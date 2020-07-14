Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом посте делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.

Важно: в исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Но на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе, показатель качества, который будет разниться от аккаунта к аккаунту. Отсюда отличие данных, показанных в исследовании, от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные пригодятся в составлении медиапланов по продвижению. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, ориентировочно, стоимость транзакции будет равняться $7.

Понимая стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 рекламного бюджета.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Google по 4,1 миллиона кликов в 19 тематиках и 16 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

другое;

заработок онлайн;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

одежда обувь и аксессуары;

стройматериалы;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала дороже: сейчас он стоит $0,06 — $0,24, а в первом квартале находился в диапазоне $0,06 — $0,2.

Клик в контекстно-медийной сети Google стал немного дешевле: $0,03 — $0,07 (в первом квартале: $0,03 — $0,08).

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

В сравнении с первым кварталом 2020 года, клик в разрезе регионов подорожал.

Самым дорогим регионом для продвижения стали Карагандинская: $0,06 — $0,27 (в первом квартале: $0,06 — $0,22) и Алматинская области: $0,07 — $0,25 (в январе-марте: $0,07 — $0,22).

Дешевле всего за клик платили в Кызылординской: $0,05 — $0,21 (против $0,06 — $0,19) и Костанайской областях: $0,06 — $0,19 (в январе-марте: $0,07 — $0,18).

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «IT»: $0,19 — $0,47 (в первом квартале $0,23 — $0,54), «Финансы»: $0,18 — $0,56 (в первом квартале $0,06 — $0,18), «Гипермаркет»: $0,14 — $0,22 (в первом квартале $0,17 — $0,21).

Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Детские товары», где стоимость клика составляла $0,01 (в первом квартале: $0,09 — $0,16).

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость»: $0,26 — $0,31 ( $0,08 — $0,22 в первом квартале), «Электроника»: $0,07 — $0,09 (так же, как и в первом квартале), «Гипермаркет»: $0,05 — $0,08 ($0,06 — $0,07 в первом квартале).

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад», где стоил не дороже $0,03 (против $0,01 в первом квартале).

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,06 — $0,3 (в первом квартале: $0,07 — $0,23), а с мобильного устройства $0,05 — $0,19 (в первом квартале: $0,06 — $0,17). Клик в мобайле все так же остается дешевле, чем с десктопа.

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях и составила порядка 90%, аналогично первому кварталу.

Наименьшая доля в Костанайской и Северо–Казахстанской областях — немного выше 85% (так же, как и в первом квартале).

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик.

В тематиках «Детские товары» и «Дом и сад» он составил более 95%.

Самая низкая доля — в тематике «Тяжелая промышленность и производство»: 55%.

Выводы