Про Google Analytics - вопрос о длительности пребывания на сайте

Почему в статистике Google Analytics у некоторых страниц/фраз такая завышенная длительность пребывания на сайте, а у некоторых 00:00:00 ?

Ответ: Google Analytics, как и все распространенные системы статистики, регистрируют только время открытия страницы. Измерить время, проведенное пользователем на последней из открытых страниц, невозможно. Поэтому и не получается замерить среднее время просмотра для тех пользователей, кто не "пошел" далее первой страницы. В таком случае среднее время проведения на сайте будет 00:00:00. Также невозможно оценить, какую часть времени пользователь действительно просматривал страницу, а какую он смотрел другие страницы, оставив страницу вашего сайта в фоновом режиме. То есть, когда вы видите, что средняя длительность пребывания на сайте невероятно высока, то кроме того, что возможно посетитель активно работал с сайтом, не исключен и вариант, что пользователь оставил вашу страницу открытой в фоновом окне. Тогда время проведения на сайте будет очень большее, но в реальности пользователь просто был на другой вкладке. Частично из-за описанных проблем с неточным подсчетом статистики приобретают популярность JS-системы, фиксирующие не только загрузки страницы, но и каждое действие пользователя на сайте, даже движения мыши (например, Webvisor).