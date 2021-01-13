Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Учитывались данные Google по 6 миллионам кликов 16 городах страны и данные Яндекс по 520 346 кликам, в 54 городах страны в 22 тематиках в обоих рекламных системах. 

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов. Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика Google в разрезе сетей распространения объявлений: поиск и КМС

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google составила $0,06 – $0,26, а клик в контекстно-медийной сети (КМС) — $0,02 – $0,08. В целом, клик стал дороже, чем в третьем квартале 2020 года.

1. Распределение стоимости клика Google в разрезе сетей распространения объявлений- поиск и КМС, гуглэдс и яндекс директ в казахстане 2020г

2. Стоимость клика в поисковой сети Google в разрезе регионов и тематик

В сравнении с третьим кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дороже.

По регионам, самым дорогим для продвижения стала Актюбинская область: $0,05 – $0,31, а меньше всего за клик платили в Карагандинской — $0,06 – $0,22.

2. стоимость клика в поисковой сети в казахстане в 4-м кв. 2020 года, гуглэдс и яндекс директ

В разрезе тематик самыми дорогими среди исследуемых были нишы «Обучение»: $0,63 – $1,68, а также «Компьютерное оборудование и сети»: $0,86 – $1,13 и «Маркетинг»: $0,42 – $0,96.  Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Одежда, обувь, аксессуары»: $0,04 – $0,1. 

3. стоимость клика в поисковой сети в казахстане в 4-м кв. 2020г, гуглдэдс и яндексдирект

3. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google были «Компьютерное оборудование и сети»: $0,11 – $0,37, а также «Недвижимость от застройщика»: $0,14 – $0,25. 

Дешевле клик оказался в тематике «Дом и сад»: $0,02, «Детские товары»: $0,01 – $0,02 и «Промышленное оборудование»: $0,01.

4. стоимость клика в контекстно-медийной сети в казахтане в 4-м кв. 2020г.,гуглэдс и яндексдирект

4. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов и тематик

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

По регионам, наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, и составила порядка 95%, что выше на несколько процентов в сравнении с Q3.

Наименьшая доля была в Алматинской и Северо–Казахстанской областях — 90% (в третьем квартале 85%).

5. доля трафика по типам устройств в казахстане в 4-м кв. 2020г, гуглэдс и яндексдирект

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нишах «Детские товары», «Промышленное оборудование» и «Мотоэкипировка, запчасти, тюнинг» показатель практически 100%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Канцелярия и полиграфия» — порядка 40%. 

6. доля трафика по типам устройств в казахстане в 4-м кв 2020г, яндексдирект и гуглэдс.png

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений: поиск и РСЯ

Стоимость рекламного клика Яндекса в поиске не изменилась и составила $0,03 – $0,14, а клик в рекламной-сети (РСЯ) стал дороже $0,03 – $0,07.

7. стоимость клика в казахстане в 4-м кв. 2020г. в разрезе сетей распространений объявлений, ядндекс директ и гуглэдс

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов и тематик

Самым дорогим регионом для продвижения стала Западно-Казахстанская область — $0,04 – $0,18. Меньше всего за клик платили в Атырауской области $0,04 – $0,11. Детальная разбивка по всем регионам на графике.

8. стоимость клика в поисковой сети в казахстане в 4-м кв.2020г. в разгаре регионов, гуглэдс и яндексдирект

Самыми дорогими тематиками в Яндекс стали «Маркетинг»: $0,38 – $0,8, «Компьютерное оборудование и сети» $0,33 – $0,68 и «Продажа ПО»: $0,2 – $0,29.  

Меньше всего за клик платили в тематиках «Электроника и гаджеты»: $0,04 – $0,06, «Стройматериалы»: $0,03 – $0,05 и «Дом и сад»: $0,02 – $0,04.

9. стоимость клика в поисковой сети в казахстане в 4-м кв 2020г, яндексдирект и гуглэдс

3. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса (РСЯ) в разрезе тематик

Наиболее дорогими в рекламной-сети Яндекс были также «Маркетинг»: $0,13 – $0,28, и «Продажа ПО»: $0,09 – $0,23. Меньше всего клик по медийному объявлению оказался в тематике «Ювелирные изделия»: $0,04 – $0,05 и «Дом и сад»: $0,02 – $0,03.

10. стоимость клика в контекстно-медийной сети в казахстане в 4-м кв. 2020г, яндексдирект и гуглэдс

4. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов и тематик

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет порядка 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс.

По регионам наибольшая его доля наблюдалась в Западно–Казахстанской области — 55%, а наименьшая —  в Кызылординской области — 45%.

11. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов и тематик, яндекс директ и гуглэдс в 4-м кв 2020г

В разрезе тематик мобильный трафик преобладал в нише «Детские товары»: 90% и, «Компьютерное оборудование & сети»: немного выше 80%. Самая низкая доля наблюдалась в тематике «Посуда» — 0,1%.

12. доля трафика по типам устройств в казахстане в 4-м кв 2020г, гуглэдс и яндексдирект

Выводы

  1. По поисковой рекламе: в четвертом квартале, по сравнению с Q3 2020 года, стоимость клика в поиске в Google стала дороже $0,06 – $0,26, а в Яндексе — почти не изменилась и осталась на уровне $0,03 – $0,14. Наблюдаем, что клик в поиске в Яндексе почти в два раза дешевле, чем в Google.
  2. По медийной рекламе: клик в контекстно-медийной сети стал дороже в обоих рекламных системах — в Google он стоил $0,02 – $0,08, а в Яндексе держался на уровне $0,03 – $0,07. Разница по стоимости между рекламными системами незначительна.
  3. По мобильному трафику: в Google доля мобильного трафика составляла более 90%, в том время как в Яндексе процент был значительно ниже — 50%. Динамика не изменилась  по сравнению с третьим кварталом 2020 для обоих рекламных систем. 
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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