Как занять высокие позиции в ИИ. Искусство SEO для больших языковых моделей (LLM)

Приглашаю вас в новую реальность, где именно искусственный интеллект решает, достоин ли ваш контент внимания. Спойлер: скорее всего — нет. По крайней мере, пока. Понять, как стать заметным для ИИ, может показаться сложной задачей. Но игнорирование этой потребности — прямой путь к цифровому забвению. Если не адаптироваться, вы рискуете превратиться в онлайн-аналог раскладного мобильного телефона.

Почему стоит занимать высокие позиции в ИИ

Понимание того, как занимать высокие позиции в ИИ-поиске, уже не модный тренд в цифровом маркетинге. Это вопрос выживания. Пока вы совершенствовали свои метаописания, остальной мир перешел на алгоритмы, такие как ChatGPT, Gemini и Claude.

Искусственный интеллект не обращает внимания на идеально добавленные теги заголовков или обратные ссылки, которые вы получили от блога в 2019 году. Без стратегии ранжирования в отзывах вы, фактически, продолжаете жить в 2000-х.

Кому нужно обратить внимание на рейтинги в ИИ

Информационные сайты

Авторам контента и владельцам информационно насыщенных сайтов стоит глубоко вдохнуть — и не паниковать.

Когда пользователи задают фактологические вопросы ИИ-ассистентам, те без колебаний обходят ваши страницы, тщательно созданные под алгоритмы поисковых систем. Все те «исчерпывающие руководства» и статьи в стиле «все, что нужно знать», над которыми вы работали годами, теперь актуальны примерно настолько же, как абонемент в видеопрокат. Время адаптироваться.

B2B-компании

Видимость в мире искусственного интеллекта — ваше новое конкурентное преимущество. Когда потенциальные клиенты задают вопросы ИИ-ассистентам об отраслевых решениях, у вас есть только два варианта: быть среди рекомендованных или присоединиться к MySpace на кладбище цифровой неактуальности.

Представьте: кто-то спрашивает искусственный интеллект об инструментах для управления проектами, и тот без колебаний советует посредственный продукт конкурента, полностью игнорируя ваше мощное решение.

Интернет-магазины

Тщательно выстроенная SEO-стратегия образца 2015 года вот-вот переживет кризис среднего возраста. Сегодня все больше поисковых запросов о потребительских товарах происходит не в Google, а в чат-ботах на базе искусственного интеллекта. И именно эти системы решают, какие бренды стоит рекомендовать, а какие — оставить за кадром.

Что такое ИИ-поиск

Сегодня именно он контролирует, найдут ли клиенты вашу компанию. В отличие от традиционных поисковых систем, которые показывают пользователям множество вариантов, поисковые системы на основе искусственного интеллекта полностью обходят меню и подают вам то блюдо, которое считают лучшим, независимо от того, заказывали ли вы его.

Если вы еще не задумывались над позиционированием своего бренда в ИИ-агентах, вы рискуете стать невидимым в цифровом мире.

Что содержит АІ-поиск

Он охватывает несколько технологических новинок:

разговорные ИИ-интерфейсы (ChatGPT, Claude, Gemini);

обзоры / ответы — компактные блоки в выдаче Google, сразу дают ответ пользователю, уменьшая необходимость переходить на внешние сайты;

голосовые помощники, такие как Siri, Alexa и Google Assistant;

интегрированные поисковые системы — искусственный интеллект скрывается в местах, об оптимизации которых вы даже не подозревали.

В отличие от традиционного поиска, который в основном просто сопоставляет ключевые слова, системы поиска на базе искусственного интеллекта используют сложный процесс.

Понимание запроса. Искусственный интеллект интерпретирует то, о чем вы спрашиваете. Поиск информации. Система собирает данные отовсюду, включая сайты ваших конкурентов, которые вложили средства в качественную оптимизацию. Анализ контекста. Учитывает предыдущие взаимодействия, географическое расположение и другие факторы, которые вы забыли оптимизировать. Формирование ответа. В конце концов, он формирует ответ, который игнорирует ваш сайт.

Что делает ИИ-поиск особенно интересным, так это то, что источники, из которых он черпает информацию, часто остаются невидимыми для пользователей. Никаких цитат, обратных ссылок или трафика — только ваш контент, пересказанный без упоминания автора.

Как ИИ-поиск влияет на развитие бизнеса

Вот несколько реальных (и болезненных) сценариев:

Брендовые запросы. Люди ищут именно ваш продукт, а вместо этого получают информацию о конкурентах. Неприятно, согласны? Решение о покупке. ИИ-ассистенты рекомендуют товары и услуги, даже не упомянув о ваших. Ну что ж, эти продажи вам, видимо, и не были нужны. Поиск информации. Потенциальные клиенты находят ответы на свои вопросы, так и не увидев ваш сайт.

Попасть в ИИ-поиск — это ключ к сохранению конкурентоспособности и росту бизнеса в мире, где искусственный интеллект все активнее формирует поведение потребителей.

Чем измеряется успех в ИИ-поиске

Он не измеряется привычными метриками. Вместо этого стоит обратить внимание на следующие показатели:

уровень включения ответов — как часто ваш бренд или контент появляется в ответах, сгенерированных ассистентами, на соответствующие запросы;

точность отображаемой информации — правильно ли представлены ваши продукты, услуги, информация о бизнесе;

конкурентное позиционирование — насколько часто ИИ упоминает ваш бренд по сравнению с конкурентами;

качество трафика — важна не только количество посетителей, но и то, насколько они информированы благодаря ИИ и готовы к целевому действию.

Читайте о росте роли AI-ассистентов в поиске и о том, как бизнесу адаптироваться к новой реальности.

Понимание алгоритмов поиска ИИ

Такие алгоритмы определяют приоритетность контента по нескольким критически важным факторам:

Содержание. Умные системы отдают предпочтение информации из источников, которые они считают авторитетными. Структурированные данные. Искусственный интеллект предпочитает четко организованную информацию, которую легко считывать, извлекать и использовать. Распознавание сущностей. ИИ-системы ищут сущности — людей, места, понятия, бренды — и связывают их между собой в графе знаний. Соответствие намерениям пользователя. Контент, который непосредственно соответствует запросу пользователя, получает предпочтение. Перекрестная проверка. Данные, подтвержденные из нескольких независимых источников, имеют более высокий рейтинг.

Обратные ссылки и авторитет домена по-прежнему остаются важными, но играют уже второстепенную роль.

Типы сгенерированных ответов

Чат-боты: новый друг (или конкурент) вашего бренда

Чат-боты типа ChatGPT, Claude или Gemini стали звездами цифровой среды — именно к ним обращаются за информацией, а не к вашему сайту. Эти разговорные ИИ-интерфейсы формируют ответы на основе синтезированных данных, которые могут включать или игнорировать ваш бренд.

Чтобы попасть в ответы чат-ботов, информация должна выглядеть для них авторитетной, точной и релевантной. Если же материал размыт, плохо структурирован, переполнен рекламной болтовней, они будут игнорировать вас.

Обзоры ИИ

Помните, как Google начал «воровать» ваши клики через фрагменты ответов? Обзоры ИИ — это та же проблема, но в разы серьезнее. Эти компактные блоки с краткой, обобщенной информацией размещаются вверху результатов поиска и собирают данные из разных источников, создавая полный ответ. Из-за этого пользователи часто вообще не переходят на сайты.

Чтобы попасть в обзоры, текст должен быть:

лаконичным, но полным;

структурированным, с четкими заголовками и списками;

написанным в фактическом и объективном тоне;

ориентированным на ключевые вопросы вашей ниши.

Режим ИИ: параллельная вселенная, в которой вас не существует

Основные поисковые системы все чаще предлагают так называемый «режим ИИ» — формат, в котором ответы синтезируются в готовые блоки вместо привычных списков ссылок. Это создает альтернативную реальность поиска, где классические SEO-методы работают примерно так же эффективно, как москитная сетка на подводной лодке.

Чтобы ваш материал выжил в этой вселенной, он должен:

давать четкие, прямые и полные ответы на запросы пользователей;

содержать уникальные инсайты, недоступные в других источниках;

быть структурированным для удобного восприятия;

демонстрировать экспертность и авторитетность автора и бренда.

Как занять высокие позиции в ИИ: пошаговая инструкция

Вы уже убедились, что вам нужно занять высокие позиции в результатах поиска, но, как и в большинстве случаев в цифровом маркетинге, не знаете, с чего начать. Эта пошаговая инструкция придаст вам уверенности.

Шаг 1. Создавайте контент на основе сущностей

Современные системы искусственного интеллекта анализируют контент не по ключевым словам, а по сущностям — то есть людям, местам, вещам, понятиям и связям между ними.

Чтобы создавать контент, который будет релевантным и понятным:

определите основные сущности, связанные с вашей темой;

установите логические связи между ними;

используйте последовательную, точную терминологию;

включайте ключевые характеристики и свойства каждой сущности.

Например, вместо многократного повторения фразы «лучшие кроссовки для бега», лучше создать глубокий обзор с упоминаниями конкретных брендов, материалов, технологий, вариантов использования и мнений экспертов. Такая информация не только будет лучше восприниматься читателем, но и будет признана разумной системной как авторитетный источник.

Шаг 2. Структурируйте контент

Системы искусственного интеллекта не читают контент так, как люди, а обрабатывают его.

Чтобы ваш материал был понятным и эффективным для таких систем, придерживайтесь следующих принципов:

Четкие заголовки и подзаголовки. Стройте структуру по логической иерархии (H1 → H2 → H3). Это помогает правильно интерпретировать содержание и взаимосвязи между блоками информации. Короткие абзацы. Каждый абзац должен раскрывать одну мысль, отвечать на один конкретный вопрос. Маркированные и нумерованные списки. Используйте их для обобщения ключевых моментов, описания шагов, преимуществ, характеристик, сравнений. Таблицы. Применяйте для наглядного представления данных, технических параметров, сравнительного анализа. Блоки вопросов и ответов. Включайте прямые ответы на типичные вопросы, которые могут задавать пользователи в вашей отрасли.

Структурируя текст для алгоритмов, не забывайте об индивидуальности бренда. Четкость и характер могут гармонично сосуществовать даже в мире, где преобладают роботы.

Шаг 3. Предугадывайте вопросы пользователей

Современный поиск построен вокруг вопросов. Чтобы ваш контент имел высокие шансы на видимость, он должен напрямую отвечать на те запросы, которые задают пользователи — не только основные, но и смежные, уточняющие.

Для каждой темы создавайте контент, который охватывает:

основные понятия и определения;

инструкции и пошаговые процессы;

сравнения и альтернативы;

решения проблем и устранение неисправностей;

мнения экспертов и интерпретации.

Представьте, что вы создаете исчерпывающий справочник для человека, который впервые столкнулся с вашей темой. Будьте понятными, лаконичными, дружелюбным и всегда на шаг впереди.

Шаг 4. Сформируйте техническую авторитетность

Системы искусственного интеллекта отдают предпочтение информации из источников, которые считают надежными и авторитетными. Хотя конкретные критерии могут отличаться, укрепить свою позицию можно следующими способами:

Получайте упоминания в сети — не только ссылки, но и упоминания о бренде, свидетельствующие о его актуальности. Получайте качественные обратные ссылки с релевантных, авторитетных ресурсов в вашей нише. Публикуйте глубокие, оригинальные исследования, на которые ссылаются другие. Установите четкое авторство — через структурированные страницы авторов с проверенными биографиями и контактами. Придерживайтесь технических основ SEO — скорость сайта, мобильная адаптация, корректная разметка схемы все еще имеют значение.

Даже если вы еще не являетесь авторитетом в отрасли, продуманный контент и четкая структура могут помочь системам ИИ распознать вас как такового.

Шаг 5. Оптимизируйте контент для выделенных фрагментов

Выделенные фрагменты (featured snippets) — это короткие отрывки, которые появляются в верхней части результатов поиска, и именно они часто попадают в сгенерированные ответы.

Оптимизация под так называемую «нулевую позицию» повышает шансы на то, что ваш текст будет использован в автоматических ответах.

Чтобы попасть в выделенные фрагменты, следуйте этим рекомендациям:

Давайте четкие и лаконичные ответы, которые прямо и однозначно отвечают на вопрос. Форматируйте контент с помощью абзацев, списков, таблиц для удобного восприятия. Формулируйте вопросы в заголовках и размещайте ответ сразу после них. Ограничивайте длину фрагмента до 40–60 слов, чтобы он соответствовал требованиям нулевой позиции. Добавляйте разметку схемы, чтобы помочь поисковым системам лучше интерпретировать ваш материал.

Шаг 6. Используйте разметку схемы

Разметка схемы четко определяет сущности, взаимосвязи и атрибуты на языке, понятном для машин.

Используйте самые распространенные типы разметки схем для повышения видимости:

Organization — информация о компании или бренде;

Product — описания товаров, их характеристики, цены;

FAQ — ответы на популярные вопросы;

HowTo — пошаговые инструкции;

Review — отзывы пользователей, оценки;

Article — редакционный контент;

Event — информация о мероприятиях, датах, местах;

Person — данные об авторе или эксперте.

Учтите одно: большинство конкурентов даже не пытаются сделать это правильно. Их лень — ваше преимущество.

Шаг 7. Создайте специальный контент для FAQ

Умные системы предпочитают формат вопросов и ответов, ведь он максимально приближен к тому, как люди общаются с чат-ботами и голосовыми помощниками. Создайте исчерпывающие и структурированные разделы FAQ, которые:

отвечают на типичные вопросы живым, разговорным языком;

дают прямые и лаконичные ответы без лишних слов;

охватывают все этапы взаимодействия пользователя с продуктом или услугой;

используют правильную разметку схемы типа FAQPage для улучшения видимости;

регулярно обновляются с учетом новых интересов аудитории.

Цель состоит не только в том, чтобы ответить на вопросы, но и стать источником, на который ИИ ссылается, когда кто-то ищет информацию, связанную с вашей нишей.

Хотите проверить видимость бренда в ИИ-выдачах Chat GPT, Gemini, Claude и других ИИ-систем? Подготовили для вас бесплатный гайд.

Как измерять результаты

Отслеживание видимости в умных результатах поиска требует новых показателей и методов, выходящих за рамки традиционной SEO-аналитики. Если вы хотите понять, работают ли ваши усилия по оптимизации ИИ, обратите внимание на следующие аспекты.

GA4 и традиционная аналитика

Несмотря на то, что Google Analytics не отображает видимость на ИИ-платформах, анализируйте косвенные сигналы, которые могут указывать на ее рост:

увеличение прямого трафика — пользователи находят информацию через ИИ-ассистентов, но переходят на сайт напрямую;

изменение характера поисковых запросов — общие формулировки исчезают, вместо них появляются более точные, конкретные запросы;

изменения в поведении пользователей — другие точки входа, более короткие сеансы, более быстрые взаимодействия с контентом;

уменьшение показателя отказов как следствие более целевого, качественного трафика.

Мониторинг ответов ИИ

Регулярно изучайте, как системы искусственного интеллекта отвечают на запросы в вашей тематике:

отслеживайте присутствие вашего бренда в ответах на релевантные запросы;

анализируйте появление конкурентов в тех же ответах;

определяйте, какие фрагменты контента упоминаются чаще всего;

выявляйте пробелы — запросы, где ваш бренд должен был бы появляться, но пока отсутствует.

Специализированные инструменты ИИ для SEO

Сейчас есть несколько инструментов для отслеживания и улучшения видимости в автоматизированных ответах. Среди них:

мониторинг рейтингов в Search GP;

трекеры включений в ответы искусственного интеллекта;

платформы оптимизации сущностей;

инструменты анализа структуры материала.

Да, это еще одна ежемесячная подписка. Но кто обещал, что будет легко?

Полезные советы: как обойти конкурентов и игре с искусственным интеллектом

Хотите опередить конкурентов, которые, вероятно, тоже читают эту статью? Вот несколько неочевидных, но мощных стратегий, требующих усилий — именно поэтому большинство их игнорирует.

Совет 1. Создавайте синтетические тренировочные данные

Пишите глубокий, экспертный контент, который может стать источником обучающих данных для будущих моделей ИИ. Если ваш сайт станет надежным, авторитетным ресурсом, системы не смогут его игнорировать.

Совет 2. Делайте ставку на противоречивый контент

Умные модели тяготеют к общепринятым, многократно подтвержденным фактам. Но в нишах, где единого мнения еще не сформировано, качественно обоснованная информация с нестандартным подходом может занять доминирующие позиции. Станьте первым авторитетным голосом в новой теме.

Совет 3. Создавайте тематические экосистемы, а не просто страницы

Вместо того чтобы создавать отдельные страницы, ориентированные на конкретные ключевые слова, разрабатывайте взаимосвязанную контентную сеть вокруг темы с четкими взаимосвязями между сущностями. Связывайте материал с помощью внутренних ссылок, общей схемы и последовательной терминологии, чтобы усилить распознавание сущностей.

Совет 4. Оптимизируйте под голосовые запросы

Голосовые запросы отличаются от тех, которые вводятся вручную. Создавайте текст, который отвечает на вопросы естественным, разговорным языком, сосредоточиваясь на более длинных и точных формулировках, типичных для голосового поиска.

Совет 5. Объединяйте видимость в ИИ с социальным доказательством

Умные системы все больше учитывают социальные сигналы и взаимодействие пользователей как индикаторы доверия. Распространяйте контент через социальные каналы и поощряйте взаимодействие, чтобы создать сигналы, подтверждающие ваш авторитет.

Сотрудничайте с инфлюенсерами в вашей нише для усиления охвата и привлечения. Это создает положительный цифровой шум, который усиливает вашу репутацию в глазах искусственного интеллекта.

Совет 6. Сотрудничайте с дата-журналистами

Объединение усилий с журналистами, специализирующимися на работе с данными, поможет создавать уникальный, профессиональный и цитируемый контент. Такие материалы охотно подхватывают СМИ и экспертные источники, что усиливает вашу видимость и авторитетность в глазах ИИ-систем.

Як не попасть в рейтинги ИИ: типичные ошибки

Прежде чем завершить наше путешествие по миру оптимизации для искусственного интеллекта, рассмотрю несколько типичных ошибок, мешающих брендам появляться в автоматизированных ответах.

Ошибка №1. Воспринимать ИИ-рейтинги как обычное SEO

Многие компании пытаются применять устаревшие SEO-стратегии в новой эпохе искусственного интеллекта. Однако ключевые слова и обратные ссылки уже не являются главными факторами. Современные системы искусственного интеллекта ориентируются на взаимосвязи между сущностями, структурированность содержания и качество информации.

Ошибка №2. Оптимизировать только под одну систему

Каждый мощный ИИ-ассистент имеет собственные алгоритмы и требования. Если вы оптимизируете только под одну платформу, то теряете потенциальный охват в других экосистемах. Это все равно что в 2015 году сделать ставку исключительно на Google+ — история показала, как все может закончиться.

Ошибка №3. Игнорировать структуру контента

Многие сайты до сих пор предпочитают креативные тексты вместо четко структурированных. И хотя остроумные слоганы могут развлечь посетителей, ИИ-системы ориентируются на понятность и логическую иерархию. Алгоритмы не смеются над вашими шутками — они ищут данные, которые легко распознать, классифицировать и использовать в ответах.

Ошибка №4. Пренебрежение технической реализацией

Семантическая разметка, чистый HTML, корректная иерархия заголовков — это базовые требования для видимости в сгенерированных ответах. Компании, которые воспринимают техническую оптимизацию как «второстепенную деталь», часто оказываются вне поля зрения искусственного интеллекта, независимо от качества их материала.

Ошибка № 5. Не учитывать цель диалога

Взаимодействие с ИИ носит информационный, а не коммерческий характер. Контент, который не отвечает на вопросы пользователей или не моделирует реальные диалоги, выпадает из поля зрения новых систем поиска. Если ваша стратегия не учитывает контекст, ответы и логику разговора — вы общаетесь на языке, который уже никто не понимает.

Вместо того, чтобы игнорировать разговорный формат, создавайте контент, вокруг которого формируется активное сообщество. Умные системы отдают предпочтение ресурсам, которые органично вписываются в диалог — с пользователями, с экспертами, с другими источниками.

Почему видимость в ИИ работает не всегда

Даже те компании, которые уже осознают важность ИИ-оптимизации, часто тратят ресурсы впустую из-за ошибочных стратегий. Среди наиболее распространенных:

Оптимизация без измерения результатов

Без четкой аналитики и инструментов для отслеживания присутствия в ИИ-пространстве все усилия — это игра наобум. Вы обновляете контент, не понимая, что на самом деле работает, а что — нет.

Игнорирование ценности поисковых запросов

Не все ИИ-запросы имеют одинаковый вес. Компании часто распыляют ресурсы, пытаясь охватить все подряд, вместо того чтобы сосредоточиться на запросах с высоким потенциалом конверсии. В результате — посредственные результаты везде, вместо реального успеха там, где это имеет значение.

Разрыв между SEO и ИИ-оптимизацией

Создание отдельных информационных блоков для традиционного SEO и для ИИ-видимости — распространенная ошибка. Она ведет к дублированию контента, распылению сообщений и снижению эффективности. Интегрированная стратегия позволяет создавать целостное, последовательное присутствие и более эффективно отвечать как требованиям поисковиков, так и ИИ-систем.

Отсутствие межканальной синергии

Бренды часто разрабатывают отдельные стратегии для классического SEO и видимости в ИИ, что приводит к дублированию усилий и хаотичной коммуникации. Интегрированный подход помогает согласовать месседжи и эффективнее достигать результатов во всех каналах.

Новая реальность с ИИ-поиском

Поиск с помощью умных систем — уже не будущее, а новая реальность. Компании, которые быстро адаптируются, получат преимущество. Те же, кто держится за старые подходы, рискуют остаться вне игры.

Успех в эпоху искусственного интеллекта — это не только техническая оптимизация. Это изменение мышления о том, как создается, структурируется и распространяется контент. Бизнесы, которые пройдут этот трансформационный путь, не просто останутся видимыми — они откроют для себя новые возможности для роста и привлечения клиентов, которые были невозможны в традиционной парадигме поиска.

Поэтому спросите себя: вы готовы занять первые позиции в новой цифровой реальности или позволите конкурентам оставить вас в тени? Выбор за вами. А если нужна поддержка, мы готовы помочь.

FAQ

Как оценить результаты ИИ?

Чтобы достичь высоких позиций в сгенерированных ответах, важно сосредоточиться на создании структурированного материала, насыщенного сущностями и релевантной информацией, который четко и точно отвечает на запросы пользователей в вашей нише. Внедрите комплексную разметку схемы, создайте авторитетные профили обратных ссылок и организуйте информацию в удобных для обработки форматах.

Эффективность в этом контексте определяется не только по традиционным метрикам SEO, но и по способности контента моделировать естественные диалоги, предвидеть уточняющие вопросы и устанавливать связи между сущностями.

Как измерить успех в ИИ?

Успех поиска измеряется с помощью специальных показателей, а именно:

частоты включения ответов — как часто ваш бренд появляется в ответах;

точности представленной информации — правильно ли системы предоставляют информацию о вас;

конкурентного позиционирования — где ваш бренд находится по сравнению с конкурентами в ответах;

качества трафика — конвертируются ли пользователи, пришедшие через взаимодействие с ИИ, чаще.

Google Analytics 4 и подобные системы могут предоставлять дополнительные сигналы — например, рост прямого трафика или изменения в поведении пользователей. Но главное — это анализ именно тех параметров, которые непосредственно указывают на видимость и восприятие вашего контента в экосистеме искусственного интеллекта.

Как попасть в результаты Google ИИ?

Для этого нужно сочетать классические методы SEO с оптимизацией, ориентированной на алгоритмы искусственного интеллекта. Прежде всего важно:

внедрить структурированную разметку, которая четко очерчивает сущности и их взаимосвязи;

создать раздел FAQ с ответами на типичные запросы в разговорном стиле;

обеспечить готовность сайта к отображению в избранных фрагментах.

В то же время критически важным является построение тематической авторитетности через глубокие контентные кластеры, подкрепленные ссылками из надежных источников. Google ИИ отдает предпочтение контенту, который имеет четкую структуру, высокую точность и подтвержденный экспертный уровень.

Как попасть в ответы Chat GPT?

Необходимо создавать материал, который попадет в обучающие данные модели или будет достаточно авторитетным, чтобы цитироваться в многочисленных надежных источниках.

Сосредоточьтесь на публикации уникальных материалов, получении упоминаний и ссылок с авторитетных ресурсов, а также на создании контента, который станет эталонным в вашей отрасли.

Поскольку Chat GPT не сканирует веб в режиме реального времени, ключевым является длительное формирование присутствия и доверия в информационном пространстве.