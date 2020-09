Трудности перевода: как найти общий язык с зарубежными SEO-специалистами

Профессиональная лексика SEO-специалистов в буржунете и в рунете формируется в одном поле: Google-то общий. Но когда специалисты Востока и Запада встречаются, им сложно понять друг друга. Это неудивительно, так как язык отражает само восприятие SEO. А подходы к этому ремеслу очень разнятся.

Работа с зарубежным направлением — одно из приоритетных в Netpeak. За последние несколько месяцев агентство вышло на первую страницу Bing по количеству сертифицированных специалистов, были открыты 4 англоязычных зеркала сайта с доменами США, Канады, Великобритании и Турции. Мы перевели для западной аудитории презентацию SEO 2.0, развиваем наш английский блог. В 2014-м году руководитель отдела контент-маркетинга и линкбилдинга Netpeak Дмитрий Пелымский собрал список из 200 популярных понятий в англоязычном SEO. Для 10 из них (5% на секундочку) мы не нашли адекватного перевода.

Как минимум — это повод задуматься о том, чтобы привести английскую и русскую SEO-терминологию к общему знаменателю и преодолеть заблуждение, что крутому SEO-специалисту достаточно знать английский на уровне «скопирую-вставлю в Google Translate».

Да, уровень ведущих SEO-экспертов Украины и России действительно позволяет им смотреть несколько свысока на опыт западных коллег. Но даже им при работе с зарубежными клиентами или коллегами порой приходится или выдумывать свои обозначения, или использовать скриншоты, или все-таки изучать английские термины.

Когда английский заказчик хочет продвинуть сайт, он, чаще всего, скажет: «I want to make a campaign». Причем, если объяснить, что у вас 10 различных услуг по продвижению (весь набор SEO и PPC, консалтинг, digital) и переспросить: «Какую, собственно, campaign вы хотите, сэр?», — в ответ есть риск услышать то же: «A Campaign!». Обычно это значит, что клиент хочет продвижения по позициям любыми способами. Кстати, в интервью блогу Netpeak Рэнд Фишкин отметил, что многие клиенты в США до сих пор полагаются на позиции в качестве весомого показателя.

В ступор наших SEO-профи могут ввести вопросы зарубежных специалистов относительно Improving social factor, scumware (софт с накипью?), sock puppet или Video SEO (видео SEO? Я что-то пропустил?). Русскозычные эксперты знают их, как трафик из соцсетей, вредоносное ПО, боты в соцсетях, видеомаркетинг. Английский предельно прост и лаконичен.

Вопрос: «What’s about off-page and on-page?», — подразумевает, что клиент хочет знать о линкбилдинге и других внешних работах, а также о работах по технической составляющей сайта и контент-стратегии. Как тут не вспомнить известный анекдот о влиянии длины приказов в разных языках на исход сражений!

Я подумал, что сайт в песке, заглянул в серп: морда без сопель! Открыл внутряки: а там ничего, кроме сквозняков.

I have given up spinning, I have given up keyword stuffing, I have hung up my black hat and donned a white hat.