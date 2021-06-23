Маркетинг

Топ-25 телеграм-каналов о веб-дизайне, на которые стоит подписаться
Егор Самусенко
138 22 0
1624453203
7

Как отслеживать последние тренды в веб-дизайне? Где найти информативный паблик на узкопрофессиональную тему? Мы составили рейтинг полезных телеграм-каналов, чатов и дизайн-ботов с кратким описаниями и ссылками на них. Возможно, здесь вы найдете то, что так давно искали.

  1. ФотоГуру | Фотошоп и Дизайн — канал с уроками Photoshop, акциями и новостями для молодых специалистов. Есть чат для общения.
  2. Божественный фотошоп Дизайн-треш — еще один канал о фотошопе с претензией на оригинальность.
  3. Designdealer — канал, публикующий материалы по сервисам, приложениям, концептам и иллюстрациям. У него также есть бот.
  4. Ищу_дизайнера  – дизайнерские вакансии и фриланс.
  5. Posterino | искусство плаката — плакаты, постеры и афиши. В наличии также чат для общения.

постерино

  1. Graphic Designer  — англоязычный канал для спецов UI/UX и motion graphics.
  2. AWDEE/Оди  — журнал о дизайне для дизайнеров. Вдохновение, обучение, инструменты.
  3. Design Hunters  — отборные вакансии для веб-дизайнеров.
  4. Сult of details  — канал, посвященный теме веб-интерфейсов.
  5. Bang Bang Education — онлайн-школа дизайна и иллюстрации.

бэнг образование

  1. Secret design — телеграм-блог по теме дизайна и мобильных продуктов.
  2. Now How Channel — канал с кейсами удачного дизайна сайтов. Также публикуют приглашения на курсы, проводят розыгрыши билетов, делают анонсы тусовок и мероприятий. Языки канала: русский и английский.
  3. ParaGraph — информационно-новостной канал из сферы брендинга, рекламы и графического дизайна. Работы агентств и фрилансеров со всего мира, результаты дизайн-конкурсов и фестивалей.
  4. UI/UX Designer  — канал с говорящим названием, созданный для общения специалистов, публикаций профильных вакансий и учебных курсов.
  5. Intelligent Design — типографика, графический дизайн и UI/UX.

интеллигент дизайн

  1. Web Design  — ежедневные публикации по темам фронтенд/веб дизайн. В наличии чат для общения.
  2. Пиши, соблазняй — телеграм-канал Максима Ильяхова. В нем гуру копирайтинга рассматривает текст не в смысловом, а визуальном диапазоне восприятия.
  3. Designgest — канал о дизайне, системности, методологиях, принципах и новых ресурсах.
  4. Ne_znal_ai — практические советы по работе в Adobe Illustrator, InDesign и Photoshop.
  5. Projector  — украинская онлайн-школа. Занимается развитием системных и точечных навыков специалиста в дизайне интерфейсов, графическом дизайне, разработке, менеджменте, анимации и смежных сферах. Язык канала — украинский.

проектор

  1. UI фэйл — канал с кейсами по исправлению и улучшению провальных веб-интерфейсов.
  2. Readymag — интерактивные дизайнерские проекты в вебе.
  3. Сей-Хай  — канал о моушн-графике, диджитал-технологиях и фрилансе.
  4. 0101 Motion Tips — канал с примерами работ 3D-Motion. Девиз канала — Peace, Love, CG and Having Кайф!

0101 советы

  1. uxchat.live — сообщество дизайнеров интерфейсов в Telegram.

Заповедь №1 для современного веб-дизайнера или продакт-менеджера — отслеживать тренды своей индустрии. С нашим топом это будет немного проще.

Также рекомендуем нашу подборку «30+ мясных Telegram-каналов по digital-маркетингу: что читать новичку и опытному бизнесмену». Здесь вы найдёте каналы с мыслями, идеями, инсайтами, тестами, инфографикой и интересными статьями. Интернет-маркетинг, SMM, SEO, PPC, аналитика — выбирайте свои темы и подписывайтесь на каналы опытных практиков.

Другие подборки:

  1. 50+ Telegram-каналов, чатов и ботов для PR-специалистов
  2. В поисках работы. 25+ Telegram-каналов, которые помогут
  3. 18 Telegram-каналов от Netpeak — бизнес, обучение, редактура, маркетинг, несмешные шутки, SEO, путешествия

Знаете крутые каналы и чаты? Поделитесь ими в Чате любителей контента — в будущем составим новую подборку.

22
2
8
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
социальные сети
Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok