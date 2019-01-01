Netpeak Cluster: в чем польза для казахстанского бизнеса и почему это бесплатно

UPD: в 2020 году Netpeak Cluster стал инструментом. Что это значит и как Кластер помогает развивать свой бизнес в казнете, читайте на сайте. Функции закрытого клуба Netpeak Cluster KZ сохраняются.

Netpeak Cluster Казахстан — бесплатный образовательный проект для малого бизнеса. Мы создали Cluster, чтобы предприниматели могли самостоятельно предотвратить ошибки, которые возникают у 90% бизнесов региона на старте онлайн-продвижения. Например, в позиционировании своих услуг, товара в интернете; поиске целевой аудитории.

Главное — в рамках проекта наши специалисты рассказывают и показывают, как настраивать рекламу, чтобы при адекватном бюджете она продавала, приносила лиды, заявки.

Итак, что получают предприниматели в Казахстане в рамках Netpeak Cluster?

1. Поддержку и консультации по ведению кампаний в Google Ads и Яндекс.Директ

В Netpeak Cluster работает саппорт-команда экспертов по контекстной рекламе и другим инструментам интернет-маркетинга: Сергей Бережной, Мария Голуб, Андрей Коваль и Дарья Ляшенко.

Вопрос-ответ участника в личной переписке с экспертом агентства

Консультации и поддержка проходит в закрытом Telegram-чате проекта. Алгоритм простой: участник задает вопрос — получает ответ. Кроме того здесь можно создать коллаборацию, найти партнёра, спросить совет у других предпринимателей, поделиться своим опытом или обойти очередные грабли благодаря чужому опыту.

Общение в закрытом Telegram-чате

2. Промокоды в Google Ads/Яндекс.Директ

Кроме поддержки по контекстной рекламе в самых популярных рекламных системах, участники кластера получают промокоды от Google Ads ($90) и Яндекс.Директ (до 45 000 тенге) для запуска первых кампаний. Что нужно, чтобы получить промокод? Новый аккаунт в Google Ads или Яндекс.Директ и участие в Cluster.

Свои аккаунты в Google Ads можно пополнять через нас. В таком случае комиссия будет минимальной на рынке Казахстана.

3. Скидки, подарки и помощь от наших партнеров

Netpeak Cluster сотрудничает с B2B-компаниями и сервисами, которые специализируются на интернет-продвижении, привлечении и обработке лидов из любых каналов.

Среди наших партнеров — платформы и движки для сайтов (Okay CMS, InSales), сервисы автоматизации и лидогенерации (Plerdy, Elbuz Group, Grafica), конструкторы сайтов (Weblium), сервисы онлайн-бухгалтерии и приема платежей (Бухта Спокойствия, Assistent, Online Kassa). В общем, все, что нужно для полноценного выхода в онлайн. Конечно, для участников Netpeak Cluster действуют специальные цены на продукты и услуги компаний-партнеров.

Особые условия предусмотрены и для сотрудничества с продуктами и сервисами Netpeak Group. Они подбираются индивидуально под каждого клиента.

Компании, которые входят в состав Netpeak Group

4. Онлайн/офлайн-встречи, семинары, тренинги от ведущих казахстанских и международных компаний

Каждый месяц мы организовываем и проводим бесплатные образовательные мероприятия (по аналогии с Netpeak Cluster Украина) — вебинары о предпринимательстве , онлайн-продвижении, маркетинговых инструментах и активностях, которые помогут бизнесу привлекать больше клиентов.

Хочу в Cluster

Сомневаетесь, присоединяться ли к Netpeak Cluster? Мы подготовили топ вопросов-ответов, которые чаще всего интересуют бизнесменов перед вступлением в Cluster: