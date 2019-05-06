Турбо-страницы — это технология Яндекса, которая позволяет создавать
Страницы с такой технологией помечаются специальным значком с ракетой и отображаются не только в результатах поиска, но и в других сервисах Яндекса.
Пример турбо страниц в выдаче Яндекса
Преимущества турбо-страниц
Турбо-страницы мгновенно загружаются и удобны пользователю, что снижает показатель отказов, но у них есть и другие преимущества:
- снижают нагрузку на ваш сервер;
- формируют ленту автоматических рекомендаций на основе контента вашего сайта;
- авторасстановка рекламы — это преимущество актуально для тех кто хочет добавить блоки Рекламной сети Яндекса или рекламу других систем с помощью ADFOX;
- Яндекс старается ранжировать выше самые полезные, быстрые и удобные сайты;
- Турбо-страницы — фактор формирования расширенного сниппета в поисковой выдаче, но их наличие не гарантирует появление расширенных сниппетов.
Недостатки турбо-страниц
По мнению некоторых SEO-специалистов, формат турбо-страниц от Яндекса не имеет никакого отношения к созданию быстрых страниц и создан только для конкуренции с форматом AMP от Google. То есть использование турбо-страниц сегодня оправдано только бонусами от Яндекса за их использование. Специалисты аргументируют это тем, что турбо-страницы, в отличие от AMP, напоминают RSS-ленту в минимальной разметке.
Виды турбо-страниц
В зависимости от типов сайтов, существуют товарные турбо-страницы для интернет-магазинов и турбо-страницы для сайтов статей. Далее рассмотрим, как их правильно настраивать.
Подключение турбо-страниц для интернет-магазинов
Товарные турбо-страницы формируются из YML-файла для отдельных товаров.
1. Настройка экспорта товаров в YML-файл.
Существует два варианта для выгрузки товаров в YML. Первый — воспользоваться плагином для CMS:
|
Система
|
Версия системы
|
Модуль / компонент системы
|
15.5 +
|
4.4.2 – 4.9.7
|
2.x
3.x
|
Яндекс.Маркет (для 2.x)
Яндекс.Маркет (для 3.x)
|
1.6.x–1.7.x
|
1.7.0.2 – 1.9.4.0
2.1.8 – 2.2.5
|
Модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет (для 1.7.0.2 – 1.9.4.0)
Модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет (для 2.1.8 – 2.2.5)
Если же в списке нет вашей CMS, тогда вам подойдет второй вариант. Для этого необходимо настроить YML-файл самостоятельно, выполняя требования Яндекса.
Далее сформированный YML-файл необходимо разместить на сервере. Он должен быть доступен роботу по прямой ссылке, например https://site.com/price. Также надо убедиться, что этот файл доступен для сканирования роботу Яндекса.
2. Добавление YML-файла в Яндекс.Вебмастер.
В Яндекс.Вебмастере на странице «Турбо-страницы» необходимо выбрать «Источники». В блоке «Ссылка на источник» установите переключатель в положение «YML», добавьте ссылку на файл и нажмите «Добавить».
Важно: В источники можно добавить до 10 YML‑файлов.
После того, как мы добавили файл он будет отображаться со статусом «Проверяется», обычно проверка и загрузка занимает несколько минут.
3. Настройка способов оформления заказа.
Далее в настройках турбо-страниц нам необходимо выбрать один из двух способов оформления, «Добавить в корзину» или «Купить в 1 клик».
«Добавить в корзину». Что произойдет если выбрать этот способ? Когда пользователь находится на турбо-странице и нажимает на кнопку «Добавить в корзину», перед ним открывается обычная или мобильная версия страницы вашего сайта с корзиной, в которой отображается добавленный товар.
«Купить в 1 клик» — когда пользователь нажимает эту кнопку, его не переправляет на обычную страницу (как в варианте с «Добавить в корзину»), поверх содержимого турбо-страницы открывается форма заказа с такими полями:
- имя;
- телефон или электронная почта;
- адрес доставки.
Заполненная форма придет на адрес, который вы укажите в настройках.
Важно: Необходимо указывать адрес, размещенный на вашем домене, а не на сторонних почтовых ресурсах. Если у вас нет такого адреса, тогда можно воспользоваться сервисами-посредниками.
4. Добавление дополнительной информации.
На товарных турбо-страницах можно также указать дополнительную информацию о сроках доставки, варианты оплаты, дополнительные характеристики или таблицу размеров. Для этого в меню «Турбо-страницы» переходите в «Настройки» и выбирайте «Информационные разделы». Здесь добавляйте необходимые значения. В моём примере уже добавлены разделы о доставке и оплате.
5. Запуск товарных турбо-страниц.
Для того чтобы включить наши турбо-страницы, необходимо перейти в «Источники» и напротив нужного источника поставить переключатель на «Вкл».
Подключение турбо-страниц для сайтов статей
Переходим к подключению турбо-страницы для статейников (новостных порталов, онлайн-СМИ, личные и корпоративные блоги). Здесь все почти как в товарных, только вместо YML-файла нужно создавать RSS-канал.
1. Создание RSS-ленты.
Чтобы ваши новости отображались в ленте Яндекс.Дзен или сюжетах Яндекс.Новостей, необходимо создать RSS-каналы. А для настройки RSS-канала необходимо установить плагин, который соответствует вашей CMS. Если же вашей CMS нет в списке или плагины вам не подходят, то можно его настроить самостоятельно.
|
Система
|
Модуль системы
|
Яндекс Турбо-страницы Pro для 1С Битрикс
Подготовка турбо-страниц Яндекса и выгрузка через API для сайтов под управлением 1С-Битрикс.
2. Добавление RSS-канала в Яндекс.Вебмастер.
RSS-канал необходимо загрузить на сервер и регулярно обновлять его (например, раз в час или по запросу к серверу).
В Яндекс.Вебмастере в пункте «Источники» необходимо указать ссылку на RSS.
Данный вид загрузки подходит для небольших сайтов и СМИ, таким образом можно передавать до 1000 страниц за раз. Если у вас большой сайт, необходимо воспользоваться загрузкой через API. С помощью API можно загрузить до 50 000 страниц в одном запросе, всего можно создать до 10 запросов одновременно и, соответственно, загрузить 500 000 страниц. При использовании этого способа страницы быстрее обрабатываются и обновляются.
3. Запуск и проверка статейных турбо-страниц.
В разделе «Источники» следует проверить правильность отображения контента по кнопке «Примеры Турбо-страниц в Поиске». Если все корректно отображается, переведите переключатель в положение «Вкл».
Настройка веб-аналитики для турбо-страниц
Чтобы узнать количество посетителей турбо-страниц и какие страницы наиболее популярны, настройте веб-аналитику в Яндекс.Вебмастере, «Турбо-страницы» — «Настройки» — «Веб-аналитика», выбираем тип счетчика, вводим его «ID» и нажимаем «Сохранить».
В Яндекс.Метрике есть специальный подробный отчет для турбо-страниц. В нем можно посмотреть трафик турбо-страниц, отказы, глубину просмотра и время на сайте.
Выводы
Как настроить турбо-страницы:
- Определяем, какие это будут страницы: товарные или контентные.
- Для товарных генерируем YML-файл, а для статей — RSS-канал.
- Добавляем их в вебмастерку, проверяем на наличие ошибок. Если все хорошо, в подразделе «Источники» ставим переключатель «Вкл» напротив нужного нам источника.
- Для отслеживания статистики по турбо-страницам достаточно всего лишь указать номер счетчика в настройках турбо-страниц в Яндекс.Вебмастере.
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