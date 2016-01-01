Сколько стоил клик в Google Ads во втором квартале 2016 — исследование Netpeak

Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать ваш товар или планируете рекламный бюджет? Я проанализировал более 7 миллионов кликов и посчитал, во сколько обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках.

Что я исследовал?

Два месяца назад я опубликовал первое исследование стоимости клика в разных странах на основании выборки проектов агентства Netpeak. Я решил сделать исследование ежеквартальным, а в конце года опубликовать обобщающий пост о динамике цен за клик.

Вводные цифры:

7,5 млн кликов;

22 тысячи городов;

162 страны.

Все проекты, участвовавшие в исследовании, были разбиты на 21 категорию:

недвижимость;

туризм;

обучение;

финансы;

канцелярия и полиграфия;

IT;

мебель и интерьер;

тяжелая промышленность и производство;

стройматериалы;

электроника;

одежда обувь и аксессуары;

доставка товаров из США;

гипермаркеты;

красота и здоровье;

спортивные товары;

дом и сад;

авто;

подарки;

детские товары;

новости и инфо;

другое.

Для сбора данных я использовал язык R, для визуализации — Microsoft Power BI Desktop.

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Сколько стоил клик в разных странах?

В отчет выведены страны, в которых было более 500 кликов.

Стоимость клика в поисковой сети

По стоимости клика во втором квартале 2016 года лидируют Англия ($1,2), Германия ($1,17) и США ($0,98).

В России за клик по рекламным объявления в поиске платили $0,12, в Болгарии — $0,09, а украинским рекламодателям клик обходился в $0,08.

Как и в первом квартале, наименьшая стоимость клика была в Казахстане — $0,05.

На карте можно увидеть соотношение стоимости клика в поисковой сети по странам: красным цветом помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети

Различие стоимости клика в контекстно-медийной сети Google менее значимое: самым дорогим клик был на Кипре — $0,43, на втором месте — США ($0,15), и на третьем — Польша ($0,09).

Среди стран СНГ дороже всего стоил трафик из КМС в Казахстане — $0,06 за клик, в России — $0,05, в Украине — $0,04.

Дешевле всего клик стоил в Бразилии, Индии, Доминикане, Нигерии, Турции, Китае и Марокко.

Стоимость клика в КМС : желтым помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.

Рассматривать, сколько стоил клик в контекстно-медийной сети в разных городах, нецелесообразно: в исследованных странах разница в стоимости клика не более $0,02.

Далее мы сосредоточим внимание на кампаниях в поисковой сети.

Стоимость клика в Украине

Самые дорогие тематики

Самая высокая стоимость клика была в сфере доставки товаров из США, IT-индустрии, недвижимости и канцелярии.

Самые дешевые тематики — «дом и сад», «спортивные товары», «авто» (клик стоил всего $0,05).

Наиболее дорогие города

Во втором квартале дороже всего обходилась реклама в Центральной и Западной Украине: стоимость клика — $0,09-0,14. По прежнему самая высокая цена клика — в Ирпене. Остальные лидеры рейтинга также в Киевской области — Бровары, Вишневое, Коцюбинское, при этом Киев по стоимости клика аж на двенадцатой позиции. Также в топ вошли Львов и Одесса.

Самые дешевые города

Самым дешевым стал Хмельник в Винницкой области ($0,04). В список самых дешевых вполне предсказуемо попали города восточной Украины: Димитров, Артёмовск, Луганск, Красноармейск, Славянск, Северодонецк, Горловка. Здесь клик стоил $0,05.

Стоимость клика в России

Самые дорогие тематики

Дороже всего во втором квартале стоила реклама в категории «туризм», наверное, из-за сезонности. На втором и третьем месте традиционные лидеры — «недвижимость» и «IT-индустрия».

Самыми дешевыми были тематики «подарки», «дом и сад», «спортивные товары».

В каких городах России самая высокая стоимость клика?

Города-лидеры по стоимости клика в России — Санкт-Петербург и Москва. Далее по рейтингу — Подольск, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Омск.

Самые дешевые города

Краснодар — это город, в котором клик стоил дешевле всего ($0,05). Незначительно выше была стоимость в Махачкале, Ставрополе, Саратове, Владивостоке, Рязани и Оренбурге.

Какая была стоимость клика в Казахстане?

Самый дорогие тематики

Во втором квартале самая высокая стоимость клика была в тематике «стройматериалы» — клик по такому объявлению был выше $1. Следующие позиции, как и в других регионах, заняли IT-индустрия и продажа недвижимости.

Самыми дешевыми были категории «новости и инфо», «дом и сад».

Рейтинг городов Казахстана

Данные в разрезе городов Казахстана Google начал предоставлять в июне 2016 текущего года, в связи с этим информации за второй квартал было немного.

Самый дорогой город — Алматы, здесь сконцентрировано больше половины интернет-аудитории и бизнеса Казахстана. Второе место разделили Караганда и Атырау.

Дешевле всего стоила реклама в Тараз и Актобе.

Хочу отметить, что в выборке значительная часть кликов в тематике «новости и инфо». Если не учитывать ее, средняя стоимость клика в Казахстане будет значительно выше.

На графике представлена статистика по Казахстану без данных по категории «новости и инфо». В таком случае три самых дорогих города — Алматы, Уральск и Астана, а стоимость клика $0,18—$0,19.

Интересный нюанс: в обоих случаях нет большой разницы в стоимости клика в разных городах Казахстана.

Стоимость клика в Болгарии

В каких тематиках самая высокая цена клика?

В тройку самых дорогих тематик вошли «обучение», «авто» и «недвижимость».

В сравнении с другими регионами, в Болгарии значительно дешевле стоимость клика в IT-тематике.

Самыми дешевыми оказались категории «одежда, обувь и аксессуары», «детские товары», «канцелярия и полиграфия».

Самые дорогие города

Возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью клика Ботеграв, Габрово и Перник, хотя разница по всем городам минимальная и составляет менее $0,01.

Самые дешевые города

Как видно из представленных выше таблиц, в Болгарии нет значимого различия в стоимости клика между городами. Самый дешевый город во втором квартале — Сандански ($0,07).

Выводы

Подытожим данные, полученные в ходе исследования стоимости клика во втором квартале 2016 года.