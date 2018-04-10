Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2018 года

Здравствуйте! Продолжаем цикл ежеквартальных исследований стоимости клика в популярных рекламных площадках. Я подготовил для специалистов по контекстной рекламе исследование по стоимости клика за первый квартал 2018 года на основании выборки проектов агентства Netpeak. В этом выпуске я собрал еще больше данных о платном трафике в Украине.

Данные для сравнения за 2017 год находятся в отчетах:

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 33,5 миллионов кликов в 26 тематиках и 394 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.





Доли анализируемых каналов распределились так:

Google Ads — 32 540 636;

Facebook — 1 001 508.

Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка товаров из США;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и информация;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция;

другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Все данные для исследования получены из выборки проектов Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов: показатель качества, конкуренция в тематика, сезонность, качество сайта и другие. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой и в медийной сетях имеет логнормальное распределение.

Стоимость клика в поисковой сети в Украине в четвертом квартале 2017 года составила $0,03 – $0,08. Немного дешевле стоил клик по медийным объявлениям: $0,03 – 0,06.

Несмотря на небольшой рост стоимости клика, YouTube — по-прежнему самый дешевый рекламный канал из доступных в Google Ads со стоимостью клика $0,01 –0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads

Большой статистически значимой разницы в стоимости клика между регионами Украины в 1 квартале 2018 года не наблюдается — можно выделить лишь несколько регионов.

Киев — самый дорогой для поискового продвижения в Google Ads ($0,05 – $0,11).

Также вполне предсказуемо дешевле всего поисковое продвижение по-прежнему в восточных регионах. За клик в Луганске и Донецке рекламодатели платили $0,02 – $0,07.

Стоимость клика во всех остальных регионах находилась в диапазоне $0,04 – $0,09.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими тематиками для поискового продвижения в Google Ads в первом квартале 2018 года стали «юриспруденция» ($0,30 – $0,46), «недвижимость» ($0,1 – $0,32) и «IT» ($0,09 – $0,21).

Замыкают рейтинг тематик «стройматериалы» ($0,02 — $0,1), «туризм» ($0,01 — $0,03) и «доски объявлений» ($0,01).

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads

Стоимость клика в разрезе тематик в контекстно-медийной сети значительно отличается от поисковой. Дело в том, что рекламодатели в тематиках, которым выделяют больший бюджет на поиск, как правило, меньше внимания уделяют медийной рекламе, и наоборот.

В контекстно-медийной сети самые дорогие тематики — «электроника» ($0,06 – $0,11), канцелярия и полиграфия ($0,06 – $0,12), «доставка товаров из США» ($0,05 – $0,10).

Среди самых дешевых оказались «туризм»,скорее всего, из-за сезонности данной тематики ($0,02 – $0,03), «IT», «ювелирные изделия» и «недвижимость» ($0,01 – $0,04).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Статистической разницы в стоимости клика между типами устройств не наблюдается.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Наибольшая доля мобильного трафика, закупленного по проектам Netpeak в Google Ads в Украине в первом квартале 2018 года, наблюдается в Киеве — чуть больше 50% всех кликов в столице совершили с мобильных устройств и планшетов. Также практически половина трафика приходится на мобильные устройства в Закарпатье, Виннице, Херсоне и Черновицкой областях.

Самая меньшая доля мобильного трафика наблюдается в Николаевской, Донецкой и Луганской областях — порядка 30% кликов с мобильных устройств.

В разрезе тематик

В разрезе тематик наибольший объем мобильного трафика заметен в тематиках «недвижимость», «ювелирные изделия» и «доставка еды». Доля трафика с настольных ПК и ноутбуков в них не превышает 25%.

Самый низкий процент мобильного трафика замечен в тематиках «IT» и «подарки» — более 80% кликов были совершены с десктопов.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика в разрезе тематик

Дороже всего за клик в Facebook в Украине рекламодатели платили в тематиках «доставка товаров из США» и «IT» ($0,15 – $0,16).

«Доски объявлений» и «ювелирные изделия» — самые дешевые тематики со стоимостью клика $0,02 – $0,03.

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

Самый дорогой из доступных рекламных каналов в Facebook — непосредственно Facebook и Instagram ($0,03 – $0,08).

В целом стоимость клика в Facebook находилась в диапазоне $0,04 – $0,1.

Выводы