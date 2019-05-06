SEO

Турбо-страницы Яндекса — что это и как внедрить
Иван Яровой
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Турбо-страницы — это технология Яндекса, которая позволяет создавать легкие версии страниц для мобильных устройств. Эти страницы открываются быстро даже при медленном подключении к интернету. Такая скорость достигается благодаря оптимизированной верстке, хранению содержимого страниц на серверах Яндекса и использованию собственной сети доставки контента.

Страницы с такой технологией помечаются специальным значком с ракетой и отображаются не только в результатах поиска, но и в других сервисах Яндекса.

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Пример турбо страниц в выдаче Яндекса

Преимущества турбо-страниц

Турбо-страницы мгновенно загружаются и удобны пользователю, что снижает показатель отказов, но у них есть и другие преимущества:

  • снижают нагрузку на ваш сервер;
  • формируют ленту автоматических рекомендаций на основе контента вашего сайта;
  • авторасстановка рекламы — это преимущество актуально для тех кто хочет добавить блоки Рекламной сети Яндекса или рекламу других систем с помощью ADFOX;
  • Яндекс старается ранжировать выше самые полезные, быстрые и удобные сайты;
  • Турбо-страницы — фактор формирования расширенного сниппета в поисковой выдаче, но их наличие не гарантирует появление расширенных сниппетов.

Недостатки турбо-страниц

По мнению некоторых SEO-специалистов, формат турбо-страниц от Яндекса не имеет никакого отношения к созданию быстрых страниц и создан только для конкуренции с форматом AMP от Google. То есть использование турбо-страниц сегодня оправдано только бонусами от Яндекса за их использование. Специалисты аргументируют это тем, что турбо-страницы, в отличие от AMP, напоминают RSS-ленту в минимальной разметке.

Виды турбо-страниц

В зависимости от типов сайтов, существуют товарные турбо-страницы для интернет-магазинов и турбо-страницы для сайтов статей. Далее рассмотрим, как их правильно настраивать.

Подключение турбо-страниц для интернет-магазинов

Товарные турбо-страницы формируются из YML-файла для отдельных товаров.

1. Настройка экспорта товаров в YML-файл.

Существует два варианта для выгрузки товаров в YML. Первый — воспользоваться плагином для CMS:

Система

Версия системы

Модуль / компонент системы
битрикс

15.5 +

Подготовка прайс-листа для Маркета
wordpress turbo

4.4.2 – 4.9.7

Экспорт YML
opencart turbo

2.x

3.x

Яндекс.Маркет (для 2.x)

Яндекс.Маркет (для 3.x)
Prestashop turbo

1.6.x–1.7.x

Яндекс.Маркет
magento turbo

1.7.0.2 – 1.9.4.0

2.1.8 – 2.2.5

Модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет (для 1.7.0.2 – 1.9.4.0)

Модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет (для 2.1.8 – 2.2.5)

Если же в списке нет вашей CMS, тогда вам подойдет второй вариант. Для этого необходимо настроить YML-файл самостоятельно, выполняя требования Яндекса.

Далее сформированный YML-файл необходимо разместить на сервере. Он должен быть доступен роботу по прямой ссылке, например https://site.com/price. Также надо убедиться, что этот файл доступен для сканирования роботу Яндекса.

2. Добавление YML-файла в Яндекс.Вебмастер.

В Яндекс.Вебмастере на странице «Турбо-страницы» необходимо выбрать «Источники». В блоке «Ссылка на источник» установите переключатель в положение «YML», добавьте ссылку на файл и нажмите «Добавить».

Добавление YML-файла в Яндекс.Вебмастер

Важно: В источники можно добавить до 10 YML‑файлов.

После того, как мы добавили файл он будет отображаться со статусом «Проверяется», обычно проверка и загрузка занимает несколько минут.

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3. Настройка способов оформления заказа.

Далее в настройках турбо-страниц нам необходимо выбрать один из двух способов оформления, «Добавить в корзину» или «Купить в 1 клик».

«Добавить в корзину». Что произойдет если выбрать этот способ? Когда пользователь находится на турбо-странице и нажимает на кнопку «Добавить в корзину», перед ним открывается обычная или мобильная версия страницы вашего сайта с корзиной, в которой отображается добавленный товар.

«Купить в 1 клик» — когда пользователь нажимает эту кнопку, его не переправляет на обычную страницу (как в варианте с «Добавить в корзину»), поверх содержимого турбо-страницы открывается форма заказа с такими полями:

  • имя;
  • телефон или электронная почта;
  • адрес доставки.

Заполненная форма придет на адрес, который вы укажите в настройках.

Важно: Необходимо указывать адрес, размещенный на вашем домене, а не на сторонних почтовых ресурсах. Если у вас нет такого адреса, тогда можно воспользоваться сервисами-посредниками.


Как настроить способы оформления заказа

4. Добавление дополнительной информации.

На товарных турбо-страницах можно также указать дополнительную информацию о сроках доставки, варианты оплаты, дополнительные характеристики или таблицу размеров. Для этого в меню «Турбо-страницы» переходите в «Настройки» и выбирайте «Информационные разделы». Здесь добавляйте необходимые значения. В моём примере уже добавлены разделы о доставке и оплате.

Добавление дополнительной информации

5. Запуск товарных турбо-страниц.

Для того чтобы включить наши турбо-страницы, необходимо перейти в «Источники» и напротив нужного источника поставить переключатель на «Вкл».

Запуск товарных турбо-страниц

Подключение турбо-страниц для сайтов статей

Переходим к подключению турбо-страницы для статейников (новостных порталов, онлайн-СМИ, личные и корпоративные блоги). Здесь все почти как в товарных, только вместо YML-файла нужно создавать RSS-канал.

1. Создание RSS-ленты.

Чтобы ваши новости отображались в ленте Яндекс.Дзен или сюжетах Яндекс.Новостей, необходимо создать RSS-каналы. А для настройки RSS-канала необходимо установить плагин, который соответствует вашей CMS. Если же вашей CMS нет в списке или плагины вам не подходят, то можно его настроить самостоятельно.

Система

Модуль системы
битрикс

Яндекс Турбо-страницы

Яндекс Турбо-страницы Pro для 1С Битрикс

Подготовка турбо-страниц Яндекса и выгрузка через API для сайтов под управлением 1С-Битрикс.
wordpress turbo

2.0 Яндекс Турбо-страницы
Drupal for Turbo

Yandex.Turbo
Дзен

Расширение для Турбо-страниц и Яндекс Дзен

2. Добавление RSS-канала в Яндекс.Вебмастер.

RSS-канал необходимо загрузить на сервер и регулярно обновлять его (например, раз в час или по запросу к серверу).

В Яндекс.Вебмастере в пункте «Источники» необходимо указать ссылку на RSS.


Добавление RSS-канала в Яндекс.Вебмастер

Данный вид загрузки подходит для небольших сайтов и СМИ, таким образом можно передавать до 1000 страниц за раз. Если у вас большой сайт, необходимо воспользоваться загрузкой через API. С помощью API можно загрузить до 50 000 страниц в одном запросе, всего можно создать до 10 запросов одновременно и, соответственно, загрузить 500 000 страниц. При использовании этого способа страницы быстрее обрабатываются и обновляются.

3. Запуск и проверка статейных турбо-страниц.

В разделе «Источники» следует проверить правильность отображения контента по кнопке «Примеры Турбо-страниц в Поиске». Если все корректно отображается, переведите переключатель в положение «Вкл».

Запуск и проверка статейных турбо-страниц

Настройка веб-аналитики для турбо-страниц

Чтобы узнать количество посетителей турбо-страниц и какие страницы наиболее популярны, настройте веб-аналитику в Яндекс.Вебмастере, «Турбо-страницы» — «Настройки» — «Веб-аналитика», выбираем тип счетчика, вводим его «ID» и нажимаем «Сохранить».

Настройка веб-аналитики для турбо-страниц

В Яндекс.Метрике есть специальный подробный отчет для турбо-страниц. В нем можно посмотреть трафик турбо-страниц, отказы, глубину просмотра и время на сайте.

В Яндекс.Метрике есть специальный подробный отчет для Турбо-страниц

Выводы

Как настроить турбо-страницы:

  1. Определяем, какие это будут страницы: товарные или контентные.
  2. Для товарных генерируем YML-файл, а для статей — RSS-канал.
  3. Добавляем их в вебмастерку, проверяем на наличие ошибок. Если все хорошо, в подразделе «Источники» ставим переключатель «Вкл» напротив нужного нам источника.
  4. Для отслеживания статистики по турбо-страницам достаточно всего лишь указать номер счетчика в настройках турбо-страниц в Яндекс.Вебмастере.
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Яндекс.Вебмастер веб-аналитика выдача Яндекс YML-файл
Иван Яровой

Middle SEO Specialist of Enterprise Department. В Netpeak c 2017 года.

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