Тайно и вероломно vs обычная бизнес-модель. Как Apple рекламирует приложения в гугле

Тайно и даже вероломно. Именно с такими заголовками вышли публикации во многих специализированных и не только медиа после того, как Forbes сообщил, что компания Apple уже два года размещает рекламу в Google для популярных приложений. Правда, делает это без согласия разработчиков и зарабатывает миллионы. Через пару дней появилась информация — не два года, а пять, но не тайно. Предлагаю вспомнить, в чем именно обвиняют Apple, и понять, действительно ли такую рекламу считают циничной.

Публикация на сайте журнала появилась 12 ноября. Ссылаясь на источники, медиа сообщило, что Apple рекламирует свои популярные приложения в Google. Без ведома разработчиков и без пометки о том, кто является рекламодателем, хотя ссылки и ведут в App Store. Таким образом пользователи видят их как обычные объявления компаний-разработчиков, а магазин приложений получает комиссию за подписку.

Среди жертв — дейтинговые сервисы, такие как Tinder, Plenty of Fish и Bumble, медиа-гигант HBO, образовательная платформа Masterclass и сервис по изучению языков Babbel.

Именно жертв, потому что действия Apple не просто обеспечивают компанию дополнительной прибылью, а приносят вред разработчикам.

Как бы там ни было, эти объявления никуда не исчезнут. В Google заявили, что «они не решают, кому покупать рекламу на сайте Google», а кому нет. Более того, по правилам размещения, в рекламе могут использоваться торговые марки других компаний: «Целевая страница объявления должна быть непосредственно посвящена продаже компонентов, запасных частей или совместимых товаров или услуг, связанных с товарным знаком, или явно способствовать ей».

Да и как сообщил 15 ноября портал Macrumors, ссылаясь на Apple, такие объявления техногигант размещает уже пять лет, и разработчики об этом знают. Более того, они четко помечены как реклама из App Store, это стандартная бизнес-модель.

