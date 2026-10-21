SEO
21 октября 2026
UK

Видят ли ваш бренд ChatGPT и Google AIO? 4 инструмента для аудита результатов ИИ
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Алёна Власенко Алёна Власенко

Раньше, чтобы найти компанию или продукт, пользователи открывали Google и переходили на сайты. Сегодня же они все чаще обращаются за советами напрямую к ChatGPT, Gemini или получают ответы в блоках AI Overview. 

Если вашего бренда нет в этих ответах, вы ежедневно теряете потенциальных клиентов. Бизнесу уже недостаточно быть видимым только в классическом поиске. Важно знать, как AI-системы видят и рекомендуют ваш продукт и какие факторы влияют на эту видимость. 

Мы в Netpeak уже интегрировали специализированные AI-инструменты в свои SEO-процессы, чтобы помогать клиентам адаптироваться к новым правилам поиска.

Я подготовила обзор четырех ключевых AI-инструментов, которые помогают детально проанализировать и улучшить AI-видимость бренда.

AI Brand Visibility Tool

AI Brand Visibility Tool — это специализированный инструмент аудита, который помогает понять, как алгоритмы и ИИ-модели воспринимают ваш бренд, где возникают несоответствия в позиционировании и почему нейросети могут предлагать клиентам ваших конкурентов, а не вас. 

Продукт разработан командой Netpeak и, прежде всего, пригодится SaaS-компаниям, монобрендовым e-commerce, продуктовым бизнесам и всем брендам, которые стремятся органично попадать в рекомендации AI-ассистентов. 

Как работает и что именно оценивается 

Инструмент проверяет, как бренд позиционирует себя на сайте и внешних площадках.

Анализ проводится через ChatGPT и Perplexity, без входа в систему и истории поиска.

Далее — подбирает типичные промпты и запросы, с помощью которых потенциальные клиенты ищут решения в вашей нише, и проверяет присутствие бренда в ответах ИИ. На основе этого сформируются четкие инсайты и пошаговый список действий: что именно следует изменить в контенте, чтобы повысить видимость. 

Пример рекомендаций

Самым большим открытием в ходе аудита станет то, что качественный контент, имеющийся на сайте, ИИ-боты могут просто «не видеть» из-за технических особенностей верстки. 

Кроме того, аудит часто выявляет:

  • нехватку материалов, оптимизированных под требования искусственного интеллекта;
  • отсутствие микроразметки Schema и блоков FAQ;
  • слабую ассоциацию между брендом и его контентом;
  • низкое соответствие факторам E-E-A-T (опыт, экспертность, авторитетность, доверие);
  • недостаточное PR-присутствие на внешних ресурсах. 

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

Получив отчет, компания видит конкретные шаги для развития. Чаще всего это запускает процессы базовой SEO-оптимизации, технических правок на сайте, расширения структуры и контента (что особенно важно для небольших сайтов, привыкших полагаться на платное продвижение или социальные сети) и активной работы с внешним PR. 

Уникальность и главная ценность 

Главное преимущество AI Brand Visibility Tool — в сочетании высокой скорости, глубины анализа и выдачи конкретных практических направлений для развития вместо абстрактных цифр. На данный момент прямых аналогов этому инструменту на рынке нет. 

Как попасть в рекомендации ChatGPT и освоить систему ранжирования в нем 

AI Content Audit Tool

AI Content Audit Tool — это специализированный инструмент от команды Netpeak для проверки текущего контента сайта на соответствие требованиям ИИ-платформ и потенциала для цитирования. Он помогает бизнесу понять, почему искусственный интеллект цитирует материалы конкурентов, а не ваши, и что именно нужно исправить на страницах, чтобы превратить сайт в авторитетный источник для AI-систем. 

Продукт ориентирован на B2B, SaaS, продуктовые и информационные ресурсы с большим объемом текстовых материалов, которые стремятся продвигаться в Large Language Models (LLM). Кроме того, инструмент полезен и для e-commerce — его можно использовать для анализа содержания карточек товаров.

Как работает и что именно оценивается

AI Content Audit Tool фокусируется исключительно на контенте сайта. 

В основу его работы заложены требования к контенту со стороны Google и LLM. Искусственный интеллект сканирует страницы сайта и выдает итоговую оценку контента по каждому пункту чек-листа. В расширенной версии для специалистов инструмент предоставляет точные практические рекомендации о том, что стоит добавить или изменить.

Пример рекоменаций

В ходе проверки инструмент выявляет:

  • низкое общее качество текстов;
  • отсутствие сигналов E-E-A-T — сигналов, которые очень важны для алгоритмов LLM;
  • технические ошибки, мешающие AI-ботам корректно считывать информацию.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

В результате вы получаете четкие рекомендации по доработке материалов, чтобы контент начал попадать в цитаты и ответы AI-ассистентов.

Уникальность и главная ценность

Четкая ориентация на специфические требования языковых моделей (LLM). 

С помощью AI Content Audit Tool провели анализ того, как ИИ воспринимает страницы украинских банков — Monobank и Ощадбанка. Аудит четко выявил разницу в подаче контента и его доступности для искусственного интеллекта, показав, кто из кандидатов теряет потенциальный ИИ-трафик из-за неоптимизированных текстовых блоков.

AI Overview Visibility

Инструмент от Netpeak, созданный для мониторинга присутствия сайта в блоках AI Overview (AIO) в выдаче Google.

Он помогает оценить, насколько часто отображаются блоки AI Overview в вашей нише и попадает ли в них ваш сайт и сайты конкурентов. 

Продукт наиболее актуален для компаний с уже сформированным семантическим ядром (целевыми запросами), которые продвигаются или планируют продвигаться в генеративных ответах Google.

В настоящее время инструмент существует в виде внутреннего прототипа, формирующего результаты в виде подробного интерактивного HTML-отчета. 

Как работает и что именно оценивается

AI Overview Visibility Snapshot показывает статистику по блокам AI Overview в Google:

  • как часто Google формирует AI-ответы по этим запросам;
  • долю присутствия в них исследуемого сайта;
  • фиксирует ТОП-15 конкурентов, которые появляются в AIO чаще всего;
  • частоту упоминаний названия бренда непосредственно в текстах AI-ответов.

Главная ценность инструмента — выявление скрытых угроз и возможностей.

  1. Неочевидные AI-конкуренты: сайты, которые в обычной органической выдаче находятся далеко за пределами ТОП-10, но алгоритмы Google цитируют их в блоках AIO.

  2. Потеря лидерства топ-игроками: сильные и известные бренды с высокими позициями в классическом поиске могут оказаться «невидимыми» для блоков AI Overview.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

Получив аналитический срез, вы можете принять решение об адаптации своей SEO-стратегии к новой реальности Google. Отчет покажет, стоит ли переформатировать контент под требования AIO, или в вашей текущей тематике искусственный интеллект пока не отнимает органический трафик и можно идти классическим путем продвижения.

Уникальность и главная ценность

Большинство сторонних платформ показывают обобщенную статистику из собственных баз, где значительная часть запросов не имеет никакого отношения к реальному бизнесу клиента. Инструмент от Netpeak анализирует исключительно целевую семантику конкретного проекта.

LLM Brand Monitor

LLM Brand Monitor — это специализированный сервис от украинской платформы Serpstat, разработанный для отслеживания и мониторинга видимости бренда и конкурентов в топовых LLM (ChatGPT, Claude, Gemini).

Инструмент позволяет отслеживать в динамике, как именно AI-ассистенты описывают ваш продукт, насколько часто они рекомендуют его по конкретным запросам пользователей и работает ли ваша GEO-стратегия в целом. 

Продукт ориентирован на продуктовые компании, SaaS-платформы, монобрендовый e-commerce и все бизнесы, для которых критически важно контролировать свое присутствие и репутацию в нейросетях. 

Как работает и что именно оценивается 

Сервис фиксирует упоминания бренда и его конкурентов в ответах на заданный набор промптов в ИИ-моделях (платформа поддерживает отслеживание в более чем 70 топовых LLM). На основе собранных данных алгоритм рассчитывает долю видимости для бренда и конкурентов (Brand Visibility %). 

Аналитика отображается в удобной панели инструментов, которая содержит: 

  • общий индекс видимости сайта и его динамику;
  • рейтинг ТОП-10 конкурентов по доле упоминаний;
  • тепловую карту (Heatmap) по частоте упоминаний;
  • детализацию и транскрипты ответов по каждому конкретному промпту;
  • анализ тональности упоминаний (Sentiment Analysis) — отслеживание того, в каком контексте (положительном, нейтральном или отрицательном) ИИ описывает бренд.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

Вы видите реальную картину своего присутствия в ИИ-результатах поиска. Это позволяет корректировать стратегию позиционирования, оперативно исправлять галлюцинации или некорректные утверждения ИИ о бренде, усиливать контентный PR в тех направлениях, где лидируют конкуренты, и оценивать эффективность затраченных маркетинговых бюджетов. 

Уникальность и главная ценность

Главное преимущество LLM Brand Monitor —

мультимодальность, масштабируемость и автоматический трекинг в динамике.

Благодаря экспертизе Serpstat в работе с большими массивами данных, инструмент позволяет охватить десятки моделей и сотни промптов в один клик, превращая разрозненные ответы ИИ в измеримые бизнес-метрики.

Как занять высокие позиции в ИИ. Искусство SEO для больших языковых моделей (LLM) 

Сравнительная таблица инструментов для аудита и оптимизации ИИ-результатов 

Параметр

AI Brand Visibility Tool (Netpeak)  

AI Content Audit Tool (Netpeak) 

AIO Visibility Snapshot (Netpeak) 

LLM Brand Monitor (Serpstat) 

Фокус

Соответствие позиционирования на сайте и внешних площадках

Оценка качества контента сайта в соответствии с требованиями LLM 

Присутствие сайта в блоках Google AI Overview 

Мониторинг упоминаний бренда и тональности 

Основа для анализа 

Контент сайта и внешние упоминания

Тексты сайта, карточки товаров, E-E-A-T, Schema 

Целевые ключевые запросы, по которым сайт ранжируется/хочет ранжироваться в Google 

Произвольный перечень промптов 

AI-модели / Платформы 

ChatGPT (без авторизации и истории) 

Контент сайта (по чек-листу требований LLM) 

Поисковая система Google (блоки AI Overview) 

Более 70+ ИИ-моделей (ChatGPT, Claude, Gemini и др.) 

Ценность 

Быстро выявляет «слепые зоны» и предоставляет список дел 

Подсказывает, почему ИИ цитирует конкурентов, а не ваш сайт 

Выявляет нетипичных ИИ-конкурентов в выдаче Google 

Автоматический мониторинг динамики и доли видимости 

Формат результата

Аудиторский отчет с рекомендациями 

Оценка контента + подробные инструкции по правкам 

Детальный интерактивный HTML-отчет 

Интерактивная панель управления с тепловыми картами 

Для кого

SaaS, e-commerce, продукты со слабым AI-следом 

B2B, SaaS, медиа и e-commerce с большим объемом текстов 

Бренды с сформированным семантическим ядром 

Бренд-менеджеры, PR-специалисты и крупный бизнес 

Готовы вывести ваш бренд в ТОП ответов ИИ-ассистентов? Команда Netpeak помогает компаниям адаптировать контент, оптимизировать техническую структуру сайта и построить эффективное присутствие в выдаче новых поколений поисковых систем.

Алёна Власенко
Алёна Власенко

Редактор блога Netpeak Journal.

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