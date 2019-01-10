Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в четвёртом квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Начало года — время подвести итоги, поэтому пора вспомнить, сколько стоил клик в Украине в первом, втором и третьем квартале ушедшего года, а затем проанализировать данные о стоимости клика в Google Ads и Facebook за четвёртый квартал 2018 года.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 38,5 миллионам кликов в 22 тематиках и 391 городе страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики. Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 44 628 134;
  • Facebook — 1 893 890.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 21 тематикой в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «доска объявлений»;
  • «доставка еды»;
  • «доставка товаров из США»;
  • «другое»;
  • «игры»;
  • «красота и здоровье»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «обучение»;
  • «одежда обувь и аксессуары»;
  • «спортивные товары»;
  • «страхование»;
  • «стройматериалы»;
  • «туризм»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы»;
  • «электроника»;
  • «ювелирные изделия».

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведённые в исследовании могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержат приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний, сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, которые выделяются из общей выборки. Их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, которые указывают, насколько часто встречается то или иное значение случайной величины / соответствующей таблицы / диаграммы или их заменяющей математической формулы.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений в четвёртом квартале 2018 года

В медийной сети основная часть наблюдений не превышает $0,05, в поисковой находится в диапазоне $0,05 — $0,1.

В разрезе сетей распространения объявлений за четвертый квартал 2018 года

Клик в поисковой сети в четвёртом квартале 2018 года в Украине

В целом, клик в поисковой сети стоил $0,03 — $0,08, и в медийной сети $0,02 — $0,06.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов

регионы цена клика

Стоимость клика в разрезе регионов в Украине за четвертый квартал 2018 года

В разрезе регионов стоимость клика в поисковой сети вполне предсказуема, наиболее дорогим был Киев: $0,05 — $0,11.

По-прежнему дешевле всего клик стоит на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях стоимость клика находилась в диапазоне $0,01 — $0,06.

Во всех остальных регионах стоимость клика держалась примерно на одном уровне $0,03 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

тематики поисковая сеть цена клика

Наиболее дорогие и наиболее дешевые тематики в Украине за четвёртый квартал 2018 года

Среди тематик наиболее дорогими были: «недвижимость» ($0,1 — $0,46), «страхование» ($0,12 — 0,23) и «тяжелая промышленность и производство» ($0,09 — $0,18).

«Стройматериалы», «туризм» и «доска объявлений» со стоимостью клика менее $0,04 стали наиболее дешевыми для продвижения в поиске Google Украина.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

тематики цена клика 2018

Наиболее дорогие и дешёвые для продвижения тематики в медийной сети Google в Украине за четвертый квартал 2018 года

«Доставка товаров из США» была наиболее дорогой тематикой для продвижения в медийной сети Google в Украине ($0,07 — $0,15). Далее, немного дешевле клик стоил в тематиках «тяжелая промышленность и производство» ($0,06 — $0,14) и IT ($0,04 — $0,11).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

4 квартал типы устройств 2018

Сколько стоил трафик с настольных и мобильных устройств в Украине в 2018 году

По-прежнему трафик с настольных устройств немного дороже и находится в диапазоне $0,03 — $0,09, но разница с мобильным уже минимальная. Клик с мобильного устройства стоил $0,02 — $0,08.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Во всех регионах Украины в четвертом квартале 2018 года доля мобильного трафика превышала 50%

Во всех регионах Украины в четвертом квартале 2018 года доля мобильного трафика превышала 50%, наивысшая его доля наблюдалась в Закарпатской области.

В разрезе тематик

4 квартал 2018 в разрезе тематик

В разрезе тематик ситуация схожа: почти по всем тематикам доля мобильного трафика превышает 50%.

Наивысший процент в «ювелирных изделиях», далее идёт «страхование», «одежда обувь и аксессуары», в этих тематиках платный мобильный трафик составил более 75%.

Тематики с наибольшим ростом стоимости клика за 2018 год

Топ 5 тематик Украины за 2018 год

Наибольший рост стоимости клика за 2018 год наблюдается в тематике «дом и сад», во втором полугодии стоимость клика в этой тематике выросла на 65% (по сравнению с первым).

Также стремительный рост показали «недвижимость», «одежда обувь и аксессуары», «страхование» и «ювелирные изделия».

Тематики с наибольшим падением стоимости клика за 2018 год

Тематики с наибольшим падением стоимости клика за 2018 год

IT и Туризм в 2018 году показали наибольшее снижение стоимости клика в поисковой сети Google, стоимость в этих тематиках во втором квартале снизилась на 32% по сравнению с началом года.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика на Facebook в Украине в четвёртом квартале 2018 года находилась в диапазоне $0,04 — $0,13.

Стоимость клика в разрезе тематик

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе тематик за четвёртый квартал 2018 года в Украине

Доски объявлений и доставка еды наиболее дорогие тематики для продвижения на Facebook

«Доска объявлений» и «доставка еды» наиболее дорогие тематики для продвижения на Facebook, стоимость клика в них составляет $0,16 — $0,29.

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ в Украине в четвёртом квартале 2018 года

Наиболее дорогим стал Instagram

Наиболее дорогой, среди доступных в рекламном кабинете Facebook площадок, — Instagram со стоимостью клика $0,05 — $0,16.

Далее идут Messenger и сам Facebook с показателем $0,04 — $0,13.

Выводы

  1. Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине в четвёртом квартале 2018 года составляла $0,03 — $0,08.
  2. Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,02 — $0,06.
  3. Киев стал наиболее дорогим регионом Украины для поискового продвижения: стоимость клика находилась в диапазоне $0,05 — $0,11.
  4. Восточная часть Украины по-прежнему является наиболее дешевой в поиске Google со стоимостью $0,01 — $0,06 за клик по поисковому объявлению.
  5. «Недвижимость» стала самой дорогой тематикой в поиске Google в Украине со стоимостью $0,10 — $0,46. В целом, в очередной раз по итогам года попадает в топ наиболее дорожающих тематик. Во втором полугодии средняя стоимость клика в «недвижимости» выросла на 40% по сравнению с первым.
  6. «Доставка товаров из США» в четвёртом квартале 2018 года была наиболее дорогой по стоимости клика по медийному объявлению.
  7. «IT» и «туризм» показали 30% снижение стоимости клика во втором полугодии 2018 года.
  8. Стоимость клика в Facebook в Украине находилась в диапазоне $0,04 — $0,13.
  9. Наиболее дорогой платформой доступной для рекламы через Facebook в четвёртом квартале 2018 года был Instagram, стоимость клика там составляла $0,5 — $0,16.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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