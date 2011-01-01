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Аналитика

Работа с Google Tag Manager v2 — что нового?
Алексей Данилин
54296 149 42
Сложность: норм норм
9

Мы стараемся регулярно делиться с читателями блога интересными фишками Google Tag Manager. В прошлых постах речь шла о пользе регулярных выражений в GTM и о том, как Google Tag Manager облегчает переход на Universal Analytics. Недавно разработчики GTM выкатили полностью обновленный интерфейс, назвав его второй версией продукта. Давайте посмотрим, что нового появилось в GTM v2 и с какими проблемами могут столкнуться владельцы старых аккаунтов Диспетчера тегов Google.

Диспетчер тегов Google (Google Tag Manager) — инструмент, позволяющий объединить все теги (Google Ads, Google Analytics, Floodlight, сторонние теги для отслеживания и оптимизации рекламы) с целого сайта в один фрагмент кода, а затем с легкостью управлять им через веб-интерфейс. Диспетчер тегов Google использует всего один тег — контейнер.

Административная часть

Новый GTM теперь обитает на отдельном поддомене. На домашней странице вы увидите блок для создания нового аккаунта (1) и набор уже существующих аккаунтов, к которым у вас есть доступ (2): Домашняя страница Google Tag Manager v2 Если выберете чекбокс (3), то выделенными цветом останутся только аккаунты, созданные в GTM v2. Если вы попробуете перейти в аккаунт GTM v1 с домашней страницы GTM v2, то увидите сообщение о том, что в данный момент редактирование v1 аккаунтов доступно только в старом интерфейсе: В данный момент редактирование v1 аккаунтов доступно только в старом интерфейсе В навигационном меню (4) можно перейти на домашнюю страницу, посмотреть текущее состояние контейнера и его версии, а также зайти в настройки, которые стали очень похожи на интерфейс настроек Google Analytics. Настройки GTM стали очень похожи на интерфейс настроек Google Analytics Здесь вы можете управлять доступами пользователей, менять названия аккаунта/контейнера, посмотреть код контейнера, импортировать/экспортировать данные.

Напомним, контейнер Диспетчера тегов Google — это тег, размещаемый на всех страницах сайта и активирующий все остальные теги этого сайта в соответствии с правилами, которые вы задали в веб-интерфейсе.

Что внутри контейнера?

Пример обновлений в интерфейсе Google Tag Manager

Внутри контейнера у вас будут:
  1. Блок создания тегов.
  2. Блок добавления примечаний к контейнеру.
  3. История изменений в аккаунте.
  4. Сводка по опубликованным элементам контейнера.
  5. Сводка по неопубликованным элементам контейнера.
  6. Кнопка публикации.
  7. Навигационное меню.

При нажатии на кнопку публикации вы, как и прежде, можете опубликовать содержимое контейнера, запустить режим отладки или создать версию: При нажатии на кнопку публикации вы, как и прежде, можете опубликовать содержимое контейнера, запустить режим отладки или создать версию. Навигационное меню также работает аналогично предыдущей версии.

Ориентация на процесс

Весь интерфейс стал более ориентированным на процесс создания тегов, и в этом существенное отличие от v1. Если вы нажимаете на блок создания тега, то переходите к:

    • выбору тега (вариантов встроенных тегов стало гораздо больше);

вариантов встроенных тегов стало гораздо больше

    • выбору типа тега (например, Universal Analytics или Google Analytics);

Можно выбрать тип тега, например, Universal Analytics или Google Analytics

    • выбору триггера для активации тега;

Выбор триггера для активации тега

    • настройке тега.

Настройка тега в Google Tag Manager v2

В Google Tag Manager v2 основной сущностью, вокруг которой строится интерфейс, стал тег.

Соответствие сущностей

Как и в предыдущей версии, в GTM v2 используются три типа сущностей:
  1. Теги.
  2. Макросы.
  3. Триггеры.

Но сами эти сущности немного изменились. Теги так и остались тегами. Макросы стали переменными (variables). При этом можно выбрать из встроенного набора переменных те, которые вы будете использовать в своем аккаунте:

Теги так и остались тегами. Макросы стали переменными (variables)

Для создания новых переменных необходимо

1. Выбрать тип переменной.

Для создания новых переменных необходимо выбрать тип переменной 2. Настроить переменную. После выбора типа переменной необходимо её настроить

Создание триггера

Триггером в GTM v2 назвали сущность, которая ранее была правилом активации тегов. Триггеры объединяют в себе функционал правил и блока прослушивания событий из v1. Например, теперь не нужно создавать отдельные теги прослушивания кликов или кликов по ссылкам.

Процесс создания триггера начинается с выбора типа события Google Tag Manager, по которому будет активироваться тег. Например, если вы выберете «Click», то триггер будет прослушивать клики и по ним будут запускаться теги. Процесс создания триггера начинается с выбора типа события Google Tag Manager На втором шаге вам нужно уточнить, какие события данного типа будут активировать тег. На этом шаге можно выбрать отмеченные в списке стандартных или созданные вручную переменные. На втором шаге нужно уточнить, какие события данного типа будут активировать тег

Далее вы можете указать дополнительные настройки триггера:

Далее вы можете указать дополнительные настройки триггера

Сразу отмечу, что при создании триггера по пользовательскому событию на втором шаге необходимо указать название события в поле «Event name to match». Другие настройки менять не нужно.

При создании триггера по пользовательскому событию на втором шаге необходимо указать название события в поле «Event name to match» После создания тегов, переменных и триггеров вы, как и раньше, все тестируете в режиме отладки и публикуете на сайте.

После создания тегов, переменных и триггеров вы все тестируете в режиме отладки и публикуете на сайте

О том, что опубликовано в данный момент, вам будет напоминать блок «Last Published».

О том, что опубликовано в данный момент, вам будет напоминать блок «Last Published»

Обязательно попробуйте новую версию Google Tag Manager — Google в скором времени (уже в январе-феврале) обещает перевести все существующие аккаунты на v2. Задавайте вопросы в комментариях :)

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Алексей Данилин

В области интернет-маркетинга с 2011 года. В 2013 присоединился к Netpeak.

С 2015 года занимал должность Senior SEO Specialist. Руководил командой из 6 человек. Успел поработать над более чем 70 проектами. Среди них крупные международные проекты в различных тематиках. В 2016 году перешел на должность Analytics Strategist.

Автор статей в тематике поискового продвижения и web-аналитики. Докладчик на профильных семинарах и конференциях. Сферы интересов: SEO, web-аналитика, data science, Capoeira.

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