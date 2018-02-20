Почти идеальный способ настроить междоменное отслеживание

Междоменное отслеживание в Google Analytics — это отслеживание посещений для ресурсов. Оно позволяет регистрировать перемещение пользователя между разными доменами как один сеанс. Для сайта с несколькими ресурсами на разных доменах первого уровня такая настройка must have. Почему?
Например, у нас несколько региональных версий одного сайта:
- site.com — основной сайт;
- site.ua — украиноязычная версия сайта;
- site.ru — русскоязычная версия сайта;
- site.kz — сайт на казахстанском.
Человек переключается между разными версиями сайта и обычное отслеживание регистрирует двух разных пользователей и два отдельных сеанса.
Стандартный код отслеживания показывает источник, по которому пришел пользователь — реферальный переход. На самом деле пользователь пришел из органической выдачи. В результате аналитика не отражает реальную статистику по проекту.
Для корректного сбора аналитики можно настроить междоменное отслеживание. Тогда сеанс с переходом между разными региональными версиями (site.com — site.ua — site.ru — site.ua) засчитается как один сеанс, а время сеанса будет определено как общее время пребывания на всех посещенных ресурсах (site.com, site.ua, site.ru, site.ua).
Как работает междоменное отслеживание
Система аналитики Google Analytics идентифицирует каждого пользователя по уникальному идентификатору — Client-ID. Идентификатор сохраняется в файлах cookie. Для настройки междоменного отслеживания нужно дополнительно передавать значение идентификатора при переходах между доменами.
По умолчанию Client-ID доступен только для сайта, который находится на таком же домене, что и информация в файле с Client-ID.
Как настроить междоменное отслеживание с помощью Диспетчера тегов
Google Tag Manager упрощает настройку междоменного отслеживания. Ее можно осуществить двумя способами:
- установить теги пометки ссылок и форм;
- настроить автоматическое связывание (доступно только для Universal Analytics).
Теги пометки ссылок и форм
Как установить пометки ссылок и форм через GTM? Для этого активируем тег Google Analytics с типом отслеживания «Пометка ссылки». Активируем триггер, который будет срабатывать при каждом нажатии на ссылку, ведущую на новый домен. То же нужно и для отправки форм.
Перед отправкой пользователя на другой домен, тег GTM добавит параметр Client-ID из сеанса на текущем домене.
Для страницы домена, на который осуществляется переход, следует установить настройку «Разрешить связывание». Она позволит передавать значения файла cookie в файл текущего домена.
Проще говоря, для каждого домена нужно установить пометку и разрешение для связывания файлов cookie.
Отметим, классический код отслеживания Google Analytics уже редко используется и считается устаревшим.
Как настроить автоматическое связывание
Логика работы не отличается от ручной пометки форм и ссылок, только здесь вместо нас все задачи выполняет Диспетчер тегов. Как настроить:
Шаг 1. Заходим в аккаунт Google Tag Manager.
Шаг 2. Создаем переменную «gaDomain». С ее помощью для домена можно будет указывать автоматическую конфигурацию.
Тип переменной — «Константа», значение — «auto».
Шаг 3. Создаем переменную «gaCrossDomains», в ней указываем все домены для которых будет выполняться отслеживание.
Шаг 4. Создаем тег Universal Analytics (или редактируем существующий) с установками:
- тип тега — «Universal Analytics»;
- тип отслеживания — «Просмотр страницы»;
- в разделе «Дополнительные настройки» — «Поля, которые необходимо задать», укажите: имя поля — «allowLinker», значение «true»; имя поля — «cookieDomain», значение переменной «gaDomain».
Эти же установки можно задать, если используем переменную настройки Google Analytics:
- в разделе «Дополнительные настройки» — «Междоменное отслеживание» указываем: имя поля — «Автоматическое связывание доменов», значение — «gaCrossDomains»; имя поля — «Использовать решетку в качестве разделителя», значение — «False»; имя поля — «Изменение внешнего вида форм», значение — «False».
- триггер — «Все страницы».
Для переменной настройки Google Analytics задаем аналогичные данные:
Шаг 5. Сохраняем и публикуем настройки.
Чтобы данные об источнике посещения попадали в статистику без погрешностей, добавьте все ссылки на свои домены в список исключаемых источников перехода Google Analytics.
Шаг 6. Исключаем переходы.
Чтобы в Google Analytics корректно отображались данные, исключаем из источников переходов домены, которые были настроены выше. Для этого:
- переходим в настройки аккаунта Google Analytics. Выбираем нужный ресурс, пункт «Код отслеживания JS» и в меню — «Список исключаемых источников перехода»;
- в меню выбираем «Добавить исключения источников переходов»;
- если используется один код на всех сайтах, исключаем все сайты:
Шаг 7. Проверяем.
При переходе с сайта на сайт, мы должны получить URL такого вида:
site.com/?_ga=2.191881962.1148040636.1518512520-2143280513.1518512520
А консоль браузера покажет передачу cookie между доменами:
Как настроить представления и фильтры
Статистика Google Analytics по умолчанию фиксирует только адрес к URL, исключая название домена:
- /page1;
- /page2;
- /page3.
Для корректного отображение URL междоменного отслеживания следует настроить фильтр на отображение полного адреса:
- Выбираем или создаем нужное представление, переходим на вкладку «Фильтры».
- Создаем новый фильтр со следующими параметрами:
- тип фильтра: «Пользовательский фильтр» — «Расширенный»;
- поле A — Извлечь A: Имя хоста = (.*);
- поле Б — Извлечь Б: URI запроса = (.*);
- вывод в — Конструктор: URI запроса = $A1$B1.
Единственный недостаток настройки фильтра — кнопка перехода из отчета в Google Analytics, которая некорректно срабатывает:
Адрес страницы тут будет формироваться с ошибкой:
http://site.comsite.com/
Но такой незначительный недостаток можно игнорировать. Главное — теперь у нас будут точные и актуальные данные аналитики.
Заказывайте услуги поискового продвижения, веб-аналитики, контекстной рекламы в Netpeak — и собранная аналитика будет работать на продвижение вашего бизнеса по максимуму.
Выводы
- Google Tag Manager помогает настроить корректный сбор статистики при междоменном отслеживании.
- Настройка осуществляется двумя способами: с помощью тегов пометки ссылок и форм и автоматического связывания. Первый вариант считается устаревшим и используется крайне редко.
- Чтобы настроить автоматическое связывание, нужно:
- зайти в аккаунт Google Tag Manager, создать переменные «gaDomain», «gaCrossDomains», тег Universal Analytics.
- задать установки тега Universal Analytics: тип тега — «Universal Analytics»; тип отслеживания — «Просмотр страницы»; в разделе «Дополнительные настройки» — «Поля, которые необходимо задать», указываем: имя поля — «allowLinker», значение «true»; имя поля — «cookieDomain», значение переменной «gaDomain».
- сохранить и опубликовать настройки.
- Для корректного отображение URL междоменного отслеживания нужно настроить фильтр на отображение полного адреса. Единственный недостаток — кнопка перехода из отчета в Google Analytics. При нажатии мы получаем адрес страницы с ошибкой: http://site.comsite.com/. Но это не мешает в работе.
Комментарии (36)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти