Продвижение сайта VIN-кодов в США по низкочастотным запросам: рост трафика на 681% за 6 месяцев

Когда на продвижение заходит стандартный проект, например, интернет-магазин , все более-менее понятно. Оптимизируем структуру, исправляем метатеги, работаем над внутренней оптимизацией. Даже SaaS-проектами нас уже не удивить. Но иногда заходит сайт, которому, кажется, SEO и не нужно. Таким было первое впечатление, когда мы познакомились с сайтом для проверки информации по VIN-номерам автомобилей.

О чем речь?

VIN-код (номер кузова) автомобиля содержит 17 символов, в состав VIN-кода входят три части: WMI — 3 символа, VDS — 6 символов, VIS — 8 символов. По этим цифрам можно узнать информацию об автомобиле: был ли он в угоне, сколько раз проводился ремонт и тому подобное.



Купить информацию об автомобиле (его VIN-номере) как раз и предлагает сайт нашего клиента.

Задачи и поиски решений

Регион продвижения: США.

Период продвижения: С декабря 2015.

Услуга: SEO с оплатой за часы работы. СШАС декабря 2015.

Одной из задач стало привлечение на сайт трафик с помощью методов SEO 2.0 , а конкретно — с использованием внутренней оптимизации и без внешних накруток (например, без закупки ссылок). У клиента был опыт ведения проекта другими специалистами, которые загнали его под фильтры поисковых систем Penguin и Panda. Также клиент считал, что SEO — разовая услуга и проведение постоянных работ по проекту не требуется.

Мы хотели донести, что собирать трафик на проекте можно безопасными методами, и что SEO — это постоянные работы, которые необходимо контролировать и проверять.

Размышляем, как выполнить задачу

Мы понимали, что без расширения структуры сайта толка не будет. Но семантика изначально не располагала к масштабному увеличению страниц. Впрочем, клиент натолкнул нас на одну идею, сообщив, что часто люди ищут конкретный VIN номер в поиске Google.

Частотности по таким запросам нет:

Мы решили довериться его словам и выдвинули гипотезу: если делать страницы под каждый VIN-номер, на эти страницы будет идти трафик, даже если по ним нет никакой частотности в системах по анализу ключевых слов. На основе этой гипотезы решили составить техническое задание на генерацию целевых страниц, которые посвящены конкретным VIN-номерам.



К нам пришла идея, как расширить структуру

Подробное описание работ

Мы составили техническое задание на формат каталога, в котором разместили ссылки на VIN-номера.

Структура каталога:

марка автомобиля или мотоцикла;

модель;

список VIN-номеров;

Реализация:

1. Список VIN-номеров формировался по готовой базе клиента. Также были использованы API, которые парсят, например, Amazon, на предмет новых номеров, которые тоже в результате попадали в каталог. Так, при появлении нового авто на продажу, на сайт автоматически подтягиваются данные о VIN-номере.

2. Cоставили шаблоны генерации метатегов для четырех типов страниц:

страницы марок автомобилей;

страницы марок и моделей;

страницы со списком VIN-номеров;

страницы собственно VIN-номеров;

Примеры шаблонов:

3. Чтобы страницы сайта не были абсолютно одинаковыми, составили по пять шаблонов генерации тегов для каждого типа страниц.

Пример шаблона:

4. Сделали перелинковку всех созданных VIN-номеров в каталоге. Страницы ссылались друг на друга случайным образом в текстовом блоке:

5. Страницы были добавлены на сайт и размещены в файле sitemap.xml.

Результаты

Страницы начали заходить в индекс, и на сайте начал расти трафик.

Статус индексирования из Google Search Console сразу после добавления страниц:

Актуальная ситуация со статусом индексирования:





Мы получили постоянный прирост трафика на созданные целевые страницы:



Только за последние шесть месяцев трафик из поисковиков вырос на 681,59%.

Получили стабильный прирост трафика без внешних накруток.

Сайт начал приводить пользователей по запросам, связанным с VIN номерами.

Примеры из Google Analytics:

Пример из Google Search Console:

Помимо этих запросов, также подтянулся трафик по запросам VIN-номеров для конкретных моделей автомобилей:

О важности постоянных работ по SEO

На следующем графике — небольшое падение трафика в июне:

Связано оно с тем, что после внедрения страниц на сайт клиент принял решение приостановить работу с агентством, несмотря на то, что мы предлагали вести работы по поддержке проекта: ежемесячные технические проверки, предложения по созданию новых посадочных страниц и так далее.

Спустя месяц клиент вернулся из-за падения трафика и всех показателей в панели инструментов для вебмастеров. Мы возобновили работы по проекту и провели технический аудит. Оказалось, что программист при проведении работ неправильно настроил атрибут rel=canonical, и страницы начали выпадать из индекса.

Мы составили техническое задание на исправление ошибок, и трафик вскоре возобновился.

Выводы

1. Работы по SEO необходимо вести постоянно, потому что именно SEO-специалисты проводят регулярные проверки сайта и могут находить критические для продвижения сайта ошибки.

2. Если статистика Google показывает нулевой спрос, но клиент уверен, что в поиске есть целевая аудитория для низкочастотных запросов, стоит экспериментировать и создавать страницы под запросы такого типа.

Если возникли вопросы, ждем в комментариях.