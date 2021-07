NPS: что такое Net Promoter Score и как начать его считать

Я видел опросники NPS на сайтах крупных банков, интернет-магазинов, получал SMS с опросами от операторов мобильной связи. Первая реакция — пойти к маркетологу и поставить задачу внедрить счетчик индекса потребительской лояльности на свой сайт. Уверен, именно так многие и поступают.

Цель этой статьи — предупредить об опасной ошибке в маркетинге: бездумного и неправильного внедрения NPS-опросника.

Зачем нужен Net Promoter Score

Сотрудник консалтингового агентства Фред Райхельд анализировал лояльность клиентов к самым разным компаниям в США: пассажирские авиаперевозки, страхование, аренда автомобилей. Сотни корпораций, схем работы и тысячи различных опросников. В результате — нулевая возможность сравнить лояльность клиентов нескольких компаний в одной и той же сфере.

В качестве альтернативы Фред предложил сделать опросник с единственным вопросом: «How likely is it that you would recommend our company/product/service to a friend or colleague?», и десятибальной шкалой.

Преимущество именно такого опросника перед стандартным набором ответов — универсальность. Клиент может с помощью одной оценки высказать, что думает, о вашей компании/продукте.

Другой вопрос — интерпретировать, что эта оценка значит. После заполнения опросника в действие вступает процедура обратной связи с респондентом для ответа на вопрос: почему вы можете (или не можете) рекомендовать нашу услугу. В некоторых случаях предлагают и третий вопрос о том, что компания может сделать, чтобы стать лучше.

Здесь нет единого алгоритма. Иногда соответствующую форму просят заполнить сразу после первого шага, иногда — догоняют письмом или звонком.

Если игроки примут данную метрику, считал Фред, каждой компании в конкурентной отрасли станет легче устранять проблемы в работе с клиентами, увеличивать прибыль, а также моментально измерять эффективность нововведений.

По данным Райхельда, в большинстве индустрий существует зависимость между уровнем роста компании и количеством промоутеров среди её клиентов (тех, кто выбрал 9-10):

Не знаю, помогла ли исследователю работа в одном из авторитетных консалтинговых агентств США (Bain & Company), но с предложением Райхельда согласились практически все. В том числе компании из Fortune 500.

Гипотезу индекса потребительской лояльности критикуют за избирательность сфер, в которых была замечена корреляция между показателями опросников и динамикой развития компаний. Если вашей тематики нет в популярных исследованиях, вроде Net Promoter Score Benchmark Study от Temkin Group, стоит задуматься.

Индекс потребительской лояльности — формула NPS

Всё было бы слишком просто, если б ограничивалось выгрузкой средних показателей опросника для ежемесячного отчета.

Во-первых, весь пул ответивших делится на три части, в зависимости от поставленных оценок:

1-6 — детракторы. Другими словами — критики бренда. Среди них больше всего ретивых авторов негативных отзывов и будущих клиентов ваших конкурентов;

7-8 — нейтралы. Такие клиенты реже генерируют негатив, но нет никакой гарантии, что они останутся вашими клиентами в будущем. Любое дуновение ветра — и они уйдут;

9-10 — промоутеры. Фанаты бренда, давние клиенты, которые активно продвигают продукты компании и генерируют положительные отзывы. Обычно они охотнее всего общаются с менеджерами.

Дальше индекс лояльности считается по формуле:

Для любителей математики — более сложная выкладка с подсчетом дисперсии исследования.

Индекс NPS иногда пишут без знака процентов — 60 вместо 60%.

Когда вы установите опросник и сделаете первый замер, получите результат от -100 до 100.

Вопрос: когда проводить замеры? Не существует единого мнения — слишком много различий между компаниями и потребностями клиентов в разных сферах.

CEO Promoter.io Чад Кек советует задаться другим вопросом: а как часто показывать опросник клиенту?

Если это пользователь мобильного приложения, периодичность может быть такой:

через 7-15 дней после установки;

через 30-90 дней после первого опроса;

через 90 дней после второго опроса.

Цикл в 90 дней выбран, потому что, по отзывам большинства клиентов Promoter.io, у компании есть окно в 90 дней, прежде чем детрактор удалит приложение.

В других сферах этого окна может вообще не быть — опросник отправляют после совершения какого-либо ключевого действия. В интернет-магазинах, например, рекомендуется отправлять NPS-опросник клиенту после получения товара, так как тогда оценивается и работа персонала, и логистика.

Чтобы узнать больше о подноготной онлайн-проектов и ROI, рекомендую подписаться на рассылку блога:

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Трудности перевода

Идея Райхельда состояла в том, чтобы задать один вопрос, в одной-единственной формулировке. Из-за перевода вопрос, кажется, остается тот же, но количество формулировок меняет его до неузнаваемости:

По шкале от нуля («Ни в коем случае не буду рекомендовать») до десяти («Обязательно порекомендую»), насколько вероятно, что вы порекомендуете этот продукт своему другу или коллеге?

Готовы ли вы рекомендовать нашу продукцию или услуги своему другу или коллеге? Texterra.

Какова вероятность того, что вы порекомендуете компанию/товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам? Википедия.

Оцените по шкале от 0 до 10 вероятность того, что порекомендуете компанию другу или коллеге. SMS от «Алло».

Согласитесь, в данном случае еще нужно выбрать формулировку, которую клиент дочитает до конца и поймет правильно. Например, на вопрос: «Готовы ли вы рекомендовать нашу продукцию или услуги своему другу или коллеге?», — я бы никогда не ответил 10. Потому что он подразумевает только да/нет.

Net Promoter System: больше, чем индекс

В обновленном издании книги о главном вопросе для развития бизнеса Фред Райхельд расшифровывает NPS как Net Promoter System (пруф).

Действительно, индекс потребительской лояльности — не число в отчете. За этой цифрой скрывается комплекс методик аналитики и детализированных процедур взаимодействия с пользователем. На самом деле это уже полноценная система построения лояльности за счет увеличения процента промоутеров компании.

Специалисты Bain & Company утверждают, что NPS — цельная философия бизнеса, основанная на четырех пунктах:

Регулярно сортировать клиентов на промоутеров, нейтралов и детракторов. Разрабатывать процедуры для обучения, исправления, развития и оперативной обратной связи после замера индекса NPS. Сделать главным приоритетом бизнеса восторженную лояльность клиентов и сотрудников. Сфокусироваться на повышении профессионализма сотрудников для победы на рынке.

Структура Net Promoter System

Внедрение Net Promoter System предполагает пять важных шагов и как минимум две команды сотрудников, которые заведуют внутренним и внешним циклом работы с лояльностью.

Что это за шаги?

1. Обеспечить постоянную поддержку со стороны руководства. Руководство компании, CEO в частности, должны определить как важнейший приоритет бизнеса увеличение количества промоутеров и уменьшение числа критиков бренда. Они должны внедрить клиентоориентированность в стратегию развития компании и первыми стать примером для подражания, чтобы обучать сотрудников.

2. Начать единообразно интерпретировать исследования. Со временем выясняется, что необходим не только единый метод опроса клиентов/сотрудников, но и единый метод интерпретации результатов. В первую очередь для корректной индивидуальной классификации клиентов и сотрудников компании. Только так можно определить ценность инвестиций в повышение качества клиентов и профессионализма сотрудников.

3. Настроить обратную связь, процессы обучения и улучшения. В основе Net Promoter System — обучающие механизмы для отдельных сотрудников и компании в целом. Внутренний цикл дает ключевым сотрудникам и командам фидбэк от клиентов в режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на изменения уровня лояльности. Регулярные отзывы помогают сотрудникам самостоятельно принимать решения: в какую сторону развиваться.



Закрытые совещания становятся короткими собраниями рабочей группы, цель которых — мотивировать каждого участника лучше работать с клиентами и создавать больше промоутеров. Также именно здесь рождаются и обсуждаются изменения, касающиеся компании в целом.



Задача внешнего цикла — поддерживать клиентоориентированные изменения компании. Команда использует обратную связь с закрытых собраний, оперативные данные и информацию о рынках для проведения глубокого анализа вопросов клиентов, а также создания приоритетного блока инициатив для улучшения качества обслуживания.

4. Создать атмосферу лояльности среди сотрудников и команд. Специалисты компании должны четко понимать, как их работа влияет на клиентов, и вдохновляться этим, чтобы вкладывать 100% энтузиазма, творчества, энергии в выполняемые задачи. Для этого нужна настройка инструментов ERP/CRM и создание атмосферы постоянного обучения. Также потребуется настройка системы мотивации с помощью премий и геймификации.

5. Создать мощную операционную и аналитическую инфраструктуру. Еще одна основа Net Promoter System — очень быстрый фидбэк. Нужны обученные специалисты для запроса отзывов, сбора ответов, отслеживания последующих действий клиентов, анализа данных. Ребята, которые занимаются этим, должны регулярно получать мотивацию от команды внешнего цикла и обладать отличными аналитическими способностями.

То есть, если вы внедряете NPS и хотите результат, опросником дело не ограничится.

На мой взгляд, полноценное внедрение Net Promoter System могут позволить себе разве что высокотехнологичные компании, такие как SaaS-проекты, которые могут корректно анализировать и оценивать каждый шаг клиента .

Так как Netpeak специализируется на продвижении, в частности, SaaS-проектов, расскажу о том, как мы внедряли опросник NPS в многофункциональной SEO-платформе Serpstat.

Как Serpstat внедрил NPS-опросник с помощью SatisMeter

Среди преимуществ SatisMeter — быстрая интеграция на сайт, автоматический перевод на большинство языков мира, кастомизация опросника и предоставление аналитики в режиме реального времени.

Тарифы стартуют от $49 в месяц:

Сервис можно протестировать бесплатно на 100 ответах. Именно ответах, а не показах опросника.

Также можно интегрировать сервис с Intercom, Slack, Segment, отправлять опросники в виде in-app сообщений и электронных писем.

Настройки таргетинга:

Для опросника можно задавать:

цветовую гамму;

расположение на экране;

задержку в секундах перед показом;

тему, текст и подпись, если это письмо;

частоту отправки отчетов;

название компании;

язык опросника (можно настроить мультиязычность, но нужно обращаться в поддержку);

нужен ли текстовый ответ к оценке.

Еще один важный бонус — можно добавлять пользователей с правами администратора.

Установить SatisMeter можно с помощью:

Segment.com;

Eager.io;

iOS SDK;

HTML Snippet.

Serpstat настраивал сервис с помощью HTML Snippet. Для этого в Google Tag Manager добавили пользовательский HTML-тег с таким кодом:

<script>(function() { window.satismeter = window.satismeter || function() {(window.satismeter.q = window.satismeter.q || []).push(arguments);};window.satismeter.l = 1 * new Date();var script = document.createElement("script");var parent = document.getElementsByTagName("script")[0].parentNode;script.async = 1;script.src = "https://app.satismeter.com/satismeter.js";parent.appendChild(script);})();satismeter({ writeKey: "my_satismeter_key", userId: "1234", // TODO: Current user unique ID (required) traits: { name: "John Doe", // TODO: Current user name (optional) email: "john@doe.com", // TODO: Current user email (optional) createdAt: "2016-11-16T17:01:19.518Z" // TODO: Date when user was registered (optional) }});</script>

Обязательный параметр — только идентификатор пользователя. Если у вас уже настроен User ID ( как это сделать ), просто используйте этот идентификатор.

В результате код станет таким:

<script>(function() { window.satismeter = window.satismeter || function() {(window.satismeter.q = window.satismeter.q || []).push(arguments);};window.satismeter.l = 1 * new Date();var script = document.createElement("script");var parent = document.getElementsByTagName("script")[0].parentNode;script.async = 1;script.src = "https://app.satismeter.com/satismeter.js";parent.appendChild(script);})();satismeter({ writeKey: "my_satismeter_key", userId: {{DLV - User ID}}});</script>

Собственно {{DLV - User ID}} — это переменная уровня данных для получения User ID.

Так как сервис не определяет, каким именно пользователям показывать опросник, параметры необходимо задать самостоятельно. Можно, например, определить список ID, которым нужно отправить опрос, и передать в dataLayer специальный event, по которому активировать тег опросника.

В Serpstat выбрали такой сегмент:

language is enfirst payment count is 1plan is not Registered useremail does not contain [список отдельных пользователей и групп пользователей]country is not Russian Federationcountry is not Ukrainecountry is not Belaruscountry is not Kazakhstan

Чтобы вообще не привлекать разработчиков для передачи новых данных в datalayer, специалисты получили ID таких пользователей из Intercom и настроили активацию тега опросника:

<script> if((function() { var arr = [//список ID из Интеркома]; if (arr.indexOf({{DLV - userId}}) >= 0) return(arr.indexOf({{DLV - userId}}) + 1); else return undefined; }) ()) { dataLayer.push({ 'event':'gtmUaEvent', 'eventCategory':'SatisMeter', 'eventAction':{{DLV - userId}}, 'eventLabel':document.location.href, 'eventNonInteraction':true }); } </script>



Тег активируется по условиям:

'event':'gtmUaEvent','eventCategory':'SatisMeter'

Результат:

Благодаря интеграции с Intercom, можно эти же данные видеть в профиле пользователя и сразу начать обсуждение его ответа:

В настройках интеграции можно поставить условие автоматического начала беседы с каждым пользователем, заполнившим опросник:

Более простой и экономный вариант — настроить опросник с помощью бесплатных сервисов, вроде userreport или форм опросов GetResponse. Специалисты агентства часто делают это по просьбе клиентов.

Как настроить NPS с помощью бесплатного сервиса userreport.com

Userreport специализируется на проведении онлайн-опросов. Сервис интегрируется с Google Analytics, поддерживает сбор email-адресов, кастомизацию форм. Плюс ко всему — хороший перевод на русский язык. Удивительно, что он вообще бесплатный.

Интерфейс userreport.com

Единственный минус — в сервисе нет настроек активации показа сообщений. Но показ приглашения можно активировать с помощью Google Tag Manager. Сценарий может быть следующим: пользователь должен провести на сайте не менее 3 минут.

По умолчанию GTM не может посчитать время сессии пользователя, если пользователь ходит по разным страницам. Но это ограничение можно обойти с помощью cookie или local/session storage.

Алгоритм действий будет следующим:

1. Создайте триггер «Timer». В качестве интервала возьмите 30 000, ограничения — 7.

2. Создайте пользовательский HTML-тег с кодом UserReport и правилом активации:

(event = show-user-report) + (страница, которая не является корзиной) + (страница, которая не является шагом процесса оформления заказа).

3. Создайте пользовательский HTML-тег с правилом активации по настроенному выше таймеру. В теге должен быть скрипт, проверяющий разницу между текущим и сохраненным временем. Если разница больше 3 минут, в dataLayer должен записаться event со значением show-user-report.

<script>try { var n = (new Date()).getTime(); if (localStorage.getItem('time') == null) { localStorage.setItem('time',n); } var time = parseInt(localStorage.getItem('time')); var dif = n - time; if (dif >= 180000000) { localStorage.setItem('time',n); } if (dif >= 180000) { dataLayer.push({"event": "show-user-report"}); }} catch ( e ) { }</script>

Результаты NPS-опросника из сервиса можно отправлять в Google Analytics с помощью custom dimensions. Для этого следует настроить интеграцию с Google Analytics:

Почему NPS так медленно внедряется в рунете

1. Далеко не все понимают, зачем это нужно. Если владельцы бизнеса не готовы менять сознание и внедрять Net Promoter System, от других опросников, возможно, действительно больше толку.

2. Далеко не все понимают, как это делать. В рунете по-прежнему мало информации о индексе лояльности, особенно — кейсов. Надеюсь, этот пост и ваши комментарии восполнят это упущение.

Одними из первых индекс потребительской лояльности начали внедрять банки. В 2016 году в России даже проводился опрос банков, согласно которому средний уровень NPS — 30. В США средний NPS среди банков — 32 пункта.

Вполне сравнимые показатели, хотя обычно в странах с разными культурами более значительный разброс оценок.

Данные по средним показателям индекса потребительской активности в США по различным сферам в третьем квартале 2016 года

Более того, NPS транснациональных корпораций может отличаться в разных государствах. Например, индекс лояльности к Apple в 2015 году во Франции был 57, а в США — 71.

Кстати, в той же Temkin Group подметили закономерность во всех 20 сферах исследования: самые низкие показатели были получены от юных пользователей (до 35 лет). Выборка пользователей от 35 до 44 лет оставляла самые высокие оценки компаниям практически во всех сферах.

Узнать больше о среднем индексе лояльности в конкретной сфере или компании можно на сайте NPS Benchmarks.

Выводы

1. Внедрение индекса потребительской лояльности должно рассматриваться только как начальный этап внедрения Net Promoter System в структуру компании. Иначе толку от цифр NPS-опросника не больше, чем от результатов голосования при диктатуре.

2. Прежде чем внедрять NPS, изучите, наблюдалась ли раньше корреляция между результатами индекса и динамикой развития компании в вашей сфере. Индекс потребительской лояльности на Западе считают уже почти 15 лет, данных по теме в свободном доступе достаточно.

3. Выберите подходящий для вас перевод фразы «How likely is it that you would recommend our company/product/service to a friend or colleague?».

4. При установке NPS-опросника обязательно нужно указать корректное время показа и период опроса клиентов. Здесь нет универсальных рецептов, все зависит от сферы. Интернет-магазинам, например, стоит просить заполнить опросник не в момент оплаты покупки, а после доставки товара. Для мобильных приложений существует окно в 7-15 дней после установки перед первым показом опросника и так далее.

5. Устанавливайте опросник с помощью SatisMeter и Google Tag Manager — вы получите больше возможностей для анализа данных и масштабируемую основу для дальнейшей работы в рамках Net Promoter System.