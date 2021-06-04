Маркетинг

Песочница Netpeak: бесплатная площадка для ваших статей
Женя Лебедева
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Список актуальных площадок о маркетинге, бизнесе, рекламных инструментах и развитии, где бизнес сам рассказывает о своей специфике, на деле не так уж велик. Имеются в виду песочницы контента и блоги, где не надо платить за публикации. Такая возможность есть и у Netpeak — Песочница.

Что такое Песочница Netpeak

Компания или отдельный эксперт создаёт себе профиль и с вольной регулярностью делится материалами — их читает аудитория Netpeak Journal, ваши клиенты и партнёры. Со временем наиболее популярные публикации могут выходить на главную Netpeak Journal. И тоже бесплатно.

Это отдельная площадка внутри Netpeak Journal, где можно поделиться своим опытом, кейсами, историями успеха и поражений, из которых вы извлекли опыт.

Здесь простым языком рассказывают о базовых понятиях маркетинга, рассуждают о специфике маркетплейсов и делятся лайфхаками по оптимизации аналитики. Кроме этого вы также найдёте развлекательный контент вроде словаря сленга или подборки забавной рекламы из социальных сетей и поиска. Это не обязательно должен быть серьёзный материал с комиссией экспертов — у вас наверняка за годы работы накопились истории, которыми хотелось бы поделиться с аудиторией «в теме». Для этого и существует Песочница.

раздел песочница нетпик

Раздел Песочница в Netpeak Journal

Посты, которые получили нужное количество реакций и добавлены на главную страницу Netpeak Journal:

Что должно быть в вашем материале перед публикацией

Не нужно соответствовать всем пунктам сразу, но с содержанием определитесь обязательно.

  • Результат обработки информации или применения сервисов/инструментов/стратегий, потенциально интересных вашим клиентам, партнёрам или вообще всем. Например, кейс Taketones по увеличению трафика в 10 раз.
  • Уникальный опыт «До и после», решения насущных проблем. Например, мы анализировали статистику так, но теперь стали делать по-другому. Вот что получилось. Заметьте: опыт не обязательно положительный. Делитесь факапами — это не менее интересно. И люди любят честность. Публикация о реальных проблемах продавцов на маркетплейсах — отличный пример поста с практической пользой.
  • Уникальные знания, до которых вы дошли как профессионал, и хотите ими поделиться с коллегами или теми, кто будет учиться в вашей сфере. Пример такого материала — публикация ADINDEX о выходе маркетингового агентства на зарубежный рынок.
  • Интересные наблюдения, закономерности, даже профессиональный юмор можно представить так, что ваш блог, а за ним и компания, найдёт новую аудиторию. Хотя бы подборка странной рекламы для агентства — уже интересный контент.
  • Уникальные переводы зарубежных статей, исследований также востребованы. Например, публикация об алгоритме EAT, по которому не так много информации в ру- и укрнете.

Как видите, вариантов достаточно много и вы можете выбрать свой формат материала, чтобы создать интересный пост в песочнице, который попадёт на главную Netpeak Journal.

Профиль Netpeak Journal — половина успеха

Сначала обязательно зарегистрируйтесь. Жмите «Войти»:

жмите войти

Выберите способ для входа:

жмите войти

Обязательно заполните свой профиль до того как отправите первую статью на модерацию. Укажите свои реальные имя и фамилию или название компании. Обозначьте свои интересы и компетенции в поле «Информация о себе».

мой профиль нетпик

Читатели всегда хотят знать, кто делится информацией, и насколько можно доверять мнению автора статьи. Кроме того, под каждым опубликованным материалом в Песочнице будет блок с информацией, который подтягивается из профиля. Это как раз «Информация о себе» и «Другие статьи автора». В один клик по имени и фамилии любой пользователь может перейти в профиль, чтобы больше узнать о вас, или изучить другие материалы.

карточка под статьей

Заполняйте полностью свой профиль: имя, фамилию, краткую биографию (до 300 символов), фото. Кроме того, что это обязательное требование от редакции к авторам, это просто красиво: читатели скорее репостнут или прочтут ваш материал. Пользователи поймут быстрее, чей материал такой крутой, и к кому обращаться за предоставлением услуг. Также часто авторы и читатели Netpeak Journal ищут друг друга в соцсетях, чтобы установить контакт и в будущем обратиться с вопросом или за платной услугой.

Как отправить статью на модерацию

Авторизуйтесь и жмите в верхнем правом углу кнопку «Написать пост»:

написать пост

Если увлеклись заголовками и доскроллили вниз страницы — жмите тут на такую же, но голубую:

вторая кнопка внизу

Вам откроется простой и понятный интерфейс для добавления публикации с изображениями. Обратите внимание: если готовая публикация вас не устроила, можете удалить её или сохранить в черновиках, а также предварительно увидеть, как она будет смотреться на сайте.

интерфейс для верстки

Что делать дальше? По порядку заполняем каждое поле и переходим к телу вашей статьи.

  1. Добавьте понятный и ёмкий заголовок, который будет отражать суть материала и выгодно выделит статью на фоне других.
  2. Загрузите обложку поста. Рекомендую с помощью сервиса Canva и настраиваемых размеров изображения сразу выставить ширину 1200 и высоту 630, чтобы вы четко знали, какой будет обложка вашего поста. Если больше указанных параметров, модератор выберет область изображения для обложки на своё усмотрение. Если ваша картинка не загружается и выдаёт ошибку, возможно, она слишком «тяжелая». Сожмите её в оптимизаторе изображений. Нажмите «Загрузить», выберите картинку на своём компьютере, немного подождите и жмите «Скачать»:

оптимизатор картинок

3. Анонс поста — это краткое содержание того, о чем говорится в вашей статье. Он не должен копировать первый абзац материала.

анонс статьи

4. Переходим к полю для введения текста статьи. Чтобы она корректно отображалась и удобно читалась, рекомендую добавлять материал поблочно. С текстом всё понятно: «Копировать», «Вставить». Рассмотрим другие функции, доступные каждому пользователю в интерфейсе Блогов Netpeak. Нажмите синий плюс в кружке слева, чтобы добавить изображение в тело статьи, вставить код, использовать разделитель, вставить таблицу, оформить маркированный список или выбрать подзаголовок H1-H4.

синий плюс

Если вы решили удалить или переместить элемент, нажмите на него, и справа появится шестерёнка, стрелками и крестиком удаления. Чтобы удалить текст или картинку, дважды нажмите на крестик:

переместить удалить подпись
Под вашей картинкой появится поле для подписи. Тут укажите источник или объясните, что иллюстрирует изображение. Это необходимо, чтобы читатель понимал, к чему здесь картинка, и какую дополнительную информацию она несёт. Не всегда понятно, что изображено на картинке или куда именно смотреть. Для этого на скриншотах пользуйтесь выделениями и стрелками. Если в вашей статье несколько скриншотов, делайте все пометки в едином стиле, например, одним сервисом для создания скриншотов, где есть инструменты выделения.

Если изображение понятно без комментариев, можете просто пропустить и перейти к следующей строке.

Когда вы закончите с текстом, в конце у вас будет возможность выбрать теги по теме статьи, чтобы читатель через поиск мог легко найти ваш материал по интересующей теме. 3-5 тегов будет достаточно.

теги для категории

Когда всё готово, жмите кнопку «На модерацию», которая всегда в поле вашего зрения. Все ваши публикации, в том числе черновики, вы найдёте в разделе «Мои посты» в своём профиле Netpeak:

мои посты и на модерацию

Рекомендации по оформлению текста

  • Старайтесь избегать длинных предложений, разбейте текст на абзацы по 4-5 строк.
  • Проверьте грамотность. Например, сервис Orfogrammka.ru.
  • Проследите, чтобы скриншоты и картинки по теме статьи не были слишком большими и не содержали лишней информации, полей, курсоров и прочего.
  • Выделяйте полужирным только действительно важные фразы в тексте. Капслок неуместен.
  • Избегайте воды. Удаляйте предложения, которые дублируют смысл того, что уже есть в тексте, или не добавляют ничего нового.

Модерация: как это работает

В порядке очерёдности модератор Песочницы Netpeak проверяет ваш материал. Есть три варианта развития событий.

  1. Ваш материал полезный и крутой, он будет опубликован без правок.
  2. Правки есть, они несущественные, их внесёт редактор, и материал появится в Песочнице.
  3. Материал требует существенной доработки или спамный, потому не может быть опубликован в том виде, в котором мы его получили.

На свой email, указанный при регистрации, вы получите уведомление о том, что пост опубликован:

письмо от нетпик

Письмо может содержать отказ в публикации, но с объяснением причины, перечислением слабых мест материала. Вероятно, понадобится переписать, доработать текст. Если материал не годится совсем, об этом вам тоже сообщат. Чаще всего отказ связан с откровенным спамом. Это не запрещает вам прислать другой текст. В нашей практике есть случаи, когда пользователь выполнял условия модератора, и пост успешно появлялся в рубрике. Мы тоже заинтересованы в ваших публикациях и полезном контенте.

  • Три спамных материала подряд лишают пользователя права претендовать на публикацию в Блогах Netpeak.
  • Всегда сохраняйте черновик своей публикации. В случае, если материал не пройдёт модерацию, ваш пост будет отклонён, он не сохранится.
  • Если возникают вопросы или сложности, сразу пишите в Чат любителей контента — здесь вам оперативно ответят и помогут.

Мой материал опубликовали: что дальше?

Теперь отправляйте ссылку на пост своим друзьям, коллегам, партнёрам, чтобы набрать 2000 просмотров, 200 лайков или 20 комментариев. Так ваш материал попадёт на главную страницу Netpeak Journal и получит охват в несколько раз больше.

Это должны быть живые люди и реакции от них.

Как набрать больше реакций?

  • Купите платное размещение в тематическом Telegram-канале с несколькими тысячами подписчиков. Так вы быстро наберёте нужные показатели публикации, и она попадёт на главную Netpeak Journal.
  • Добавьте ссылку на свою статью в тематическое сообщество и предложите обсудить, поддерживайте дискуссию, отвечайте на комментарии.
  • Используйте свои социальные сети, привлеките друзей с более чем 1000 подписчиков, чтобы они опубликовали ссылку на пост у себя.
  • Если пост полезен и вашим клиентам, сделайте рассылку на email тем, кто подписан на неё добровольно.

Используйте бесплатные размещения в Песочнице Netpeak — аудитория здесь заинтересованная, люди охотно читают и делятся полезными материалами. Ваши публикации могут стать как раз тем контентом, который необходим пользователям, а за ним они придут и к продукту вашей компании. Ждём ваших публикаций!

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контент-маркетинг продвижение в блогосфере
Женя Лебедева

Пишу бизнесу с 2010.
Вплотную с интернет-маркетингом с 2015.
С 2020 года — автор и редактор в команде Netpeak Journal.

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