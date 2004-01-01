Маркетинг

Топ сайтов, блогов, каналов и пабликов об интернет-маркетинге — рейтинг 2018 года
Георгий Рябой
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Как узнать, что действительно читают об интернет-маркетинге в рунете, если списков тематических сайтов и пабликов пруд-пруди, а читательских рейтингов нет? Мы решили восполнить это упущение. Взяли статьи «Топ 120 блогов по интернет-маркетингу», «На какие группы в соцсетях стоит подписаться», «20+ Telegram-каналов про маркетинг», добавили ресурсы, которые читатели предложили в комментариях, и загнали в наш любимый сервис PlayBuzz. В результате получилось то, что вы видите ниже.

Топ сайтов, блогов и пабликов 2019 года — здесь.

Результаты первого рейтинга

За месяц голосования (с 25 июля по 25 августа) пост с рейтингом набрал больше 67 тысяч просмотров. Эта страница держалась на первом месте в топе материалов по количеству трафика со дня публикации, а количество подписчиков на рассылку блога за месяц выросло на 250%. Во многом все это заслуга наших друзей из издательства МИФ, Setka.io, OWOX BI и Englishdom — они предоставили полезные призы победителям, так что голосование стало еще интереснее.

Первая десятка в номинации «Сайты и блоги» выглядит так:

первая десятка в номинации «Сайты и блоги»

Результаты голосования в номинации «Каналы и паблики»:
Победители в номинации «Каналы и паблики»

Если возникнут подозрения в честности набранных голосов, мы, как организаторы рейтинга, оставляем за собой право связаться с владельцами ресурса и попросить предоставить скриншоты, свидетельствующие о честном обращении к аудитории с просьбой проголосовать.

А теперь — к списку номинантов.

Сайты и блоги

Каналы и паблики

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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