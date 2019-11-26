Несколько лет назад я присутствовал на собрании бизнес-клуба, на котором один из основателей произнес речь, называя всех собравшихся — в шутку, естественно — «анонимными алкоголиками». Он имел в виду, что жизнь и интересы предпринимателя — достаточно специфическое занятие, и даже семья, родственники и близкие друзья не всегда понимают того человека, который занимается бизнесом. Практически единственное место, где можно встретить единомышленников, посоветоваться и выговориться — это бизнес-сообщества.

Про бизнес-клубы в офлайне у нас еще будет публикация, а пока что мы решили собрать список интересных бизнес-чатов. Живое общение — это очень круто, но у интернет-сообществ есть свои выгоды: мгновенный обмен опытом вне зависимости от географии.

В Telegram

Канал «Заварили» придумала Саша Волкова, которая сначала работала редактором в компании «Эвотор» и писала про бизнес, а потом заключила пари с руководителем и решила открыть собственную кофейню, чтобы «пощупать» бизнес изнутри. Эти приключения Саша описывала в Телеграме. Пари она в итоге проиграла, кофейня не вышла в прибыль. Саша уволилась, учла предыдущие ошибки и сделала вторую попытку. Собственно, об этом и канал.

В чате 1849 участников. Будет интересно тем, кто занимается кофейнями. Чтобы присоединиться к чату, сначала зайдите на сам канал и нажмите внизу, под постами, кнопку «Обсудить».

Это группа канала DIGITAL-бухгалтер, которую ведет Татьяна Никанорова, основатель бухгалтерской компании «Профдело», грамотный и спокойный эксперт.

В чате участники уже более подробно обсуждают работу с контрагентами, договора и разные финансовые вопросы.

508 участников.

Чат, который ведет налоговый практик Наталья Ахтанина.

По сути, вообще без рекламы — в описании чата даже нет ссылки на канал Натальи. Много полезной информации.

260 участников.

Одноименный канал ведет Дмитрий Шахов, разносторонний человек.

Например, кроме занятия разными бизнесами (от рекламного агентства до фастфуда) он также написал несколько книг, по одной из которых, «Исповеди z@дрота», в 2014 году сняли фильм.

В чате 1602 участника.

Тематическая группа для руководителей, собственно, агентств — рекламщиков, дизайнеров, разработчиков и других, связанных с digital.

Создатель паблика Анна Караулова качественно и строго модерирует контент.

698 участников.

Чат для предпринимателей с действующим бизнесом.

Есть модерация и необходим первый пост-знакомство, в котором нужно указывать свой профиль деятельности и средний годовой оборот компании.

1817 участников.

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В Facebook

Обмен опытом, продажа оборудования, поиск подрядчиков и сотрудников.

Очень хорошая, активная тематическая группа. Администрация внимательно следит, чтобы не было ничего лишнего.

1870 участников.

Паблик, основанный Дмитрием Румянцевым и Натальей Франкель — организаторами конференции «Питерский Суровый SMM».

Все про мероприятия, их организацию и заработок на этом.

3384 участника.

Большое сообщество с открытой публикацией.

Не все полезно и диапазон постов очень широкий — от вопросов начинающих ИП и инфобиза до коучинга. Но периодически бывают хорошие посты и дискуссии практиков.

99 425 участника.

Не полностью «предпринимательское» сообщество, т.к. в группе участвуют сотрудники нефтегазовых компаний разных должностей.

Но, тем не менее, тут много лиц, принимающих решения, исключительно тематическая повестка, модерация и уважительное общение.

10 147 участников.

А какие чаты нравятся вам?

Пост будет обновляться, добавим новые хорошие сообщества. Будем благодарны за советы.