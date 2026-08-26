Ще 15 фішок, за які ми любимо Telegram

Ще 15 фішок, за які ми любимо Telegram

Telegram — швидкий, максимально доступний та функціональний месенджер. Його команда вже дуже давно притримується сильного темпу — 10–13 оновлень і нових впроваджень протягом року. Додаток постійно розвивається, не стоїть на місці, тож настав час для продовження статті «15 фішок Telegram, завдяки яким ви полюбите месенджер ще більше».

Переходжу до суті без зайвих слів.

Економія енергоспоживання

Збереження заряду телефону може дуже стати в пригоді в побутовому житті й ще більш важливе під час відключень світла. Telegram максимально допомагає в цьому.

Енергоспоживання та анімація

У застосунку для смартфона є розділ «Налаштування → Економія енергії».

Оберіть «Режим економії енергії → Поріг», щоби при зниженні заряду батареї до вказаного значення, спрацьовували відмічені «Параметри енергозбереження». Без них пристрій буде потребувати менше заряду.

В Desktop-версії ці перемикачі розташовані в «Налаштування → Енергоспоживання та анімація». Увімкніть налаштування «Економія енергії за низького заряду», і аналогічно до смартфону, коли в ноутбуку буде сідати батарея, усі анімації будуть вимкнені.

Також у цих налаштуваннях ви за замовчуванням можете вимкнути анімації або ефекти, які вам не подобаються чи відволікають.

Вимкнути автоматичне завантаження

Хоч сам месенджер швидкий, якісно підключається до мережі, поки інші не можуть, усе одно є способи ще краще вплинути на його автономність.

На смартфоні «Налаштування → Дані та сховище → Автозавантаження медіа». Далі ви можете при використанні мобільної мережі, Wi-Fi чи роумінгу вимкнути автозавантаження всього, або ж окремо Фото, Відео, Файлів чи Історій. Отже, додаток не буде завантажувати важкі медіа ще під час його відкриття з каналів та чатів.

На Desktop це «Налаштування → Розширені → Автозавантаження медіа».

Автоматичний вибір якості відео

Telegram автоматично обробляє нові відео і створює кілька версій різної якості. Месенджер сам вибирає варіант High, Medium або Low залежно від швидкості з’єднання, а користувач може змінити якість вручну через налаштування плеєра. За швидкого інтернету відео доступне в повній завантаженій роздільній здатності. Тож якщо інтернет повільний — можна перемкнути якість відео.

Приватність та безпека

Telegram постійно працює над безпекою та захистом від зловмисників.

Потенційні скамери

З травня 2025 року в Telegram з’явилась дуже корисне нововведення — відтепер, якщо хтось пише вам перший, ви побачите блок, у якому буде інформація:

чи є цей мобільний у ваших контактах;

в якій країні зареєстрований номер;

коли він був зареєстрований;

підтвердження, чи є акаунт офіційним;

позначку, якщо користувач оновлював аватар або ім’я менше, ніж 30 днів тому.

Блок видно як з десктопу, так і зі смартфону. Також проглянути його можна через вікно передперегляду.

Завдяки ньому можна зрозуміти, чи ця людина вам знайома й чи варто реагувати на повідомлення. Основний принцип приватності та вашої безпеки зберігається — юзер, який вам писав, не знає ваших даних. А після першої вашої відповіді цьому користувачу плашка з інформацією про реєстрацію зникає.

Якщо ви отримали нове повідомлення й цієї плашки немає, будьте обачні — отже, користувач скористався лайфхаком: надіслав його, швидко видалив переписку з вами та відправив нове повідомлення (в цьому випадку плашка відсутня).

Важливе нагадування: не переходьте за незнайомим посиланням, не реагуйте на заклики «Проголосувати за …» навіть від знайомих акаунтів (їх могли зламати), ніколи не передавайте мобільний, на який зареєстровано акаунт, і в жодному разі, ніколи не передавайте код, що приходить від службових повідомлень Telegram. Це все первинні заходи, щоб не втратити акаунт. Обов’язково встановіть двофакторну аутентифікацію та під’єднайте пошту.





До того ж, якщо у вас Telegram Premium — ви можете увімкнути функцію платних повідомлень. Налаштування → Приватність і безпека → Повідомлення.

Користувач встановлює вартість одного вхідного повідомлення в Stars для людей поза списком контактів. Якщо незнайомий користувач хоче написати, Telegram одразу покаже, скільки Stars коштуватиме відправлення.

Можна зробити винятки для окремих людей або учасників певних груп. Також користувач отримує 85% від встановленої вартості повідомлення саме у Telegram Stars.

Оформлення профілю

Раніше користувачам, по суті, було доступно тільки додавання короткого опису.

Що зараз? Можливість кастомізації, інформативності та унікальності. В першу чергу їх можна використати для перетворення профілю на сторінку власного бренду. Деякі — як спосіб захисту від підробки акаунту.

Додайте дату народження («Налаштування → Акаунт → День народження»). Налаштування гнучке: ви можете обрати, хто буде бачити ваш день народження — «Всі», «Тільки ваші контакти», «Додати винятки». Зніміть та розмістіть декілька сторіз про себе, бізнес, послуги тощо. З моменту релізу в Україні та деяких інших регіонах ця функція була доступна тільки з Premium — наразі публікація однієї історії на добу доступна кожному користувачу. Додайте в опис власний канал. Це може бути канал вашого бізнесу, бренду, авторський блог або навіть невелика візитівка. Основна перевага в тому, що додати канал у профіль може тільки його власник (він тільки один, на відміну від адмінів), тож підробити це не зможе жоден фейк.

Додаткові можливості з Telegram Premium

Цифра біля статусу активності — рейтинг. Вона відображає, як багато грошей користувач витрачає на Telegram (подарунки, зірки) і не може слугувати прикладом довіри. Рейтинг знижується та навіть стає від’ємним в тих випадках, коли юзер повертає придбані в месенджері зірки та робить інші маніпуляції.

Додати покращені подарунки в профіль — вони унікальні, і повторити це ніхто не зможе. Використати кольорове оформлення профілю. Додати з наявних або створити власне брендове адаптивне емоджі та розмістити в профілі. Додати емодзі, також брендове поруч із ім’ям. Розмістити години роботи — це доступно в «Налаштування → Telegram Business → Години роботи». Налаштування дуже кастомні: ви можете вказати обідню перерву, конкретні дні роботи, часовий пояс. Користувачі, які знаходяться в іншому часовому поясі, можуть перемкнути на «Місцевий час» та бачити ваші години за своїм часовим поясом. Додати адресу бізнесу в «Налаштування → Telegram Business → Адреса». Адресою може бути текст або точка на карті.

Куди звернутися, якщо хтось намагається видавати себе за вас? Обов’язково напишіть у відповідний чат.

Групові дзвінки без створення групи

Як було: раніше групові дзвінки в Telegram були прив’язані до групових чатів або каналів. Щоб організувати розмову з кількома людьми, спочатку потрібно створити групу та запустити в ній відеочат.

Як тепер: конференц-виклик можна запустити без створення окремої групи — з вкладки «Виклики» або під час звичайної розмови, додаючи нових учасників. До активного дзвінка можна запросити до 200 користувачів, надіслати їм посилання або показати QR-код. Під час розмови доступні відео, демонстрація екрана та наскрізне шифрування. Тож тепер функціонал відеочатів доступний для всіх, функціональний та безпечний.

Надсилання фотографій у HD

Як було: під час звичайного надсилання Telegram стискав фотографії, щоб вони швидше завантажувалися та використовували приблизно на 90% менше трафіку. Зображення в оригінальній роздільній здатності можна було передати лише як файл.

Як тепер: у редакторі з’явився окремий режим HD. Такі фотографії містять у чотири рази більше пікселів, ніж стандартна версія, але зазвичай займають менше ніж 0,5 МБ. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку SD у редакторі та переключитися на HD. Працює за замовчуванням — обравши HD одного разу, наступні відправки теж будуть в HD.

Тайм-коди

Надсилання відео з конкретного моменту

У минулій статті я розповідав, про клікабельні тайм-коди, які працюють у описі до відео або відповідях на відео і YouTube-посилання — достатньо було натиснути й перейти до потрібного фрагменту.

Тепер можна пересилати відео, яке відкриється в користувача на конкретному моменті.

Для смартфону: під час перегляду відео натисніть стрілочку «Переслати» або три крапки справа зверху → Поділитися → буде запропоновано поділитися відео повністю або з конкретного моменту.

Для desktop: відкрити відео → три крапки справа знизу або права кнопка миші на відео → Поділитися о …

Коли інший користувач відкриває його, відео одразу почне відтворюватися з обраної секунди.

Відповідь на голосове повідомлення з таймкодом

Під час прослуховування можна на потрібному місці натиснути на блоці повідомлення правою кнопкою миші та вибрати «Відповісти з таймкодом».

Telegram автоматично прикріпить до відповіді поточну позицію запису.

Відповідно, ви можете відправити ці та інші тайм-коди — вони будуть клікабельні. А співрозмовник натисне на таймкод у відповіді і голосове почне відтворюватися одразу з вибраного моменту, без ручного пошуку потрібної фрази.

Функція особливо корисна для довгих голосових повідомлень, робочих обговорень, інтерв’ю та коментарів із кількома питаннями. Замість загального «десь у середині голосового» можна одразу спрямувати співрозмовника до конкретної репліки.

Середовище Desktop

Місце, де дуже багато з нас проводять свій робочий день, теж має чимало реальних покращень, щоб зробити роботу більш ефективною та гнучкою.

Передперегляд чатів

Попередній перегляд чатів у мобільних версіях був доступний давно, я про нього розповідав раніше. Тепер така можливість є і в Telegram Desktop. Відкрити передперегляд можна декількома способами:

Затиснути аватар чату. Навести мишку на потрібну строчку чату або аватар → затиснути клавішу Alt → натиснути ліву кнопку миші.

Відкриється вікно передперегляду, в якому можна побачити повідомлення, і вони не будуть позначені як прочитані. У вікні передперегляду можна прокручувати історію тачпадом або колесиком миші, підтримується навігація клавішами ↑, ↓, Page Up і Page Down.

Тобто, якщо вам потрібно знайти інформацію в чаті в попередніх повідомленнях, ви можете проглянути її залишивши останні повідомлення непрочитаними.

Для переходу до повного чату потрібно двічі натиснути всередині вікна передперегляду. На комп’ютерах Mac функцію також можна активувати за допомогою Force Touch.

Швидка навігація

Для Telegram Desktop, окрім миші та кнопок, з’явилося одразу кілька способів швидко переміщатися застосунком без зайвих кліків.

На ноутбуках із тачпадом можна виконувати горизонтальні свайпи двома пальцями вліво або вправо. Жести дозволяють повертатися назад у внутрішній історії навігації — наприклад, у списку чатів, між папками, у відкритому чаті чи каналі, розділі медіа і відкритих медіа, розділі профілю та налаштуваннях.

Ще один спосіб — комбінація Ctrl + Tab. Вона перемикає між останніми відкритими чатами за принципом перемикача вікон у операційній системі. Повторне натискання Ctrl + Tab переводить до наступного чату в історії, а Ctrl + Shift + Tab — у зворотному напрямі. Перемикач не прив’язаний до порядку чатів у загальному списку: він показує саме ті діалоги, які користувач відкривав нещодавно.

Також в десктопній версії тепер працює мобільна механіка переходу між каналам. Коли ви дочитали канал до останнього допису, достатньо продовжити гортати вниз на тачпаді — Telegram запропонує перейти до наступного непрочитаного каналу, без повернення до загального списку чатів.

Окреме оновлення — підтримка Swipe-to-Reply та відповіді в іншому чаті. Під час перегляду каналу можна свайпнути тачпадом пост ліворуч — замість звичайного пересилання відкриється панель відповіді, де можна перейти в коментарі каналу або вибрати інший чат.

Найзручніше те, що до поста можна одразу дописати власний текст і відправити все одним повідомленням.

Власні гарячі клавіші

Раніше Telegram Desktop підтримував готовий набір клавіатурних скорочень, але користувач не міг зручно переглянути їх в одному місці або перепризначити під власні звички.

Тепер у десктопній версії Telegram можна самостійно налаштовувати гарячі клавіші. Для цього потрібно перейти до «Налаштування → Налаштування чатів → Гарячі клавіші».

У цьому розділі можна переглянути стандартні комбінації, призначити власні, замінити наявні або прибрати непотрібні скорочення. Наприклад, можна налаштувати:

Перехід між чатами, папками та акаунтами. Відкриття закріплених чатів, архіву або збережених повідомлень. Пошук, позначення чату прочитаним або відкриття його передперегляду. Відправку звичайного, беззвучного чи запланованого повідомлення. Керування музикою та іншими медіафайлами.

Наприклад, якщо ви часто випадково натискали Ctrl + W та закривали додаток — тепер можете відключити цю комбінацію. Для цього натисніть на конкретний пункт комбінації та клікніть Backspace.

Повноцінний редактор зображень

Раніше перед надсиланням фотографії з комп’ютера користувач мав доволі обмежені можливості редагування, про які я писав. Тепер у Desktop з’явився значно покращений редактор, що практично переносить основні можливості мобільної версії на комп’ютер.

Для складнішого оформлення — малювання, додавання написів, стрілок, стікерів або приховування деталей — зображення часто доводилося спочатку обробляти в іншій програмі чи на смартфоні.

Тепер безпосередньо перед надсиланням до зображення можна додавати:

малюнок пензлем або маркером (та стирати окремі елементи додані під час редагування);

текст із різними стилями;

звичайні та кастомні емодзі;

стікери;

стрілки.

Також можна масштабувати полотно колесом миші та переміщувати його середньою кнопкою.

Щоб відкрити редактор, потрібно додати фотографію до повідомлення та натиснути значок редагування перед надсиланням.

Підтримуються також раніше відправлені в чат зображення. Достатньо відкрити його та натиснути на значок редагування зображення в правому нижньому куті. Після внесення правок та натискання кнопки «Готово», застосунок запропонує відправити оновлену картинку в поточний чат.

Завдяки цьому банер, пояснювальний скриншот або швидкий візуал для робочого чату можна підготувати безпосередньо в Telegram, не перемикаючись між кількома застосунками.

Доступні для Premium користувачів

Є деякі корисні функції, котрі доступні тільки для Premium. Я розгляну їх нижче, а до останньої додам лайфхак, як нею можуть скористатися і звичайні юзери без підписки.

ШІ-резюме великих дописів

Недарма Telegram — месенджер №1. Команда додає та покращує функціонал впровадженням ШІ у можливості застосунку.

Зустріли великий пост? Можна за кілька секунд створити стислий виклад довгої публікації. Резюме передає основні тези допису та допомагає швидко зрозуміти, чи варто читати весь матеріал.

Крім того, сторінки у форматі «Миттєвий перегляд» автоматично отримують ШІ-резюме у верхній частині.

Для створення стислих викладів Telegram використовує моделі з відкритим кодом у децентралізованій мережі Cocoon. Запити шифруються, щоб захистити дані користувачів.

Спільні чеклісти

Користувачі Telegram Premium можуть створювати інтерактивні чеклісти безпосередньо в чаті. У кожному списку можна додати кілька завдань, а учасники — позначати виконані пункти та доповнювати чекліст новими. Можна також додавати Premium-емодзі.

Автор списку має визначити права інших користувачів:

чи можуть вони відмічати завдання як виконані?

чи можуть додавати нові пункти?

Щоб створити чекліст, потрібно:

на Смартфоні у вікні чату → значок скріпки → «Список»;

на Desktop у вікні чату натиснути три крапки справа зверху → «Створити список задач».

Чеклісти можна надіслати в збережені, особисті чати, групи. Функція підходить для розподілу командних завдань, підготовки заходів, планування покупок, ведення особистих справ або контролю етапів невеликого проєкту. Втім, якщо переслати чекліст в інший чат, його змісти буде видимий, але відмітити пункти вже не вийде.

Важливо, що додавати задачі, якщо таке налаштування увімкнено, у створений чекліст можна без обмежень у часі, до 30 пунктів. А редагувати вже написані можна тільки протягом 48 годин, тобто стільки ж, скільки можна редагувати звичайне відправлене повідомлення. Чеклести в чаті «Збережені» можна редагувати без обмежень в часі

Розширене форматування тексту та ШІ-редактор

Я писав, що Telegram допомагає виділяти текст жирним або курсивом, додавати посилання, цитати, спойлери та блоки коду. Однак тепер, і це найбільш свіже оновлення липня 2026, у Telegram з’явився повноцінний візуальний редактор, у якому можна створювати довгі дописи, статті та майже повноцінні блогові матеріали безпосередньо в месенджері.

Редактор підтримує:

заголовки різних рівнів;

нумеровані та марковані списки;

таблиці;

цитати та блоки коду;

розширене оформлення тексту;

фотографії та відео всередині повідомлення;

повідомлення обсягом до 32 768 символів.

Також рекдактор дозволяє створювати каруселі. Для створення каруселі-слайдера необхідно додати в редактор потрібні зображення і настиснути відповідну кнопку на них.

Виглядатиме результат наступним чином.

Редактор адаптований як для смартфонів, так і для комп’ютерів, тому структуру матеріалу можна збирати в зручному візуальному режимі, не прописуючи розмітку вручну.

Додатково в редактор інтегрований ШІ-інструмент Telegram. Завдяки ньому можна генерувати текст, таблиці та формули безпосередньо під час підготовки публікації. ШІ працює через мережу Cocoon, у якій запити обробляються в захищеному середовищі.

Фактично Telegram перетворює звичайне поле повідомлення на мініредактор для статей, інструкцій, аналітичних дописів, гайдів і корпоративного контенту. Це велике оновлення, котре можна використовувати не тільки для листування в чатах, а й для значного розширення контент-стратегії вашого каналу, воронок боту, яке допомагає перетворити їх на окремі лендінг-сторінки. Приклад у нашому каналі.

Наразі функція доступна лише для користувачів Premium або для повідомлень ботів за додаткових налаштувань. Але є способи використати цю фішку без підписки, наприклад, через бот t.me/PostRichBot від українського розробника.

Висновки

Telegram продовжує розширювати базові можливості месенджера: налаштування енергоспоживання, автоматична якість відео, HD-фото, тайм-коди та групові дзвінки роблять щоденне використання зручнішим. Оновлення розширюють можливості Telegram для роботи й бізнесу: профілі можна адаптувати під бренд, Desktop отримав більше інструментів для роботи з чатами та контентом, а Premium — ШІ-резюме й спільні чеклісти. Telegram поступово стає повноцінною платформою для створення контенту: новий редактор підтримує довгі структуровані публікації, мультимедіа, каруселі та ШІ-інструменти, що розширює можливості каналів і ботів.

Хочете використовувати можливості Telegram для просування бізнесу, але не знаєте, з чого почати? Звертайтеся до команди Telegram Ads у Netpeak — допоможемо побудувати стратегію просування та ефективно залучати аудиторію в Telegram.