Просування сайту VIN-кодів у США за низькочастотними запитами: зростання трафіку на 681% за 6 місяців

Просування сайту VIN-кодів у США за низькочастотними запитами: зростання трафіку на 681% за 6 місяців

Коли на просування заходить стандартний проєкт, наприклад, інтернет-магазин, усе більш-менш зрозуміло. Оптимізуємо структуру, виправляємо метатеги, працюємо над внутрішньою оптимізацією. Навіть SaaS-проектами нас уже не здивувати. Але іноді заходить сайт, якому, здається, SEO і не потрібно. Таким було перше враження, коли ми познайомилися з сайтом для перевірки інформації за VIN-номерами автомобілів.

Про що йдеться?

VIN-код (номер кузова) автомобіля містить 17 символів, до складу VIN-коду входять три частини: WMI — 3 символи, VDS — 6 символів, VIS — 8 символів. За цими цифрами можна дізнатися інформацію про автомобіль: чи був він в угоні, скільки разів проводився ремонт тощо.

Купити інформацію про автомобіль (його VIN-номер) якраз і пропонує сайт нашого клієнта.

Завдання та пошуки рішень

Регіон просування: США. США. Період просування: З грудня 2015. Послуга: SEO з оплатою за години роботи.

Одним із завдань стало залучення на сайт трафіку за допомогою методів SEO 2.0, а конкретно — з використанням внутрішньої оптимізації та без зовнішніх накруток (наприклад, без закупівлі посилань). У клієнта був досвід ведення проєкту іншими фахівцями, які загнали його під фільтри пошукових систем Penguin і Panda. Також клієнт вважав, що SEO — разова послуга і проведення постійних робіт за проєктом не потрібне.

Ми хотіли донести, що збирати трафік на проєкті можна безпечними методами, і що SEO — це постійні роботи, які необхідно контролювати і перевіряти.

Міркуємо, як виконати завдання

Ми розуміли, що без розширення структури сайту толку не буде. Але семантика спочатку не сприяла масштабному збільшенню сторінок. Утім, клієнт наштовхнув нас на одну ідею, повідомивши, що часто люди шукають конкретний VIN номер у пошуку Google.

Частотності за такими запитами немає:

Ми вирішили довіритися його словам і висунули гіпотезу: якщо робити сторінки під кожен VIN-номер, на ці сторінки буде йти трафік, навіть якщо за ними немає ніякої частотності в системах з аналізу ключових слів. На основі цієї гіпотези вирішили скласти технічне завдання на генерацію цільових сторінок, які присвячені конкретним VIN-номерам.





До нас прийшла ідея, як розширити структуру

Детальний опис робіт

Ми склали технічне завдання на формат каталогу, в якому розмістили посилання на VIN-номери.

Структура каталогу:

марка автомобіля або мотоцикла;

модель;

список VIN-номерів.

Реалізація:

Список VIN-номерів формувався за готовою базою клієнта. Також були використані API, які парсять, наприклад, Amazon, на предмет нових номерів, які теж у результаті потрапляли в каталог. Так, при появі нового авто на продаж, на сайт автоматично підтягуються дані про VIN-номер.

Склали шаблони генерації метатегів для чотирьох типів сторінок:

сторінки марок автомобілів;

сторінки марок і моделей;

сторінки зі списком VIN-номерів;

сторінки власне VIN-номерів.

Приклади шаблонів:

3 Щоб сторінки сайту не були абсолютно однаковими, склали по п’ять шаблонів генерації тегів для кожного типу сторінок.

Приклад шаблону:

Зробили перелінковку всіх створених VIN-номерів у каталозі. Сторінки посилалися одна на одну випадковим чином у текстовому блоці:

Сторінки були додані на сайт і розміщені у файлі sitemap.xml.

Результати

Сторінки почали заходити в індекс, і на сайті почав зростати трафік.

Статус індексування з Google Search Console відразу після додавання сторінок:

Актуальна ситуація зі статусом індексування:

Ми отримали постійний приріст трафіку на створені цільові сторінки:

Тільки за останні шість місяців трафік із пошукових систем зріс на 681,59%.

Отримали стабільний приріст трафіку без зовнішніх накруток.

Сайт почав приводити користувачів за запитами, пов’язаними з VIN номерами.

Приклади з Google Analytics:

Приклад із Google Search Console:

Крім цих запитів, також підтягнувся трафік за запитами VIN-номерів для конкретних моделей автомобілів:

Про важливість постійних робіт із SEO

На наступному графіку — невелике падіння трафіку в червні:

Пов’язано воно з тим, що після впровадження сторінок на сайт клієнт ухвалив рішення призупинити роботу з агентством, незважаючи на те, що ми пропонували вести роботи з підтримки проєкту: щомісячні технічні перевірки, пропозиції щодо створення нових посадкових сторінок і так далі.

Через місяць клієнт повернувся через падіння трафіку і всіх показників у панелі інструментів для вебмайстрів. Ми відновили роботи за проєктом і провели технічний аудит. Виявилося, що програміст під час проведення робіт неправильно налаштував атрибут rel=canonical, і сторінки почали випадати з індексу.

Ми склали технічне завдання на виправлення помилок, і трафік незабаром відновився.

Висновки

Роботи з SEO необхідно вести постійно, тому що саме SEO-фахівці проводять регулярні перевірки сайту і можуть знаходити критичні для просування сайту помилки.

Якщо статистика Google показує нульовий попит, але клієнт упевнений, що в пошуку є цільова аудиторія для низькочастотних запитів, варто експериментувати і створювати сторінки під запити такого типу.

Якщо виникли запитання, чекаємо в коментарях.