Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане в третьем квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Google по 4,6 миллионов кликов в 23 тематиках и 16 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

другое;

заработок онлайн;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель и интерьер;

недвижимость;

недвижимость от застройщика;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

продажа ПО;

промышленное оборудование

стройматериалы

товары для животных

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дороже: сейчас он стоит $0,07 – $0,2, а во втором квартале был в диапазоне $0,06 – $0,24.

Клик в контекстно-медийной сети Google стал дешевле — $0,02 – $0,03 (во втором квартале $0,03 – $0,07).

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов подешевел.

Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматинская: $0,08 – $0,21 (во 2-м квартале $0,07 – $0,25), а также Жамбылская: $0,08 – $0,2 (во 2-м квартале $0,06 – $0,24), Южно-Казахстанская область: $0,07 – $0,23 (во 2-м квартале $0,06 – $0,25) и Кызылординской области: $0,07 – $0,2 (во 2-м квартале $0,05 – $0,21).

Дешевле всего за клик платили в Атырауской: $0,06 – $0,21 (во 2-м квартале $0,06 – $0,22), Павлодарской: $0,07 – $0,17 (во 2-м квартале $0,05 – $0,22), и Актюбинской областях: $0,07 – $0,15 (во 2-м квартале $0,05 – $0,25).

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «Маркетинг»: $0,51 – $1,05, а также «Промышленное оборудование»: $0,26 – $0,35, «IT»: $0,2 – $0,44 (во 2-м квартале $0,19 – $0,47) и «Финансы»: $0,18 – $0,27 (во 2-м квартале $0,18 – $0,56).

Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Недвижимость»: $0,03 – $0,08 (во 2-м квартале $0,04 – $0,08), «Доска объявлений»: $0,03 – $0,05 (во 2-м квартале $0,03 – $0,06) и «Электроника»: $0,01 – $0,05 (во 2-м квартале $0,05 – $0,1).

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость»: $0,15 – $0,21 (во 2-м квартале $0,26 – $0,31), а также «Обучение»: $0,11 – $0,14, «Гипермаркет»: $0,09 – $0,11 (во 2-м квартале $0,05 – $0,08) и «Электроника»: $0,09 – $0,11 (во 2-м квартале $0,07 – $0,09).

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад» и стоил $0,01 – $0,02 (во 2-м квартале цена была не выше $0,03).

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В сравнении с Q2, десктопный трафик стал дороже, так же как и мобильный.

В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,07 – $0,27 (во 2-м квартале $0,06 – $0,3), а с мобильного устройства $0,07 – $0,16 (во 2-м квартале $0,05 – $0,19).

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях, и составила порядка 90%, аналогично второму кварталу.

Наименьшая доля была в Карагандинской, Алматинской и Северо–Казахстанской областях — немного выше 85% (так же, как и в Q2).

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Недвижимость» (во 2-м квартале показатель был 85%), «Обучение» и «Доска объявлений» (аналогично 2-му кварталу) он составил более 95%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Продажа ПО» и «IT» (во 2-м квартале 55%) — 65%, а также «Канцелярия и полиграфия» — 45% (в Q2 показатель был 60%).

Выводы