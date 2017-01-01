Почему пользователи удаляют ваше приложение — обзор инструментов для анализа Uninstall Rate

Много установок — еще не гарантия успеха. Что делать, если пользователи стали все чаще удалять приложение? В этой статье я расскажу об инструментах, которые помогут изучить факторы роста Uninstall Rate и найти способ удержать пользователей.

Uninstall Rate — отношение количества удалений приложения к установкам за определенный период. Тщательный анализ метрики позволяет понять, почему, например, пользователи Android удаляют ваше приложение реже, чем владельцы гаджетов от Apple. Uninstall Rate может считаться как по уникальным юзерам, так и по уникальным девайсам.

Условно бесплатный инструмент — Google Play Developer Console

Google Play Developer Console позволяет анализировать эффективность взаимодействия пользователей с вашим приложением, в том числе — показатель Uninstall Rate.

Главное преимущество консоли разработчика — доступность. Достаточно один раз внести 25-долларовый взнос за регистрацию, и вы сможете пользоваться инструментом бесплатно.

Консоль разработчика Google Play показывает график с данными об установках и удалениях приложения за определенный период.

Можете проанализировать соотношение этих показателей в разрезе:

версии Android;

типа устройства;

страны;

языка;

версии приложения.

Читайте подробную инструкцию по работе с Google Play Developer Console .

Консоль в первую очередь разработана для Android-приложений, поэтому для анализа iOS-приложений — не самый удобный вариант.

Платные инструменты для анализа Uninstall Rate

1. Uninstall.io

Аналитическая платформа Uninstall.io предназначена непосредственно для изучения статистики по удалению приложений. Софт платный, можно попробовать 21-дневную демо-версию.

С помощью Uninstall.io вы сможете:

изучить последние действия пользователей перед деинсталляцией, чтобы понять причины, по которым удаляют ваше приложение;

идентифицировать убыточные каналы трафика, чтобы более рационально распределить рекламный бюджет;

строить собственные отчеты с помощью динамических запросов на основе статистики, которую сохраняет Uninstall.io.

Еще одна крайне удобная функция Uninstall.io: вы можете отправить email-сообщение об улучшениях приложения пользователям, удалившим его ранее. Таким образом вы можете вернуть аудиторию, уже знакомую с вашей разработкой.

Uninstall.io появилась бета-версия новой функции — система идентифицирует пользователей, которые с большой долей вероятности удалят приложение в ближайшее время.

2. QGraph

QGraph — аналитическая программа для работы с рекламными кампаниями по продвижению мобильных приложений. В частности, инструмент позволяет подробно изучить факторы, влияющие на рост Uninstall Rate.

Главное преимущество QGraph — доступ к очень подробным и наглядным отчетам, с помощью которых можно:

2.1. Определить эффективность использования источников трафика: узнать, сколько деинсталляций пришлось на каждый из них, как долго пользователи не удаляли ваше приложение.



2.2. Узнать, на какой день после установки пользователи чаще всего удаляют приложение. Так можно понять, насколько быстро оно надоедает.



2.3. Определить процент пользователей, удаляющих приложение в течение 24 часов после установки. Высокий коэффициент деинсталляций в первые сутки может свидетельствовать о критических ошибках в разработке.



2.4. Увидеть последние действия пользователя, предшествующие удалению приложения.

3. MoEngage

MoEngage — аналитическая платформа, в которой можно формировать подробные отчеты о деинсталляциях приложения на основе данных об уникальных пользователях и устройствах. MoEngage — платный инструмент, но доступна демо-версия.

Что можно увидеть в отчетах?

3.1. Количество пользователей, удаливших приложение в течение суток. При этом вы можете выбрать период анализа и сегментировать в зависимости от платформы мобильного устройства, например, посмотреть отчет только по пользователям iOS.



3.2. Количество пользователей, удаливших ваше приложение, в разрезе самых крупных городов в определенной стране.



3.3. Количество деинсталляций с конкретной модели телефона, например, Lenovo A6000.



Полученную статистику можно загрузить как CSV-таблицу, PDF-документ или изображение формата JPEG, PNG, SVG.

Также с помощью MoEngage можно уведомить по email бывших пользователей про обновление приложения.

4. AppsFlyer

AppsFlyer — мощная платформа для рекламы мобильных приложений. Инструмент платный, но доступно бесплатное демо на 30 дней.

С помощью AppsFlyer можно тщательно исследовать показатель Uninstall Rate: создавать подробные отчеты, видоизменять их, добавляя или удаляя конкретные колонки, — это существенно облегчает работу с данными. Например, в отчете о деинсталляциях в разрезе источников трафика можно сразу увидеть ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) и определить убыточные каналы.

5. Vizury

Vizury — аналитический инструмент (доступна демо-версия). Определяет пользователей, которые с высокой вероятностью удалят ваше приложение в течение последующих семи дней. Разработчики этого инструмента заявляют, что точность такого прогноза равна 83%.

Интеграция SDK Vizury дает возможность создать список атрибутов юзеров на основе данных о взаимодействии пользователя с приложением. В число этих атрибутов входят:

характеристики устройства: диагональ дисплея, объем памяти, тип процессора и так далее;

версия операционной системы;

интернет-провайдер (использовали ли Wi-Fi или 3G);

время взаимодействия;

количество взаимодействий за определенный период (день, неделю, месяц);

качество взаимодействия (зависит от типа приложения, например, в приложении для электронной торговли важнее взаимодействие пользователя со страницей конкретного продукта, нежели визит на главную страницу);

дни взаимодействия;

количество событий.

Алгоритмы Vizury сравнивают параметры активных юзеров и удаливших приложение. На основе этого сравнения система определяет «группу риска» — пользователей, которые вероятно удалят ваше приложение. Чтобы избежать оттока юзеров, можете настроить отправку Push и Display-уведомлений для отобранной группы.

6. CleverTap

CleverTap — удобная платформа для рекламы мобильных приложений, с помощью которой можно отслеживать деинсталляцию на Android и iOS-платформах. Доступна демо-версия.

CleverTap предоставляет отчеты по количеству установок и удалений приложения за определенный период.

Если вы ведете рекламную кампанию в CleverTap, можете воспользоваться еще одним отчетом — об удалении приложений в разрезе рекламных кампаний. Так вы обнаружите неэффективные пути продвижения и упростите оптимизацию рекламы.

В CleverTap удобно настраивать персональные оповещения для активных пользователей и тех, кто удалил ваше приложение.

Выводы

Иногда удержать пользователя сложнее, чем мотивировать его загрузить приложение.

Большинство инструментов для анализа Uninstall Rate — платные, но практически все предоставляют доступ к демо-версии. Самый доступный инструмент — Google Play Developer Console, но он ориентирован в основном на Android-устройства.

Системы аналитики предоставляют информацию о количестве удалений в разрезе:

уникальных пользователей;

диапазона дат;

устройств;

операционных систем.

Чтобы уменьшить потери пользователей, можете использовать инструменты, прогнозирующие вероятность удаления приложения — Vizury и Uninstall.io.

Если пользователи деинсталлировали приложение, помните, что вы можете улучшить его и отправить соответствующее письмо с помощью CleverTap, Uninstall.io или MoEngage.