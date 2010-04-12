Аналитика

Про Google Analytics - вопрос о длительности пребывания на сайте
Артем Бородатюк
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Почему в статистике Google Analytics у некоторых страниц/фраз такая завышенная длительность пребывания на сайте, а у некоторых 00:00:00 ?

Ответ: Google Analytics, как и все распространенные системы статистики, регистрируют только время открытия страницы. Измерить время, проведенное пользователем на последней из открытых страниц, невозможно. Поэтому и не получается замерить среднее время просмотра для тех пользователей, кто не "пошел" далее первой страницы. В таком случае среднее время проведения на сайте будет 00:00:00. Также невозможно оценить, какую часть времени пользователь действительно просматривал страницу, а какую он смотрел другие страницы, оставив страницу вашего сайта в фоновом режиме. То есть, когда вы видите, что средняя длительность пребывания на сайте невероятно высока, то кроме того, что возможно посетитель активно работал с сайтом, не исключен и вариант, что пользователь оставил вашу страницу открытой в фоновом окне. Тогда время проведения на сайте будет очень большее, но в реальности пользователь просто был на другой вкладке. Частично из-за описанных проблем с неточным подсчетом статистики приобретают популярность JS-системы, фиксирующие не только загрузки страницы, но и каждое действие пользователя на сайте, даже движения мыши (например, Webvisor).

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Артем Бородатюк

В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak.
С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com.
В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город».
В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов.
В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.

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