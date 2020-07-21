Теперь ещё и лендинги на Tilda! Неожиданно новая услуга от Netpeak

Что: создаем одностраничные сайты на конструкторе Tilda.

Для кого: для малого и среднего бизнеса — как основной сайт;

для крупных игроков — для продвижения отдельных категорий товаров, акций, мероприятий.

Длительность услуги: от 8 рабочих дней.

Весной 2020 года мы запустили несколько новых услуг: SMM и Исследование рынка . Под анонсом услуги SMM в Facebook кто-то написал, что у нас теперь так много направлений и вариантов развития бизнеса в интернете, что не хватает только разработки сайта, чтобы мы могли создавать «бизнес под ключ».

Совпадение или нет, но теперь вы можете обратиться к нам и за разработкой посадочной страницы на Тильде для решения любых бизнес-задач.

Расскажу подробнее, из чего состоит услуга и какие форматы мы предлагаем на старте.

Почему Тильда?

Потому что это просто, быстро и эффективно.

Tilda — конструктор сайтов, с помощью которого можно запускать качественные интернет-проекты без верстки и программирования, что значительно экономит время и деньги. Тильда – это дизайн, верстка и программирование в одной платформе.

В конструкторе можно выбрать не только шаблонные блоки для создания сайта. В случаях, когда нужно сделать что-то сложное, можно использовать инструмент «zero block». Это своего рода браузерная версия графического редактора, разница лишь в том, что дизайн сразу же можно опубликовать на сайте и он будет работать.

На Тильде можно создать практически любой сайт: одностраничник, сайт-визитку корпоративные сайты, страницу для мероприятия, контентные проекты (блог) и даже небольшие интернет-магазины. И представьте, что все это можно делать без сложной коммуникации с программистом и миллионных правок верстальщику.

Мы сами уже много лет используем готовые решения Тильды для создания лендингов под свои проекты и мероприятия. Например, сайт мероприятия MailMeConf, проекта Netpeak Cluster, конференции ДиВи Конф — мы сделали их на Тильде.

Поэтому сейчас мы готовы помочь вашему бизнесу решить сложные бизнес-задачи с помощью простого решения — создать посадочную страницу на Тильде.

Для решения каких задач подойдет лендинг на Тильде?

При разработке услуги мы остановились на том типе сайтов, которые у нас получаются лучше всего, их можно сделать быстро и это будет понятно для бизнеса — одностраничная посадочная страница или лендинг.

Опираясь на опыт агентства Netpeak, мы выделили несколько основных бизнес-задач, которые удобно решить с помощью лендинга:

продвижение акций и спецпредложений — подойдет для крупного и среднего бизнеса, ритейл и e-commerce проектов;

продвижение отдельных категорий товаров — поможет решить задачи крупного e-commerce и ритейла;

продвижение продукта или услуги — сможем создать лендинг как основной сайт для малого бизнеса;

промо-страница мероприятия — для организаторов мероприятий или крупного и среднего бизнеса, кто планирует протестировать ещё один канал лидогенерации или проведения PR-кампании;

создание MVP при запуске продукта — для стартап-проектов;

страница-визитка или портфолио — подойдет для малого бизнеса и даже физических лиц.

Какие есть форматы работы по услуге?

Мы предлагаем на выбор такие форматы по созданию лендинга:

«Start» — одностраничный сайт с использованием готовых решений Тильды Вы получите посадочную страницу с дизайном, сделанную только на шаблонных блоках конструктора Тильда. К лендингу будет подвязан домен (который выбираете вы), настроен https, установлена система аналитики и настроены цели, а также подключена форма передачи данных с кнопок.

«Growth» — одностраничный сайт с использованием Zero-блоков для создания уникального дизайна Для этого формата предусмотрено использование Zero-блоков, с помощью которых можно создать уникальный дизайн вашей страницы. Использование готовых решений Тильды также применимо, например, для простых контентных блоков типа «Контакты», «Цены», «Галерея фото» и так далее.

Помимо всего, что включено в первый формат, в «Growth» входит: лендинг на двух языках;

подключение CRM;

подключение платежных систем для оплаты онлайн;

подключение email-сервисов;

настройка кастомных переменных в Google Tag Manager;

разработка технического задания для передачи событий через Measurement Protocol. Также для этого формата мы собрали несколько спецпредложений по улучшению сайта от партнеров.

Что входит в состав услуги?

Помощь в заполнении брифа.

Если вам нужна консультация нашего менеджера по поводу технической наполненности будущего лендинга, он поможет в заполнении брифа. Это не значит, что мы заполним его за вас. Со своей стороны мы проконсультируем и подскажем, какую из опций лучше выбрать, чтобы решить вашу задачу.



Разработка и согласование макета лендинга.

Изучив предоставленную информацию в брифе, анализируем конкурентов, прорабатываем структуру будущего лендинга, подбираем варианты контентных блоков из множества шаблонов, делаем макет лендинга и отдаем его на согласование.



Разработка дизайна и наполнение лендинга контентом.

После согласования макета лендинга, заполняем контентные блоки текстами и визуальными материалами из брифа (фото, видео, отзывы, кейсы, анимации, графики и другое).



Настройка форм и кнопок для передачи данных.

Настраиваем основные кнопки на сайте и подключаем к ним форму сбора данных. В них можно включить любую необходимую информацию о посетителях вашего лендинга: ФИО, email, номер телефона, компания, должность и так далее.



Использование стандартных или кастомных шрифтов.

Для заполнения текстовых блоков используем шрифты из библиотеки Tilda, например, Futura, Formular, Geometria, Circe, Kazimir и многие другие. А также по запросу можем загружать другие кастомные шрифты с внешних ресурсов.



Адаптация под десктоп, мобильные и планшеты.

При создании лендинга сразу адаптируем его для разных представлений: на iPhone, iPad, устройствах с системой Android и Windows Phone. Вам не нужно будет специально адаптировать посадочную страницу или создавать мобильную версию.



Подключение домена к сайту.

После верстки сайта подключаем домен, который купил и предоставил клиент.



Настройка https.

Устанавливаем SSL-сертификат и настраиваем https-протокол для лендинга, чтобы подключение было защищено.



Установка системы аналитики и настройка целей (Google Analytics или Яндекс.Метрика).

Подключаем на выбор одну или две системы аналитики, настраиваем цели в Google Analytics, импортируем цели из Google Analytics в Google AdWords (если есть) и проверяем их корректность работы.



Передаем готовый лендинг клиенту.

И в завершение, сектор-приз: помимо основных задач по созданию посадочной страницы, мы подготовили спецпредложение от Netpeak и наших партнеров:

cпецпредложение по настройке контекстной рекламы от Netpeak — снижение агентской комиссии на 5% (для формата Start) и 10% (для формата Growth) на первые три месяца сотрудничества;

* предложение по настройке сервисов для вашего лендинга от Ringostat — бонус 50% на первую оплату при покупку любого из решений;

* специальные условия на пользование любым из сервисов EnvyBox: при регистрации вы получаете сначала бесплатную тестовую неделю выбранного инструмента, а после — скидку 2000 руб на его использование;

* промокод на скидку 50% на покупку любого тарифа Yagla. *спецпредложения действуют только для формата Growth.

Вместо вывода: с помощью лендинга на Тильде вы сможете запускать акции, презентовать новые продукты, тестировать гипотезы или новые направления бизнеса, а самое важное — без привлечения дизайнера и программиста. Быстро, просто и эффективно.

Будем рады помочь вашему бизнесу всегда быть и расти онлайн.