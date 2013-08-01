Важное обновление Netpeak Checker

Обычно мы не пишем о каких-либо изменениях или доработках в наших программах и сервисах. Но в связи с тем, что популярность их растет (к примеру, количество запусков Netpeak Checker в период с 01.01.2013 по 01.07.2013 составило 16000 раз), мы будем стараться сообщать о важных доработках.

Сегодняшняя новость касается того, что в Netpeak Checker добавлен пользовательский рейтинг сайтов. Это значит, что пользователи программы могут задать какие-то свои значения для каждого параметра, а также задать формулу, по которой и будет вычисляться рейтинг каждого анализируемого сайта.

Открыв настройки, мы увидим вкладку рейтинга, на которой есть возможность задать формулу для расчета рейтинга для каждого параметра (а результирующий рейтинг в таблице результатов, это сумма полученных в результате подсчета значений параметров в данной формуле).

К примеру, можно задать значение параметра PR страницы так, чтобы при попадании в диапазон от 0 до 6, оно равнялось PR*3 и в таком значении подставлялось в нашу формулу: Настройки рейтинга для параметра PR:

Диапазонов можно добавить много и для каждого диапазона можно определить формирование значения параметра. Также есть возможность задать формулу для значений не вошедших ни в один диапазон

Что можно использовать в формуле? 1. Арифметические операторы () — скобки; + — плюс (a + b); - — минус (a - b); * — умножение (a * b); / — деление (a / b); ^ — возведение в степень (a ^ b); √(), sqrt() — квадратный корень ( √(a) ). 2. Функции 2.1 Тригонометрические функции: sin(x); cos(x); tg(x); //tan(x) ctg(x). //cotan(x) 2.2 Гиперболические функции: sh(x); ch(x); th(x). 2.3 Некоторые другие функции: exp(x) or e^x — экспоненту; ln(x), (a)log(b) — (натуральный) логарифм; abs(x) — модуль числа. 3. Константы pi — 3.14159265...; e — 2.71828183.... Т. е. это такая доработка, которая позволит вам составить настроенный лично под вас рейтинг оценки сайтов.