юзабилити. Проведя анализ поведения посетителей ресурса, маркетолог делает соответствующие заключения по оптимизации, передает их уполномоченным специалистам. Правки, которые вносят на ресурс, отражаются на его функционале и интерфейсе.

Всему вышеперечисленному следует уделять максимум внимания. Если выберете малофункциональный движок, придется столкнуться с проблемами, которые отразятся на ведении проекта, его корректировкой согласно изменениям в работе поисковиков, поведении пользователей, прибыльности ресурса.

Отметим, для создателей движков зачастую выгоден минимальный набор опций CMS-системы, потому как в этом случае заказчик будет пользоваться дополнительными платными предложениями. Но со стороны владельца ресурса, все выглядит иначе. Именно поэтому важно выбирать движок, открывающий максимально широкие возможности.

С какими проблемами можно столкнуться при выборе движка

Рассмотрим самые распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться, выбирая CMS для сайта:

закрытый CMS-код . Он имеет место в большинстве платных «коробочных» решений. Для разработчиков такое положение вещей очень выгодно. Но заказчику оно доставляет множество неудобств и проблем. А если появится потребность реализовать какое-то нестандартное решение, разработанное под конкретный ресурс, обойдется это дорого. И даже если обратиться к опытным специалистам, есть риск попросту не добиться желаемого результата. Причина — закрытый код, отсутствие возможности внести структурные изменения на уровне ядра;

. Он имеет место в большинстве платных «коробочных» решений. Для разработчиков такое положение вещей очень выгодно. Но заказчику оно доставляет множество неудобств и проблем. А если появится потребность реализовать какое-то нестандартное решение, разработанное под конкретный ресурс, обойдется это дорого. И даже если обратиться к опытным специалистам, есть риск попросту не добиться желаемого результата. Причина — закрытый код, отсутствие возможности внести структурные изменения на уровне ядра; отсутствие гибкости и масштабируемости . Например, на этапе создания небольшого интернет-магазина, в каталоге которого насчитывается несколько тысяч товаров, CMS-система позволяет разработать функциональный портал, поддерживает его стабильную работу. Но как только бизнес начинает развиваться и количество позиций переваливает за 10000, она дает сбои. Пользоваться таким ресурсом становится проблематично, следовательно, число активных пользователей стремительно уменьшается, соизмеримо падает прибыльность проекта;

отсутствие возможности веб-интеграции. Еще одна распространенная проблема. Здесь речь идет о том, что невозможно интегрировать тот или иной готовый движок со сторонними сервисами, системой CRM, аналитической системой и так далее. Если выбранный бесплатный движок изначально не имел встроенных решений для решения упомянутых задач, то все придется разрабатывать самостоятельно. И выйдет это довольно дорого.

Это самые распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при выборе и применении движка. Конечно, проще заведомо учесть указанные моменты и выбрать подходящую CMS-систему, чем заметить недоработки после запуска проекта и тратить время на его перенос на другую платформу.

Чек-лист по поиску хорошего движка для сайта

Прежде всего рассмотрим базовые рекомендации, которые помогут избежать ошибок при выборе движка . Необходимо учитывать несколько важных моментов:

планирование . Сразу оцените перспективы развития проекта и подумайте, какие масштабы может обрести бизнес, например, через несколько лет. В частности, этот момент важен для тех, кто выбирает движок сайта магазина. Если деятельность продолжит развиваться, число товаров соответственно увеличится. Учитывая этот фактор роста, удастся избежать выбора не масштабируемой CMS-системы;

. Сразу оцените перспективы развития проекта и подумайте, какие масштабы может обрести бизнес, например, через несколько лет. В частности, этот момент важен для тех, кто выбирает движок сайта магазина. Если деятельность продолжит развиваться, число товаров соответственно увеличится. Учитывая этот фактор роста, удастся избежать выбора не масштабируемой CMS-системы; тщательное изучение рынка . Количество доступных для применения движков невероятно высоко. Самостоятельно ознакомиться с их особенностями и сравнить проекты по самым значимым параметрам практически невозможно. Именно поэтому есть смысл обратиться непосредственно к представителям разработчиков систем, чтобы они помогли в разъяснении важных моментов;

. Количество доступных для применения движков невероятно высоко. Самостоятельно ознакомиться с их особенностями и сравнить проекты по самым значимым параметрам практически невозможно. Именно поэтому есть смысл обратиться непосредственно к представителям разработчиков систем, чтобы они помогли в разъяснении важных моментов; консультация с интернет-маркетологом. Безусловно, это платная услуга. Но нужно понимать, что речь идет об инвестициях, которые в дальнейшем окупятся в полном объеме. Главное — выбрать хорошего специалиста, способного предоставить полноценную профессиональную консультацию, помочь с выбором лучшего движка для конкретной ситуации.

Теперь перейдем к изучению чек-листа, который поможет выбрать хорошую CMS-систему для интернет-ресурса. Здесь есть несколько важных моментов, на которые необходимо обратить внимание:

доступность языка , на котором создан движок. Она обеспечит возможность пользования услугами разных специалистов, если вдруг это потребуется;

, на котором создан движок. Она обеспечит возможность пользования услугами разных специалистов, если вдруг это потребуется; гибкость . Говорит о возможности беспроблемного изменения системы вплоть до самого ядра. Она позволяет легко реализовать любой функционал;

. Говорит о возможности беспроблемного изменения системы вплоть до самого ядра. Она позволяет легко реализовать любой функционал; защита от взлома . Это важный момент, который не следует упускать из виду. Взлом может привести не только к нарушению работоспособности сайта, но и к довольно крупным финансовым потерям;

. Это важный момент, который не следует упускать из виду. Взлом может привести не только к нарушению работоспособности сайта, но и к довольно крупным финансовым потерям; масштабируемость . Должна присутствовать возможность программной доработки и расширения интернет-проекта, если он будет развиваться и потребует совершенствования;

. Должна присутствовать возможность программной доработки и расширения интернет-проекта, если он будет развиваться и потребует совершенствования; адаптивный дизайн . Система должна обеспечивать корректное отображение сайта на устройствах с разными размерами экранов. Это очень важно, потому как все чаще пользователи открывают интернет-ресурсы именно через мобильные устройства;

. Система должна обеспечивать корректное отображение сайта на устройствах с разными размерами экранов. Это очень важно, потому как все чаще пользователи открывают интернет-ресурсы именно через мобильные устройства; возможность ведения блога или информационного раздела с другим названием, позволяющего систематически размещать новые материалы. Она играет значимую роль для продвижения проекта в социальных сетях и SEO оптимизации. Качество и систематическое обновление контента — залог успеха сайта. Не все движки позволяют создать такой раздел;

с другим названием, позволяющего систематически размещать новые материалы. Она играет значимую роль для продвижения проекта в социальных сетях и SEO оптимизации. Качество и систематическое обновление контента — залог успеха сайта. Не все движки позволяют создать такой раздел; возможность создать «отложенный постинг » — автоматическое размещение статей. Это не столь критичный момент, но он очень полезный, потому как позволяет сэкономить немало времени на наполнении того же блога. Достаточно один раз загрузить материал и настроить время его публикации;

» — автоматическое размещение статей. Это не столь критичный момент, но он очень полезный, потому как позволяет сэкономить немало времени на наполнении того же блога. Достаточно один раз загрузить материал и настроить время его публикации; перенаправление пользователя на другую страничку после совершения целевого действия. Например, человек подписался на рассылку, сделал заказ или оставил заявку на звонок от менеджера. После этого он попадает на новую страницу, где его благодарят за выполненное действие, поясняют, что будет происходить дальше. С помощью таких страничек удается вести учет количества пользователей, совершивших определенные действия, оценивая конверсию ресурса. Задачу можно решить и другим способом, на такой вариант остается в приоритете.

И последний момент — сколько отзывов имеет движок сайта и какой характер они носят. Это очень важно, потому как речь идет о мнении людей, лично тестировавших конкретную CMS-систему, акцентирующих внимание на ее особенностях, отмеченных на собственном опыте.

Запомнить

Правильный выбор движка — залог успешности и популярности сайта, гарант получения желаемой прибыли при правильном ведении проекта. Критериев очень много, но к самым важным стоит отнести: доступность, гибкость, функциональность, безопасность, масштабируемость. Всегда смотрите вперед, оценивайте перспективы. Движок должен обеспечить не только удобное создание сайта, но и беспрепятственное его редактирование, обслуживание, расширение в будущем.