Продвижение мобильного приложения в Яндекс.Директ — руководство для новичков

Не так давно Яндекс подхватил всеобщую волну увлечения мобайлом и запустил возможность рекламы приложений в Яндекс.Директ. Напомню, ранее Яндекс запустил свой трекинг AppMetrica, а еще раньше — собственный стор. Мы, к слову, уже успели оценить его плюсы и минусы.

Запуская рекламу приложений, Яндекс традиционно пообещал «новые возможности для продвижения вашего бизнеса». Конечно, мы их протестировали и спешим поделиться результатом.

1. Где показываются объявления

Рекламу мобильных приложений можно увидеть в выдаче в мобильном поиске Яндекса, а также в рекламной сети Яндекс на смартфонах и планшетах iOS и Android. Из этого можно сделать вывод, что реклама доступа для приложений Google Play и AppStore.

2. О форматах и внешнем виде объявлений

Пока что формат объявлений доступен всего один: Вот как выглядят объявления на разных гаджетах: Объявление генерируется автоматически при добавлении в него ссылки на стор. Система загрузит автоматически иконку, рейтинг, количество оценок, стоимость. Любой из параметров можно отключить, например, если приложение только после релиза и пока у вас мало пользователей или рейтинг недостаточно привлекательный.

3. Возможности таргетинга

Широкого разнообразия таргетингов в Яндекс.Директе пока нет. Можно делать таргетинг по гендеру, типу связи и типу устройства. Эти возможности лучше использовать для кампаний с большим охватом. Например, женский календарь для всех женщин Казахстана, которые используют Wi-Fi.

4. Как создать рекламную кампанию

4.1. Создаем рекламную кампанию и выбираем тип «Реклама мобильных приложений»: 4.2. Выбираем клиента: 4.3. Задаем параметры для кампании. Например, у нас будет кампания для смартфонов и только при подключении к Wi-Fi: 4.4. Создаем группу, генерируем объявление и добавляем ключевые слова. Для подбора ключевых слов используем те же методы, что и для контекста: Wordstat, Serpstat (ex. Prodvigator), планировщик ключевых слов (последний стоит применять осторожно, в силу особенностей его алгоритма). Если при настройке кампании вы указали трекинговую ссылку, то уже через сутки увидите в статистике такой отчет:

5. Условия работы со стратегиями

По умолчанию в Директе доступны стандартные стратегии назначения ставки. Две из них — именно для приложений: «средняя цена установки приложения» и «максимальное количество установок» (в рамках стратегии «недельный бюджет»).

Для работы с этими стратегиями необходимо выполнить несколько условий:

преодолеть порог по количеству установок и кликов за последние 28 дней;

получить установку от одного юзера.

Алгоритм подсчета порога количества кликов и установок:

Установки за 28 дней + 0,01 × клики за 28 дней ≥ 40

6. Создание кампании на несколько стран

Если приложение рекламируется во многих странах, то при настройке кампании указываем ссылку на стор той страны, где вы хотите рекламироваться. В ином случае пользователь по умолчанию будет перенаправлен в российский стор.

Нужно быть предельно внимательным — после сохранения объявления нельзя изменить ссылку на приложение.

7. Особенности трекинга

Если вы используете для трекинга что-то кроме AppMetrica, MobileAppTracking, AppsFlyer, Adjust, Kochava или Flurry, то Директ вам не подойдет. Система поддерживает только эти трекеры.

Во всех вышеперечисленных трекерах, кроме Adjust, нужно настроить дополнительно партнерскую связь для обмена данными между трекером и рекламной системой.

Конечно, если вы не используете трекинг, то реклама в Директе окажется для вас пустой тратой денег — установок вы не увидете.

8. Конверсия по умолчанию

Если вы работали с приложениями в Google Рекламе, то уже знаете, что существует несколько типов конверсий для аппов: установка (сам факт) и установка (первый запуск). Вторых всегда будет меньше. В Директе конверсией по умолчанию считается установка с запуском приложения в течение суток. Так что можете быть уверены в качестве полученных инсталлов. Здесь определенно плюс Директу.

Выводы

По количеству трафика и его стоимости Яндекс.Директ подходит далеко не всем мобильным приложениям. Впрочем, корпорация постоянно делает апдейты своей беты. Например, недавно выкатили возможность работать в Директ.Коммандер, что позволяет создавать более гибкие кампании. В целом, инструмент работает. Радует и бесплатный бонус в виде AppMetrics для in-App анализа и трекинга. По максимально целевым запросам крутиться можно и при этом получать качественные установки.

Если хотите узнать, подходит ли вашему приложению реклама в Яндекс.Директ, опишите его особенности (ЦА, предполагаемый бюджет, таргетинг) в комментариях или оставляйте заявку. С удовольствием помогу разобраться в нюансах.