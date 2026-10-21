Видят ли ваш бренд ChatGPT и Google AIO? 4 инструмента для аудита результатов ИИ

Видят ли ваш бренд ChatGPT и Google AIO? 4 инструмента для аудита результатов ИИ

Раньше, чтобы найти компанию или продукт, пользователи открывали Google и переходили на сайты. Сегодня же они все чаще обращаются за советами напрямую к ChatGPT, Gemini или получают ответы в блоках AI Overview.

Если вашего бренда нет в этих ответах, вы ежедневно теряете потенциальных клиентов. Бизнесу уже недостаточно быть видимым только в классическом поиске. Важно знать, как AI-системы видят и рекомендуют ваш продукт и какие факторы влияют на эту видимость.

Мы в Netpeak уже интегрировали специализированные AI-инструменты в свои SEO-процессы, чтобы помогать клиентам адаптироваться к новым правилам поиска.

Я подготовила обзор четырех ключевых AI-инструментов, которые помогают детально проанализировать и улучшить AI-видимость бренда.

AI Brand Visibility Tool

AI Brand Visibility Tool — это специализированный инструмент аудита, который помогает понять, как алгоритмы и ИИ-модели воспринимают ваш бренд, где возникают несоответствия в позиционировании и почему нейросети могут предлагать клиентам ваших конкурентов, а не вас.

Продукт разработан командой Netpeak и, прежде всего, пригодится SaaS-компаниям, монобрендовым e-commerce, продуктовым бизнесам и всем брендам, которые стремятся органично попадать в рекомендации AI-ассистентов.

Как работает и что именно оценивается

Инструмент проверяет, как бренд позиционирует себя на сайте и внешних площадках.

Анализ проводится через ChatGPT и Perplexity, без входа в систему и истории поиска.

Далее — подбирает типичные промпты и запросы, с помощью которых потенциальные клиенты ищут решения в вашей нише, и проверяет присутствие бренда в ответах ИИ. На основе этого сформируются четкие инсайты и пошаговый список действий: что именно следует изменить в контенте, чтобы повысить видимость.

Пример рекомендаций

Самым большим открытием в ходе аудита станет то, что качественный контент, имеющийся на сайте, ИИ-боты могут просто «не видеть» из-за технических особенностей верстки.

Кроме того, аудит часто выявляет:

нехватку материалов, оптимизированных под требования искусственного интеллекта;

отсутствие микроразметки Schema и блоков FAQ;

слабую ассоциацию между брендом и его контентом;

низкое соответствие факторам E-E-A-T (опыт, экспертность, авторитетность, доверие);

недостаточное PR-присутствие на внешних ресурсах.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

Получив отчет, компания видит конкретные шаги для развития. Чаще всего это запускает процессы базовой SEO-оптимизации, технических правок на сайте, расширения структуры и контента (что особенно важно для небольших сайтов, привыкших полагаться на платное продвижение или социальные сети) и активной работы с внешним PR.

Уникальность и главная ценность

Главное преимущество AI Brand Visibility Tool — в сочетании высокой скорости, глубины анализа и выдачи конкретных практических направлений для развития вместо абстрактных цифр. На данный момент прямых аналогов этому инструменту на рынке нет.

AI Content Audit Tool

AI Content Audit Tool — это специализированный инструмент от команды Netpeak для проверки текущего контента сайта на соответствие требованиям ИИ-платформ и потенциала для цитирования. Он помогает бизнесу понять, почему искусственный интеллект цитирует материалы конкурентов, а не ваши, и что именно нужно исправить на страницах, чтобы превратить сайт в авторитетный источник для AI-систем.

Продукт ориентирован на B2B, SaaS, продуктовые и информационные ресурсы с большим объемом текстовых материалов, которые стремятся продвигаться в Large Language Models (LLM). Кроме того, инструмент полезен и для e-commerce — его можно использовать для анализа содержания карточек товаров.

Как работает и что именно оценивается

AI Content Audit Tool фокусируется исключительно на контенте сайта.

В основу его работы заложены требования к контенту со стороны Google и LLM. Искусственный интеллект сканирует страницы сайта и выдает итоговую оценку контента по каждому пункту чек-листа. В расширенной версии для специалистов инструмент предоставляет точные практические рекомендации о том, что стоит добавить или изменить.

Пример рекоменаций

В ходе проверки инструмент выявляет:

низкое общее качество текстов;

отсутствие сигналов E-E-A-T — сигналов, которые очень важны для алгоритмов LLM;

технические ошибки, мешающие AI-ботам корректно считывать информацию.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

В результате вы получаете четкие рекомендации по доработке материалов, чтобы контент начал попадать в цитаты и ответы AI-ассистентов.

Уникальность и главная ценность

Четкая ориентация на специфические требования языковых моделей (LLM).

С помощью AI Content Audit Tool провели анализ того, как ИИ воспринимает страницы украинских банков — Monobank и Ощадбанка. Аудит четко выявил разницу в подаче контента и его доступности для искусственного интеллекта, показав, кто из кандидатов теряет потенциальный ИИ-трафик из-за неоптимизированных текстовых блоков.

AI Overview Visibility

Инструмент от Netpeak, созданный для мониторинга присутствия сайта в блоках AI Overview (AIO) в выдаче Google.

Он помогает оценить, насколько часто отображаются блоки AI Overview в вашей нише и попадает ли в них ваш сайт и сайты конкурентов.

Продукт наиболее актуален для компаний с уже сформированным семантическим ядром (целевыми запросами), которые продвигаются или планируют продвигаться в генеративных ответах Google.

В настоящее время инструмент существует в виде внутреннего прототипа, формирующего результаты в виде подробного интерактивного HTML-отчета.

Как работает и что именно оценивается

AI Overview Visibility Snapshot показывает статистику по блокам AI Overview в Google:

как часто Google формирует AI-ответы по этим запросам;

долю присутствия в них исследуемого сайта;

фиксирует ТОП-15 конкурентов, которые появляются в AIO чаще всего;

частоту упоминаний названия бренда непосредственно в текстах AI-ответов.

Главная ценность инструмента — выявление скрытых угроз и возможностей.

Неочевидные AI-конкуренты: сайты, которые в обычной органической выдаче находятся далеко за пределами ТОП-10, но алгоритмы Google цитируют их в блоках AIO. Потеря лидерства топ-игроками: сильные и известные бренды с высокими позициями в классическом поиске могут оказаться «невидимыми» для блоков AI Overview.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

Получив аналитический срез, вы можете принять решение об адаптации своей SEO-стратегии к новой реальности Google. Отчет покажет, стоит ли переформатировать контент под требования AIO, или в вашей текущей тематике искусственный интеллект пока не отнимает органический трафик и можно идти классическим путем продвижения.

Уникальность и главная ценность

Большинство сторонних платформ показывают обобщенную статистику из собственных баз, где значительная часть запросов не имеет никакого отношения к реальному бизнесу клиента. Инструмент от Netpeak анализирует исключительно целевую семантику конкретного проекта.

LLM Brand Monitor

LLM Brand Monitor — это специализированный сервис от украинской платформы Serpstat, разработанный для отслеживания и мониторинга видимости бренда и конкурентов в топовых LLM (ChatGPT, Claude, Gemini).

Инструмент позволяет отслеживать в динамике, как именно AI-ассистенты описывают ваш продукт, насколько часто они рекомендуют его по конкретным запросам пользователей и работает ли ваша GEO-стратегия в целом.

Продукт ориентирован на продуктовые компании, SaaS-платформы, монобрендовый e-commerce и все бизнесы, для которых критически важно контролировать свое присутствие и репутацию в нейросетях.

Как работает и что именно оценивается

Сервис фиксирует упоминания бренда и его конкурентов в ответах на заданный набор промптов в ИИ-моделях (платформа поддерживает отслеживание в более чем 70 топовых LLM). На основе собранных данных алгоритм рассчитывает долю видимости для бренда и конкурентов (Brand Visibility %).

Аналитика отображается в удобной панели инструментов, которая содержит:

общий индекс видимости сайта и его динамику;

рейтинг ТОП-10 конкурентов по доле упоминаний;

тепловую карту (Heatmap) по частоте упоминаний;

детализацию и транскрипты ответов по каждому конкретному промпту;

анализ тональности упоминаний (Sentiment Analysis) — отслеживание того, в каком контексте (положительном, нейтральном или отрицательном) ИИ описывает бренд.

Какие решения бизнес может принять на основе аудита

Вы видите реальную картину своего присутствия в ИИ-результатах поиска. Это позволяет корректировать стратегию позиционирования, оперативно исправлять галлюцинации или некорректные утверждения ИИ о бренде, усиливать контентный PR в тех направлениях, где лидируют конкуренты, и оценивать эффективность затраченных маркетинговых бюджетов.

Уникальность и главная ценность

Главное преимущество LLM Brand Monitor —

мультимодальность, масштабируемость и автоматический трекинг в динамике.

Благодаря экспертизе Serpstat в работе с большими массивами данных, инструмент позволяет охватить десятки моделей и сотни промптов в один клик, превращая разрозненные ответы ИИ в измеримые бизнес-метрики.

Сравнительная таблица инструментов для аудита и оптимизации ИИ-результатов

Параметр AI Brand Visibility Tool (Netpeak) AI Content Audit Tool (Netpeak) AIO Visibility Snapshot (Netpeak) LLM Brand Monitor (Serpstat) Фокус Соответствие позиционирования на сайте и внешних площадках Оценка качества контента сайта в соответствии с требованиями LLM Присутствие сайта в блоках Google AI Overview Мониторинг упоминаний бренда и тональности Основа для анализа Контент сайта и внешние упоминания Тексты сайта, карточки товаров, E-E-A-T, Schema Целевые ключевые запросы, по которым сайт ранжируется/хочет ранжироваться в Google Произвольный перечень промптов AI-модели / Платформы ChatGPT (без авторизации и истории) Контент сайта (по чек-листу требований LLM) Поисковая система Google (блоки AI Overview) Более 70+ ИИ-моделей (ChatGPT, Claude, Gemini и др.) Ценность Быстро выявляет «слепые зоны» и предоставляет список дел Подсказывает, почему ИИ цитирует конкурентов, а не ваш сайт Выявляет нетипичных ИИ-конкурентов в выдаче Google Автоматический мониторинг динамики и доли видимости Формат результата Аудиторский отчет с рекомендациями Оценка контента + подробные инструкции по правкам Детальный интерактивный HTML-отчет Интерактивная панель управления с тепловыми картами Для кого SaaS, e-commerce, продукты со слабым AI-следом B2B, SaaS, медиа и e-commerce с большим объемом текстов Бренды с сформированным семантическим ядром Бренд-менеджеры, PR-специалисты и крупный бизнес