Тайно и вероломно vs обычная бизнес-модель. Как Apple рекламирует приложения в гугле

Тайно и даже вероломно. Именно с такими заголовками вышли публикации во многих специализированных и не только медиа после того, как Forbes сообщил, что компания Apple уже два года размещает рекламу в Google для популярных приложений. Правда, делает это без согласия разработчиков и зарабатывает миллионы. Через пару дней появилась информация — не два года, а пять, но не тайно. Предлагаю вспомнить, в чем именно обвиняют Apple, и понять, действительно ли такую рекламу считают циничной.

Что рассказал Forbes

Публикация на сайте журнала появилась 12 ноября. Ссылаясь на источники, медиа сообщило, что Apple рекламирует свои популярные приложения в Google. Без ведома разработчиков и без пометки о том, кто является рекламодателем, хотя ссылки и ведут в App Store. Таким образом пользователи видят их как обычные объявления компаний-разработчиков, а магазин приложений получает комиссию за подписку.

Это некая разновидность арбитража трафика, утверждают издатели приложений, которая продолжается уже на протяжении двух лет. Apple поняла, что они могут зарабатывать больше на разработчиках, если направят поток пользователей, которые покупают приложения, в App Store, а не на сайты этих компаний.

Среди жертв — дейтинговые сервисы, такие как Tinder, Plenty of Fish и Bumble, медиа-гигант HBO, образовательная платформа Masterclass и сервис по изучению языков Babbel.

Именно жертв, потому что действия Apple не просто обеспечивают компанию дополнительной прибылью, а приносят вред разработчикам.

Что теряют разработчики из-за Apple

Прибыль. По умолчанию, если оплата происходит на платформе Apple, компания получает 30% от стоимости подписки за первый год и 15% — за следующий. При этом, некоторые подписки обходятся в сотни долларов. Например, если это образовательные приложения или приложения для фитнеса и спорта. То есть Apple тратит на рекламу $5-10 за каждую успешную подписку, а заработать может $50 и выше.

Это вредит бизнесу, — объясняет один из источников Forbes. — Вы развиваете компанию, исходя из того, какой доход будет приносить каждый пользователь, а если этот доход уменьшается на 30%, вы остаетесь без прибыли.

Клиентов. Когда пользователь получает доступ к сервису после оплаты подписки в приложении iOS, он становится клиентом именно Apple. Которая, из соображений приватности, не делится информацией о пользователях с приложениями или их владельцами. Это усложняет для последних клиентский сервис и не позволяет получить те данные о юзерах, которые они бы получили в случае прямой подписки через сайт. Рекламный бюджет. Когда несколько рекламодателей делают ставки в Google Ads и конкурируют за одну рекламную позицию в выдаче, стоимость рекламы возрастает. Как пример, если рекламу HBO Max покупает и HBO, и Apple, первая тратит больше, чтобы занять верхнюю строчку.

То есть стоимость привлечения клиентов возрастает, и это серьезное препятствие для стремительно развивающихся IT-компаний, которые полагаются на сложные маркетинговые модели и которым нужно соизмерять затраты на привлечение клиентов с имеющимся бюджетом.

Все законно — Google. И этично — эксперты

Как бы там ни было, эти объявления никуда не исчезнут. В Google заявили, что «они не решают, кому покупать рекламу на сайте Google», а кому нет. Более того, по правилам размещения, в рекламе могут использоваться торговые марки других компаний: «Целевая страница объявления должна быть непосредственно посвящена продаже компонентов, запасных частей или совместимых товаров или услуг, связанных с товарным знаком, или явно способствовать ей».

Да и как сообщил 15 ноября портал Macrumors, ссылаясь на Apple, такие объявления техногигант размещает уже пять лет, и разработчики об этом знают. Более того, они четко помечены как реклама из App Store, это стандартная бизнес-модель.

Apple Defends Its Ads for Third-Party Apps, Says It Regularly Communicates With Developers and Has Been Running Them for Five Years https://t.co/xvYVfJM3pD by @hartleycharlton — MacRumors.com (@MacRumors) November 15, 2021

В то, что подобная реклама могла быть тайной, не верит руководитель мобильных проектов Netpeak Group Радомир Новкович:

Apple — публичная компания, и ее финансовая отчетность тоже публичная и аудируемая. Чтобы такая схема имела хоть какой-то экономический смысл, там должны тратиться десятки, если не сотни миллионов долларов в месяц. Такая статья расходов точно бы всплыла в отчетности.

А тезис о баснословных потерях разработчиков и вовсе — очевидное передергивание. Об этом пишет в своем телеграм-канале Сергей Петренко, основатель Searchengines.guru.

Например, потому что разница между доходами от подписчиков, пришедших напрямую с сайта или через App Store, меньше тех самых 30% комиссии. Ведь есть еще траты на:

привлечение подписчика на сайт;

поддержку сайта, чтобы он работал для этого подписчика;

внутренний маркетинг;

процессинг и эквайринг, чтобы обработать платеж;

поддержку аккаунта для подписчика.

В случае с подпиской от Apple, именно эта компания их покрывает.

У всех этих приложений и так сейчас опция оплаты через App Store. Да, сервисы очень хотят зарабатывать немного больше с каждого пользователя, но не потому, что им не хватает денег, а потому что немного больше — это лучше, чем немного меньше. Поэтому некоторые не очень стараются продвигать такую опцию, это их право, конечно. Но ничего подлого или неправильного от этого в поведении Apple не появляется.

Apple vs Разработчики. Очередной раунд?

Хотя это не первый случай, когда Apple обвиняют в «неправильном поведении», даже циничном. Как на рекламном рынке, так и в контексте политики приватности. Например, по данным Financial Times из-за последней, после апрельского обновления iOS 14.5 другие компании, такие как Facebook, YouTube, Twitter и Snapchat потеряли почти $9,85 млрд выручки.

Ну и чего стоит судебная тяжба с Epic Games. Она началась после того, как Apple удалил мобильную версию игры Fortnite из своего стора. Как раз за то, что разработчик добавил в нее возможность прямого платежа, в обход App Store. Она тянется уже больше года. Кстати, в ноябре суд повторно обязал компанию разрешить разработчикам принимать платежи любыми способами, а не только через магазин приложений. Новые правила должны заработать с 9 декабря.

Интересно, что новость о тайной рекламе взбудоражила бизнес-сообщество больше, чем пользователей. Нет нового хештега #циничныйApple в твиттере или гневных постов в фейсбуке. А среди комментариев под новостями превалирует вопрос: «А в чем, собтвенно, проблема?»

Кстати, почитайте, как мжно рекламировать приложение, оптимизировав Google UAC.

Спасибо за помощь в подготовке перевода статьи Forbes Центру международных экзаменов по английскому языку Grade.ua и Cambridge.ua.