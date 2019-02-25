Как только бизнес завершил начальный этап развития, предпринимателю нужно запускать интернет-магазин. Все, кто проходил этот путь, знают, насколько важно правильно выбрать CMS, с помощью которой будет происходить дальнейшее управление всеми процессами на сайте.

Эта статья будет полезна новичкам, которые только начинают знакомиться с миром электронной торговли, и не могут определиться с выбором движка для своего интернет-магазина.

Что такое CMS, и для чего она вообще нужна?

Система управления содержимым (Content management system) — административная панель, в которой можно управлять структурой и контентом сайта.

Изменение ассортимента, редактирование категорий, обновление текстов описания товаров — это неполный список того, что позволяет нам сделать CMS. Добавим сюда маркетинговый функционал, возможность SEO-оптимизации сайта и на выходе получаем то, что можно назвать «сердцем» любого интернет-магазина.

Что не так с популярными CMS

Но как выбрать подходящий для себя движок среди такого большого ассортимента? Конечно, факторов выбора между той или иной CMS может быть много: цена, качество технической поддержки или удобство интерфейса. Ниже я сделал обзор основных игроков на этом рынке и описал их основные недостатки, чтобы вам было легче выбрать подходящий продукт.

1С-Битрикс

Одна из лучших коммерческих основ для проекта. Интегрирована с другими продуктами 1С.

Находясь в административной панели, вы можете прописывать шаблоны генерации метатегов, прописывать вручную title, description, заголовки, URL-адреса, добавлять seo-тексты, расширять структуру, исправлять XML-карту и тому подобное. Также есть недорогие модули для оптимизации фильтров.

Недостатки:

Стоимость. Ценник на лицензию с оптимальным функционалом начинается от $500. Требовательна к серверу и техническому оснащению. Сложно что-либо изменить в готовых решениях. Из-за этого для каждой кастомизированной настройки приходится привлекать разработчика. Не самая удобная для новичка административная панель. С другой стороны: если разберетесь, то сможете творить в ней чудеса. За качественный плагин для работы с фильтрами придется заплатить $225. Дорогостоящие программисты. Захотите кастомизации — придется доплатить. Не лучший выбор для малых некоммерческих проектов — из-за низкой окупаемости.

Magento

Многофункциональное профессиональное решение с открытым кодом для электронной коммерции, которое предоставляет полный контроль над внешним видом, содержанием и функциональностью онлайн-магазина. Инструментарий этой CMS пригодится при основательном подходе к созданию крупного интернет-магазина.

Недостатки:

Если вы захотите сделать уникальный дизайн, добавить определенную платежную систему и тому подобное — понадобится сторонний специалист. Надо быть готовым к тому, что разработчики Magento могут дорого обойтись. Требовательна к хостингу по ПО и «железу». Административная панель и большинство документации, необходимой для работы с Magento, написаны на английском языке. Помимо английского языка, административная панель сложна в освоении и требует тщательного изучения перед использованием. Для крупного проекта под платформу стоит выделить отдельный сервер. За качественный плагин для работы с фильтрами придется заплатить не меньше $150. Отсутствие встроенной интеграции с 1C. Проблема решается установкой специального дорогостоящего модуля. Высокий порог вхождения для новичков — каждый модуль содержит настройки в отдельном XML-файле, после чего интегрируется в общий код. Изменения в настройках также следует вносить сначала в эти файлы.

OpenCart

Простой и бесплатный движок для интернет-магазина с обширным комьюнити. Чтобы начать работу, достаточно установить его, настроить шаблон и добавить товары. Нужно понимать, что чудес не бывает, и у такой на первый взгляд удобной платформы есть свои нюансы.

Недостатки:

Очень мало качественных бесплатных шаблонов. Учтите, что шаблоны пишутся под определённую версию и не подойдут другой. Генерирует большое количество внутренних страниц, ссылающихся на главную. Скудный функционал «из коробки». К примеру, шестиэтапная форма заказа товара или отсутствие «быстрой покупки». Генерирует много дублей товаров. Есть проблемы с настройкой канонических урлов. Крупный проект не потянет — будет ужасно тормозить. Оптимальное количество товаров — до 5000.

WooCommerce

Очень популярный плагин для WordPress, который предназначен для интернет-магазинов. Как заявляют сами разработчики, на WooCommerce работает около 30% всех онлайн-магазинов, и это больше, чем на любой другой платформе. Данное решение бесплатное и имеет огромную русскоязычную аудиторию.

Недостатки:

«Из коробки» очень мало возможностей. Хоть сам плагин бесплатный, для реализации доступных в большинстве интернет-магазинов опций придется потратить немало денег. В результате стоимость расширения WooCommerce может превысить стоимость покупки специализированной CMS для интернет-магазинов. Большой функционал ведет к большой нагрузке на сервер. Использование слабого хостинга приведет к увеличению времени загрузки страниц на сайте. Конфликты между плагинами. При таком разнообразии плагинов велика вероятность, что некоторые из них могут конфликтовать друг с другом. При желании кастомизировать ваш сайт следует обратиться к специалистам, чтобы избежать подобных проблем. Доступные способы оплаты и валюта рассчитаны для Запада. Не для всех стран отображается местная валюта. Все это исправляется самостоятельно.

Примеры сайтов на WooCommerce.

CS-Cart

Отечественный коммерческий продукт, с большим базовым инструментарием, созданный для интернет-магазинов. CMS с высокой скоростью работы, мощным маркетинговым инструментарием и адаптивным дизайном.

Недостатки:

Высокая стоимость. Стоимость базового пакета CS-Cart равняется $375, а за версию с дополнительными инструментами SEO-оптимизации придется заплатить $550. За такую стоимость пользователь ожидает бесплатную техподдержку. CS-Cart так не думает. При покупке продукта вам дают 50 кредитов, которыми впоследствии вы расплачиваетесь за советы со стороны поддержки. Причем, сколько кредитов будет стоить каждая конкретная консультация зависит от времени, затраченного на нее, и от сложности задачи. Кредиты можно покупать за деньги, но это удовольствие не из дешевых. За качественный плагин для работы с фильтрами придется заплатить $100. Платная подписка на обновления. Да, за то, чтобы поддерживать систему в актуальном состоянии придется платить по $220 в год. Процесс оформления заказа предусматривает обязательный ввод email адреса покупателя. Это негативно сказывается на юзабилити сайта и может привести к уменьшению показателя конверсии.

Вывод

CMS — это система управления контентом на сайте. С ее помощью можно настраивать дизайн сайта, добавлять / удалять товары, публиковать тексты и многое другое.

Напомню недостатки пяти популярных CMS.

1С-Битрикс — отлично подходит для масштабных интернет-магазинов с множеством страниц и контента. Не самый лучший вариант для малых некоммерческих проектов из-за низкой окупаемости. Magento — подойдет для крупного интернет-магазина, который будет ориентирован на зарубежный рынок. В ином случае вам понадобится много свободных денег для качественной адаптации платформы под русскоязычный сегмент. OpenCart — одно из лучших решений для быстрого старта небольшого интернет-магазина с ассортиментом товара до 5000 единиц. С поисковыми системами не дружит. WooCommerce — занимает большую долю рынка, имеет огромное русскоязычное комьюнити, легкая CMS в освоении. Небольшие базовые возможности, придется потратиться, чтобы реализовать весь необходимый функционал на сайте. CS-Cart — недешевый вариант, но если есть деньги и не смущает маленькая лояльность техподдержки к пользователям — стоит присмотреться.