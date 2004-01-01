Как узнать, что действительно читают об интернет-маркетинге в рунете, если списков тематических сайтов и пабликов пруд-пруди, а читательских рейтингов нет? Мы решили восполнить это упущение. Взяли статьи «Топ 120 блогов по интернет-маркетингу», «На какие группы в соцсетях стоит подписаться», «20+ Telegram-каналов про маркетинг», добавили ресурсы, которые читатели предложили в комментариях, и загнали в наш любимый сервис PlayBuzz. В результате получилось то, что вы видите ниже.

Топ сайтов, блогов и пабликов 2019 года — здесь .

Результаты первого рейтинга

За месяц голосования (с 25 июля по 25 августа) пост с рейтингом набрал больше 67 тысяч просмотров. Эта страница держалась на первом месте в топе материалов по количеству трафика со дня публикации, а количество подписчиков на рассылку блога за месяц выросло на 250%. Во многом все это заслуга наших друзей из издательства МИФ, Setka.io, OWOX BI и Englishdom — они предоставили полезные призы победителям, так что голосование стало еще интереснее.

Первая десятка в номинации «Сайты и блоги» выглядит так:

Результаты голосования в номинации «Каналы и паблики»:



Если возникнут подозрения в честности набранных голосов, мы, как организаторы рейтинга, оставляем за собой право связаться с владельцами ресурса и попросить предоставить скриншоты, свидетельствующие о честном обращении к аудитории с просьбой проголосовать.

А теперь — к списку номинантов.

Сайты и блоги

Каналы и паблики