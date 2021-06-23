Топ-25 телеграм-каналов о веб-дизайне, на которые стоит подписаться

Как отслеживать последние тренды в веб-дизайне? Где найти информативный паблик на узкопрофессиональную тему? Мы составили рейтинг полезных телеграм-каналов, чатов и дизайн-ботов с кратким описаниями и ссылками на них. Возможно, здесь вы найдете то, что так давно искали.
- ФотоГуру | Фотошоп и Дизайн — канал с уроками Photoshop, акциями и новостями для молодых специалистов. Есть чат для общения.
- Божественный фотошоп Дизайн-треш — еще один канал о фотошопе с претензией на оригинальность.
- Designdealer — канал, публикующий материалы по сервисам, приложениям, концептам и иллюстрациям. У него также есть бот.
- Ищу_дизайнера – дизайнерские вакансии и фриланс.
- Posterino | искусство плаката — плакаты, постеры и афиши. В наличии также чат для общения.
- Graphic Designer — англоязычный канал для спецов UI/UX и motion graphics.
- AWDEE/Оди — журнал о дизайне для дизайнеров. Вдохновение, обучение, инструменты.
- Design Hunters — отборные вакансии для веб-дизайнеров.
- Сult of details — канал, посвященный теме веб-интерфейсов.
- Bang Bang Education — онлайн-школа дизайна и иллюстрации.
- Secret design — телеграм-блог по теме дизайна и мобильных продуктов.
- Now How Channel — канал с кейсами удачного дизайна сайтов. Также публикуют приглашения на курсы, проводят розыгрыши билетов, делают анонсы тусовок и мероприятий. Языки канала: русский и английский.
- ParaGraph — информационно-новостной канал из сферы брендинга, рекламы и графического дизайна. Работы агентств и фрилансеров со всего мира, результаты дизайн-конкурсов и фестивалей.
- UI/UX Designer — канал с говорящим названием, созданный для общения специалистов, публикаций профильных вакансий и учебных курсов.
- Intelligent Design — типографика, графический дизайн и UI/UX.
- Web Design — ежедневные публикации по темам фронтенд/веб дизайн. В наличии чат для общения.
- Пиши, соблазняй — телеграм-канал Максима Ильяхова. В нем гуру копирайтинга рассматривает текст не в смысловом, а визуальном диапазоне восприятия.
- Designgest — канал о дизайне, системности, методологиях, принципах и новых ресурсах.
- Ne_znal_ai — практические советы по работе в Adobe Illustrator, InDesign и Photoshop.
- Projector — украинская онлайн-школа. Занимается развитием системных и точечных навыков специалиста в дизайне интерфейсов, графическом дизайне, разработке, менеджменте, анимации и смежных сферах. Язык канала — украинский.
- UI фэйл — канал с кейсами по исправлению и улучшению провальных веб-интерфейсов.
- Readymag — интерактивные дизайнерские проекты в вебе.
- Сей-Хай — канал о моушн-графике, диджитал-технологиях и фрилансе.
- 0101 Motion Tips — канал с примерами работ 3D-Motion. Девиз канала — Peace, Love, CG and Having Кайф!
- uxchat.live — сообщество дизайнеров интерфейсов в Telegram.
Заповедь №1 для современного веб-дизайнера или продакт-менеджера — отслеживать тренды своей индустрии. С нашим топом это будет немного проще.
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