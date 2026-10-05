Спеціаліст Netpeak увійшов до топ-3 найкращих SEO-професіоналів України

Усього в списку чотири SEO-фахівця Netpeak

За результатами незалежного дослідницького списку Ukrainian SEO 100, фахівці агенції Netpeak посіли чільні позиції серед найсильніших SEO-експертів країни, а один із наших колег виборов місце у першій трійці лідерів.

Що це за рейтинг і хто його створив

Ukrainian SEO 100 — це профільне дослідження, ініційоване Олександром Заходою (SEO Team Lead в BUKI) .

Мета рейтингу — висвітлити фахівців галузі, які роблять вагомий внесок у розвиток SEO-спільноти України і діяльність котрих тісно пов’язана із вітчизняною SEO-екосистемою.

Методологія та критерії оцінювання

В основі дослідження — математична модель, яка комбінує вагову оцінку практичних досягнень із системою порівняння спеціалістів у парах за рейтингом ELO (метод розрахунку відносного рівня кваліфікації гравців у тандемних іграх, наприклад, у шахах).

5 основних критеріїв для оцінювання: підтверджені вимірювані результати (35%), практичний досвід і масштаб роботи (25%), власні дослідження та інструменти (20%), актуальність практичної роботи у 2025–2026 роках (15%) і внесок у спільноту (5%).

Усі 100 кандидатів порівнювалися між собою (загалом 4950 унікальних пар). У кожній парі зіставлялися оцінки за 5 критеріями: залежно від переваги спеціаліст отримував перемогу, поразку або нічию.

Кожен критерій коригувався залежно від надійності джерела (наприклад, незалежно підтверджені кейси оцінювалися вище, ніж звичайні описи на сайті власної агенції).

Результати: які позиції зайняли спеціалісти Netpeak

За підсумками оцінювання до списку кращих SEO-фахівців України увійшли одразу чотири представники Netpeak, посівши високі місця як у загальному заліку, так і в окремих фахових номінаціях:

Олексій Матузний, SEO Team Lead:

2 місце у повному загальному рейтингу Ukrainian SEO 100 (Топ-3 найкращих SEO-спеціалістів України);

1 місце у категоріях Technical SEO / Data, Marketplace / E-commerce SEO;

5 місце в категорії AI Search / GEO.

Микола Новіков, Head of SEO Department:

4 місце в повному загальному рейтингу;

6 місце в категорії AI Search / GEO.

Марія Корольова, SEO Team Lead:

16 місце в повному загальному рейтингу

7 місце в категорії Marketplace / E-commerce SEO.

Олена Воскобойник, Head of Product:

6 місце в категорії Product / SaaS SEO;

16 місце в категорії AI Search / GEO

34 місце в в повному загальному рейтингу.

Пишаємося нашою командою та дякуємо колегам за щоденну роботу, експертність і високі результати!

З повним списком фахівців та деталями дослідження можна ознайомитися в матеріалі на LinkedIn.







