Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России в первом квартале 2019 года

Собрана ежеквартальная порция данных о том, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ, а также о доле мобильного трафика в различных тематиках и регионах. В этой статье информация по России за первый квартал 2019 года.
Как проводилось исследование
Для России я учитывал данные по 2,5 миллионам кликов в 19 тематиках и 646 городах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики. Доли анализируемых каналов распределились так:
- Google — 1 197 997;
- Яндекс Директ — 1 303 611.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 19 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- IT;
- авто;
- гипермаркет;
- дом и сад;
- доставка еды;
- другое;
- игры;
- красота и здоровье;
- мебель и интерьер;
- недвижимость;
- новости и инфо;
- одежда обувь и аксессуары;
- подарки;
- спортивные товары;
- туризм;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества. Он разный для всех аккаунтов и в связи с этим данные, приведённые в исследовании, могут сильно отлтичаться от данных ваших рекламных аккаунтов (в тех же тематиках и регионах).
Как читать графики?
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
У стоимости клика в поисковой сети Google достаточно большой размах. Она находилась в диапазоне $0,01 — $0,15.
Стоимость клика в Google Ads по регионам России
Москва и Санкт-Петербург наиболее дорогие регионы для поискового продвижения в Google, стоимость клика в них находится в диапазоне $0,05 — $0,33.
При этом Ленинградская область и Чукотский автономный округ замыкают рейтинг с показателем $0,01 — $0,12.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Тематика «финансы» возглавила рейтинг наиболее дорогих для поискового продвижения в Google, стоимость клика в ней составила $0,41$ — $0,83.
«Красота и здоровье» и «подарки» замыкают рейтинг со стоимостью клика $0,01 — $0,03.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам
Наиболее дорогой среди исследуемых тематик в контекстно-медийной сети Google был «туризм» $0,10 — $0,24, далее шла тематика «спортивные материалы».
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств
Трафик, закупаемый с настольных устройств стоил $0,02 — $0,22, что в два раза дороже, чем мобильный $0,01 — $0,14.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств в регионах
Доля мобильного трафика по всем регионам составляет более 50%, наивысший процент приходится на Дагестан, Ингушетию и Магаданскую область.
Томская область и Карелия имеют самую низкую долю мобильного трафика, но даже в этих регионах она превышает 60%.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств: данные по тематикам
В разрезе тематик ситуация не такая однозначная, но в большинстве случаев преобладает также мобильный трафик, наибольший его процент наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «подарки».
У десктопного трафика наибольшая доля в тематиках «игры» и «IT».
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Распределение стоимости клика в Яндекс.Директ
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в России составляла $0,05 — $0,16.
Клик по баннеру в рекламной сети Яндекса стоил $0,05 — $0,11.
Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по регионам
Так как в данных Москва и Санкт-Петербург объединены с областями, результаты получились не совсем ожидаемыми, тройка наиболее дорогих регионов России для поискового продвижения в Яндексе выглядит так:
- Республика Татарстан $0,06 — $0,2.
- Самарская область $0,06 — $0,2.
- Москва и Московская область $0,06 — $0,19.
Дешевле всего клик стоил в Ненецком и Чукотском автономных округах: $0,04 — $0,12.
Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам
Тематика «спортивные товары» возглавила рейтинг по стоимости клика с показателем $0,25 — $0,59, далее шла «недвижимость» $0,27 — $0,3 и «туризм» $0,16 — $0,33.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типам устройств
Попрежнему наиболее дорогой трафик приходит с настольных устройств: $0,06 — $0,19. Мобильный трафик стоит $0,04 — $0,12.
Доля мобильного трафика по регионам
В Яндексе доля мобильного трафика значительно чем в Google, в большинстве регионов она не превышает 30%. Наибольшая доля мобильного трафика наблюдается в Дальневосточном федеральном Округе 75%.
Доля мобильного трафика по тематикам
Наибольшая доля мобильного трафика была в тематиках «красота и здоровье», «электроника» — более 75%.
Выводы
- Клик в поисковой сети в России стоил $0,01 — $0,15 в Google и $0,05 — $0,16 в Яндексе.
- Стоимость клика по баннеру составила в Google $0,03 — $0,08, в Яндексе $0,05 — $0,11.
- Москва и Санкт-Петербург со стоимостью $0,05 — $0,33 являются самыми дорогими регионами в России для поискового продвижения в Google.
- Финансы и спортивные товары возглавили рейтинг наиболее дорогих тематик в поиске Google, стоимость клика в них составляет $0,14 — $0,83.
- Спортивные товары и недвижимость стали наиболее дорогими в поиске Яндекса с показателем $0,27 — $0,59.
- В Яндекс и Google стоимость мобильного трафика по прежнему на 30% ниже десктопного.
- В Google доля мобильного трафика в большинстве регионов и тематик превышает 60%.
- В Яндексе мобильный трафик в разрезе регионов не превышает 40%, за редким исключением.
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