Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в четвёртом квартале 2018 года

Начало года — время подвести итоги, поэтому пора вспомнить, сколько стоил клик в Украине в первом , втором и третьем квартале ушедшего года, а затем проанализировать данные о стоимости клика в Google Ads и Facebook за четвёртый квартал 2018 года.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 38,5 миллионам кликов в 22 тематиках и 391 городе страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики. Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 44 628 134;

Facebook — 1 893 890.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 21 тематикой в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

«IT»;

«авто»;

«детские товары»;

«дом и сад»;

«доска объявлений»;

«доставка еды»;

«доставка товаров из США»;

«другое»;

«игры»;

«красота и здоровье»;

«мебель и интерьер»;

«недвижимость»;

«обучение»;

«одежда обувь и аксессуары»;

«спортивные товары»;

«страхование»;

«стройматериалы»;

«туризм»;

«тяжелая промышленность и производство»;

«финансы»;

«электроника»;

«ювелирные изделия».

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведённые в исследовании могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержат приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний, сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, которые выделяются из общей выборки. Их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, которые указывают, насколько часто встречается то или иное значение случайной величины / соответствующей таблицы / диаграммы или их заменяющей математической формулы.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

В медийной сети основная часть наблюдений не превышает $0,05, в поисковой находится в диапазоне $0,05 — $0,1.

В целом, клик в поисковой сети стоил $0,03 — $0,08, и в медийной сети $0,02 — $0,06.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов

В разрезе регионов стоимость клика в поисковой сети вполне предсказуема, наиболее дорогим был Киев: $0,05 — $0,11.

По-прежнему дешевле всего клик стоит на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях стоимость клика находилась в диапазоне $0,01 — $0,06.

Во всех остальных регионах стоимость клика держалась примерно на одном уровне $0,03 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Среди тематик наиболее дорогими были: «недвижимость» ($0,1 — $0,46), «страхование» ($0,12 — 0,23) и «тяжелая промышленность и производство» ($0,09 — $0,18).

«Стройматериалы», «туризм» и «доска объявлений» со стоимостью клика менее $0,04 стали наиболее дешевыми для продвижения в поиске Google Украина.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

«Доставка товаров из США» была наиболее дорогой тематикой для продвижения в медийной сети Google в Украине ($0,07 — $0,15). Далее, немного дешевле клик стоил в тематиках «тяжелая промышленность и производство» ($0,06 — $0,14) и IT ($0,04 — $0,11).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

По-прежнему трафик с настольных устройств немного дороже и находится в диапазоне $0,03 — $0,09, но разница с мобильным уже минимальная. Клик с мобильного устройства стоил $0,02 — $0,08.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Во всех регионах Украины в четвертом квартале 2018 года доля мобильного трафика превышала 50%, наивысшая его доля наблюдалась в Закарпатской области.

В разрезе тематик

В разрезе тематик ситуация схожа: почти по всем тематикам доля мобильного трафика превышает 50%.

Наивысший процент в «ювелирных изделиях», далее идёт «страхование», «одежда обувь и аксессуары», в этих тематиках платный мобильный трафик составил более 75%.

Тематики с наибольшим ростом стоимости клика за 2018 год

Наибольший рост стоимости клика за 2018 год наблюдается в тематике «дом и сад», во втором полугодии стоимость клика в этой тематике выросла на 65% (по сравнению с первым).

Также стремительный рост показали «недвижимость», «одежда обувь и аксессуары», «страхование» и «ювелирные изделия».

Тематики с наибольшим падением стоимости клика за 2018 год

IT и Туризм в 2018 году показали наибольшее снижение стоимости клика в поисковой сети Google, стоимость в этих тематиках во втором квартале снизилась на 32% по сравнению с началом года.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика на Facebook в Украине в четвёртом квартале 2018 года находилась в диапазоне $0,04 — $0,13.

Стоимость клика в разрезе тематик

«Доска объявлений» и «доставка еды» наиболее дорогие тематики для продвижения на Facebook, стоимость клика в них составляет $0,16 — $0,29.

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

Наиболее дорогой, среди доступных в рекламном кабинете Facebook площадок, — Instagram со стоимостью клика $0,05 — $0,16.

Далее идут Messenger и сам Facebook с показателем $0,04 — $0,13.

Выводы