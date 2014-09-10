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SEO

Трудности перевода: как найти общий язык с зарубежными SEO-специалистами
Георгий Рябой
20076 25 16
Сложность: норм норм
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Профессиональная лексика SEO-специалистов в буржунете и в рунете формируется в одном поле: Google-то общий. Но когда специалисты Востока и Запада встречаются, им сложно понять друг друга. Это неудивительно, так как язык отражает само восприятие SEO. А подходы к этому ремеслу очень разнятся.

Работа с зарубежным направлением — одно из приоритетных в Netpeak. За последние несколько месяцев агентство вышло на первую страницу Bing по количеству сертифицированных специалистов, были открыты 4 англоязычных зеркала сайта с доменами США, Канады, Великобритании и Турции. Мы перевели для западной аудитории презентацию SEO 2.0, развиваем наш английский блог. В 2014-м году руководитель отдела контент-маркетинга и линкбилдинга Netpeak Дмитрий Пелымский собрал список из 200 популярных понятий в англоязычном SEO. Для 10 из них (5% на секундочку) мы не нашли адекватного перевода.

Как минимум — это повод задуматься о том, чтобы привести английскую и русскую SEO-терминологию к общему знаменателю и преодолеть заблуждение, что крутому SEO-специалисту достаточно знать английский на уровне «скопирую-вставлю в Google Translate».

Да, уровень ведущих SEO-экспертов Украины и России действительно позволяет им смотреть несколько свысока на опыт западных коллег. Но даже им при работе с зарубежными клиентами или коллегами порой приходится или выдумывать свои обозначения, или использовать скриншоты, или все-таки изучать английские термины.

Это не то, о чем вы подумали

Когда английский заказчик хочет продвинуть сайт, он, чаще всего, скажет: «I want to make a campaign». Причем, если объяснить, что у вас 10 различных услуг по продвижению (весь набор SEO и PPC, консалтинг, digital) и переспросить: «Какую, собственно, campaign вы хотите, сэр?», — в ответ есть риск услышать то же: «A Campaign!». Обычно это значит, что клиент хочет продвижения по позициям любыми способами. Кстати, в интервью блогу Netpeak Рэнд Фишкин отметил, что многие клиенты в США до сих пор полагаются на позиции в качестве весомого показателя.

В ступор наших SEO-профи могут ввести вопросы зарубежных специалистов относительно Improving social factor, scumware (софт с накипью?), sock puppet или Video SEO (видео SEO? Я что-то пропустил?). Русскозычные эксперты знают их, как трафик из соцсетей, вредоносное ПО, боты в соцсетях, видеомаркетинг. Английский предельно прост и лаконичен.

Вопрос: «What’s about off-page and on-page?», — подразумевает, что клиент хочет знать о линкбилдинге и других внешних работах, а также о работах по технической составляющей сайта и контент-стратегии. Как тут не вспомнить известный анекдот о влиянии длины приказов в разных языках на исход сражений! Разные подходы к SEO способствуют формированию двойной терминологии.

Ты понимаешь, о чем я

Я подумал, что сайт в песке, заглянул в серп: морда без сопель! Открыл внутряки: а там ничего, кроме сквозняков.

I have given up spinning, I have given up keyword stuffing, I have hung up my black hat and donned a white hat.

SEO-лексика формируется на форумах, обогащается во время бесконечных обсуждений и сражений троллей. Тем интереснее этимология этих слов. Например, адурилка (форма регистрации сайта в поисковой системе) произошла от английского addurl, а это слово, в свою очередь, от «add url» — добавить ссылку.

Серп — от английского SERP — Search Engine Results Page (результаты выдачи).

Сопли — от supplemental index или supplemental results («дополнительные результаты» поиска). Известное многим специалистам понятие black hat придумал Ричард Сталлмэн, чтобы разграничить хакеров-злоумышленников и любителей кода, проверяющих сайты на предмет ошибок («white hat»). Затем оно распространилось и на SEO. Конечно, история термина восходит к ковбоям: Клин Иствуд, Дикий Запад, неуловимый Джо и всё такое прочее. Погружение в этимологию английской SEO-лексики — отдельная большая тема.

В этом посте мы расскажем только о переводе нескольких популярных терминов, для которых в русском «место есть, а слова нет».

  • Bait and switch — изменение контент-стратегии сайта после достижения нужных позиций в выдаче.
  • Google bomb — действия групп вебмастеров, направленные на выведение в топ определенного результата, как правило, с целью создания юмористического эффекта.
  • Google dance — изменение результатов выдачи, вызванное обновлениями алгоритма Google.
  • Link baiting — получение натуральных ссылок путем создания контента, на который люди ссылаются.
  • Link popularity — количество ссылок, указывающих на сайт.
  • Linking strategy — схема наращивания внешней ссылочной массы.
  • Page Rank Export — обновление PR на тулбарах для соответствия действительности.
  • Slashdot effect — резкий рост посещаемости сайта.
  • Siphoning — технология для воровства трафика у другого сайта.
  • Spinning — процесс автоматической генерации уникальных статей по статье-формуле с использованием шаблонов размножения.
  • Splash page — страница с минимумом юзабилити и контента.
  • Walled garden — группа страниц, соединенных ссылками друг с другом, но не ссылающихся ни на какие другие страницы. Такие группы страниц индексируются, но они никогда не попадают в топ выдачи.

Впрочем, настоящая беда для понимания — любовь англоговорящих специалистов к буквенным сокращениям.

WTF? Welcome To Facebook!

  • GYM — Google—Yahoo—Microsoft.
  • EMD (Exact Match Domain) — точное вхождение в домен.
  • MFA (Made For Advertising) crapsite — сайт для заработка на контексте и статьях.
  • RLT (Regional Long Tail) — ключевые слова, содержащие название местности или города. Чаще всего используются в сфере услуг.
  • RSS (Really Simple Syndication) — очень простой способ предоставления открытой сводной информации.
  • SMP (Social Media Poisoning) — термин Рэнда Фишкина. Любые технологии черного SEO, направленные на то, чтобы представить конкурента в качестве спамера.
  • XML (eXtensible Markup Language) — текстовый, понятный формат, предназначенный для хранения структурированных данных.
  • XSS (Сross Site Sсriрting) — межсайтовый скриптинг.

Правда, и в русскоязычном SEO есть повод для гордости — сокращение, у которого мы насчитали пять разных популярных трактовок в английском: ЧПУ (человеко-понятный URL). Считайте: friendly URL, human-readable URL, pretty URL, Search Engines Frendly (SEF) URL, user-friendly URL. Сравнить с этим можно только «склейку для накрутки PR». Встречаются четыре равносильных перевода термина: forged PR, fake PR, false PR, spoofed PR.

Делитесь в комментариях своими наблюдениями о странностях и трудностях SEO-переводов. Авторы самых интересных комментариев попадут в список составителей первого толкового SEO-словаря, работа над которым сейчас в самом разгаре.

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SEO-копирайтинг работа с клиентами ключевые слова трудности перевода SEO-терминология работа с зарубежными партнерами SEO-словарь
Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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