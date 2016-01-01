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PPC

Сколько стоил клик в Google Ads во втором квартале 2016 — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
19269 47 8
Сложность: норм норм
12

Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать ваш товар или планируете рекламный бюджет? Я проанализировал более 7 миллионов кликов и посчитал, во сколько обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках. 

Что я исследовал?

Два месяца назад я опубликовал первое исследование стоимости клика в разных странах на основании выборки проектов агентства Netpeak. Я решил сделать исследование ежеквартальным, а в конце года опубликовать обобщающий пост о динамике цен за клик.

Вводные цифры:

  • 7,5 млн кликов;
  • 22 тысячи городов;
  • 162 страны.

Все проекты, участвовавшие в исследовании, были разбиты на 21 категорию:

  • недвижимость;
  • туризм;
  • обучение;
  • финансы;
  • канцелярия и полиграфия;
  • IT;
  • мебель и интерьер;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • стройматериалы;
  • электроника;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • доставка товаров из США;
  • гипермаркеты;
  • красота и здоровье;
  • спортивные товары;
  • дом и сад;
  • авто;
  • подарки;
  • детские товары;
  • новости и инфо;
  • другое.

Для сбора данных я использовал язык R, для визуализации — Microsoft Power BI Desktop.

Хотите получить полную версию исследования за 2016 год с интерактивными графиками и возможностью построить выборку по 874 городам и 30 различным тематикам? Заполняйте форму.

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Сколько стоил клик в разных странах?

В отчет выведены страны, в которых было более 500 кликов.

Стоимость клика в поисковой сети

Стоимость клика в поисковой сети

По стоимости клика во втором квартале 2016 года лидируют Англия ($1,2), Германия ($1,17) и США ($0,98).

В России за клик по рекламным объявления в поиске платили $0,12, в Болгарии — $0,09, а украинским рекламодателям клик обходился в $0,08.

Как и в первом квартале, наименьшая стоимость клика была в Казахстане — $0,05.

На карте можно увидеть соотношение стоимости клика в поисковой сети по странам: красным цветом помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой. Карта стоимости клика в поисковой сети

Стоимость клика в контекстно-медийной сети

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Различие стоимости клика в контекстно-медийной сети Google менее значимое: самым дорогим клик был на Кипре — $0,43, на втором месте — США ($0,15), и на третьем — Польша ($0,09).

Среди стран СНГ дороже всего стоил трафик из КМС в Казахстане — $0,06 за клик, в России — $0,05, в Украине — $0,04.

Дешевле всего клик стоил в Бразилии, Индии, Доминикане, Нигерии, Турции, Китае и Марокко. Карта стоимости клика в контекстно-медийной сети Google

Стоимость клика в КМС : желтым помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.

Рассматривать, сколько стоил клик в контекстно-медийной сети в разных городах, нецелесообразно: в исследованных странах разница в стоимости клика не более $0,02.

Далее мы сосредоточим внимание на кампаниях в поисковой сети.

Стоимость клика в Украине

Самые дорогие тематики

Стоимость клика в Украине Самая высокая стоимость клика была в сфере доставки товаров из США, IT-индустрии, недвижимости и канцелярии.

Самые дешевые тематики — «дом и сад», «спортивные товары», «авто» (клик стоил всего $0,05).

Наиболее дорогие города

Наиболее дорогие города Украины Во втором квартале дороже всего обходилась реклама в Центральной и Западной Украине: стоимость клика — $0,09-0,14. По прежнему самая высокая цена клика — в Ирпене. Остальные лидеры рейтинга также в Киевской области — Бровары, Вишневое, Коцюбинское, при этом Киев по стоимости клика аж на двенадцатой позиции. Также в топ вошли Львов и Одесса.

Самые дешевые города

Самые дешевые города Украины Самым дешевым стал Хмельник в Винницкой области ($0,04). В список самых дешевых вполне предсказуемо попали города восточной Украины: Димитров, Артёмовск, Луганск, Красноармейск, Славянск, Северодонецк, Горловка. Здесь клик стоил $0,05.

Стоимость клика в России

Самые дорогие тематики

Цена тематик в РФ Дороже всего во втором квартале стоила реклама в категории «туризм», наверное, из-за сезонности. На втором и третьем месте традиционные лидеры — «недвижимость» и «IT-индустрия».

Самыми дешевыми были тематики «подарки», «дом и сад», «спортивные товары».

В каких городах России самая высокая стоимость клика?

В каких городах России самая высокая стоимость клика Города-лидеры по стоимости клика в России — Санкт-Петербург и Москва. Далее по рейтингу — Подольск, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Омск.

Самые дешевые города

Наиболее дешевые города России Краснодар — это город, в котором клик стоил дешевле всего ($0,05). Незначительно выше была стоимость в Махачкале, Ставрополе, Саратове, Владивостоке, Рязани и Оренбурге.

Какая была стоимость клика в Казахстане?

Самый дорогие тематики

Самый дорогие тематики в Казахстане Во втором квартале самая высокая стоимость клика была в тематике «стройматериалы» — клик по такому объявлению был выше $1. Следующие позиции, как и в других регионах, заняли IT-индустрия и продажа недвижимости.

Самыми дешевыми были категории «новости и инфо», «дом и сад».

Рейтинг городов Казахстана

Рейтинг городов Казахстана Данные в разрезе городов Казахстана Google начал предоставлять в июне 2016 текущего года, в связи с этим информации за второй квартал было немного.

Самый дорогой город — Алматы, здесь сконцентрировано больше половины интернет-аудитории и бизнеса Казахстана. Второе место разделили Караганда и Атырау.

Дешевле всего стоила реклама в Тараз и Актобе.

Хочу отметить, что в выборке значительная часть кликов в тематике «новости и инфо». Если не учитывать ее, средняя стоимость клика в Казахстане будет значительно выше.

На графике представлена статистика по Казахстану без данных по категории «новости и инфо». Статистика по Казахстану без данных по категории «новости и инфо» В таком случае три самых дорогих города — Алматы, Уральск и Астана, а стоимость клика $0,18—$0,19.

Интересный нюанс: в обоих случаях нет большой разницы в стоимости клика в разных городах Казахстана.

Стоимость клика в Болгарии

В каких тематиках самая высокая цена клика?

Стоимость клика в Болгарии В тройку самых дорогих тематик вошли «обучение», «авто» и «недвижимость».

В сравнении с другими регионами, в Болгарии значительно дешевле стоимость клика в IT-тематике.

Самыми дешевыми оказались категории «одежда, обувь и аксессуары», «детские товары», «канцелярия и полиграфия».

Самые дорогие города

Наиболее дорогие города Болгарии Возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью клика Ботеграв, Габрово и Перник, хотя разница по всем городам минимальная и составляет менее $0,01.

Самые дешевые города

Наиболее дешевые города Болгарии Как видно из представленных выше таблиц, в Болгарии нет значимого различия в стоимости клика между городами. Самый дешевый город во втором квартале — Сандански ($0,07).

Выводы

Подытожим данные, полученные в ходе исследования стоимости клика во втором квартале 2016 года.

  1. В странах СНГ самый дорогой трафик был в Казахстане, России и Украине.
  2. IT-индустрия и продажа недвижимости лидируют по стоимости клика в большинстве анализируемых стран.
  3. Среди самых дешевых чаще остальных оказывались категории «новости и инфо», «дом и сад», «спортивные товары».
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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