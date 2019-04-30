Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России в первом квартале 2019 года

Собрана ежеквартальная порция данных о том, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ, а также о доле мобильного трафика в различных тематиках и регионах. В этой статье информация по России за первый квартал 2019 года.

Как проводилось исследование



Для России я учитывал данные по 2,5 миллионам кликов в 19 тематиках и 646 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики. Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 197 997;

Яндекс Директ — 1 303 611.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 19 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

дом и сад;

доставка еды;

другое;

игры;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

юриспруденция.



Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества. Он разный для всех аккаунтов и в связи с этим данные, приведённые в исследовании, могут сильно отлтичаться от данных ваших рекламных аккаунтов (в тех же тематиках и регионах).

Как читать графики?

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

У стоимости клика в поисковой сети Google достаточно большой размах. Она находилась в диапазоне $0,01 — $0,15.

Стоимость клика в Google Ads по регионам России

Москва и Санкт-Петербург наиболее дорогие регионы для поискового продвижения в Google, стоимость клика в них находится в диапазоне $0,05 — $0,33.

При этом Ленинградская область и Чукотский автономный округ замыкают рейтинг с показателем $0,01 — $0,12.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Тематика «финансы» возглавила рейтинг наиболее дорогих для поискового продвижения в Google, стоимость клика в ней составила $0,41$ — $0,83.

«Красота и здоровье» и «подарки» замыкают рейтинг со стоимостью клика $0,01 — $0,03.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

Наиболее дорогой среди исследуемых тематик в контекстно-медийной сети Google был «туризм» $0,10 — $0,24, далее шла тематика «спортивные материалы».

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Трафик, закупаемый с настольных устройств стоил $0,02 — $0,22, что в два раза дороже, чем мобильный $0,01 — $0,14.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств в регионах

Доля мобильного трафика по всем регионам составляет более 50%, наивысший процент приходится на Дагестан, Ингушетию и Магаданскую область.

Томская область и Карелия имеют самую низкую долю мобильного трафика, но даже в этих регионах она превышает 60%.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств: данные по тематикам

В разрезе тематик ситуация не такая однозначная, но в большинстве случаев преобладает также мобильный трафик, наибольший его процент наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «подарки».

У десктопного трафика наибольшая доля в тематиках «игры» и «IT».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в Яндекс.Директ

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в России составляла $0,05 — $0,16.

Клик по баннеру в рекламной сети Яндекса стоил $0,05 — $0,11.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по регионам

Так как в данных Москва и Санкт-Петербург объединены с областями, результаты получились не совсем ожидаемыми, тройка наиболее дорогих регионов России для поискового продвижения в Яндексе выглядит так:

Республика Татарстан $0,06 — $0,2. Самарская область $0,06 — $0,2. Москва и Московская область $0,06 — $0,19.

Дешевле всего клик стоил в Ненецком и Чукотском автономных округах: $0,04 — $0,12.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Тематика «спортивные товары» возглавила рейтинг по стоимости клика с показателем $0,25 — $0,59, далее шла «недвижимость» $0,27 — $0,3 и «туризм» $0,16 — $0,33.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типам устройств

Попрежнему наиболее дорогой трафик приходит с настольных устройств: $0,06 — $0,19. Мобильный трафик стоит $0,04 — $0,12.

Доля мобильного трафика по регионам

В Яндексе доля мобильного трафика значительно чем в Google, в большинстве регионов она не превышает 30%. Наибольшая доля мобильного трафика наблюдается в Дальневосточном федеральном Округе 75%.

Доля мобильного трафика по тематикам

Наибольшая доля мобильного трафика была в тематиках «красота и здоровье», «электроника» — более 75%.

Выводы