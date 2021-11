Настраиваем отслеживание печати страниц в Google Analytics

На вашем сайте созданы все условия для печати страниц, но вы точно не уверены, печатают ли на самом деле пользователи какие-либо страницы. А если да, то вы, наверное, захотите знать, как часто они печатают страницы вашего сайта и какой контент отправляется на печать чаще всего... Простое решение данного вопроса предлагает статья How to Track When People Print Web Pages on your Site, свободный перевод которой приведен ниже.

Существует множество вариантов отправки страницы на печать. Вы можете использовать меню в браузере «Файл -> Печать» или использовать горячие клавиши Ctrl+P (Command+P на Mac), чтобы отправить текущую страницу на принтер. Некоторые страницы имеют специальную кнопку «Печать» на самой странице, которая непосредственно запускает метод window.print(), чтобы напечатать документ.

Поэтому нам необходимо решение, которое позволит отслеживать и фиксировать действия по печати страниц независимо от метода, который был использован для отправки страницы на принтер. В этом нам и поможет Google Analytics.

Отслеживание напечатанных страниц в Google Analytics

Нам нужно добавить невидимое изображение размером 1 х 1 пиксель, которое и будет выполнять отслеживание, на версию для печати страниц. Теперь, когда посетители будут печатать страницы сайта, независимо от используемого способа, наше отслеживающее изображение будет загружаться на их компьютеры и отправка на печать будет зафиксирована в Google Analytics.

Реализация очень проста. Просто скопируйте указанный ниже код и добавьте его в шаблон вашего сайта перед закрывающим тегом. Если ваш сайт на Wordpress, код можно добавить в файл footer.php. Не забудьте заменить в коде UA-1234-56 на Google Analytics Profile ID вашего сайта.

<script> var googleAccountID = "UA-1234-56"; function s4() { return Math.floor((1 + Math.random()) * 0x10000).toString(16).substring(1); } function guid() { return s4() + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + s4() + s4(); } (function() { var GIF = "https://ssl.google-analytics.com/collect?v=1&t=event" + "&ec=print&tid=" + googleAccountID + "&cid=" + guid() + "&z=" + (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)).toString() + "&ea=" + encodeURIComponent(document.title) + "&el=" + encodeURIComponent(document.location.pathname); var rule = "body:after{content:url(" + GIF + ")}"; var head = document.head || document.getElementsByTagName('head')[0]; var css = document.createElement('style'); if (css && head) { css.setAttribute("type", "text/css"); css.setAttribute("media", "print"); if (css.styleSheet) { // For IE css.styleSheet.cssText = rule; } else { css.appendChild(document.createTextNode(rule)); } head.appendChild(css); /* Written by Amit Agarwal - labnol.org */ } })();

Когда добавите этот JavaScript код на страницы вашего сайта, зайдите в ваш аккаунт Google Analytics и перейдите на вкладку «В режиме реального времени –> События» (Real Time -> Events) и выберите «Print» в качестве категории событий. Также для просмотра отчетов не в реальном времени перейдите на вкладку «Поведение -> События». Как работает отслеживание печати с Google Analytics Указанный выше код добавляет CSS правило для страниц сайта. Он добавляет изображение для отслеживания, но только в том случае, если активируется шаблон версии для печати:

<style type="text/css" media="print">body:after {content:url(GOOGLE_ANALYTICS_TRACKING_IMAGE);}</style>

Некоторые программы по созданию PDF также используют шаблоны версии для печати, когда сохраняют страницы в PDF и, таким образом, этот же код будет работать и для таких ситуаций. Следует добавить, что по результатам отслеживания стоит серьезно задуматься о том, как компонуются для печати страницы вашего сайта и нужно ли в будущем менять их дизайн. Желаем успешно использовать эту функцию в вашем бизнесе!