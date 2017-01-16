Продвижение сайта VIN-кодов в США по низкочастотным запросам: рост трафика на 681% за 6 месяцев
Когда на продвижение заходит стандартный проект, например,
О чем речь?
VIN-код (номер кузова) автомобиля содержит 17 символов, в состав VIN-кода входят три части: WMI — 3 символа, VDS — 6 символов, VIS — 8 символов. По этим цифрам можно узнать информацию об автомобиле: был ли он в угоне, сколько раз проводился ремонт и тому подобное.
Купить информацию об автомобиле (его VIN-номере) как раз и предлагает сайт нашего клиента.
Задачи и поиски решений
Период продвижения: С декабря 2015.
Услуга: SEO с оплатой за часы работы.
Одной из задач стало привлечение на сайт трафик с помощью методов
Мы хотели донести, что собирать трафик на проекте можно безопасными методами, и что SEO — это постоянные работы, которые необходимо контролировать и проверять.
Размышляем, как выполнить задачу
Мы понимали, что без расширения структуры сайта толка не будет. Но семантика изначально не располагала к масштабному увеличению страниц. Впрочем, клиент натолкнул нас на одну идею, сообщив, что часто люди ищут конкретный VIN номер в поиске Google.
Частотности по таким запросам нет:
Мы решили довериться его словам и выдвинули гипотезу: если делать страницы под каждый VIN-номер, на эти страницы будет идти трафик, даже если по ним нет никакой частотности в системах по анализу ключевых слов. На основе этой гипотезы решили составить техническое задание на генерацию целевых страниц, которые посвящены конкретным VIN-номерам.
К нам пришла идея, как расширить структуру
Подробное описание работ
Мы составили техническое задание на формат каталога, в котором разместили ссылки на VIN-номера.
Структура каталога:
- марка автомобиля или мотоцикла;
- модель;
- список VIN-номеров;
Реализация:
1. Список VIN-номеров формировался по готовой базе клиента. Также были использованы API, которые парсят, например, Amazon, на предмет новых номеров, которые тоже в результате попадали в каталог. Так, при появлении нового авто на продажу, на сайт автоматически подтягиваются данные о VIN-номере.
2. Cоставили шаблоны генерации метатегов для четырех типов страниц:
- страницы марок автомобилей;
- страницы марок и моделей;
- страницы со списком VIN-номеров;
- страницы собственно VIN-номеров;
Примеры шаблонов:
3. Чтобы страницы сайта не были абсолютно одинаковыми, составили по пять шаблонов генерации тегов для каждого типа страниц.
Пример шаблона:
4. Сделали перелинковку всех созданных VIN-номеров в каталоге. Страницы ссылались друг на друга случайным образом в текстовом блоке:
5. Страницы были добавлены на сайт и размещены в файле sitemap.xml.
Результаты
Страницы начали заходить в индекс, и на сайте начал расти трафик.
Статус индексирования из Google Search Console сразу после добавления страниц:
Актуальная ситуация со статусом индексирования:
Мы получили постоянный прирост трафика на созданные целевые страницы:
Только за последние шесть месяцев трафик из поисковиков вырос на 681,59%.
Получили стабильный прирост трафика без внешних накруток.
Сайт начал приводить пользователей по запросам, связанным с VIN номерами.
Примеры из Google Analytics:
Пример из Google Search Console:
Помимо этих запросов, также подтянулся трафик по запросам VIN-номеров для конкретных моделей автомобилей:
О важности постоянных работ по SEO
На следующем графике — небольшое падение трафика в июне:
Связано оно с тем, что после внедрения страниц на сайт клиент принял решение приостановить работу с агентством, несмотря на то, что мы предлагали вести работы по поддержке проекта: ежемесячные технические проверки, предложения по созданию новых посадочных страниц и так далее.
Спустя месяц клиент вернулся из-за падения трафика и всех показателей в панели инструментов для вебмастеров. Мы возобновили работы по проекту и провели технический аудит. Оказалось, что программист при проведении работ неправильно настроил атрибут rel=canonical, и страницы начали выпадать из индекса.
Мы составили техническое задание на исправление ошибок, и трафик вскоре возобновился.
Выводы
1. Работы по SEO необходимо вести постоянно, потому что именно SEO-специалисты проводят регулярные проверки сайта и могут находить критические для продвижения сайта ошибки.
2. Если статистика Google показывает нулевой спрос, но клиент уверен, что в поиске есть целевая аудитория для низкочастотных запросов, стоит экспериментировать и создавать страницы под запросы такого типа.
Если возникли вопросы, ждем в комментариях.
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