Работа с Google Tag Manager v2 — что нового?

Мы стараемся регулярно делиться с читателями блога интересными фишками Google Tag Manager. В прошлых постах речь шла о пользе регулярных выражений в GTM и о том, как Google Tag Manager облегчает переход на Universal Analytics. Недавно разработчики GTM выкатили полностью обновленный интерфейс, назвав его второй версией продукта. Давайте посмотрим, что нового появилось в GTM v2 и с какими проблемами могут столкнуться владельцы старых аккаунтов Диспетчера тегов Google.

Диспетчер тегов Google (Google Tag Manager) — инструмент, позволяющий объединить все теги (Google Ads, Google Analytics, Floodlight, сторонние теги для отслеживания и оптимизации рекламы) с целого сайта в один фрагмент кода, а затем с легкостью управлять им через веб-интерфейс. Диспетчер тегов Google использует всего один тег — контейнер.

Административная часть

Новый GTM теперь обитает на отдельном поддомене. На домашней странице вы увидите блок для создания нового аккаунта (1) и набор уже существующих аккаунтов, к которым у вас есть доступ (2): Если выберете чекбокс (3), то выделенными цветом останутся только аккаунты, созданные в GTM v2. Если вы попробуете перейти в аккаунт GTM v1 с домашней страницы GTM v2, то увидите сообщение о том, что в данный момент редактирование v1 аккаунтов доступно только в старом интерфейсе: В навигационном меню (4) можно перейти на домашнюю страницу, посмотреть текущее состояние контейнера и его версии, а также зайти в настройки, которые стали очень похожи на интерфейс настроек Google Analytics. Здесь вы можете управлять доступами пользователей, менять названия аккаунта/контейнера, посмотреть код контейнера, импортировать/экспортировать данные.

Напомним, контейнер Диспетчера тегов Google — это тег, размещаемый на всех страницах сайта и активирующий все остальные теги этого сайта в соответствии с правилами, которые вы задали в веб-интерфейсе.

Что внутри контейнера?

Внутри контейнера у вас будут: Блок создания тегов. Блок добавления примечаний к контейнеру. История изменений в аккаунте. Сводка по опубликованным элементам контейнера. Сводка по неопубликованным элементам контейнера. Кнопка публикации. Навигационное меню.

При нажатии на кнопку публикации вы, как и прежде, можете опубликовать содержимое контейнера, запустить режим отладки или создать версию: Навигационное меню также работает аналогично предыдущей версии.

Ориентация на процесс

Весь интерфейс стал более ориентированным на процесс создания тегов, и в этом существенное отличие от v1. Если вы нажимаете на блок создания тега, то переходите к:

выбору тега (вариантов встроенных тегов стало гораздо больше);

выбору типа тега (например, Universal Analytics или Google Analytics);

выбору триггера для активации тега;

настройке тега.

В Google Tag Manager v2 основной сущностью, вокруг которой строится интерфейс, стал тег.

Соответствие сущностей

Как и в предыдущей версии, в GTM v2 используются три типа сущностей: Теги. Макросы. Триггеры.

Но сами эти сущности немного изменились. Теги так и остались тегами. Макросы стали переменными (variables). При этом можно выбрать из встроенного набора переменных те, которые вы будете использовать в своем аккаунте:

Для создания новых переменных необходимо

1. Выбрать тип переменной.

2. Настроить переменную.

Создание триггера

Триггером в GTM v2 назвали сущность, которая ранее была правилом активации тегов. Триггеры объединяют в себе функционал правил и блока прослушивания событий из v1. Например, теперь не нужно создавать отдельные теги прослушивания кликов или кликов по ссылкам.

Процесс создания триггера начинается с выбора типа события Google Tag Manager, по которому будет активироваться тег. Например, если вы выберете «Click», то триггер будет прослушивать клики и по ним будут запускаться теги. На втором шаге вам нужно уточнить, какие события данного типа будут активировать тег. На этом шаге можно выбрать отмеченные в списке стандартных или созданные вручную переменные.

Далее вы можете указать дополнительные настройки триггера:

Сразу отмечу, что при создании триггера по пользовательскому событию на втором шаге необходимо указать название события в поле «Event name to match». Другие настройки менять не нужно.

После создания тегов, переменных и триггеров вы, как и раньше, все тестируете в режиме отладки и публикуете на сайте.

О том, что опубликовано в данный момент, вам будет напоминать блок «Last Published».

Обязательно попробуйте новую версию Google Tag Manager — Google в скором времени (уже в январе-феврале) обещает перевести все существующие аккаунты на v2. Задавайте вопросы в комментариях :)