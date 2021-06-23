Топ-25 телеграм-каналов о веб-дизайне, на которые стоит подписаться

Как отслеживать последние тренды в веб-дизайне? Где найти информативный паблик на узкопрофессиональную тему? Мы составили рейтинг полезных телеграм-каналов, чатов и дизайн-ботов с кратким описаниями и ссылками на них. Возможно, здесь вы найдете то, что так давно искали.

Secret design — телеграм-блог по теме дизайна и мобильных продуктов. Now How Channel — канал с кейсами удачного дизайна сайтов. Также публикуют приглашения на курсы, проводят розыгрыши билетов, делают анонсы тусовок и мероприятий. Языки канала: русский и английский. ParaGraph — информационно-новостной канал из сферы брендинга, рекламы и графического дизайна. Работы агентств и фрилансеров со всего мира, результаты дизайн-конкурсов и фестивалей. UI/UX Designer — канал с говорящим названием, созданный для общения специалистов, публикаций профильных вакансий и учебных курсов. Intelligent Design — типографика, графический дизайн и UI/UX.

Web Design — ежедневные публикации по темам фронтенд/веб дизайн. В наличии чат для общения. Пиши, соблазняй — телеграм-канал Максима Ильяхова. В нем гуру копирайтинга рассматривает текст не в смысловом, а визуальном диапазоне восприятия. Designgest — канал о дизайне, системности, методологиях, принципах и новых ресурсах. Ne_znal_ai — практические советы по работе в Adobe Illustrator, InDesign и Photoshop. Projector — украинская онлайн-школа. Занимается развитием системных и точечных навыков специалиста в дизайне интерфейсов, графическом дизайне, разработке, менеджменте, анимации и смежных сферах. Язык канала — украинский.

UI фэйл — канал с кейсами по исправлению и улучшению провальных веб-интерфейсов. Readymag — интерактивные дизайнерские проекты в вебе. Сей-Хай — канал о моушн-графике, диджитал-технологиях и фрилансе. 0101 Motion Tips — канал с примерами работ 3D-Motion. Девиз канала — Peace, Love, CG and Having Кайф!

uxchat.live — сообщество дизайнеров интерфейсов в Telegram.

Заповедь №1 для современного веб-дизайнера или продакт-менеджера — отслеживать тренды своей индустрии. С нашим топом это будет немного проще.

Также рекомендуем нашу подборку «30+ мясных Telegram-каналов по digital-маркетингу: что читать новичку и опытному бизнесмену». Здесь вы найдёте каналы с мыслями, идеями, инсайтами, тестами, инфографикой и интересными статьями. Интернет-маркетинг, SMM, SEO, PPC, аналитика — выбирайте свои темы и подписывайтесь на каналы опытных практиков.

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