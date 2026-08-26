Еще 15 фишек, за которые мы любим Telegram

Еще 15 фишек, за которые мы любим Telegram

Telegram — быстрый, максимально доступный и функциональный мессенджер. Его команда уже очень давно держит высокий темп — 10–13 обновлений и новых функций в течение года. Приложение постоянно развивается, не стоит на месте, поэтому пришло время для продолжения статьи «15 фишек Telegram, благодаря которым вы полюбите мессенджер ещё больше».

Перехожу к сути без лишних слов.

Экономия заряда

Экономия заряда телефона может очень пригодиться в повседневной жизни и еще более важна во время отключений света. Telegram максимально помогает в этом.

Энергопотребление и анимация

В приложении для смартфона есть раздел «Настройки → Экономия энергии».

Выберите «Режим экономии энергии → Порог», чтобы при снижении заряда батареи до указанного значения срабатывали отмеченные «Параметры энергосбережения». Без них устройство будет потреблять меньше заряда.

В Desktop-версии эти переключатели находятся в «Настройки → Энергопотребление и анимация». Включите настройку «Экономия энергии при низком заряде», и, как и на смартфоне, когда в ноутбуке будет садиться батарея, все анимации будут отключены.

Также в этих настройках вы по умолчанию можете отключить анимации или эффекты, которые вам не нравятся или отвлекают.

Отключить автоматическую загрузку

Хотя сам мессенджер работает быстро и качественно подключается к сети, пока другие не могут, всё равно есть способы ещё лучше повлиять на его автономность.

На смартфоне «Настройки → Данные и хранилище → Автозагрузка медиа». Далее вы можете при использовании мобильной сети, Wi-Fi или роуминга отключить автозагрузку всего или отдельно Фото, Видео, Файлов или Историй. Таким образом, приложение не будет загружать объёмные медиафайлы ещё во время его открытия из каналов и чатов.

На Desktop это «Настройки → Расширенные → Автозагрузка медиа».

Автоматический выбор качества видео

Telegram автоматически обрабатывает новые видео и создает несколько версий разного качества. Мессенджер сам выбирает вариант High, Medium или Low в зависимости от скорости соединения, а пользователь может изменить качество вручную через настройки плеера. При быстром интернете видео доступно в полном разрешении. Поэтому, если интернет медленный, можно переключить качество видео.

Конфиденциальность и безопасность

Telegram постоянно работает над безопасностью и защитой от злоумышленников.

Потенциальные мошенники

С мая 2025 года в Telegram появилось очень полезное нововведение — отныне, если кто-то пишет вам первым, вы увидите блок, в котором будет информация:

есть ли этот номер в ваших контактах;

в какой стране зарегистрирован номер;

когда он был зарегистрирован;

подтверждение того, является ли аккаунт официальным;

отметку, если пользователь обновлял аватар или имя менее 30 дней назад.

Блок виден как с компьютера, так и со смартфона. Также его можно просмотреть в окне предварительного просмотра.

Благодаря ему можно понять, знакома ли вам эта людина и стоит ли отвечать на сообщение. Основной принцип конфиденциальности и вашей безопасности сохраняется — пользователь, который вам писал, не знает ваших данных. А после вашего первого ответа этому пользователю плашка с информацией о регистрации исчезает.

Если вы получили новое сообщение, а этой плашки нет, будьте осторожны — значит, пользователь воспользовался лайфхаком: отправил сообщение, быстро удалил переписку с вами и отправил новое сообщение (в этом случае плашка отсутствует).

Важное напоминание: не переходите по незнакомым ссылкам, не реагируйте на призывы «Проголосуйте за…» даже от знакомых аккаунтов (их могли взломать), никогда не передавайте номер мобильного телефона, на который зарегистрирован аккаунт, и ни в коем случае не передавайте код, приходящий в служебных сообщениях Telegram. Это все первичные меры, чтобы не потерять аккаунт. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию и привяжите почту.





Кроме того, если у вас Telegram Premium — вы можете включить функцию платных сообщений. Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Сообщения.

Пользователь устанавливает стоимость одного входящего сообщения в Stars для людей, не входящих в список контактов. Если незнакомый пользователь хочет написать, Telegram сразу покажет, сколько Stars будет стоить отправка.

Можно сделать исключения для отдельных людей или участников определенных групп. Также пользователь получает 85% от установленной стоимости сообщения именно в Telegram Stars.

Оформление профиля

Раньше пользователям, по сути, было доступно только добавление краткого описания.

А сейчас? Возможность кастомизации, информативности и уникальности. В первую очередь их можно использовать для превращения профиля в страницу собственного бренда. Некоторые — как способ защиты от подделки аккаунта.

Добавьте дату рождения («Настройки → Аккаунт → День рождения»). Настройки гибкие: вы можете выбрать, кто будет видеть ваш день рождения — «Все», «Только ваши контакты», «Добавить исключения». Снимите и разместите несколько историй о себе, бизнесе, услугах и т. д. С момента запуска в Украине и некоторых других регионах эта функция была доступна только в рамках подписки Premium — сейчас публикация одной истории в сутки доступна каждому пользователю. Добавьте в описание собственный канал. Это может быть канал вашего бизнеса, бренда, авторский блог или даже небольшая визитка. Главное преимущество в том, что добавить канал в профиль может только его владелец (он только один, в отличие от администраторов), поэтому подделать это не сможет ни один фейк.

Дополнительные возможности Telegram Premium

Цифра рядом со статусом активности — рейтинг. Она отражает, сколько денег пользователь тратит на Telegram (подарки, звёздочки), и не может служить показателем доверия. Рейтинг снижается и даже становится отрицательным в тех случаях, когда пользователь возвращает купленные в мессенджере звёздочки и совершает другие манипуляции.

Добавить улучшенные подарки в профиль — они уникальны, и повторить это никто не сможет. Использовать цветное оформление профиля. Добавить из имеющихся или создать собственное брендовое адаптивное эмодзи и разместить в профиле. Добавить эмодзи, в том числе брендовое, рядом с именем. Разместить часы работы — это доступно в «Настройки → Telegram Business → Часы работы». Настройки очень гибкие: вы можете указать обеденный перерыв, конкретные дни работы, часовой пояс. Пользователи, находящиеся в другом часовом поясе, могут переключиться на «Местное время» и видеть ваши часы работы в соответствии со своим часовым поясом. Добавьте адрес бизнеса в «Настройки → Telegram Business → Адреса». Адрес может быть текстом или точкой на карте.

Куда обратиться, если кто-то пытается выдать себя за вас? Обязательно напишите в соответствующий чат.

Групповые звонки без создания группы

Как было: раньше групповые звонки в Telegram были привязаны к групповым чатам или каналам. Чтобы организовать разговор с несколькими людьми, сначала нужно было создать группу и запустить в ней видеочат.

Как теперь: конференц-звонок можно запустить без создания отдельной группы — из вкладки «Звонки» или во время обычного разговора, добавляя новых участников. В активный звонок можно пригласить до 200 пользователей, отправить им ссылку или показать QR-код. Во время разговора доступны видео, демонстрация экрана и сквозное шифрование. Так что теперь функционал видеочатов доступен для всех, функционален и безопасен.

Отправка фотографий в HD

Как было: при обычной отправке Telegram сжимал фотографии, чтобы они быстрее загружались и использовали примерно на 90% меньше трафика. Изображения в исходном разрешении можно было передать только в виде файла.

Как теперь: в редакторе появился отдельный режим HD. Такие фотографии содержат в четыре раза больше пикселей, чем стандартная версия, но обычно занимают менее 0,5 МБ. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать кнопку SD в редакторе и переключиться на HD. Работает по умолчанию — выбрав HD один раз, последующие отправки тоже будут в HD.

Тайм-коды

Отправка видео с конкретного момента

В прошлой статье я рассказывал о кликабельных тайм-кодах, которые работают в описании к видео или в комментариях к видео, а также о YouTube-ссылках — достаточно было нажать и перейти к нужному фрагменту.

Теперь можно отправлять видео, которое откроется у пользователя на конкретном моменте.

Для смартфона: во время просмотра видео нажмите стрелочку «Переслать» или три точки в правом верхнем углу → Поделиться → вам предложат поделиться видео полностью или с конкретного момента.

Для desktop: откройте видео → три точки справа внизу или щелкните правой кнопкой мыши по видео → Поделиться о …

Когда другой пользователь откроет его, видео сразу начнёт воспроизводиться с выбранной секунды.

Ответ на голосовое сообщение с таймкодом

Во время прослушивания можно в нужном месте щелкнуть правой кнопкой мыши по блоку сообщения и выбрать «Ответить с таймкодом».

Telegram автоматически прикрепит к ответу текущую позицию записи.

Соответственно, вы можете отправлять эти и другие таймкоды — они будут кликабельными. А собеседник нажмёт на таймкод в ответе, и голосовое сообщение начнёт воспроизводиться сразу с выбранного момента, без ручного поиска нужной фразы.

Эта функция особенно полезна для длинных голосовых сообщений, рабочих обсуждений, интервью и комментариев с несколькими вопросами. Вместо общего «где-то в середине записи» можно сразу направить собеседника к конкретной реплике.

Пространство Desktop

Место, где многие из нас проводят свой рабочий день, также получило немало реальных улучшений, чтобы сделать работу более эффективной и гибкой.

Предварительный просмотр чатов

Предварительный просмотр чатов в мобильных версиях был доступен уже давно, я рассказывал о нём ранее. Теперь такая возможность появилась и в Telegram Desktop. Открыть предварительный просмотр можно несколькими способами:

Зажать аватар чата. Навести курсор на нужную строку чата или аватар → удерживать клавишу Alt → нажать левую кнопку мыши.

Откроется окно предварительного просмотра, в котором можно увидеть сообщения, и они не будут помечены как прочитанные. В окне предварительного просмотра можно прокручивать историю с помощью тачпада или колесика мыши, поддерживается навигация с помощью клавиш ↑, ↓, Page Up и Page Down.

То есть, если вам нужно найти информацию в чате в предыдущих сообщениях, вы можете просмотреть её, оставив последние сообщения непрочитанными.

Для перехода в полный чат нужно дважды нажать внутри окна предварительного просмотра. На компьютерах Mac эту функцию также можно активировать с помощью Force Touch.

Быстрая навигация

Для Telegram Desktop, помимо мыши и кнопок, появилось сразу несколько способов быстро перемещаться по приложению без лишних кликов.

На ноутбуках с тачпадом можно выполнять горизонтальные свайпы двумя пальцами влево или вправо. Эти жесты позволяют возвращаться назад во внутренней истории навигации — например, в списке чатов, между папками, в открытом чате или канале, разделе медиа и открытых медиафайлах, разделе профиля и настройках.

Еще один способ — комбинация Ctrl + Tab. Она переключает между последними открытыми чатами по принципу переключателя окон в операционной системе. Повторное нажатие Ctrl + Tab переводит к следующему чату в истории, а Ctrl + Shift + Tab — в обратном направлении. Переключатель не привязан к порядку чатов в общем списке: он показывает именно те диалоги, которые пользователь открывал недавно.

Также в десктопной версии теперь работает мобильная механика перехода между каналами. Когда вы дочитали канал до последнего сообщения, достаточно продолжить пролистывать вниз на тачпаде — Telegram предложит перейти к следующему непрочитанному каналу, без возврата в общий список чатов.

Отдельное обновление — поддержка Swipe-to-Reply и ответов в другом чате. Во время просмотра канала можно свайпнуть тачпадом по посту влево — вместо обычной пересылки откроется панель ответа, где можно перейти в комментарии канала или выбрать другой чат.

Самое удобное в том, что к посту можно сразу добавить свой текст и отправить всё одним сообщением.

Собственные горячие клавиши

Раньше Telegram Desktop поддерживал готовый набор клавиатурных сокращений, но пользователь не мог удобно просмотреть их в одном месте или переназначить под свои привычки.

Теперь в десктопной версии Telegram можно самостоятельно настраивать горячие клавиши. Для этого нужно перейти в «Настройки → Настройки чатов → Горячие клавиши».

В этом разделе можно просмотреть стандартные комбинации, назначить собственные, заменить существующие или удалить ненужные сокращения. Например, можно настроить:

Переход между чатами, папками и аккаунтами. Открытие закрепленных чатов, архива или сохраненных сообщений. Поиск, отметку чата как прочитанного или открытие его предварительного просмотра. Отправку обычного, бесшумного или запланированного сообщения. Управление музыкой и другими медиафайлами.

Например, если вы часто случайно нажимали Ctrl + W и закрывали приложение — теперь можете отключить эту комбинацию. Для этого выберите нужный пункт и нажмите клавишу Backspace.

Полноценный редактор изображений

Раньше перед отправкой фотографии с компьютера у пользователя были довольно ограниченные возможности редактирования, о которых я писал. Теперь в Desktop появился значительно улучшенный редактор, который практически переносит основные возможности мобильной версии на компьютер.

Для более сложного оформления — рисования, добавления надписей, стрелок, стикеров или скрытия деталей — изображение часто приходилось сначала обрабатывать в другой программе или на смартфоне.

Теперь непосредственно перед отправкой к изображению можно добавлять:

рисунок кистью или маркером (а также стирать отдельные элементы, добавленные во время редактирования);

текст с различными стилями;

обычные и пользовательские эмодзи;

стикеры;

стрелки.

Также можно масштабировать холст колесиком мыши и перемещать его средней кнопкой.

Чтобы открыть редактор, нужно добавить фотографию в сообщение и нажать значок редактирования перед отправкой.

Поддерживаются также ранее отправленные в чат изображения. Достаточно открыть его и нажать на значок редактирования изображения в правом нижнем углу. После внесения правок и нажатия кнопки «Готово» приложение предложит отправить обновленную картинку в текущий чат.

Благодаря этому баннер, пояснительный скриншот или быстрый визуал для рабочего чата можно подготовить непосредственно в Telegram, не переключаясь между несколькими приложениями.

Доступно для пользователей Premium

Есть некоторые полезные функции, доступные только для Premium. Я рассмотрю их ниже, а к последней добавлю лайфхак, как ею могут воспользоваться и обычные пользователи без подписки.

ИИ-резюме длинных сообщений

Не зря Telegram — мессенджер №1. Команда добавляет и улучшает функционал, внедряя ИИ в возможности приложения.

Наткнулись на длинный пост? Можно за несколько секунд создать краткое изложение длинной публикации. Резюме передает основные тезисы поста и помогает быстро понять, стоит ли читать весь материал.

Кроме того, страницы в формате «Мгновенный просмотр» автоматически получают ИИ-резюме в верхней части.

Для создания кратких изложений Telegram использует модели с открытым исходным кодом в децентрализованной сети Cocoon. Запросы шифруются для защиты данных пользователей.

Совместные чек-листы

Пользователи Telegram Premium могут создавать интерактивные чеклисты прямо в чате. В каждый список можно добавить несколько задач, а участники — отмечать выполненные пункты и дополнять чеклист новыми. Также можно добавлять Premium-эмодзи.

Автор списка должен определить права других пользователей:

могут ли они отмечать задачи как выполненные?

могут ли они добавлять новые пункты?

Чтобы создать чек-лист, нужно:

на смартфоне в окне чата → значок скрепки → «Список»;

на компьютере в окне чата нажать три точки в правом верхнем углу → «Создать список задач».

Чек-листы можно отправлять в сохраненные, личные чаты и группы. Эта функция подходит для распределения командных задач, подготовки мероприятий, планирования покупок, ведения личных дел или контроля этапов небольшого проекта. Однако, если переслать чек-лист в другой чат, его содержание будет видно, но отмечать пункты уже не получится.

Важно, что добавлять задачи, если эта настройка включена, в созданный чеклист можно без ограничений по времени, до 30 пунктов. А редактировать уже написанные можно только в течение 48 часов, то есть столько же, сколько можно редактировать обычное отправленное сообщение. Чеклисты в чате «Сохраненные» можно редактировать без ограничений по времени

Расширенное форматирование текста и ИИ-редактор

Я писал, что Telegram позволяет выделять текст жирным шрифтом или курсивом, добавлять ссылки, цитаты, спойлеры и блоки кода. Однако теперь, и это самое свежее обновление июля 2026 года, в Telegram появился полноценный визуальный редактор, в котором можно создавать длинные посты, статьи и почти полноценные блог-материалы непосредственно в мессенджере.

Редактор поддерживает:

заголовки разных уровней;

нумерованные и маркированные списки;

таблицы;

цитаты и блоки кода;

расширенное форматирование текста;

фотографии и видео внутри сообщения;

сообщения объемом до 32 768 символов.

Также редактор позволяет создавать карусели. Для создания карусели-слайдера необходимо добавить в редактор нужные изображения и нажать соответствующую кнопку на них.

Результат будет выглядеть следующим образом.

Редактор адаптирован как для смартфонов, так и для компьютеров, поэтому структуру материала можно формировать в удобном визуальном режиме, не прописывая разметку вручную.

Кроме того, в редактор интегрирован ИИ-инструмент Telegram. Благодаря ему можно генерировать текст, таблицы и формулы непосредственно во время подготовки публикации. ИИ работает через сеть Cocoon, в которой запросы обрабатываются в защищенной среде.

Фактически Telegram превращает обычное поле сообщения в мини-редактор для статей, инструкций, аналитических материалов, гайдов и корпоративного контента. Это крупное обновление, которое можно использовать не только для переписки в чатах, но и для значительного расширения контент-стратегии вашего канала, а также для преобразования воронки бота в отдельные лендинг-страницы. Пример в нашем канале.

На данный момент функция доступна только для пользователей Premium или для сообщений ботов при дополнительных настройках. Но есть способы использовать эту фишку без подписки, например, через ботаt.me/PostRichBot от украинского разработчика.

Выводы

Telegram продолжает расширять базовые возможности мессенджера: настройки энергопотребления, автоматическая настройка качества видео, HD-фото, тайм-коды и групповые звонки делают повседневное использование более удобным. Обновления расширяют возможности Telegram для работы и бизнеса: профили можно адаптировать под бренд, Desktop получил больше инструментов для работы с чатами и контентом, а Premium — ИИ-резюме и совместные чек-листы. Telegram постепенно становится полноценной платформой для создания контента: новый редактор поддерживает длинные структурированные публикации, мультимедиа, карусели и ИИ-инструменты, что расширяет возможности каналов и ботов.

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