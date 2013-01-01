Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

Аналитика

Частая ошибка в настройке кода ecommerce
Александр Максименюк
29886 45 10
Сложность: норм норм
7

У нас уже был подробный пост о том, зачем интернет-магазину нужен код ecommerce, так что сегодня я решил описать одну особенность в его настройке. Многие упускают из вида этот нюанс и в результате получают досадные ошибки в аналитике, которые могут приводить к неправильным выводам.

Суть проблемы

Два скриншота, которые говорят сами за себя:

Вкладка источников трафика

Смотрим вкладку «Обзор» и видим количество транзакций. Эту же цифру можно будет увидеть на странице источников трафика, если смотреть данные конверсий по e-commerce.

При этом на вкладке «Транзакции»:

Вкладка транзакции

Как видим, у нас 17 транзакций, при этом мы имеем всего 8 уникальных идентификаторов транзакций. Такая ситуация возникает в том случае, если код, который отправляет данные транзакций, отрабатывает более одного раза. Т.е. по сути на всех вкладках, кроме количества строк, на вкладке «Транзакции» мы видим сколько раз отработал код. А вот смотря на строки транзакций, мы видим количество уникальных ID транзакций. Это полезно и по сути не является какой-либо ошибкой системы — так и должно быть и, возможно, мы вернемся к этому вопросу позднее.

Но сейчас мы поговорим о моменте, когда это расхождение — симптом проблемы, т.к. если это сделано не намерено, то чаще всего происходит, когда на thankyou-page при ее перезагрузке код отрабатывает повторно. Также бывает, что ID транзакции действительно не уникален.

Чем это плохо?

Плоха такая ситуация тем, что одной реальной транзакции в результате соответствуют несколько виртуальных дублей и в итоге мы имеем искаженные с точки зрения аналитики данные, которые завышают реальную ценность источников трафика.

Что делать?

При постановке задачи программисту относительно установки кода ecommerce на сайт, следует уточнить, что код должен располагаться на thankyou-page только один раз. Т.е. если пользователь перезагрузит страницу, то на ней уже не должно быть никаких признаков кода отслеживания транзакций, даже пустого! Т.к. нулевые транзакции тоже вносят смуту в данные аналитики. А после установки это следует проверить. Я предпочитаю использовать Google Chrome и потому дам вот такой рецепт:

1. Идем в компоновщик URL.

2. Указываем домен сайта.

3. В качестве источника, канала и названия кампании указываем 'test'.

4. Копируем полученную ссылку и открываем в режиме «Инкогнито» (ctrl+Shift+N).

5. Нажимаем F12 — откроется окно Google Developers Tools (если переназначены кнопки клавиатуры, то нажимаем на любом месте страницы правой кнопкой и выбираем «Просмотр кода элемента»).

6. Открываем сайт по ссылке из буфера обмена и оформляем тестовый заказ.

7. На thankyou page в Google Developers Tools переходим на вкладку Elements.

Элементы

8. Нажимаем Ctrl+F и ищем строку «trackTrans» (она должна встречаться один раз).

9. Перезагружаем страницу и повторяем п.8. (данной строки быть вообще не должно).

10. Если используется Universal Analytics то в пп.8-9 ищем «ecommerce:send».

Пункты 1-4 важны для того, чтобы не искажать тестовыми транзакциями реальную статистику — их потом легко отфильтровать. Виртуозным решением было бы создание сразу второго профиля GA, в котором данные тестовых посещений сразу фильтруются.

Этот способ проверки не подходит в том случае, если у вас код GA внедрен через Google Tag Manager. В этом случае в пп.7-9 мы идем на вкладку «Resources» и далее во Frames раскрываем папку страницы, там открываем Images и в них ищем _utm.gif (в случае Universal Analytics — collect).

В первый раз их должно быть 2, а также по одному _utm.gif на каждое наименование товара и на каждое событие, если они отслеживаются на странице подтверждения покупки. А во второй раз должен быть только один _utm.gif, а также _utm.gif для событий, если они были в первом случае.

Спасибо за внимание и на правах рекламы рекомендую дополнить свою аналитику сервисом Ringostat! За прошлую неделю мы проанализировали 5342 звонка.

45
26
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
работа в Google Analytics конверсии отслеживание конверсий
Александр Максименюк

Фаундер и CVO Ringostat — платформы коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики

Другие статьи автора

Комментарии (10)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять