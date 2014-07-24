Аналитика

Рецензия на третье издание «Google Analytics для профессионалов» Брайана Клифтона
Олег Скрып
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Публикуем рецензию на новое издание Брайана Клифтона. Несмотря на узкую специализацию, эта книга стала бестселлером на Amazon и уже переведена на 5 разных языков. Стоит отметить, что две предыдущие редакции «Google Analytics для профессионалов» успешно используются студентами и специалистами во всем мире.

Об авторе. Брайан Клифтон — эксперт Google Analytics, который занимается консультированием по вопросам оптимизации эффективности сайтов по всему миру. В данной области он работает более 15 лет. В 1997 году его фирма стала первым партнером компании Urchin Software Inc., которая позже превратилась в Google Analytics.

Для кого предназначена эта книга

В первую очередь книга будет полезна:

  • маркетологам, которые имеют дело с поисковым маркетингом, e-mail маркетингом, развитием бренда в социальных сетях, со связями с общественностью и управлением филиалами;
  • веб-мастерам, создающим и модифицирующим сайты;
  • старшим менеджерам, которые разрабатывают стратегию развития компании.

Если обобщить все вышеперечисленное, то книга предназначена людям, которые хотят повысить доход, получаемый с веб-сайта, с максимальной эффективностью использования инвестиций.

Структура

Рецензия на третье издание «Google Analytics для профессионалов» Брайана Клифтона

В третьем издании есть новые разделы и полезные приложения («Знакомство с регулярными выражениями», «Полезные инструменты», «Рекомендации по дальнейшему чтению»). Книга состоит из четырех частей. Часть I. Как измерить успех. Речь пойдет о том, почему для бизнеса важно знать показатели веб-трафика, какие есть методологии аналитики и насколько они точны, автор также раскрывает функциональные возможности, преимущества и ограничения Google Analytics. Часть II. Использование отчетов Google Analytics. Автор пошагово рассказывает о навигации по интерфейсу GA, об интеллектуальных событиях и отчетах в режиме реального времени, даёт пояснения выборкам отчетов. Часть III. Внедрение Google Analytics. Читатели смогут узнать о снабжении страниц тегами, резервном копировании данных, отслеживании нечитабельных URL-адресов, индивидуальной настройки GATC, ln-Page Analytics и многом другом. Часть IV. Использование данных о посещениях для усовершенствования веб-сайта. Подробно описывается составление и изложение OKR, подготовка и представление KPI, автор говорит о влиянии поиска по сайту на доход, оптимизации поискового маркетинга, монетизации некоммерческих веб-сайтов, знакомит читателей с Google Website Optimizer и т.д.

Особенности книги

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Как говорил лорд Кельвин, «Если что-то нельзя измерить, то это нельзя и улучшить». В этой фразе выражена вся суть веб-аналитики. В книге основной упор делается на важность определения правильных целей, которые позволят отслеживать получаемый доход.

В целом же следует действовать в стиле ПИАТ:
  • привлечение посетителей;
  • измерение эффективности;
  • анализ трендов;
  • тестирования для улучшений.

В «Google Analytics для профессионалов» Вы найдете практические советы по оптимизации сайта, узнаете, что следует отслеживать и на что в первую очередь обращать внимание. Также описываются вещи, на которые не стоит тратить свои усилия и время. Практически каждую главу сопровождает рубрика «Советы» с полезными кейсами и фишками, которые можно применять, еще не дочитав книгу до конца :) Полезные советы по веб-аналитике. Веб-аналитика очень быстро развивается и может показаться, что с выходом Google Tag Manager и выходом из беты Universal Analytics, о которых в книге не сказано ни слова, книга устарела. Но ценность данной книги как раз в том, что она дает понятие о веб-аналитике в целом, а какие Вы при этом используете инструменты уже не столь важно. В издании есть несколько малоизвестных лайфхаков. Например, интересно описана типичная последовательность исследования отчета:

Отчет Google Analytics с указанием последовательности его исследования.

Отчет Google Analytics с указанием последовательности его исследования

«Взгляд перемещается по часовой стрелке — начиная с селектора даты в верхнем правом углу, затем смещаясь вниз через таблицу данных, опции нижнего колонтитула, сворачивая к селектору измерений и фильтру таблицы, потом поднимаясь вверх через диаграмму данных и вкладки меню отчета, после чего пробегает расширенные сегменты, параметры экспорта и инструментальную панель. Этот путь приближенно соответствует степени подробности данных. То есть, чем дальше вы продвигаетесь в исследовании, тем больше подробностей открывается».

Вывод

Оглашая вердикт данной книге, пришла в голову фраза «must have, must read, must use». Издание можно поставить в один ряд с «Оптимизацией и продвижением сайтов в поисковых системах» Ашманова, так как книга прекрасно помогает разобраться во всех нюансах веб-аналитики. Процитирую отзыв Авинаша Кошика, автора книги «Веб аналитика 2.0 на практике»: «Если Вы можете позволить себе купить только одну книгу по Google Analytics, то купите эту книгу, и вы станете на путь превращения в ниндзя анализа!».

О том, как отследить разные аспекты поведения пользователей в GA, можно прочитать в переводе статьи Джастина Кутрони. Также советуем познакомиться с постами о частых ошибках в настройке кода ecommerce и полезных оповещениях в Google Analytics.

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работа в Google Analytics веб-аналитика
Олег Скрып

Создатель Apollon Guru.

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