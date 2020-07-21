Бизнес

Теперь ещё и лендинги на Tilda! Неожиданно новая услуга от Netpeak
Анна Знамеровская
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Что: создаем одностраничные сайты на конструкторе Tilda.
Для кого: для малого и среднего бизнеса — как основной сайт;
для крупных игроков — для продвижения отдельных категорий товаров, акций, мероприятий.
Длительность услуги: от 8 рабочих дней.

Весной 2020 года мы запустили несколько новых услуг: SMM и Исследование рынка. Под анонсом услуги SMM в Facebook кто-то написал, что у нас теперь так много направлений и вариантов развития бизнеса в интернете, что не хватает только разработки сайта, чтобы мы могли создавать «бизнес под ключ».

лендинг от netpeak

Совпадение или нет, но теперь вы можете обратиться к нам и за разработкой посадочной страницы на Тильде для решения любых бизнес-задач.

Расскажу подробнее, из чего состоит услуга и какие форматы мы предлагаем на старте.

Почему Тильда?

Потому что это просто, быстро и эффективно.

Tilda — конструктор сайтов, с помощью которого можно запускать качественные интернет-проекты без верстки и программирования, что значительно экономит время и деньги. Тильда – это дизайн, верстка и программирование в одной платформе.

В конструкторе можно выбрать не только шаблонные блоки для создания сайта. В случаях, когда нужно сделать что-то сложное, можно использовать инструмент «zero block». Это своего рода браузерная версия графического редактора, разница лишь в том, что дизайн сразу же можно опубликовать на сайте и он будет работать.

На Тильде можно создать практически любой сайт: одностраничник, сайт-визитку корпоративные сайты, страницу для мероприятия, контентные проекты (блог) и даже небольшие интернет-магазины. И представьте, что все это можно делать без сложной коммуникации с программистом и миллионных правок верстальщику.

Мы сами уже много лет используем готовые решения Тильды для создания лендингов под свои проекты и мероприятия. Например, сайт мероприятия MailMeConf, проекта Netpeak Cluster, конференции ДиВи Конф — мы сделали их на Тильде.

Поэтому сейчас мы готовы помочь вашему бизнесу решить сложные бизнес-задачи с помощью простого решения — создать посадочную страницу на Тильде.

Для решения каких задач подойдет лендинг на Тильде?

При разработке услуги мы остановились на том типе сайтов, которые у нас получаются лучше всего, их можно сделать быстро и это будет понятно для бизнеса — одностраничная посадочная страница или лендинг.

Опираясь на опыт агентства Netpeak, мы выделили несколько основных бизнес-задач, которые удобно решить с помощью лендинга:

  • продвижение акций и спецпредложений — подойдет для крупного и среднего бизнеса, ритейл и e-commerce проектов;
  • продвижение отдельных категорий товаров — поможет решить задачи крупного e-commerce и ритейла;
  • продвижение продукта или услуги — сможем создать лендинг как основной сайт для малого бизнеса;
  • промо-страница мероприятия — для организаторов мероприятий или крупного и среднего бизнеса, кто планирует протестировать ещё один канал лидогенерации или проведения PR-кампании;
  • создание MVP при запуске продукта — для стартап-проектов;
  • страница-визитка или портфолио — подойдет для малого бизнеса и даже физических лиц.

Какие есть форматы работы по услуге?

Мы предлагаем на выбор такие форматы по созданию лендинга:

«Start» — одностраничный сайт с использованием готовых решений Тильды

Вы получите посадочную страницу с дизайном, сделанную только на шаблонных блоках конструктора Тильда. К лендингу будет подвязан домен (который выбираете вы), настроен https, установлена система аналитики и настроены цели, а также подключена форма передачи данных с кнопок.

«Growth» — одностраничный сайт с использованием Zero-блоков для создания уникального дизайна

Для этого формата предусмотрено использование Zero-блоков, с помощью которых можно создать уникальный дизайн вашей страницы. Использование готовых решений Тильды также применимо, например, для простых контентных блоков типа «Контакты», «Цены», «Галерея фото» и так далее.


Помимо всего, что включено в первый формат, в «Growth» входит:

  • лендинг на двух языках;
  • подключение CRM;
  • подключение платежных систем для оплаты онлайн;
  • подключение email-сервисов;
  • настройка кастомных переменных в Google Tag Manager;
  • разработка технического задания для передачи событий через Measurement Protocol.

Также для этого формата мы собрали несколько спецпредложений по улучшению сайта от партнеров.

Что входит в состав услуги?

  1. Помощь в заполнении брифа.
    Если вам нужна консультация нашего менеджера по поводу технической наполненности будущего лендинга, он поможет в заполнении брифа. Это не значит, что мы заполним его за вас. Со своей стороны мы проконсультируем и подскажем, какую из опций лучше выбрать, чтобы решить вашу задачу.

  2. Разработка и согласование макета лендинга.
    Изучив предоставленную информацию в брифе, анализируем конкурентов, прорабатываем структуру будущего лендинга, подбираем варианты контентных блоков из множества шаблонов, делаем макет лендинга и отдаем его на согласование.

  3. Разработка дизайна и наполнение лендинга контентом.
    После согласования макета лендинга, заполняем контентные блоки текстами и визуальными материалами из брифа (фото, видео, отзывы, кейсы, анимации, графики и другое).

  4. Настройка форм и кнопок для передачи данных.
    Настраиваем основные кнопки на сайте и подключаем к ним форму сбора данных. В них можно включить любую необходимую информацию о посетителях вашего лендинга: ФИО, email, номер телефона, компания, должность и так далее.

  5. Использование стандартных или кастомных шрифтов.
    Для заполнения текстовых блоков используем шрифты из библиотеки Tilda, например, Futura, Formular, Geometria, Circe, Kazimir и многие другие. А также по запросу можем загружать другие кастомные шрифты с внешних ресурсов.

  6. Адаптация под десктоп, мобильные и планшеты.
    При создании лендинга сразу адаптируем его для разных представлений: на iPhone, iPad, устройствах с системой Android и Windows Phone. Вам не нужно будет специально адаптировать посадочную страницу или создавать мобильную версию.

  7. Подключение домена к сайту.
    После верстки сайта подключаем домен, который купил и предоставил клиент.

  8. Настройка https.
    Устанавливаем SSL-сертификат и настраиваем https-протокол для лендинга, чтобы подключение было защищено.

  9. Установка системы аналитики и настройка целей (Google Analytics или Яндекс.Метрика).
    Подключаем на выбор одну или две системы аналитики, настраиваем цели в Google Analytics, импортируем цели из Google Analytics в Google AdWords (если есть) и проверяем их корректность работы.

  10. Передаем готовый лендинг клиенту.

И в завершение, сектор-приз: помимо основных задач по созданию посадочной страницы, мы подготовили спецпредложение от Netpeak и наших партнеров:

  • cпецпредложение по настройке контекстной рекламы от Netpeak — снижение агентской комиссии на 5% (для формата Start) и 10% (для формата Growth) на первые три месяца сотрудничества;
  • * предложение по настройке сервисов для вашего лендинга от Ringostat — бонус 50% на первую оплату при покупку любого из решений;
  • * специальные условия на пользование любым из сервисов EnvyBox: при регистрации вы получаете сначала бесплатную тестовую неделю выбранного инструмента, а после — скидку 2000 руб на его использование;
  • * промокод на скидку 50% на покупку любого тарифа Yagla.

*спецпредложения действуют только для формата Growth.

Вместо вывода: с помощью лендинга на Тильде вы сможете запускать акции, презентовать новые продукты, тестировать гипотезы или новые направления бизнеса, а самое важное — без привлечения дизайнера и программиста. Быстро, просто и эффективно.

Будем рады помочь вашему бизнесу всегда быть и расти онлайн.

Хочу лендинг
от Netpeak

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раскрутка сайтов лендинг-стратегии продукты Netpeak
Анна Знамеровская

Развиваю внешние коммуникации в Netpeak с 2017 года. За все время работы организовала более 150 выступлений наших ребят на внешних мероприятиях, около 30 собственных мероприятий агентства, опубликовала в СМИ более 50 экспертных статей наших специалистов и всякое такое. Люблю маркетинг и не люблю голосовые сообщения.

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