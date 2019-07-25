Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2019 года

Готово исследование стоимости клика в Казахстане за второй квартал 2019 года, из которого вы узнаете:

сколько стоит клик в поисковых системах Google и Яндекс в разрезе тематик и регионов Казахстана;

сколько стоит клик по медийному объявлению в рекламных сетях Google и Яндекс;

какова доля мобильного трафика в объеме платного трафика Google и Яндекс;

есть ли разница в стоимости клика в зависимости от типа устройства, с которого вы получаете клики.

Эти данные помогут определиться с необходимым рекламным бюджетом и составить медиаплан перед запуском рекламных кампаний.

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 3,7 миллионам кликов в 18 тематиках и 15 городам страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислял аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 3 305 718;

Яндекс — 347 148.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

другое;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

одежда обувь и аксессуары;

спортивные товары;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Важно: на некоторых графиках вы можете не найти все тематики из списка. Дело в том, что в некоторых разрезах исследований не по всем тематикам достаточно данных.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут значительно разнится с данными ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами». Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы. Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части. Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads в сети распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане находилась в диапазоне $0,05 — $0,19.

В контекстно-медийной сети клик по медийному объявлению стоил $0,03 — $0,09.

Стоимость клика в Google Ads по регионам Казахстана

Среди регионов Казахстана у стоимости клика одинаковый размах $0,04 — $0,21, но при этом медианное значение разное. По медианному значению наиболее высокая стоимость клика была в Костанайской области $0,11, а Кызылординская область с медианой $0,06 закрывает рейтинг регионов.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Во втором квартале в Казахстане наиболее дорогими тематиками были «авто» ($0,18 — $0,23) и «финансы» ($0,14 — $0,25).

В тематиках «новости и инфо» а также «доска объявлений» стоимость клика редко превышала $0,03.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads по тематикам

В контекстно-медийной сети Google наиболее дорогой тематикой была «финансы» ($0,13 — $025), а «новости и инфо», также как и в поиске, замыкают рейтинг тематик по стоимости клика с показателем $0,01 — $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Десктопный трафик в Казахстане стоит $0,06 — $0,23 за клик, и он по прежнему значительно дороже мобильного: $0,03 — $0,18.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в регионах

Среди стран, по которым мы регулярно проводим подобные исследования (Украина, Россия, Казахстан) в Казахстане стабильно наиболее высокая доля мобильного трафика. Независимо от региона он составляет 85% — 90% от всего закупаемого в Google.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств и тематикам

В большинстве тематик преобладает мобильный трафик, наибольшая его доля наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «детские товары» — около 90% от всего закупаемого в Google трафика.

В тематиках «мебель и интерьер» и «канцелярия и полиграфия» большая часть трафика была получена с настольных устройств.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в сети распространения объявлений

Во втором квартале в поиске Яндекса в Казахстане стоимость клика находилась в диапазоне $0,03 — $0,06, в рекламной сети Яндекса за клик платили $0,04 —$0,09.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по регионам Казахстана

Разницы в стоимости клика в поиске Яндекса среди регионов Казахстана нет.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Наиболее дорогой тематикой в поиске Яндекса стала «доставка еды» $0,07 — $0,16. «Дом и сад» со стоимостью клика $0,02 — $0,03 во втором квартале была самой дешевой среди исследуемых тематик.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам

В рекламной сети Яндекса самой дорогой тематикой стала «авто»: $0,1 — $0,19.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекс.Директ в зависимости от типа устройства

Значительной разницы в стоимости клика в разрезе типов устройств не наблюдается, но мобильный трафик немного дороже десктопного.

Доля мобильного трафика по регионам

В Яндексе доля мобильного трафика ниже, чем в Google и независимо от региона не превышает 45%.

Доля мобильного трафика по тематикам

В разрезе тематик наибольшая доля мобильного трафика — в тематике «мебель и интерьер», «спортивные товары». Наименьшая — в «канцелярия и полиграфия», где доля мобильного трафика, закупленного в Яндекс.Директ, составила менее 25%.

Выводы