UPD: в 2020 году Netpeak Cluster стал инструментом. Что это значит и как Кластер помогает развивать свой бизнес в казнете, читайте на сайте. Функции закрытого клуба Netpeak Cluster KZ сохраняются.
Netpeak Cluster Казахстан — бесплатный
Главное — в рамках проекта наши специалисты рассказывают и показывают, как настраивать рекламу, чтобы при адекватном бюджете она продавала, приносила лиды, заявки.
Итак, что получают предприниматели в Казахстане в рамках Netpeak Cluster?
1. Поддержку и консультации по ведению кампаний в Google Ads и Яндекс.Директ
В Netpeak Cluster работает саппорт-команда экспертов по контекстной рекламе и другим инструментам интернет-маркетинга: Сергей Бережной, Мария Голуб, Андрей Коваль и Дарья Ляшенко.
Вопрос-ответ участника в личной переписке с экспертом агентства
Консультации и поддержка проходит в закрытом Telegram-чате проекта. Алгоритм простой: участник задает вопрос — получает ответ. Кроме того здесь можно создать коллаборацию, найти партнёра, спросить совет у других предпринимателей, поделиться своим опытом или обойти очередные грабли благодаря чужому опыту.
Общение в закрытом Telegram-чате
2. Промокоды в Google Ads/Яндекс.Директ
Кроме поддержки по контекстной рекламе в самых популярных рекламных системах, участники кластера получают промокоды от Google Ads ($90) и Яндекс.Директ (до 45 000 тенге) для запуска первых кампаний. Что нужно, чтобы получить промокод? Новый аккаунт в Google Ads или Яндекс.Директ и участие в Cluster.
Свои аккаунты в Google Ads можно пополнять через нас. В таком случае комиссия будет минимальной на рынке Казахстана.
3. Скидки, подарки и помощь от наших партнеров
Netpeak Cluster сотрудничает с
Среди наших партнеров — платформы и движки для сайтов (Okay CMS, InSales), сервисы автоматизации и лидогенерации (Plerdy, Elbuz Group, Grafica), конструкторы сайтов (Weblium), сервисы онлайн-бухгалтерии и приема платежей (Бухта Спокойствия, Assistent, Online Kassa). В общем, все, что нужно для полноценного выхода в онлайн. Конечно, для участников Netpeak Cluster действуют специальные цены на продукты и услуги компаний-партнеров.
Особые условия предусмотрены и для сотрудничества с продуктами и сервисами Netpeak Group. Они подбираются индивидуально под каждого клиента.
Компании, которые входят в состав Netpeak Group
4. Онлайн/офлайн-встречи, семинары, тренинги от ведущих казахстанских и международных компаний
Каждый месяц мы организовываем и проводим бесплатные образовательные мероприятия (по аналогии с Netpeak Cluster Украина) —
Сомневаетесь, присоединяться ли к Netpeak Cluster? Мы подготовили топ вопросов-ответов, которые чаще всего интересуют бизнесменов перед вступлением в Cluster:
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