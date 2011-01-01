Работа с Google Tag Manager v2 — что нового?

Мы стараемся регулярно делиться с читателями блога интересными фишками Google Tag Manager. В прошлых постах речь шла о пользе регулярных выражений в GTM и о том, как Google Tag Manager облегчает переход на Universal Analytics. Недавно разработчики GTM выкатили полностью обновленный интерфейс, назвав его второй версией продукта. Давайте посмотрим, что нового появилось в GTM v2 и с какими проблемами могут столкнуться владельцы старых аккаунтов Диспетчера тегов Google.
Диспетчер тегов Google (Google Tag Manager) — инструмент, позволяющий объединить все теги (Google Ads, Google Analytics, Floodlight, сторонние теги для отслеживания и оптимизации рекламы) с целого сайта в один фрагмент кода, а затем с легкостью управлять им через веб-интерфейс. Диспетчер тегов Google использует всего один тег — контейнер.
Административная часть
Новый GTM теперь обитает на отдельном поддомене. На домашней странице вы увидите блок для создания нового аккаунта (1) и набор уже существующих аккаунтов, к которым у вас есть доступ (2): Если выберете чекбокс (3), то выделенными цветом останутся только аккаунты, созданные в GTM v2. Если вы попробуете перейти в аккаунт GTM v1 с домашней страницы GTM v2, то увидите сообщение о том, что в данный момент редактирование v1 аккаунтов доступно только в старом интерфейсе: В навигационном меню (4) можно перейти на домашнюю страницу, посмотреть текущее состояние контейнера и его версии, а также зайти в настройки, которые стали очень похожи на интерфейс настроек Google Analytics. Здесь вы можете управлять доступами пользователей, менять названия аккаунта/контейнера, посмотреть код контейнера, импортировать/экспортировать данные.
Напомним, контейнер Диспетчера тегов Google — это тег, размещаемый на всех страницах сайта и активирующий все остальные теги этого сайта в соответствии с правилами, которые вы задали в веб-интерфейсе.
Что внутри контейнера?
- Блок создания тегов.
- Блок добавления примечаний к контейнеру.
- История изменений в аккаунте.
- Сводка по опубликованным элементам контейнера.
- Сводка по неопубликованным элементам контейнера.
- Кнопка публикации.
- Навигационное меню.
При нажатии на кнопку публикации вы, как и прежде, можете опубликовать содержимое контейнера, запустить режим отладки или создать версию: Навигационное меню также работает аналогично предыдущей версии.
Ориентация на процесс
Весь интерфейс стал более ориентированным на процесс создания тегов, и в этом существенное отличие от v1. Если вы нажимаете на блок создания тега, то переходите к:
- выбору тега (вариантов встроенных тегов стало гораздо больше);
- выбору типа тега (например, Universal Analytics или Google Analytics);
- выбору триггера для активации тега;
- настройке тега.
В Google Tag Manager v2 основной сущностью, вокруг которой строится интерфейс, стал тег.
Соответствие сущностей
- Теги.
- Макросы.
- Триггеры.
Но сами эти сущности немного изменились. Теги так и остались тегами. Макросы стали переменными (variables). При этом можно выбрать из встроенного набора переменных те, которые вы будете использовать в своем аккаунте:
Для создания новых переменных необходимо
1. Выбрать тип переменной.
2. Настроить переменную.
Создание триггера
Триггером в GTM v2 назвали сущность, которая ранее была правилом активации тегов. Триггеры объединяют в себе функционал правил и блока прослушивания событий из v1. Например, теперь не нужно создавать отдельные теги прослушивания кликов или кликов по ссылкам.
Процесс создания триггера начинается с выбора типа события Google Tag Manager, по которому будет активироваться тег. Например, если вы выберете «Click», то триггер будет прослушивать клики и по ним будут запускаться теги. На втором шаге вам нужно уточнить, какие события данного типа будут активировать тег. На этом шаге можно выбрать отмеченные в списке стандартных или созданные вручную переменные.
Далее вы можете указать дополнительные настройки триггера:
Сразу отмечу, что при создании триггера по пользовательскому событию на втором шаге необходимо указать название события в поле «Event name to match». Другие настройки менять не нужно.
После создания тегов, переменных и триггеров вы, как и раньше, все тестируете в режиме отладки и публикуете на сайте.
О том, что опубликовано в данный момент, вам будет напоминать блок «Last Published».
Обязательно попробуйте новую версию Google Tag Manager — Google в скором времени (уже в январе-феврале) обещает перевести все существующие аккаунты на v2. Задавайте вопросы в комментариях :)
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