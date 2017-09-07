Почему для пользователей разных устройств нужны разные стратегии контекстной рекламы — кейс

Разработав мобильную версию сайта и приложение, многие владельцы бизнеса используют в рекламе уже проверенную на пользователях десктопа стратегию. В этом кейсе я расскажу, почему для разных аудиторий необходимо использовать отдельные подходы.

Кейс в нише платежных переводов

До обращения в агентство рекламные кампании проекта в нише денежных переводов были настроены не очень качественно. Большинство инструментов не использовались, кроме того, в одном аккаунте велась реклама как десктопной версии сайта, так и мобильного приложения. И эти кампании не были как следует проработаны.

Были проблемы и с аналитикой: клиент собирал исключительно «внутреннюю» информацию, то есть оценивал поведение пользователей внутри сервиса\приложения, но не анализировал эффективность источников привлечения трафика.

Нашей целью стало снизить стоимость привлечения лида с учетом жизненного цикла клиента ( LTV ).

На первом этапе мы установили счетчик Google Analytics и настроили отслеживание:

электронной торговли;

целевых действий на всех этапах воронки продаж.

К концу второго месяца завершили настройку отслеживания User ID. Это позволило связать данные по нескольким устройствам и сеансам с уникальными идентификаторами посетителей сайта.

В результате смогли:

более корректно отслеживать пользователей, которые используют для посещения сайта разные устройства;

получать подробную статистику по их поведению.

Что показала аналитика

Мы проанализировали все пересечения платежей клиентов сервиса за три месяца.

Несколько инсайтов:

26% пользователей используют сервис со смартфонов — это вторая по величине аудитория, и только 4,53% аудитории используют планшеты;

менее 1% клиентов используют для перевода денег и мобайл, и десктоп. При этом более 28% пользователей повторно возвращаются на сайт;

мобильная версия сайта чаще всего становилась первым экраном при знакомстве с сервисом;

пользователи, установившие приложение, более лояльны и чаще совершают переводы.

Главное: 99% пользователей регулярно осуществляют переводы с того устройства, с которого сделали это впервые.

А вот еще один интересный график:

У пользователей мобильной версии сайта и десктопной аудитории разные интересы. Например, посетители с мобильных больше интересуются зарубежными путешествиями, чем автомобилями.

Следовательно, к мобильной аудитории пользователей нужен кардинально иной подход. Исходя из этой гипотезы мы и построили дальнейший план работы.

В первую очередь мы оптимизировали кампании для пользователей, совершающих переводы средств с ноутбуков и ПК.

Вы резонно спросите: а что с пользователями мобильных устройств? В работе с этой аудиторией мы сосредоточились на тех, кто установил приложение. Соответствующий кейс будет чуть позже, пока можете почитать, как мы продвигали приложение доски объявлений .

Как вывести рекламные кампании на окупаемость

1. Для начала мы провели перезагрузку рекламных кампаний:

разработали удобную для управления и анализа структуру аккаунта;

заново собрали семантику для привлечения целевой аудитории;

переписали текстовые объявления и добавили новые форматы для повышения релевантности и охвата;

подключили поисковый и медийный ремаркетинг для повторного обращения к аудитории.

2. Для оценки эффективности источников платного трафика построили методику, которая базируется на трех моделях атрибуции:

последнее непрямое платное взаимодействие;

последние платное взаимодействие;

любое платное взаимодействие.

Всю информацию свели в Google Docs(мы любим Google Docs):

Для каждой модели значение ценности и стоимости привлечения посетителя из PPC-источников считается по-разному. Это позволяет понимать и анализировать динамику каждого пользователя.

3. Проанализировав воронку продаж, расставили приоритетность использования рекламных инструментов.

Активнее всего работали с пользователями из «Заинтересованной аудитории». Для их привлечения использовали:

поисковые кампании со среднечастотной семантикой;

поисковые кампании по конкурентам;

поисковые ремаркетинговые кампании с высокочастотной семантикой.

Второй пункт по приоритету — вовлечение активной аудитории. К ней относятся те, кто начал процесс оформления, но по какой-то причине «застрял» и не совершил транзакцию.

Упор был сделан на:

поисковые брендовые кампании;

поисковые и медийные ремаркетинговые кампании для пользователей, которые недавно посетили сайт.

Также обрабатывали постоянных клиентов. Основная цель — сохранить пользователей, которые регулярно совершают платежи. Для этого мы внедрили медийные ремаркетинговые кампании.

Результаты

В период ведения рекламных кампаний стабильно росло количество транзакций, при этом цена за привлечение пользователей снижалась.

В итоге цена за привлечение клиента снизилась на 50%.

Динамика в разрезе устройств:

Фактически рост обеспечил десктопный трафик, в то время как мобильный трафик остался без изменений.

Выводы

Как показал кейс, в нише денежных переводов 99% пользователей совершают все дальнейшие переводы с того же устройства, с которого совершили первый перевод. У пользователей мобильной и десктопной версии сайта разные интересы. Для пользователей разных устройств необходимо прорабатывать независимые рекламные стратегии. Но если у вас нет ресурсов на то, чтобы делать это параллельно, сфокусируйтесь по крайней мере на одной аудитории и найдите к ней подход. Опыт показывает, что этого бывает достаточно для достижения желаемого результата на первых порах.

Делитесь своим опытом работы с аудиториями разных гаджетов в комментариях.