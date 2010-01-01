Почему поисковые системы часто «не дружат» с сайтами на CMS Joomla

В ходе продвижения определённых интернет-магазинов, которые упорно не хотели лезть в ТОП, выяснилось, что у них есть одна общая черта – это система управления контентом (CMS) Joomla. Мы решили опубликовать статью на эту тему, чтобы расставить все точки над «и» для клиентов, проекты которых разработаны на Joomla. Чем же так плоха Joomla? Начнём с того, что сама по себе Joomla — это, прежде всего, статейник или новостник, но никак не интернет-магазин. Давайте рассмотрим подробнее.

Реализация интернет-магазинов на Joomla

Все интернет-магазины реализовываются с помощью дополнительных модулей (шаблонов). Да, Joomla становится универсальным движком, если ее напичкать сторонними компонентами, но ведь эти сторонние компоненты (в особенности интернет-магазины) разрабатываются «сторонними умельцами», и, зачастую, не имеют должной поддержки и развития. Как следствие: проблемы, баги, лаги и т.д. Несколько примеров багов:

проблемы с прорисовкой сайтов в шаблонах;

проблемы с авторизацией;

проблемы после обновления или переноса (сбиваются настройки, доступы);

вывод модуля в шаблоне может быть задан таким образом, что позицию этого модуля невозможно изменить из панели управления сайтом или невозможно запретить публикацию модуля на сайте;

содержательная часть страницы может не помещаться в центральную часть статического шаблона, результат — при просмотре такой страницы шаблон разваливается;

проблемы при публикации данных с некорректной датой (к примеру, при работе на хостинге провайдера, у которого временная зона сервера отлична от той, в которой работает пользователь).

Сложности при создании интернет-магазинов на Joomla

Сложность создания интернет-магазинов заключается в том, что мало кто знает данную CMS из-за:

внушительного и неудобного кода;

неудобного URL;

сложности при создании нормального ЧПУ;

сложности верстки сайтов. Основная часть магазинов на Joomla работает под управлением компонента интернет-магазина – Virtuemart. Основные проблемы с ним — неудобная структура магазина.

Проблемы Joomla с SEO friendly

Как уже было сказано, данную CMS поисковые системы не любят из-за:

множественных дублей страниц на сайтах;

продолжительного времени загрузки страниц (по этой причине сайты на Joomla также «чувствительны» к хостингу);

плохой индексации (примерно в три раза медленнее, чем интернет-проекты на других CMS).

Выводы

1. CMS Joomla — это, по сути, статейник или новостник. Следовательно, она подходит для простых информационных или мультимедийных сайтов, которые не ставят своей целью коммерческую выгоду.

2. Ввиду проблем данной CMS с индексацией, чувствительности к хостингу, недружелюбности к ней поисковых систем, а также сложности создания и наполнения самих сайтов (внедрение сторонних модулей, при подключении которых появляется ряд сложностей и проблем), не рекомендуется создание интернет-магазинов и последующее их продвижение на базе Joomla. Лучше перейти на более удобные и специализированные CMS в виде готовых решений под интернет-магазины: Presta, WebAsyst, Shop-Script).

3. Если же все-таки клиент упорно хочет продвигать интернет-проект на Joomla, то ему необходимо быть готовым к серьезным доработкам сайта, что, возможно, потребует немаленьких вложений в качестве оплаты работы специалиста.