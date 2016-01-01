Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать ваш товар или планируете рекламный бюджет? Я проанализировал более 7 миллионов кликов и посчитал, во сколько обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках.
Что я исследовал?
Два месяца назад я опубликовал первое исследование стоимости клика в разных странах на основании выборки проектов агентства Netpeak. Я решил сделать исследование ежеквартальным, а в конце года опубликовать обобщающий пост о динамике цен за клик.
Вводные цифры:
- 7,5 млн кликов;
- 22 тысячи городов;
- 162 страны.
Все проекты, участвовавшие в исследовании, были разбиты на 21 категорию:
- недвижимость;
- туризм;
- обучение;
- финансы;
- канцелярия и полиграфия;
- IT;
- мебель и интерьер;
- тяжелая промышленность и производство;
- стройматериалы;
- электроника;
- одежда обувь и аксессуары;
- доставка товаров из США;
- гипермаркеты;
- красота и здоровье;
- спортивные товары;
- дом и сад;
- авто;
- подарки;
- детские товары;
- новости и инфо;
- другое.
Для сбора данных я использовал язык R, для визуализации — Microsoft Power BI Desktop.
{form_email}
Сколько стоил клик в разных странах?
В отчет выведены страны, в которых было более 500 кликов.
Стоимость клика в поисковой сети
По стоимости клика во втором квартале 2016 года лидируют Англия ($1,2), Германия ($1,17) и США ($0,98).
В России за клик по рекламным объявления в поиске платили $0,12, в Болгарии — $0,09, а украинским рекламодателям клик обходился в $0,08.
Как и в первом квартале, наименьшая стоимость клика была в Казахстане — $0,05.
На карте можно увидеть соотношение стоимости клика в поисковой сети по странам: красным цветом помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети
Различие стоимости клика в контекстно-медийной сети Google менее значимое: самым дорогим клик был на Кипре — $0,43, на втором месте — США ($0,15), и на третьем — Польша ($0,09).
Среди стран СНГ дороже всего стоил трафик из КМС в Казахстане — $0,06 за клик, в России — $0,05, в Украине — $0,04.
Дешевле всего клик стоил в Бразилии, Индии, Доминикане, Нигерии, Турции, Китае и Марокко.
Стоимость клика в КМС : желтым помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.
Рассматривать, сколько стоил клик в контекстно-медийной сети в разных городах, нецелесообразно: в исследованных странах разница в стоимости клика не более $0,02.
Далее мы сосредоточим внимание на кампаниях в поисковой сети.
Стоимость клика в Украине
Самые дорогие тематики
Самая высокая стоимость клика была в сфере доставки товаров из США, IT-индустрии, недвижимости и канцелярии.
Самые дешевые тематики — «дом и сад», «спортивные товары», «авто» (клик стоил всего $0,05).
Наиболее дорогие города
Во втором квартале дороже всего обходилась реклама в Центральной и Западной Украине: стоимость клика — $0,09-0,14. По прежнему самая высокая цена клика — в Ирпене. Остальные лидеры рейтинга также в Киевской области — Бровары, Вишневое, Коцюбинское, при этом Киев по стоимости клика аж на двенадцатой позиции. Также в топ вошли Львов и Одесса.
Самые дешевые города
Самым дешевым стал Хмельник в Винницкой области ($0,04). В список самых дешевых вполне предсказуемо попали города восточной Украины: Димитров, Артёмовск, Луганск, Красноармейск, Славянск, Северодонецк, Горловка. Здесь клик стоил $0,05.
Стоимость клика в России
Самые дорогие тематики
Дороже всего во втором квартале стоила реклама в категории «туризм», наверное, из-за сезонности. На втором и третьем месте традиционные лидеры — «недвижимость» и «IT-индустрия».
Самыми дешевыми были тематики «подарки», «дом и сад», «спортивные товары».
В каких городах России самая высокая стоимость клика?
Города-лидеры по стоимости клика в России — Санкт-Петербург и Москва. Далее по рейтингу — Подольск, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Омск.
Самые дешевые города
Краснодар — это город, в котором клик стоил дешевле всего ($0,05). Незначительно выше была стоимость в Махачкале, Ставрополе, Саратове, Владивостоке, Рязани и Оренбурге.
Какая была стоимость клика в Казахстане?
Самый дорогие тематики
Во втором квартале самая высокая стоимость клика была в тематике «стройматериалы» — клик по такому объявлению был выше $1. Следующие позиции, как и в других регионах, заняли IT-индустрия и продажа недвижимости.
Самыми дешевыми были категории «новости и инфо», «дом и сад».
Рейтинг городов Казахстана
Данные в разрезе городов Казахстана Google начал предоставлять в июне 2016 текущего года, в связи с этим информации за второй квартал было немного.
Самый дорогой город — Алматы, здесь сконцентрировано больше половины интернет-аудитории и бизнеса Казахстана. Второе место разделили Караганда и Атырау.
Дешевле всего стоила реклама в Тараз и Актобе.
Хочу отметить, что в выборке значительная часть кликов в тематике «новости и инфо». Если не учитывать ее, средняя стоимость клика в Казахстане будет значительно выше.
На графике представлена статистика по Казахстану без данных по категории «новости и инфо». В таком случае три самых дорогих города — Алматы, Уральск и Астана, а стоимость клика $0,18—$0,19.
Интересный нюанс: в обоих случаях нет большой разницы в стоимости клика в разных городах Казахстана.
Стоимость клика в Болгарии
В каких тематиках самая высокая цена клика?
В тройку самых дорогих тематик вошли «обучение», «авто» и «недвижимость».
В сравнении с другими регионами, в Болгарии значительно дешевле стоимость клика в IT-тематике.
Самыми дешевыми оказались категории «одежда, обувь и аксессуары», «детские товары», «канцелярия и полиграфия».
Самые дорогие города
Возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью клика Ботеграв, Габрово и Перник, хотя разница по всем городам минимальная и составляет менее $0,01.
Самые дешевые города
Как видно из представленных выше таблиц, в Болгарии нет значимого различия в стоимости клика между городами. Самый дешевый город во втором квартале — Сандански ($0,07).
Выводы
Подытожим данные, полученные в ходе исследования стоимости клика во втором квартале 2016 года.
- В странах СНГ самый дорогой трафик был в Казахстане, России и Украине.
- IT-индустрия и продажа недвижимости лидируют по стоимости клика в большинстве анализируемых стран.
- Среди самых дешевых чаще остальных оказывались категории «новости и инфо», «дом и сад», «спортивные товары».
Комментарии (8)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти