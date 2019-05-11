Настройка поисковой рекламы в App Store — пошаговое руководство

Большинство людей при первой же возможности тянутся за смартфоном и проводят с ним большую часть дня, что открывает ряд дополнительных возможностей для бизнеса. В частности, рекламировать свои товары или услуги более точечно, с меньшими вложениями и большей результативностью рекламных кампаний. Apple Search Ads позволяет быть максимально близко к потенциальным клиентам.

Что такое Apple Search Ads

Apple Search Ads (ASA) — это инструмент для рекламы приложений, который позволяет размещать объявления в верхней части страницы результатов поиска App Store для iPhone и iPad.

Apple Search Ads предоставляет издателям приложений платный доступ к верхним позициям в результатах поиска в App Store. Объявления отображаются в верхнем/верхнем левом углу страницы результатов поиска с синим фоном.

Apple Search Ads — один из самых популярных каналов привлечения пользователей для приложений iOS.

Страны Apple Search Ads

27 марта 2019 года компания Apple расширила географию работы Apple Search Ads на 46 новых стран, так что теперь рекламу в App Store можно настраивать в 59 странах мира. Среди новых стран появились Украина, Казахстан, Польша и Азербайджан, что открыло рекламодателям, разработчикам и бизнесменам из Восточной Европы дополнительный канал для продвижения своих приложений и как следствие – возможность получать больше релевантного трафика по низкой цене. Полный список доступных на данный момент стран можно посмотреть на сайте Apple.

Как работает поисковая реклама Apple

Apple Search Ads предлагает расширенный вариант ценообразования, основанный на стратегии цены за нажатие (CPT). Это значит, что рекламодатель платит каждый раз, когда пользователь кликает по объявлению.

Фактическая стоимость «тапа» — результат ценового аукциона, где рассчитывается цена за клик, которую платит рекламодатель в сравнении с оплатой ближайшего конкурента за нажатие на объявление вплоть до максимальной ставки CPT.

Apple также допускает стратегию ставок с оплатой за установку (CPI) для основных пользователей.

По умолчанию Apple Search Ads позволяет автоматизировать сопоставление ключевых слов с помощью функции поиска соответствия. Поиск соответствия использует метаданные вашего приложения, информацию из других приложений в категории, а также другие данные поиска, чтобы определить, какие поисковые фразы будут вызывать показ вашего объявления рядом с обычными результатами поиска.

Сочетание релевантности вашего приложения с поисковым запросом и суммой ставки будет определять, будет ли показываться ваше объявление.

Для опытных пользователей Apple предлагает настройку:

переменных таргетинга (демография, местоположение, тип устройства, статус установки приложения на устройстве пользователя);

ручной подбор ключевых слов;

планирование размещения рекламы.

Например, вы можете нацелить кампанию на пользователей, соответствующих четким критериям и которые находятся на определенном расстоянии от вашего бизнеса. Вы даже можете убедиться, что объявление будет появляться только в рабочее время, если вы этого захотите.

Почему нужно использовать рекламу Apple Search

По данным компании Apple 65% всех установок приложений происходит от поиска в App Store, в зависимости от категории. Это делает поисковые объявления особенно эффективным каналом для привлечения лояльных и активных пользователей. А еще реклама в App Store помогает вывести приложение в топ выдачи .

Различия между Advanced Apple Search Ads и Basic

Apple разделила свою рекламу на два разных пакета: базовый (Basic) и расширенный (Advanced). Основное различие между ними заключается в системе ставок. Basic Search Ads работают со стратегией оплаты за установку (CPI), тогда как Advanced Ads работает со стратегией оплаты за нажатие (CPT).

Основные возможности Basic Search Ads:

как это работает: без ключевых слов или уточнений аудитории. Интеллектуальная автоматизация показывает ваше объявление заинтересованным пользователям и максимально увеличивает ваши результаты;

без ключевых слов или уточнений аудитории. Интеллектуальная автоматизация показывает ваше объявление заинтересованным пользователям и максимально увеличивает ваши результаты; оплата: только за установку по выбранной вами цене;

только за установку по выбранной вами цене; управление: необходимо минимальное постоянное управление;

необходимо минимальное постоянное управление; отчеты: панель быстрого просмотра отслеживает эффективность рекламы;

панель быстрого просмотра отслеживает эффективность рекламы; максимальный месячный бюджет: до $10 000 за приложение в месяц;

до $10 000 за приложение в месяц; продвижение приложений: до 50 приложений.

Основные возможности Advanced Search Ads:

как это работает: выбираете ключевые слова и аудиторию для своих объявлений и устанавливаете максимальную сумму, которую вы хотите платить за клик, основываясь на ценности клиента или других KPI. Контроль расходов на уровне кампании;

выбираете ключевые слова и аудиторию для своих объявлений и устанавливаете максимальную сумму, которую вы хотите платить за клик, основываясь на ценности клиента или других KPI. Контроль расходов на уровне кампании; оплата: платите только тогда, когда пользователь нажимает на ваше объявление до максимальной выбранной вами цены;

платите только тогда, когда пользователь нажимает на ваше объявление до максимальной выбранной вами цены; управление: доступ к мощным маркетинговым инструментам для управления кампаниями. Упростите поиск с помощью функции «Найти соответствие» или управляйте по ключевым словам и типам аудитории в соответствии с целями ROI;

доступ к мощным маркетинговым инструментам для управления кампаниями. Упростите поиск с помощью функции «Найти соответствие» или управляйте по ключевым словам и типам аудитории в соответствии с целями ROI; отчеты: доступ к подробным отчетам по всем ключевым показателям;

доступ к подробным отчетам по всем ключевым показателям; максимальный месячный бюджет: неограниченный;

неограниченный; продвижение приложений: продвигайте неограниченное количество приложений.

Преимущества Apple Search Ads в Украине

Высокая окупаемость

Если сравнивать с другими конкурентными инструментами, то можно увидеть, что за 7 месяцев работы на украинском рынке ASA для наших проектов показала довольно низкие показатели CPA и CPI.

Это значит, что рекламодатели c меньшими вложениями могут получить более высокие результаты. Это результат того, что рекламу видят максимально релевантные пользователи непосредственно в App Store. Также роль играет тот факт, что ASA позволяет таргетироваться по ключевым словам, а не интересам или поведении пользователей.

Максимальная ценность

ROI выше, чем у других платформ, потому что пользователи склонны совершать покупки или другие целевые действия в приложении чаще других.

Как запустить поисковую рекламу Apple

1. Перейдите на страницу Apple Search и войдите в систему под своим Apple ID.

2. Выберите Basic или Advanced Search Ads.

Базовый пакет позаботится обо всем за вас, и вы не сможете вносить какие-либо изменения.

Apple фактически решит, где показывать вашу рекламу, и автоматически получит информацию о приложении из своих метаданных.

Но если вы хотите полностью контролировать кампании, перейдите к расширенной версии Apple Search Ads.

3. После выбора версии создайте рекламный аккаунт. Для этого внесите в форму адрес компании и контактные данные.

Валюту и часовой пояс можно выбрать всего один раз.

Введите название приложения, Apple ID или его URL в iTunes, и в выпадающем окне выберите приложение, которое вы планируете рекламировать.

Далее укажите имя кампании, бюджет общий и дневной. Пропишите минус-слова на уровне кампании.

4. Настройка группы объявлений

в общих настройках группы укажите ее название;

установите максимальную ставку CPT.

Основной ценовой параметр в Apple Search Ads — это cost per tap («цена за тап»). Вы можете выбрать ставку в диапазоне от $0,01 до $1 000.

Это максимальная сумма, которую вы готовы заплатить за нажатие на объявление. Эта ставка будет применяться ко всем ключевым словам в этой группе объявлений, если только вы не применяете отдельную ставку для ключевых слов.

4.1. Цель CPA.

Также, по желанию, можно установить cost-per-acquisition (цену за действие) — некая сумма, которую вы готовы потратить за конверсию.

Будьте реалистичны при определении стоимости, которую вы можете позволить себе заплатить за конверсию. Если вы установите слишком низкую цель CPA, вы можете упустить ценные показы и клики.

4.2. Выберите таргетинг.

Функция Search Match автоматически подбирает заинтересованную аудиторию.

4.3. Подберите ключевые слова.

4.4. Настройка аудиторий.

При настройке аудитории можно выбрать:

устройства, на которых будет показываться реклама: iPad, iPhone, iPad и iPhone одновременно.

тип пользователей — показывать всем пользователям, вернувшимся, новым или пользователям других ваших приложений.

пол и возраст;

местоположение — по умолчанию реклама показывается на всей территории страны, но для Украины нет возможности нацелить на город или несколько вариантов одновременно.

4.5. Настройка расписания показов.

Выберите начальную и конечную дату, а также время показа объявлений. Система автоматически подстраивает часы показов под временную зону пользователя, что удобно, если вы и ваша целевая аудитория находитесь в разных часовых поясах.

4.6. Система генерирует пример рекламного объявления, которое будет отображаться в поисковой выдаче.

4.7. Добавьте платежные реквизиты.

Apple принимает оплату картами:

Visa;

MasterCard;

American Express;

Вывод

Apple Search Ads — это возможность привлечь более широкую аудиторию в App Store.

Основные преимущества:

таргетинг по ключевым словам;

CPI на 40% ниже, чем на конкурентных площадках;

высокая окупаемость.

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