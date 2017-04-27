Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать продукты или планируете рекламный бюджет? Я провел анализ стоимости клика в 25 тематиках и 852 городах Украины, России, Казахстана, Болгарии и готов поделиться результатами.
Что я исследовал
В 2016 году я решил начать серию ежеквартальных публикаций с анализом данных о
Все графики, представленные в этой статье, созданы с помощью пакета ggplot2. В выборку, как и раньше, попадают только проекты агентства Netpeak. Но на этот раз я использовал диаграммы посложнее — так что и аналитики будет принципиально больше.
Список тематик:
- электроника;
- канцелярия и полиграфия;
- IT;
- стройматериалы;
- одежда обувь и аксессуары;
- авто;
- доска объявлений;
- туризм;
- недвижимость;
- красота и здоровье;
- дом и сад;
- мебель и интерьер;
- страхование;
- тяжелая промышленность и производство;
- спортивные товары;
- доставка еды;
- детские товары;
- подарки;
- финансы;
- гипермаркет;
- ювелирные изделия;
- обучение;
- новости и инфо;
- доставка товаров из США;
- доставка цветов.
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads в Украине
Стоимость клика в Google Ads по сетям распространения объявлений
Больше всего данных собрано по поисковой и контекстно-медийной сети. Распределение по ним не слишком отличается от нормального, в связи с чем мы можем ориентироваться как на среднее значение стоимости клика, так и на медиану. Разница между этими значениями будет незначительной.
Стоимость клика в поисковой сети в Украине находилась в пределах от $0,05 до $0,09, немного дешевле клик обходился в контекстно медийной сети, около $0,04 — $0,06.
Самым дешевый канал — видеореклама, стоимость просмотра видео на YouTube редко превышает $0,01.
Средняя цена за клик по сетям распространения объявлений:
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Если говорить о медианных значениях, самыми дорогими тематиками в Украине в первом квартале 2017 года были:
- недвижимость ($0,15 — $0,25);
- канцелярия и полиграфия ($0,11 — $0,14);
- тяжелая промышленность ($0,11 — $0,13).
Самыми дешевыми тематиками стали спортивные товары и доски объявлений ($0,02 — $0,03)
Средняя стоимость клика по тематикам немного отличается от медианной:
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам
Вполне предсказуемо наиболее дорогим для поискового продвижения стал Киев, стоимость клика в этом региона находится в пределах ($0,06 — $0,09), далее идут Одесская и Днепропетровская область ($0,06 — $0,07).
Самыми дешевыми для поискового продвижения в Украине стали Луганская, Тернопольская и Донецкая области, цена за клик в поисковой сети здесь находится в пределах ($0,04 — $0,06).
Сколько стоил клик в Google Ads в России
Стоимость клика в Google Ads по сетям распространения объявлений
Распределение стоимости клика в поисковой сети больше напоминает логарифмическое, чем нормальное, в связи с чем в данном случае правильно будет смотреть на медианные значения, а не на средние.
Стоимость клика в поисковой сети в первом квартале 2017 года находилась в пределах $0,08 — $0,14.
Клик по медийному объявлению стоил $0,05 — $0,07.
Стоимость видеорекламы в России находится в пределах $0,02 — $0,04 за просмотр.
Средняя цена за клик по сетям распространения объявлений:
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Самые дорогие тематики:
- туризм ($0,28 — $0.32);
- недвижимость ($0,22 — $0,25);
- тяжелая промышленность и производство ($0,15 — $0,18).
Самые дешевые тематики:
- доска объявлений ($0,01 — $0,02);
- подарки ($0,02 — $0,04);
- обучение ($0,03 — $0,07).
Средняя цена за клик по тематикам:
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам
Новосибирская область, Москва, Тюменская область и Чукотка ($0,1 — $0,13) возглавили рейтинг регионов по стоимости клика в поисковой сети.
Тыва и Еврейская автономная область стали самыми дешевыми регионами для продвижения в поисковой сети. Цена за клик здесь находится в пределах $0,05 — $0,07.
Топ-10 регионов по средней стоимости клика в России:
Стоимость клика в Google Ads в Казахстане
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
Распределение стоимости клика в поисковой сети Казахстана имеет значительное отклонение от нормального, в связи с чем среднее значение серьезно отличается от медианного.
Средняя стоимость клика в поисковой сети в первом квартале составляла $0,12 — $0,15.
Клик в контекстно медийной сети обходился рекламодателям из Казахстана в $0,05 — $0,07.
Так же как и в других регионах, самым дешевым канал в Казахстане — видеореклама. Стоимость просмотра: $0,01 — $0,02.
Средняя цена за клик:
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Самой дорогой тематикой для поискового продвижения в Казахстане была недвижимость, клика стоил $0,47 — $0,5. Далее идут электроника и тяжёлая промышленность: $0,21 — $0,24.
Дешевле всего клик стоил в тематиках:
- канцелярия и полиграфия;
- новости и инфо;
- гипермаркет;
- обучение.
Рекламодатели перечисленных тематик платили от $0,01 до $0,03 за клик в поисковой сети.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам
Самый дорогой регион в поисковой сети Казахстана — Алматы, клик здесь стоил $0,14 — $0,17.
Жамбылская область стала самым дешевым для поискового продвижения регионом: клик стоил $0,07 — $0,09.
Средняя цена за клик клика по регионам:
Стоимость клика в Google Ads в Болгарии
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
Распределение стоимости клика в поисковой сети Болгарии незначительно отличается от нормального — между средним значением и медианной ценой за клик особой разницы нет.
В поисковой сети клик стоил $0,06 — $0,09.
В контекстно медийной сети дешевле: $0,03 — $0,04.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
IT и стройматериалы оказались самыми дорогими тематиками в первом квартале 2017 года.
«Мебель и интерьер» со стоимостью клика 0,05$ стала самой дешевой тематикой для поискового продвижения.
Средняя цена за клик клика в Болгарии по тематикам:
Сколько стоил клик в поисковой сети Google Ads по регионам
В целом цена за клик в Болгарии практически не зависит от региона, разница между самым дорогим регионом, Варной, и самым дешевым, Кырджали, составляет всего $0,02.
Выводы
- Самые дорогие тематики в поисковой сети в Украине: недвижимость, канцелярия и полиграфия, тяжелая промышленность.
- В России дороже всего обходится клик по тематикам: туризм, недвижимость, тяжелая промышленность.
- Самыми дорогими тематиками в первом квартале 2017 года в Казахстане стали недвижимость, электроника и тяжелая промышленность.
- Рейтинг дорогих тематик Болгарии возглавили стройматериалы, дом и сад.
- Киев, Одесская и Днепропетровская области возглавили рейтинг самых дорогих регионов для продвижения в поисковой сети в Украине.
- Новосибирская область, Москва, Тюменская область и Чукотка — самые дорогие регионы по стоимости клика в России.
- В Казахстане самый дорогой регион для продвижения в поиске Google — Алматы.
- Стоимость клика в Болгарии практически не различается между регионами, разброс в средней стоимости клика между самым дорогим и самым дешевым регионом — всего $0,02.
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