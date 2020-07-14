Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом посте делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года.  Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.

Важно: в исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Но на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе, показатель качества, который будет разниться от аккаунта к аккаунту. Отсюда отличие данных, показанных в исследовании, от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные пригодятся в составлении медиапланов по продвижению. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, ориентировочно, стоимость транзакции будет равняться $7.

Понимая стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Например, если вы планируете получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 рекламного бюджета.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Google по 4,1 миллиона кликов в 19 тематиках и 16 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • стройматериалы;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала дороже: сейчас он стоит $0,06 — $0,24, а в первом квартале находился в диапазоне $0,06 — $0,2. 

Клик в контекстно-медийной сети Google стал немного дешевле: $0,03 — $0,07 (в первом квартале: $0,03 — $0,08).

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2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

В сравнении с первым кварталом 2020 года, клик в разрезе регионов подорожал. 

Самым дорогим регионом для продвижения стали Карагандинская: $0,06 — $0,27 (в первом квартале: $0,06 — $0,22) и Алматинская области: $0,07 — $0,25 (в январе-марте: $0,07 — $0,22). 

Дешевле всего за клик платили в Кызылординской: $0,05 — $0,21 (против $0,06 — $0,19) и Костанайской областях: $0,06 — $0,19 (в январе-марте: $0,07 — $0,18). 

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3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «IT»: $0,19 — $0,47 (в первом квартале $0,23 — $0,54), «Финансы»: $0,18 — $0,56 (в первом квартале $0,06 — $0,18), «Гипермаркет»: $0,14 — $0,22 (в первом квартале $0,17 — $0,21). 

Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Детские товары», где стоимость клика составляла $0,01 (в первом квартале: $0,09 — $0,16). 

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4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость»: $0,26 — $0,31 ( $0,08 — $0,22 в первом квартале), «Электроника»: $0,07 — $0,09 (так же, как и в первом квартале), «Гипермаркет»: $0,05 — $0,08 ($0,06 — $0,07 в первом квартале). 

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад», где стоил не дороже $0,03 (против $0,01 в первом квартале).

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5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,06 — $0,3 (в первом квартале: $0,07 — $0,23), а с мобильного устройства $0,05 — $0,19 (в первом квартале: $0,06 — $0,17). Клик в мобайле все так же остается дешевле, чем с десктопа.

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6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях и составила порядка 90%, аналогично первому кварталу.

Наименьшая доля в Костанайской и Северо–Казахстанской областях — немного выше 85% (так же, как и в первом квартале).

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7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик. 

В тематиках «Детские товары» и «Дом и сад» он составил более 95%. 

Самая низкая доля — в тематике «Тяжелая промышленность и производство»: 55%.

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Выводы

  1. Во втором квартале 2020 года клик в поисковой сети Google стал дороже, в сравнении с первым кварталом 2020 года, и стоил $0,06 — $0,24.
  2. Самым дорогим регионом для поискового продвижения стала Карагандинская область: $0,06 — $0,27. Наиболее дорогой тематикой для продвижения стала «IT»: $0,19 — $0,47. В поисковой сети клик по объявлению с компьютера стоил $0,06 — $0,3, а с мобильного устройства $0,05 — $0,19.
  3. В первом квартале 2020 года клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03 — $0,07. В КМС дороже всего за клик рекламодатели платили в тематике  «Недвижимость»: $0,26 — $0,31 , а наиболее дешевым клик был в нише «Дом и сад» — $0,03.
  4. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла 90% в общем объеме закупаемого в Google. Мобильный трафик преобладал в тематиках «Детские товары» и «Дом и сад» и составил 95%.
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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