Сколько стоил клик Google Ads и Яндекс.Директ в России в первом квартале 2018 года

Продолжаем исследовать ежеквартальную стоимость клика в популярных рекламных площадках. Рассмотрим на основании выборки проектов агентства Netpeak, сколько платили рекламодатели за клик в первом квартале 2018 года.

Данные для сравнения за 2017 год находятся в отчетах:

Как проводилось исследование

Для России я учитывал данные по 4,8 миллионам кликов в 26 тематиках и 623 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 2 276 899;

Яндекс — 2 570 447.

Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка товаров из США;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и информация;

обучение;

одежда, обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция;

другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Все данные для исследования получены из выборки проектов Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов: показатель качества, конкуренция в тематика, сезонность, качество сайта и другие. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой и медийной сети имеет логнормальное распределение.

В первом квартале 2018 года в России рекламодатели платили за клик в поисковой сети Google $0,03 – $0,16. Клик в контекстно медийной сети Google стоил $0,03 – $0,07.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения в поисковой сети Google была Москва ($0,07 – $0,21). Далее идут Воронежская область, Санкт Петербург и Новосибирская область — стоимость клика в них находилась в диапазоне $0,06 – $0,19.

Дешевле всего клик стоил для рекламодателей из Ненецкого областного округа, Мурманской и Владимирской областей ($0,04 – $0,13).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google были «финансы» ($0,32 – $3,7), «туризм» ($0,62 – $1,46) и «обучение» ($0,35 – $0,66).

«Красота и здоровье», «одежда, обувь и аксессуары», «подарки» — самые дешевые тематики по стоимости клика ($0,01 – $0,10).

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads

Самыми дорогими тематиками для продвижения в контекстно-медийной сети Google были «туризм» ($0,11 – $0,26) и «мебель и интерьер» ($0,06 – $0,08).

«IT», «обучение» и «электроника» — самые дешевые тематики по стоимости клика в КМС ($0,02 – $0,05).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Большой разницы в стоимости клика по типам устройства нет, но немного дороже стоят клики с десктопов ($0,03 – $0,21).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Наибольшая доля мобильного трафика наблюдается на Чукотке, Камчатке и в Москве: порядка 70% платного трафика с мобильных устройств.

Наименьшая доля мобильного трафика была в Туве, Курганской области и Карелии. В этих регионов порядка 40% трафика приходилось на мобильные телефоны и планшеты.

В разрезе тематик

В тематиках «доставка товаров из США», «страхование» и «гипермаркет» весь закупленный трафик был с мобильных устройств.

В «финансах», «канцелярии и полиграфии» наоборот — 80% платного трафика с настольных ПК.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой и рекламной сети Яндекса наиболее близко к логнормальному. При этом в поисковой сети также наблюдается бимодальность распределения (распределение с двумя вершинами).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в России составляла $0,06 – $0,25. Клик в рекламной сети Яндекса стоил $0,05 – $0,10.

Распределение стоимости клика в разрезе регионов

Вполне предсказуемо самым дорогим регионом для продвижения в поиске Яндекса стала Москва и Московская область ($0,07 – $0,35).

Дешевле всего клик в поисковой сети Яндекса стоил в Ненецком автономном округе, Ингушетии и Сахалине ($0,05 – $0,18).

Распределение стоимости клика в разрезе тематик

Самой дорогой тематикой в поиске Яндекса был «туризм» ($0,56 – $1,03), а также «одежда, обувь и аксессуары» ($0,16 – $0,33).

Самыми дешевыми тематиками стали «подарки» ($0,01), «новости и информация» ($0,02 – $0,03) и «гипермаркет» ($0,02 – $0,04).

В разрезе типов устройств наиболее дорогой трафик приходится на настольные ПК и ноутбуки ($0,08 – $0,31).

Выводы