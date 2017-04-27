Сколько стоил клик в Google Ads в первом квартале 2017

Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать продукты или планируете рекламный бюджет? Я провел анализ стоимости клика в 25 тематиках и 852 городах Украины, России, Казахстана, Болгарии и готов поделиться результатами.

Что я исследовал

В 2016 году я решил начать серию ежеквартальных публикаций с анализом данных о стоимости клика в Google Ads . Я ежемесячно собирал данные о стоимости клика, после чего с помощью языка R визуализировал их, предварительно очистив от выбросов и экстремальных значений.

Все графики, представленные в этой статье, созданы с помощью пакета ggplot2. В выборку, как и раньше, попадают только проекты агентства Netpeak. Но на этот раз я использовал диаграммы посложнее — так что и аналитики будет принципиально больше.

Список тематик:

электроника;

канцелярия и полиграфия;

IT;

стройматериалы;

одежда обувь и аксессуары;

авто;

доска объявлений;

туризм;

недвижимость;

красота и здоровье;

дом и сад;

мебель и интерьер;

страхование;

тяжелая промышленность и производство;

спортивные товары;

доставка еды;

детские товары;

подарки;

финансы;

гипермаркет;

ювелирные изделия;

обучение;

новости и инфо;

доставка товаров из США;

доставка цветов.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads в Украине

Стоимость клика в Google Ads по сетям распространения объявлений

Больше всего данных собрано по поисковой и контекстно-медийной сети. Распределение по ним не слишком отличается от нормального, в связи с чем мы можем ориентироваться как на среднее значение стоимости клика, так и на медиану. Разница между этими значениями будет незначительной.

Стоимость клика в поисковой сети в Украине находилась в пределах от $0,05 до $0,09, немного дешевле клик обходился в контекстно медийной сети, около $0,04 — $0,06.

Самым дешевый канал — видеореклама, стоимость просмотра видео на YouTube редко превышает $0,01.

Средняя цена за клик по сетям распространения объявлений:

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Если говорить о медианных значениях, самыми дорогими тематиками в Украине в первом квартале 2017 года были:

недвижимость ($0,15 — $0,25);

канцелярия и полиграфия ($0,11 — $0,14);

тяжелая промышленность ($0,11 — $0,13).

Самыми дешевыми тематиками стали спортивные товары и доски объявлений ($0,02 — $0,03)

Средняя стоимость клика по тематикам немного отличается от медианной:

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Вполне предсказуемо наиболее дорогим для поискового продвижения стал Киев, стоимость клика в этом региона находится в пределах ($0,06 — $0,09), далее идут Одесская и Днепропетровская область ($0,06 — $0,07).

Самыми дешевыми для поискового продвижения в Украине стали Луганская, Тернопольская и Донецкая области, цена за клик в поисковой сети здесь находится в пределах ($0,04 — $0,06).

Сколько стоил клик в Google Ads в России

Стоимость клика в Google Ads по сетям распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой сети больше напоминает логарифмическое, чем нормальное, в связи с чем в данном случае правильно будет смотреть на медианные значения, а не на средние.

Стоимость клика в поисковой сети в первом квартале 2017 года находилась в пределах $0,08 — $0,14.

Клик по медийному объявлению стоил $0,05 — $0,07.

Стоимость видеорекламы в России находится в пределах $0,02 — $0,04 за просмотр.

Средняя цена за клик по сетям распространения объявлений:

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Самые дорогие тематики:

туризм ($0,28 — $0.32);

недвижимость ($0,22 — $0,25);

тяжелая промышленность и производство ($0,15 — $0,18).

Самые дешевые тематики:

доска объявлений ($0,01 — $0,02);

подарки ($0,02 — $0,04);

обучение ($0,03 — $0,07).

Средняя цена за клик по тематикам:

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Новосибирская область, Москва, Тюменская область и Чукотка ($0,1 — $0,13) возглавили рейтинг регионов по стоимости клика в поисковой сети.

Тыва и Еврейская автономная область стали самыми дешевыми регионами для продвижения в поисковой сети. Цена за клик здесь находится в пределах $0,05 — $0,07.

Топ-10 регионов по средней стоимости клика в России:

Стоимость клика в Google Ads в Казахстане

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой сети Казахстана имеет значительное отклонение от нормального, в связи с чем среднее значение серьезно отличается от медианного.

Средняя стоимость клика в поисковой сети в первом квартале составляла $0,12 — $0,15.

Клик в контекстно медийной сети обходился рекламодателям из Казахстана в $0,05 — $0,07.

Так же как и в других регионах, самым дешевым канал в Казахстане — видеореклама. Стоимость просмотра: $0,01 — $0,02.

Средняя цена за клик:

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Самой дорогой тематикой для поискового продвижения в Казахстане была недвижимость, клика стоил $0,47 — $0,5. Далее идут электроника и тяжёлая промышленность: $0,21 — $0,24.

Дешевле всего клик стоил в тематиках:

канцелярия и полиграфия;

новости и инфо;

гипермаркет;

обучение.

Рекламодатели перечисленных тематик платили от $0,01 до $0,03 за клик в поисковой сети.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Самый дорогой регион в поисковой сети Казахстана — Алматы, клик здесь стоил $0,14 — $0,17.

Жамбылская область стала самым дешевым для поискового продвижения регионом: клик стоил $0,07 — $0,09.

Средняя цена за клик клика по регионам:

Стоимость клика в Google Ads в Болгарии

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой сети Болгарии незначительно отличается от нормального — между средним значением и медианной ценой за клик особой разницы нет.

В поисковой сети клик стоил $0,06 — $0,09.

В контекстно медийной сети дешевле: $0,03 — $0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

IT и стройматериалы оказались самыми дорогими тематиками в первом квартале 2017 года.

«Мебель и интерьер» со стоимостью клика 0,05$ стала самой дешевой тематикой для поискового продвижения.

Средняя цена за клик клика в Болгарии по тематикам:

Сколько стоил клик в поисковой сети Google Ads по регионам

В целом цена за клик в Болгарии практически не зависит от региона, разница между самым дорогим регионом, Варной, и самым дешевым, Кырджали, составляет всего $0,02.

Выводы

Самые дорогие тематики в поисковой сети в Украине: недвижимость, канцелярия и полиграфия, тяжелая промышленность. В России дороже всего обходится клик по тематикам: туризм, недвижимость, тяжелая промышленность. Самыми дорогими тематиками в первом квартале 2017 года в Казахстане стали недвижимость, электроника и тяжелая промышленность. Рейтинг дорогих тематик Болгарии возглавили стройматериалы, дом и сад. Киев, Одесская и Днепропетровская области возглавили рейтинг самых дорогих регионов для продвижения в поисковой сети в Украине. Новосибирская область, Москва, Тюменская область и Чукотка — самые дорогие регионы по стоимости клика в России. В Казахстане самый дорогой регион для продвижения в поиске Google — Алматы. Стоимость клика в Болгарии практически не различается между регионами, разброс в средней стоимости клика между самым дорогим и самым дешевым регионом — всего $0,02.

Больше интересных подборок исследований и маркетинговых советов — в нашей рассылке:

{form_email}

Читатели блога всегда получают больше.