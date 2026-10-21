Чи бачать ваш бренд ChatGPT та Google AIO? 4 інструменти для аудиту AI-видачі

Чи бачать ваш бренд ChatGPT та Google AIO? 4 інструменти для аудиту AI-видачі

Раніше, щоб знайти компанію чи продукт, користувачі відкривали Google і переходили на сайти. Сьогодні ж вони все частіше запитують поради напряму у ChatGPT, Gemini чи отримують відповідь в блоках AI Overview.

Якщо вашого бренду немає у цих відповідях, ви щодня втрачаєте потенційних клієнтів. Бізнесу вже недостатньо бути видимим лише в класичному пошуку. Важливо знати, як AI-системи бачать і рекомендують ваш продукт та які чинники впливають на цю видимість.

Ми в Netpeak уже інтегрували спеціалізовані AI-інструменти у свої SEO-процеси, щоб допомагати клієнтам адаптуватися до нових правил пошуку.

Я підготувала огляд чотирьох ключових AI-тулзів, які допомагають детально проаналізувати та покращити AI-видимість бренду.

AI Brand Visibility Tool

AI Brand Visibility Tool — це спеціалізований інструмент аудиту, який допомагає зрозуміти, як алгоритми та AI-моделі бачать ваш бренд, де виникає невідповідність у позиціонуванні та чому нейромережі можуть пропонувати клієнтам ваших конкурентів, а не вас.

Продукт розроблений командою Netpeak і передусім стане в пригоді SaaS-компаніям, монобрендовому e-commerce, продуктовим бізнесам та всім брендам, які прагнуть органічно потрапляти у рекомендації AI-асистентів.

Як працює та що саме оцінюється

Інструмент перевіряє, як бренд позиціонує себе на сайті та зовнішніх майданчиках.

Аналіз відбувається через ChatGPT та Perplexity, без логіна та історії пошуку.

Далі — підбирає типові промпти та запити, через які потенційні клієнти шукають рішення у вашій ніші, і перевіряє присутність бренду в AI-відповідях. На основі цього сформуються чіткі інсайти та покроковий список дій: що саме слід змінити у контенті, аби підняти видимість.

Приклад рекомендацій

Найбільшим відкриттям під час аудиту стане те, що якісний контент, наявний на сайті, AI-боти можуть просто «не бачити» через технічні особливості верстки.

Крім цього, аудит часто виявляє:

брак матеріалів, оптимізованих під вимоги штучного інтелекту;

відсутність мікророзмітки Schema та блоків FAQ;

слабку асоціацію між брендом і його контентом;

низьку відповідність факторам E-E-A-T (досвід, експертність, авторитетність, довіра);

недостатню PR-присутність на зовнішніх ресурсах.

Які рішення бізнес може прийняти на основі аудиту

Отримавши звіт, компанія бачить конкретні кроки для розвитку. Найчастіше це запускає процеси базової SEO-оптимізації, технічних правок на сайті, розширення структури та контенту (що особливо критично для невеликих сайтів, які звикли покладатися на платне просування чи соцмережі) та активної роботи з зовнішнім PR.

Унікальність та головна цінність

Головна перевага AI Brand Visibility Tool — у комбінації високої швидкості, глибини аналізу та видачі конкретних прикладних напрямків для розвитку замість абстрактних цифр. Наразі прямих аналогів цьому інструменту на ринку немає.

AI Content Audit Tool

AI Content Audit Tool — це спеціалізований інструмент від команди Netpeak для перевірки поточного контенту сайту на відповідність вимогам АІ-платформам і потенціалу для цитування. Він допомагає бізнесу зрозуміти, чому штучний інтелект цитує матеріали конкурентів, а не ваші, та що саме потрібно виправити на сторінках, щоб перетворити сайт на авторитетне джерело для AI-систем.

Продукт орієнтований на B2B, SaaS, продуктові та інформаційні ресурси з великим обсягом текстових матеріалів, які прагнуть просуватися в Large Language Models (LLM). Окремо інструмент корисний і для e-commerce — його можна використовувати для аналізу вмісту карток товарів.

Як працює та що саме оцінюється

AI Content Audit Tool фокусується виключно на контенті сайту.

В основу його роботи закладено вимоги до контенту зі сторони Google та LLM. Штучний інтелект сканує сторінки сайту та видає підсумкову оцінку контенту за кожним пунктом чеклиста. У розширеній версії для спеціалістів інструмент надає точкові прикладні рекомендації, що варто додати чи змінити.

Приклад рекомендацій

Під час перевірки тул виявляє:

низьку загальну якість текстів;

відсутність сигналів E-E-A-T — сигналу, який дуже важливий для алгоритмів LLM;

технічні баги, що заважають AI-ботам коректно зчитувати інформацію.

Які рішення бізнес може прийняти на основі аудиту

На виході ви отримуєте чіткі рекомендації для доопрацювання матеріалів,, щоб контент почав потрапляти у цитування та відповіді AI-асистентів.

Унікальність та головна цінність

Чітка орієнтованість на специфічні вимоги мовних моделей (LLM).

За допомогою AI Content Audit Tool провели аналіз того, як AI сприймає сторінки українських банків — Monobank та Ощадбанку. Аудит чітко підсвітив різницю в подачі контенту та його доступності для штучного інтелекту, показавши, хто з кандидатів втрачає потенційний AI-трафік через неоптимізовані текстові блоки.

AI Overview Visibility

Інструмент від Netpeak, створений для моніторингу присутності сайту в блоках AI Overview (AIO) у видачі Google.

Він допомагає оцінити, наскільки часто показуються блоки AI Overview у вашій ніші та чи потрапляє в них ваш сайт та сайти конкуренті.

Продукт найбільш актуальний для компаній із вже сформованим семантичним ядром (цільовими запитами), які просуваються або планують просуватися в генеративних відповідях Google.

Наразі інструмент існує у вигляді внутрішнього прототипу, що формує результати у формі деталізованого інтерактивного HTML-звіту.

Як працює та що саме оцінюється

AI Overview Visibility Snapshot показує статистику по блокам AI Overview в Google:

як часто Google формує AI-відповіді за цими запитами;

частку присутності у них досліджуваного сайту;

фіксує ТОП-15 конкурентів, які з'являються в AIO найчастіше;

частоту згадок назви бренду безпосередньо у текстах АІ-відповідей.

Головна цінність інструменту — виявлення прихованих загрози та можливостей.

Неочевидні AI-конкуренти: сайти, які в звичайній органіці знаходяться далеко за межами ТОП-10, але алгоритми Google цитує їх у блоках AIO. Втрата лідерства топ-гравцями: сильні та відомі бренди з високими позиціями в класичному пошуку можуть виявитися «невидимими» для блоків AI Overview.

Які рішення бізнес може прийняти на основі аудиту

Отримавши аналітичний зріз, ви можете прийняти рішення щодо адаптації своєї SEO-стратегії під нову реальність Google. Звіт покаже, чи варто переформатовувати контент під вимоги AIO, чи у вашій нинішній тематиці штучний інтелект поки що не з’їдає органічний трафік і можна йти класичним шляхом просування.

Унікальність та головна цінність

Більшість сторонніх платформ показують узагальнену статистику з власних баз, де значна частина запитів не має жодного відношення до реального бізнесу клієнта. Інструмент від Netpeak аналізує виключно цільову семантику конкретного проєкту.

LLM Brand Monitor

LLM Brand Monitor — це спеціалізований сервіс від української платформи Serpstat, розроблений для трекінгу та моніторингу видимості бренду й конкурентів у топових LLM (ChatGPT, Claude, Gemini).

Інструмент дає змогу відстежувати в динаміці, як саме AI-асистенти описують ваш продукт, наскільки часто вони рекомендують його на конкретні запити користувачів та чи працює ваша GEO-стратегія загалом.

Продукт орієнтований на продуктові компанії, SaaS-платформи, монобрендовий e-commerce та всі бізнеси, для яких критично важливо контролювати свою присутність та репутацію в нейромережах.

Як працює та що саме оцінюється

Сервіс фіксує згадки бренду та його конкурентів у відповідях на заданий пул промптів в AI-моделях (платформа підтримує відстеження у понад 70 топових LLM) . На основі зібраних даних алгоритм розраховує частку видимості для бренду та конкурентів (Brand Visibility %).

Аналітика виводиться у зручному дашборді, який містить:

загальний індекс видимості сайту та його динаміку;

рейтинг ТОП-10 конкурентів за часткою згадок;

теплову карту (Heatmap) за частотою згадувань;

деталізацію та транскрипти відповідей по кожному конкретному промпту;

аналіз тональності згадок (Sentiment Analysis) — відстеження того, у якому контексті (позитивному, нейтральному чи негативному) AI описує бренд.

Які рішення бізнес може прийняти на основі аудиту

Ви бачите реальну картину своєї присутності в АІ-видачі.

Це дає змогу коригувати стратегію позиціонування, оперативно виправляти галюцинації чи некоректні твердження AI про бренд, посилювати контентний PR у тих напрямках, де лідирують конкуренти, та оцінювати ефективність залучених маркетингових бюджетів.

Унікальність та головна цінність

Головна перевага LLM Brand Monitor —

мультимодельність, масштабованість та автоматичний трекінг у динаміці.

Завдяки експертизі Serpstat у роботі з великими масивами даних, інструмент дає змогу охопити десятки моделей і сотні промптів в один клік, перетворюючи розрізнені відповіді AI на вимірювані бізнес-метрики.

Порівняльна таблиця інструментів аудиту та покращення AI-видачі

Параметр AI Brand Visibility Tool (Netpeak) AI Content Audit Tool (Netpeak) AIO Visibility Snapshot (Netpeak) LLM Brand Monitor (Serpstat) Фокус Відповідність позиціонування на сайті та зовнішніх майданчиках Оцінка якості контенту сайту за вимогами LLM Присутность сайту в блоках Google AI Overview Моніторинг згадок бренду та тональності Основа для аналізу Контент сайту та зовнішні згадки Тексти сайту, картки товарів, E-E-A-T, Schema Цільові ключові запити, по яких сайт ранжується/хоче ранжуватись в Google Довільний перелік промптів AI-моделі / Платформи ChatGPT (без авторизації та історії) Контент сайту (через чек-лист вимог LLM) Пошукова система Google (блоки AI Overview) Понад 70+ AI-моделей (ChatGPT, Claude, Gemini тощо) Цінність Швидко показує «сліпі зони» та надає To-Do список Підказує, чому AI цитує конкурентів, а не ваш сайт Виявляє атипових AI-конкурентів у видачі Google Автоматичний трекінг динаміки та частки видимості Формат результату Аудит-звіт із рекомендаціями Оцінка контенту + розширені інструкції з правок Деталізований інтерактивний HTML-звіт Інтерактивний дашборд із тепловими картами Для кого SaaS, e-commerce, продукти зі слабким AI-слідом B2B, SaaS, медіа та e-commerce з великим обсягом текстів Бренди із зібраним семантичним ядром Бренд-менеджери, PR-фахівці та великий бізнес