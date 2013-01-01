У нас уже был подробный пост о том, зачем интернет-магазину нужен код ecommerce, так что сегодня я решил описать одну особенность в его настройке. Многие упускают из вида этот нюанс и в результате получают досадные ошибки в аналитике, которые могут приводить к неправильным выводам.

Суть проблемы

Два скриншота, которые говорят сами за себя:

Смотрим вкладку «Обзор» и видим количество транзакций. Эту же цифру можно будет увидеть на странице источников трафика, если смотреть данные конверсий по e-commerce.

При этом на вкладке «Транзакции»:

Как видим, у нас 17 транзакций, при этом мы имеем всего 8 уникальных идентификаторов транзакций. Такая ситуация возникает в том случае, если код, который отправляет данные транзакций, отрабатывает более одного раза. Т.е. по сути на всех вкладках, кроме количества строк, на вкладке «Транзакции» мы видим сколько раз отработал код. А вот смотря на строки транзакций, мы видим количество уникальных ID транзакций. Это полезно и по сути не является какой-либо ошибкой системы — так и должно быть и, возможно, мы вернемся к этому вопросу позднее.

Но сейчас мы поговорим о моменте, когда это расхождение — симптом проблемы, т.к. если это сделано не намерено, то чаще всего происходит, когда на thankyou-page при ее перезагрузке код отрабатывает повторно. Также бывает, что ID транзакции действительно не уникален.

Чем это плохо?

Плоха такая ситуация тем, что одной реальной транзакции в результате соответствуют несколько виртуальных дублей и в итоге мы имеем искаженные с точки зрения аналитики данные, которые завышают реальную ценность источников трафика.

Что делать?

При постановке задачи программисту относительно установки кода ecommerce на сайт, следует уточнить, что код должен располагаться на thankyou-page только один раз. Т.е. если пользователь перезагрузит страницу, то на ней уже не должно быть никаких признаков кода отслеживания транзакций, даже пустого! Т.к. нулевые транзакции тоже вносят смуту в данные аналитики. А после установки это следует проверить. Я предпочитаю использовать Google Chrome и потому дам вот такой рецепт:

1. Идем в компоновщик URL.

2. Указываем домен сайта.

3. В качестве источника, канала и названия кампании указываем 'test'.

4. Копируем полученную ссылку и открываем в режиме «Инкогнито» (ctrl+Shift+N).

5. Нажимаем F12 — откроется окно Google Developers Tools (если переназначены кнопки клавиатуры, то нажимаем на любом месте страницы правой кнопкой и выбираем «Просмотр кода элемента»).

6. Открываем сайт по ссылке из буфера обмена и оформляем тестовый заказ.

7. На thankyou page в Google Developers Tools переходим на вкладку Elements.

8. Нажимаем Ctrl+F и ищем строку «trackTrans» (она должна встречаться один раз).

9. Перезагружаем страницу и повторяем п.8. (данной строки быть вообще не должно).

10. Если используется Universal Analytics то в пп.8-9 ищем «ecommerce:send».

Пункты 1-4 важны для того, чтобы не искажать тестовыми транзакциями реальную статистику — их потом легко отфильтровать. Виртуозным решением было бы создание сразу второго профиля GA, в котором данные тестовых посещений сразу фильтруются.

Этот способ проверки не подходит в том случае, если у вас код GA внедрен через Google Tag Manager. В этом случае в пп.7-9 мы идем на вкладку «Resources» и далее во Frames раскрываем папку страницы, там открываем Images и в них ищем _utm.gif (в случае Universal Analytics — collect).

В первый раз их должно быть 2, а также по одному _utm.gif на каждое наименование товара и на каждое событие, если они отслеживаются на странице подтверждения покупки. А во второй раз должен быть только один _utm.gif, а также _utm.gif для событий, если они были в первом случае.

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