Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России в первом квартале 2019 года
Алексей Селезнёв
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Собрана ежеквартальная порция данных о том, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ, а также о доле мобильного трафика в различных тематиках и регионах. В этой статье информация по России за первый квартал 2019 года.

Как проводилось исследование


Для России я учитывал данные по 2,5 миллионам кликов в 19 тематиках и 646 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики. Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 1 197 997;
  • Яндекс Директ — 1 303 611.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 19 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • гипермаркет;
  • дом и сад;
  • доставка еды;
  • другое;
  • игры;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • спортивные товары;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • юриспруденция.


Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества. Он разный для всех аккаунтов и в связи с этим данные, приведённые в исследовании, могут сильно отлтичаться от данных ваших рекламных аккаунтов (в тех же тематиках и регионах).

Как читать графики?

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений за первый квартал 2019 года

У стоимости клика в поисковой сети Google достаточно большой размах

У стоимости клика в поисковой сети Google достаточно большой размах. Она находилась в диапазоне $0,01 — $0,15.

Стоимость клика в Google Ads по регионам России

цена клика 1 квартал 2019

Москва и Санкт-Петербург наиболее дорогие регионы для поискового продвижения в Google в первом квартале 2019 года

Москва и Санкт-Петербург наиболее дорогие регионы для поискового продвижения в Google, стоимость клика в них находится в диапазоне $0,05 — $0,33.

При этом Ленинградская область и Чукотский автономный округ замыкают рейтинг с показателем $0,01 — $0,12.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

цена клика в поиске 1 квартал 2019

Тематика финансы возглавила рейтинг наиболее дорогих для поискового продвижения в Google в России в первом квартале 2019 года

Тематика «финансы» возглавила рейтинг наиболее дорогих для поискового продвижения в Google, стоимость клика в ней составила $0,41$ — $0,83.

«Красота и здоровье» и «подарки» замыкают рейтинг со стоимостью клика $0,01 — $0,03.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

по тематикам 1 квартал 2019

Наиболее дорогой тематикой в России в первом квартале 2019 года в контекстно медийной сети Google был туризм

Наиболее дорогой среди исследуемых тематик в контекстно-медийной сети Google был «туризм» $0,10 — $0,24, далее шла тематика «спортивные материалы».

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

цена клика в поисковой сети

В России в первом квартале 2019 года трафик с настольных устройств в два раза дороже мобильного

Трафик, закупаемый с настольных устройств стоил $0,02 — $0,22, что в два раза дороже, чем мобильный $0,01 — $0,14.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств в регионах

Доля мобильного трафика по всем регионам составляет более 50%

Доля мобильного трафика по всем регионам составляет более 50%, наивысший процент приходится на Дагестан, Ингушетию и Магаданскую область.

Томская область и Карелия имеют самую низкую долю мобильного трафика, но даже в этих регионах она превышает 60%.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств: данные по тематикам

В разрезе тематик ситуация не такая однозначная

В разрезе тематик ситуация не такая однозначная, но в большинстве случаев преобладает также мобильный трафик, наибольший его процент наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «подарки».

У десктопного трафика наибольшая доля в тематиках «игры» и «IT».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в Яндекс.Директ

Доли трафика по типу устройств за первый квартал 2019 года по тематикам в России за первый квартал 2019 года

Стоимость клика в России за первый квартал 2019 года в сети распространения объявлений

Стоимость клика в поиске и по баннеру в России за первый квартал 2019 года

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в России составляла $0,05 — $0,16.

Клик по баннеру в рекламной сети Яндекса стоил $0,05 — $0,11.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по регионам

Стоимость клика в поисковой сети за первый квартал 2019 года в России по регионам

Тройка наиболее дорогих регионов России для поискового продвижения в Яндексе за первый квартал 2019 года

Так как в данных Москва и Санкт-Петербург объединены с областями, результаты получились не совсем ожидаемыми, тройка наиболее дорогих регионов России для поискового продвижения в Яндексе выглядит так:

  1. Республика Татарстан $0,06 — $0,2.
  2. Самарская область $0,06 — $0,2.
  3. Москва и Московская область $0,06 — $0,19.

Дешевле всего клик стоил в Ненецком и Чукотском автономных округах: $0,04 — $0,12.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам за первый квартал 2019 года

Тематика «спортивные товары» возглавила рейтинг тематик по стоимости клика

Тематика «спортивные товары» возглавила рейтинг по стоимости клика с показателем $0,25 — $0,59, далее шла «недвижимость» $0,27 — $0,3 и «туризм» $0,16 — $0,33.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типам устройств

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса по тематикам в России в первом квартале 2019 года

Наиболее дорогой трафик в Росси за первый квартал 2019 года с настольных устройств

Попрежнему наиболее дорогой трафик приходит с настольных устройств: $0,06 — $0,19. Мобильный трафик стоит $0,04 — $0,12.

Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика по регионам в России за первый квартал 2019 года

В Яндексе доля мобильного трафика значительно чем в Google, в большинстве регионов она не превышает 30%. Наибольшая доля мобильного трафика наблюдается в Дальневосточном федеральном Округе 75%.

Доля мобильного трафика по тематикам

Доля мобильного трафика по тематикам в России за первый квартал 2019 года

Наибольшая доля мобильного трафика была в тематиках «красота и здоровье», «электроника» — более 75%.

Выводы

  1. Клик в поисковой сети в России стоил $0,01 — $0,15 в Google и $0,05 — $0,16 в Яндексе.
  2. Стоимость клика по баннеру составила в Google $0,03 — $0,08, в Яндексе $0,05 — $0,11.
  3. Москва и Санкт-Петербург со стоимостью $0,05 — $0,33 являются самыми дорогими регионами в России для поискового продвижения в Google.
  4. Финансы и спортивные товары возглавили рейтинг наиболее дорогих тематик в поиске Google, стоимость клика в них составляет $0,14 — $0,83.
  5. Спортивные товары и недвижимость стали наиболее дорогими в поиске Яндекса с показателем $0,27 — $0,59.
  6. В Яндекс и Google стоимость мобильного трафика по прежнему на 30% ниже десктопного.
  7. В Google доля мобильного трафика в большинстве регионов и тематик превышает 60%.
  8. В Яндексе мобильный трафик в разрезе регионов не превышает 40%, за редким исключением.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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