Аналитика

Почти идеальный способ настроить междоменное отслеживание
Диана Свеженцева
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Междоменное отслеживание в Google Analytics — это отслеживание посещений для ресурсов. Оно позволяет регистрировать перемещение пользователя между разными доменами как один сеанс. Для сайта с несколькими ресурсами на разных доменах первого уровня такая настройка must have. Почему?

Например, у нас несколько региональных версий одного сайта:

  • site.com — основной сайт;
  • site.ua — украиноязычная версия сайта;
  • site.ru — русскоязычная версия сайта;
  • site.kz — сайт на казахстанском.

Человек переключается между разными версиями сайта и обычное отслеживание регистрирует двух разных пользователей и два отдельных сеанса.

Стандартный код отслеживания показывает источник, по которому пришел пользователь — реферальный переход. На самом деле пользователь пришел из органической выдачи. В результате аналитика не отражает реальную статистику по проекту.

Для корректного сбора аналитики можно настроить междоменное отслеживание. Тогда сеанс с переходом между разными региональными версиями (site.com — site.ua — site.ru — site.ua) засчитается как один сеанс, а время сеанса будет определено как общее время пребывания на всех посещенных ресурсах (site.com, site.ua, site.ru, site.ua).

Как работает междоменное отслеживание

Система аналитики Google Analytics идентифицирует каждого пользователя по уникальному идентификатору — Client-ID. Идентификатор сохраняется в файлах cookie. Для настройки междоменного отслеживания нужно дополнительно передавать значение идентификатора при переходах между доменами.

По умолчанию Client-ID доступен только для сайта, который находится на таком же домене, что и информация в файле с Client-ID.

Как настроить междоменное отслеживание с помощью Диспетчера тегов

Google Tag Manager упрощает настройку междоменного отслеживания. Ее можно осуществить двумя способами:

  • установить теги пометки ссылок и форм;
  • настроить автоматическое связывание (доступно только для Universal Analytics).

Теги пометки ссылок и форм

Как установить пометки ссылок и форм через GTM? Для этого активируем тег Google Analytics с типом отслеживания «Пометка ссылки». Активируем триггер, который будет срабатывать при каждом нажатии на ссылку, ведущую на новый домен. То же нужно и для отправки форм.

Перед отправкой пользователя на другой домен, тег GTM добавит параметр Client-ID из сеанса на текущем домене.

Для страницы домена, на который осуществляется переход, следует установить настройку «Разрешить связывание». Она позволит передавать значения файла cookie в файл текущего домена.

Разрешить связывание

Проще говоря, для каждого домена нужно установить пометку и разрешение для связывания файлов cookie.

Отметим, классический код отслеживания Google Analytics уже редко используется и считается устаревшим.

Как настроить автоматическое связывание

Логика работы не отличается от ручной пометки форм и ссылок, только здесь вместо нас все задачи выполняет Диспетчер тегов. Как настроить:

Шаг 1. Заходим в аккаунт Google Tag Manager.

Шаг 2. Создаем переменную «gaDomain». С ее помощью для домена можно будет указывать автоматическую конфигурацию.

Тип переменной — «Константа», значение — «auto».

Создаем переменную gaDomain

Шаг 3. Создаем переменную «gaCrossDomains», в ней указываем все домены для которых будет выполняться отслеживание.

Создаем переменную gaCrossDomains

Шаг 4. Создаем тег Universal Analytics (или редактируем существующий) с установками:

  • тип тега — «Universal Analytics»;
  • тип отслеживания — «Просмотр страницы»;
  • в разделе «Дополнительные настройки» — «Поля, которые необходимо задать», укажите: имя поля — «allowLinker», значение «true»; имя поля — «cookieDomain», значение переменной «gaDomain».

Создаем тег Universal Analytics

Эти же установки можно задать, если используем переменную настройки Google Analytics:

если используем переменную настройки Google Analytics

  • в разделе «Дополнительные настройки» — «Междоменное отслеживание» указываем: имя поля — «Автоматическое связывание доменов», значение — «gaCrossDomains»; имя поля — «Использовать решетку в качестве разделителя», значение — «False»; имя поля — «Изменение внешнего вида форм», значение — «False».

Дополнительные настройки

  • триггер — «Все страницы».

Для переменной настройки Google Analytics задаем аналогичные данные:

Для переменной настройки

Шаг 5. Сохраняем и публикуем настройки.

Чтобы данные об источнике посещения попадали в статистику без погрешностей, добавьте все ссылки на свои домены в список исключаемых источников перехода Google Analytics.

Шаг 6. Исключаем переходы.

Чтобы в Google Analytics корректно отображались данные, исключаем из источников переходов домены, которые были настроены выше. Для этого:

  • переходим в настройки аккаунта Google Analytics. Выбираем нужный ресурс, пункт «Код отслеживания JS» и в меню — «Список исключаемых источников перехода»;

Список исключаемых источников перехода

  • в меню выбираем «Добавить исключения источников переходов»;

Добавить исключения источников переходов

  • если используется один код на всех сайтах, исключаем все сайты:

Добавить исключения

Шаг 7. Проверяем.

При переходе с сайта на сайт, мы должны получить URL такого вида:

site.com/?_ga=2.191881962.1148040636.1518512520-2143280513.1518512520

А консоль браузера покажет передачу cookie между доменами:

Консоль браузера

Как настроить представления и фильтры

Статистика Google Analytics по умолчанию фиксирует только адрес к URL, исключая название домена:

  • /page1;
  • /page2;
  • /page3.

Для корректного отображение URL междоменного отслеживания следует настроить фильтр на отображение полного адреса:

  1. Выбираем или создаем нужное представление, переходим на вкладку «Фильтры».

Фильтры

  1. Создаем новый фильтр со следующими параметрами:
  • тип фильтра: «Пользовательский фильтр» — «Расширенный»;
  • поле A — Извлечь A: Имя хоста = (.*);
  • поле Б — Извлечь Б: URI запроса = (.*);
  • вывод в — Конструктор: URI запроса = $A1$B1.

Новый фильтр

Единственный недостаток настройки фильтра — кнопка перехода из отчета в Google Analytics, которая некорректно срабатывает:

Кнопка перехода

Адрес страницы тут будет формироваться с ошибкой:

http://site.comsite.com/

Но такой незначительный недостаток можно игнорировать. Главное — теперь у нас будут точные и актуальные данные аналитики.

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Оставьте вторую страницу выдачи конкурентам

Выводы

  1. Google Tag Manager помогает настроить корректный сбор статистики при междоменном отслеживании.
  2. Настройка осуществляется двумя способами: с помощью тегов пометки ссылок и форм и автоматического связывания. Первый вариант считается устаревшим и используется крайне редко.
  3. Чтобы настроить автоматическое связывание, нужно:
  • зайти в аккаунт Google Tag Manager, создать переменные «gaDomain», «gaCrossDomains», тег Universal Analytics.
  • задать установки тега Universal Analytics: тип тега — «Universal Analytics»; тип отслеживания — «Просмотр страницы»; в разделе «Дополнительные настройки» — «Поля, которые необходимо задать», указываем: имя поля — «allowLinker», значение «true»; имя поля — «cookieDomain», значение переменной «gaDomain».
  • сохранить и опубликовать настройки.
  1. Для корректного отображение URL междоменного отслеживания нужно настроить фильтр на отображение полного адреса. Единственный недостаток — кнопка перехода из отчета в Google Analytics. При нажатии мы получаем адрес страницы с ошибкой: http://site.comsite.com/. Но это не мешает в работе.

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работа в Google Analytics статистика и аналитика Google Tag Manager
Диана Свеженцева

Начала свою карьеру в Netpeak в 2016 году, после курсов SEO от образовательного центра Netpeak. Сертифицированный специалист Google Analytics, Google AdWords.

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