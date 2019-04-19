Семь улучшений Netpeak: пять стратегий по контекстной рекламе, три по SEO и три новых курса Академии блога

Читайте, какие изменения произошли за квартал. Это то, что полезно знать клиентам (существующим и будущим) агентства Netpeak; маркетологам, специалистам по контекстной рекламе и поисковому продвижению (начинающим и с опытом работы); владельцам малого и среднего бизнеса.

PPC: пять нишевых стратегий по контекстной рекламе для Украины

Департамент контекстной рекламы представил пять новых стратегий для пяти ниш бизнеса : недвижимости, клиник красоты, ниши продажи семян, шин, интернет-магазинов косметики.

В стратегии входит консалтинг , набор инструментов, площадок, собранных под конкретные ниши бизнеса. Каждая стратегия содержит проверенный набор действий для проектов из ниш: что и когда подключать, какие данные собирать и отслеживать, какие инструменты жизненно необходимо задействовать, чтобы увеличить количество транзакций: просмотров, заявок, покупок.

В свою очередь, каждая стратегия может корректироваться в зависимости от бюджета заказчика , инструментов и дополнительных площадок размещения рекламы (подбираются индивидуально под ниши).

Получить стратегию под свою нишу можно, оставив заявку на сайте агентства.

Три стратегии по SEO-продвижению

По аналогии со стратегиями по контекстной рекламе — специальным пулом инструментов, действий, площадок под разные бюджеты, SEO-департамент агентства разработал три предложения по поисковому продвижению:

Start Growth Enterprise

Стратегии рассчитаны на разные масштабы бизнеса.

Стратегия Start

Start рекомендован стандартным небольшим проектам. Таким, на которых, как правило, нет штатных экспертов или трудится один специалист, который решает множество маркетинговых задач. Когда нет ещё мощностей, технической прокачки, чтобы подключать все системы, инструменты. Но при этом необходимо стать на ноги и заложить основу для грамотного развития бизнеса в интернете.

Иными словами, чтобы не попасть под фильтры поисковых систем, заранее позаботиться о том, чтобы пользователи быстрее нашли ваш сайт, нужные товары и услуги на нём. Кроме того — устранить грубые ошибки на сайте, оптимизировать контент и так далее.

Стратегия рассчитана на тех, кто ещё ничего не делал с точки зрения SEO или у которых за плечами маленький опыт в сфере поискового продвижения. Тут мы начинаем с базовой оптимизации, с проверенных тактик, чтобы вывести проект на уровень окупаемости.

Что выполняют наши специалисты? Рутинные задачи: оптимизация категорий, сбор семантического ядра , оптимизация страниц по этой семантике, наращивание ссылочной массы, подготовка оптимизированного контента.

Важно: для некоторых ниш минимальный бюджет по SEO невозможен. Речь идёт о высококонкурентных нишах. Например, о металлопластиковых окнах и дверях. Там это будет бесполезная трата денег и времени. К сожалению, из-за конкуренции реалии рынка таковы, что для того, чтобы быть в лидерах - нужно много вкладывать.

Для разных регионов и тематик есть свои особенности, поэтому бюджет по нишам формируется индивидуально.

Стратегия Growth

Эта стратегия для тех, кто уже разбирается в продвижении, у кого нет грубых технических ошибок на сайте, плюс — штат укомплектован маркетологами и SEO-специалистами.

Когда процесс настроен, отлажен и хочется понимать, какой канал приносит больше трафика, конверсий.

Стратегия предполагает глубокий анализ конкурентов, поиск нестандартных/дополнительных точек роста, которые не реализованы на сайте.

Наши специалисты выполняют настройку более сложной системы аналитики. Такая настройка помогает понять, куда следует направлять бюджет, где убыточный канал привлечения трафика и как лучше перераспределить средства.

В Growth больше коммуникации со специалистами агентства, консалтинга: включены встречи с тимлидом и SEO-экспертами. Это полезный обмен опытом для ваших штатных сотрудников, которым будет проще и быстрее понять, что и как настроить, чтобы получить нужный результат.

Стратегия Enterprise

Стратегия для объемных сайтов с большим охватом сематнического ядра, со штатными специалистами, которые сами могут выполнять внушительный список рутинных задач. Таким проектам (сайтам, интернет-магазинам) нужна автоматизация, работа с большим количеством данных, индивидуальные инструменты аналитики, взгляд со стороны и консалтинг.

Например, у крупного интернет-магазина возникла трудность: вдруг закрылись от индексации важные страницы определенных категорий или товаров. Штатным специалистам об этом станет известно не сразу, а после ощутимого проседания по трафику. При стратегии Enterprise мы настраиваем мониторинг с отправкой кастомных отчётов, которые сразу покажут, что страницы закрыты от индексации, изменены title или исчезли тексты с целевых страниц.

В работе с масштабными проектами мы проводим исследование не только конкурентов, но и рынка в целом. Смотрим, как распределяются доли рынка между игроками, в каких направлених нужно «дожать», чтобы быть в лидерах, а в каких — начинать работать, чтобы присутствовать в числе сильных игроков.

Для Enterprise по согласованию с заказчиком, отслеживаются индивидуальные KPI.

Для стратегии Enterprise мы детально исследуем, как и что продают конкуренты, чтобы понять, что они делают и стоит ли нам начать делать то же самое; что они не делают, но нам стоит начинать делать; что они не делают и нам тоже не нужно тратить на это время и деньги.

Стратегии не статичны — мы создали их по принципу конструктора и можем наполнять под запрос заказчика. Формируются (бюджет, инструменты, план действий) в зависимости от ниши, региона продвижения, бизнес-задач.

Менеджер может сориентировать вас по цене, исходя из тематики бизнеса, целей и региона продвижения. Кроме того, в зависимости от ваших планов и целей, мы можем порекомендовать дополнительные услуги и настройки, которые не входят в вашу основную стратегию, но положительно повлияют на проект. Так вы сразу можете знать, какой бюджет нужно заложить на эти свои задачи.

SEO: создали разовую услугу «Настройка YouTube-канала»

Бессмысленно много говорить о том, насколько для бренда важен YouTube-канал и видеоконтент в целом . Поэтому сразу переходим к главному — теперь наши специалисты помогают создать канал с нуля и настроить его.

Мы берём на себя:

Визуальную составляющую: разработка обложки, логотипа, значка канала. Техническую часть: регистрация, подбор и добавление ключевых слов (тегов), настройка адреса, сообщества; добавление ссылок на сайт и социальные сети; настройка аналитики и другое. Контентную: описание канала, создание структуры плейлистов, темы для первых роликов и ключевые слова к ним. Организационную часть: инструкции по ведению канала и загрузке видео, консультации специалиста агентства.

В зависимости от бюджета, можно выбрать три стратегии: Start, Growth, Enterprise. Разница — в наполнении стратегий: количестве вариантов дизайна обложки, логотипа, предложенных темах для роликов и ключевых слов к ним, наличии и продолжительности консультаций специалистов и другое.

Для владельцев существующих каналов доступны следующие услуги:

Netpeak Cluster: новые бонусы для участников и пять лучших вебинаров из закрытого YouTube- канала

Напомним, Netpeak Cluster — бизнес-клуб для представителей малого и среднего бизнеса. На данный момент в кластере 310 участников.

Кроме прочих плюшек (скидки на профильные конференции, бесплатные вебинары от специалистов агентства, консультации наших SEO и PPC-экспертов), 30 партнеров кластера создали специальные предложения, которые доступны только участникам.

Среди них, B2B-сервисы, которые дают скидки на свои услуги и продукты, а также делятся опытом в рамках закрытых вебинаров. Наши партнеры — это платформы для создания, наполнения и оптимизации сайтов, интернет-магазинов; инструменты аналитики и удержания пользователей и не только.

Мы решили поделиться с читателями блога записями пяти лучших вебинаров (лучших с точки зрения участников кластера) и выложили их в открытый доступ. В чём фишка? Эта информация полезна для проектов любого масштаба и уровня развития бизнеса. Добавляйте в закладки или смотрите сейчас .

Провели исследование главных болей малого бизнеса Украины

В марте этого года мы провели среди участников Netpeak Cluster Украина опрос и узнали о том, с какими трудностями и задачами сталкивается малый бизнес.

В опросе участвовали 270 респондентов. Большинство из них — представители B2С-сферы, часть работает в B2B сегменте.

О чём мы спросили бизнесменов? Кроме прочего: сколько денег они тратят на маркетинг, какие инструменты продвижения используют, как анализируют эффективность вложений в интернет-маркетинг и другое.

Одним только опросом не ограничились, предложили краткий чек-лист для всех, кто хочет развивать бизнес в интернете и масштабироваться. Результаты исследования и советы наших специалистов можно почитать в блоге .

Netpeak Cluster: запуск в Казахстане

В феврале свой клуб для малого и среднего бизнеса появился в Казахстане . В целом, принцип взаимодействия аналогичный украинскому проекту.

Среди партнеров — платформы и движки для сайтов (Okay CMS, InSales), сервисы автоматизации и лидогенерации (Plerdy, Elbuz Group, Grafica), конструкторы сайтов (Weblium), сервисы онлайн-бухгалтерии и приема платежей (Бухта Спокойствия, Assistent, Online Kassa).

Академия блога: три новых курса и больше 2500 студентов

Академия блога появилась осенью 2018 года, и сейчас в ней уже свыше 2500 студентов. В январе в академии добавлен объемный фундаментальный курс по Google Analytics. Курс описан и разбит на понятные уроки нашим Middle PPC-специалистом Сергеем Бережным.

Добавили новый курс Middle PPC Specialist Дианы Корсунь по настройке рекламы ВКонтакте и детальный мануал по работе с инструментом бизнес-аналитики Microsoft Power BI (автор — Head of Analytics Dept Алексей Селезнёв)

Теперь в бесплатной Академии блога доступны 10 курсов.

Netpeak, что нового?