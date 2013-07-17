Видеодоклад Рэнда Фишкина на конференции 8P-2013: Как SEO ослепило меня. А затем открыло глаза

Специально для конференции 8P Рэнд Фишкин подготовил очень интересный видео-доклад о том, как SEO ослепило его, а потом помогло прозреть.

Рэнд рассказал о том, как он зациклился на SEO несколько лет назад и не мог увидеть то, что SEO - это всего лишь часть чего-то намного большего. И вот, практически через 10 лет после основания компании SEOmoz, Рэнд нам рассказывает о том, как он осознал то, что SEO — всего лишь один из инструментов, тактика, которую нужно использовать в своей маркетинговой стратегии на пути к победе.

Отличные примеры того, насколько важно заниматься созданием бренда. И прекрасные советы для того, чтобы знать как это делать.

Рэнд, спасибо за то, что поделился опытом.