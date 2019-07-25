Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2019 года
Алексей Селезнёв
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Готово исследование стоимости клика в Казахстане за второй квартал 2019 года, из которого вы узнаете:

  • сколько стоит клик в поисковых системах Google и Яндекс в разрезе тематик и регионов Казахстана;
  • сколько стоит клик по медийному объявлению в рекламных сетях Google и Яндекс;
  • какова доля мобильного трафика в объеме платного трафика Google и Яндекс;
  • есть ли разница в стоимости клика в зависимости от типа устройства, с которого вы получаете клики.

Эти данные помогут определиться с необходимым рекламным бюджетом и составить медиаплан перед запуском рекламных кампаний.

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 3,7 миллионам кликов в 18 тематиках и 15 городам страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислял аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 3 305 718;
  • Яндекс — 347 148.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка еды;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • спортивные товары;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Важно: на некоторых графиках вы можете не найти все тематики из списка. Дело в том, что в некоторых разрезах исследований не по всем тематикам достаточно данных.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут значительно разнится с данными ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами». Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы. Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части. Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads в сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений в Казахстане за второй квартал 2019 года

Данные по распределению стоимости клика в Казахстане за второй квартал 2019 года в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость клика в поиске выше

Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане находилась в диапазоне $0,05 — $0,19.

В контекстно-медийной сети клик по медийному объявлению стоил $0,03 — $0,09.

Стоимость клика в Google Ads по регионам Казахстана

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Казахстана за второй квартал 2019 года

Наиболее высокая стоимость клика во втором квартале 2019 года в Казахстане была в Костанайской области

Среди регионов Казахстана у стоимости клика одинаковый размах $0,04 — $0,21, но при этом медианное значение разное. По медианному значению наиболее высокая стоимость клика была в Костанайской области $0,11, а Кызылординская область с медианой $0,06 закрывает рейтинг регионов.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик в Казахстане за второй квартал 2019 года

Наиболее дорогие и дешевые тематики по сотимости клика во втором квартале 2019 в Казахстане

Во втором квартале в Казахстане наиболее дорогими тематиками были «авто» ($0,18 — $0,23) и «финансы» ($0,14 — $0,25).

В тематиках «новости и инфо» а также «доска объявлений» стоимость клика редко превышала $0,03.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads по тематикам

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads во втором квартале 2019 в Казахстане в разрезе тематик

Наиболее дорогой тематикой были финансы а наиболее дешевой новости и инфо

В контекстно-медийной сети Google наиболее дорогой тематикой была «финансы» ($0,13 — $025), а «новости и инфо», также как и в поиске, замыкают рейтинг тематик по стоимости клика с показателем $0,01 — $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств в Казахстане во втором квартале 2019

Во втором квартале 2019 года в Казахстане десктопный трафик дороже мобильного

Десктопный трафик в Казахстане стоит $0,06 — $0,23 за клик, и он по прежнему значительно дороже мобильного: $0,03 — $0,18.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в регионах

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов за второй квартал 2019 года в Казахстане

Среди стран, по которым мы регулярно проводим подобные исследования (Украина, Россия, Казахстан) в Казахстане стабильно наиболее высокая доля мобильного трафика. Независимо от региона он составляет 85% — 90% от всего закупаемого в Google. 

Объем трафика в Google Ads по типам устройств и тематикам

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик во втором квартале 2019 года в Казахстане

В большинстве тематик преобладает мобильный трафик, наибольшая его доля наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «детские товары» — около 90% от всего закупаемого в Google трафика.

В тематиках «мебель и интерьер» и «канцелярия и полиграфия» большая часть трафика была получена с настольных устройств.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений в Яндекс.Директ во втором квартале 2019 года

Во втором квартале в поиске Яндексе в Казахстане стоимость клика находилась в таком диапазоне

Во втором квартале в поиске Яндекса в Казахстане стоимость клика находилась в диапазоне $0,03 — $0,06, в рекламной сети Яндекса за клик платили $0,04 —$0,09.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по регионам Казахстана

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов Казахстана во втором квартале 2019 года

Во втором квартале 2019 года разницы в стоимости клика в поиске Яндекса среди регионов Казахстана нет

Разницы в стоимости клика в поиске Яндекса среди регионов Казахстана нет.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик для Казахстана за второй квартал 2019

Наиболее дорогой тематикой во втором квартале 2019 года в Казахстане поиске Яндекса стала доставка еды

Наиболее дорогой тематикой в поиске Яндекса стала «доставка еды» $0,07 — $0,16. «Дом и сад» со стоимостью клика $0,02 — $0,03 во втором квартале была самой дешевой среди исследуемых тематик.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ в разрезе тематик в Казахстане во втором квартале 2019 года

Во втором квартале 2019 года в Казахстане в РСЯ самой дорогой тематикой стала авто

В рекламной сети Яндекса самой дорогой тематикой стала «авто»: $0,1 — $0,19.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекс.Директ в зависимости от типа устройства

Распределение стоимости клика в поиске Яндекс.Директ в зависимости от типа устройства в Казахстане во втором квартале 2019 года

Во втором квартале 2019 года в Казахстане мобильный трафик немного дороже десктопного

Значительной разницы в стоимости клика в разрезе типов устройств не наблюдается, но мобильный трафик немного дороже десктопного.

Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в разрезе регионов за второй квартал 2019 года в Казахстане

В Яндексе доля мобильного трафика ниже, чем в Google и независимо от региона не превышает 45%.

Доля мобильного трафика по тематикам

Доля мобильного трафика в разрезе тематик в Казахстане во втором квартале 2019 года

В разрезе тематик наибольшая доля мобильного трафика — в тематике «мебель и интерьер», «спортивные товары». Наименьшая — в «канцелярия и полиграфия», где доля мобильного трафика, закупленного в Яндекс.Директ, составила менее 25%.

Выводы

  1. Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане, во втором квартале 2019 года составляла $0,05 — $0,19.
  2. Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03 — $0,09.
  3. «Авто» стала наиболее дорогой тематикой в поиске Google, со стоимостью клика $0,18 — $0,23.
  4. Тематика «Финансы» в контекстно-медийной сети стоит $0,13 — $0,25.
  5. За клик по поисковому объявлению в Яндексе рекламодатели Казахстана платили $0,03 — $0,06.
  6. Клик по баннеру в рекламной сети Яндекс стоил $0,04 — $0,09.
  7. В поиске Яндекса наиболее дорогой тематикой стала доставка еды $0,07 — $0,16.
  8. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в тематике «авто» находилась в диапазоне $0,1 — $0,19.
  9. В Казахстане высокая доля мобильного трафика, в Google независимо от региона она составляет 85% — 90%, в Яндексе держится на уровне 35% - 45%.
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Яндекс.Директ маркетинговые исследования рекламная сеть Яндекса исследование Netpeak Google Ads
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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